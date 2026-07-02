Από το My Own Private Idaho στο Bottoms: πώς το queer σινεμά άλλαξε το βλέμμα μας

Κάποτε, η Αμερική έκρινε επικίνδυνο ακόμη και το σώμα μιας λεσβίας που δεν έβγαζε τα ρούχα της.

Όταν το But I’m a Cheerleader της Τζέιμι Μπάμπιτ άρχισε να προβάλλεται στα φεστιβάλ, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η ταινία δεν αντιμετωπίστηκε σαν η μικρή, ροζ, σατιρική κουίρ κωμωδία που αργότερα θα γινόταν cult καταφύγιο. Αντιμετωπίστηκε σαν απειλή. Η αμερικανική επιτροπή καταλληλότητας ταινιών ενοχλήθηκε από σκηνές που σήμερα μοιάζουν σχεδόν αθώες: μια νεαρή γυναίκα που ανακαλύπτει την επιθυμία της, ένα λεσβιακό ερωτικό βλέμμα, η ιδέα ότι η θηλυκότητα δεν οδηγεί υποχρεωτικά στην ετεροφυλοφιλία.

Η ταινία πήρε αρχικά σήμανση NC-17, κάτι που πρακτικά περιόριζε σκληρά την κυκλοφορία της. Ζητήθηκαν αλλαγές. Να «φωτιστεί» η σκηνή σεξ, ώστε να φανεί καθαρά πως δεν συμβαίνει κάτι υπερβολικά επικίνδυνο μέσα στο σκοτάδι. Να κοπούν ή να μαλακώσουν στιγμές γυναικείας επιθυμίας. Στην πραγματικότητα, αυτό που τρόμαζε δεν ήταν η σεξουαλική πράξη. Ήταν η ορατότητα μιας επιθυμίας που δεν ζητούσε συγγνώμη.

Facebook Twitter Η Natasha Lyonne ως Megan, η λεσβία cheerleader που η Αμερική του 1999 δεν ήξερε ακόμη πώς να κοιτάξει χωρίς πανικό.

Σήμερα, το But I’m a Cheerleader προβάλλεται κάθε Ιούνιο σε αίθουσες, λέσχες, κουίρ ομάδες, σχολικά περιβάλλοντα, αφιερώματα. Η ίδια ταινία που κάποτε θεωρήθηκε πολύ προκλητική μοιάζει πια με γλυκιά, αστεία, σχεδόν τρυφερή είσοδο σε μια ιστορία κουίρ αυτογνωσίας. Δεν άλλαξε η ταινία. Άλλαξε, έστω προσωρινά, το βλέμμα που την κοιτάζει.

Και επειδή μιλάμε για αμερικανικό σινεμά, μιλάμε αναγκαστικά και για κάτι μεγαλύτερο από την Αμερική. Αυτές οι ταινίες δεν έμειναν μέσα στα σύνορά τους. Ταξίδεψαν σε φεστιβάλ, βιντεοκλάμπ, DVD, πανεπιστημιακές λέσχες, αργότερα σε torrents, πλατφόρμες και αφιερώματα. Έμαθαν σε θεατές πολύ μακριά από το Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη ή το Λος Άντζελες να αναγνωρίζουν κάτι που η δική τους τοπική κουλτούρα συχνά δεν είχε ακόμη λέξεις να δείξει.

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Στην Ελλάδα, πριν υπάρξει μια πιο ορατή εγχώρια κουίρ κινηματογραφική γλώσσα, πολλές από αυτές τις ταινίες λειτούργησαν σαν παράνομο λεξικό. Όχι επειδή περιέγραφαν ακριβώς τη δική μας ζωή, αλλά επειδή έδειχναν ότι μια κουίρ ζωή μπορούσε να γίνει εικόνα χωρίς να απολογηθεί πλήρως για την ύπαρξή της.

Αυτό είναι το πραγματικό θέμα πίσω από μια πρόσφατη συνομιλία πέντε δημιουργών που άλλαξαν το αμερικανικό queer σινεμά: της Τζέιμι Μπάμπιτ, του Γκρεγκ Αράκι, του Γκας Βαν Σαντ, της Κίμπερλι Πιρς και του Λούκα Γκουαντανίνο. Δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο New Queer Cinema ή στη διαδρομή από το περιθώριο στο κέντρο. Είναι μια ιστορία για το τι άντεχε να δει η Αμερική, τι έμαθε να βλέπει, τι προσπάθησε να πουλήσει ως πρόοδο και τι προσπαθεί ξανά να σπρώξει στο σκοτάδι.

Facebook Twitter Ο Mike Dytri και ο Craig Gilmore στο The Living End του Gregg Araki, μια μηδενιστική road movie διαδρομή με HIV, θυμό, σεξ και άρνηση της ευπρέπειας.

Το κουίρ σινεμά δεν ζήτησε μόνο θέση στην οθόνη. Ζήτησε να αλλάξει ο ίδιος ο μηχανισμός του βλέμματος. Ποιος έχει δικαίωμα να ποθεί; Ποιος μπορεί να φιλιέται χωρίς να τιμωρείται από την αφήγηση; Ποια σώματα επιτρέπεται να είναι κωμικά, τραγικά, βρόμικα, ωραία, ερωτικά, ηρωικά, καθημερινά; Και ποια σώματα η Αμερική ήθελε να δει μόνο νεκρά, άρρωστα, ντροπιασμένα ή διδακτικά;

Το But I’m a Cheerleader έγινε ακριβώς γι’ αυτό τόσο σημαντικό. Η Μπάμπιτ δεν ήθελε να φτιάξει απλώς μια κουίρ κωμωδία. Ήθελε να δει στην οθόνη κάτι που δεν είχε δει ως νεαρό κουίρ άτομο μεγαλώνοντας στο Οχάιο: λεσβίες με femme παρουσία, κορίτσια που δεν ταίριαζαν στα στερεότυπα της ορατότητας, γυναικεία επιθυμία χωρίς την αντρική φαντασίωση να την οργανώνει. Η ίδια έχει αφηγηθεί πως, όταν μίλησε στη μητέρα της για τη σεξουαλικότητά της, εκείνη μπερδεύτηκε επειδή η κόρη της ήταν κακή στα σπορ. Μέσα σε αυτή την αστεία, πικρή λεπτομέρεια χωρά μια ολόκληρη εποχή: ακόμη και η λεσβία έπρεπε να μοιάζει με αυτό που οι άλλοι είχαν φτιάξει στο κεφάλι τους για να την αναγνωρίσουν.

Η Μπάμπιτ απάντησε με μια ταινία-καραμέλα δηλητηριασμένη. Μια κατασκήνωση «θεραπείας μεταστροφής» σε υπερκορεσμένο ροζ και γαλάζιο, έφηβες cheerleaders, τεχνητή κανονικότητα, σάτιρα, έρωτας. Η κωμωδία δεν ακύρωνε το τραύμα. Το έκανε προσβάσιμο, γελοιοποιώντας τον μηχανισμό που προσπαθούσε να το παράγει. Γι’ αυτό η ταινία ενόχλησε όχι μόνο τη λογοκριτική Αμερική, αλλά και μέρος του ίδιου του γκέι κοινού της εποχής, που δεν ήξερε αν η σάτιρα πάνω στη θεραπεία μεταστροφής ήταν ασέβεια ή απελευθέρωση.

Αλλά η Μπάμπιτ είχε δίκιο σε κάτι βαθύτερο: η δυνατότητα να γελάς με αυτό που σε τραυμάτισε μπορεί να είναι μορφή εξέγερσης. Το But I’m a Cheerleader δεν έκανε την κουίρ ζωή ασφαλή. Την έκανε αστεία, επιθυμητή, τεχνητή, θεατρική, γελοία, ερωτική, ζωντανή. Και αυτό ήταν αρκετό για να θεωρηθεί επικίνδυνο.

Facebook Twitter Ο Doug Cooeyate στο Mala Noche του Gus Van Sant, μια από τις πρώτες εικόνες του αμερικανικού κουίρ σινεμά πριν αυτό αποκτήσει επίσημο λεξιλόγιο.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, ο Γκρεγκ Αράκι είχε κάνει κάτι πολύ πιο ωμό με το The Living End. Δύο γκέι άντρες που ζουν με HIV φεύγουν σε μια μηδενιστική διαδρομή φυγής, με φόνο, σεξ, θυμό και τη φράση «δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε» να κρέμεται πάνω από κάθε τους κίνηση. Το 1992, η ταινία προκάλεσε σοκ. Όχι επειδή το κουίρ σινεμά δεν είχε ήδη θάνατο γύρω του, αλλά επειδή ο Αράκι αρνήθηκε να δείξει τους γκέι άντρες με HIV με τον τρόπο που η κοινωνία μπορούσε να ανεχτεί: ως θύματα που ζητούν λύπηση, ως σώματα που πενθούν σωστά, ως διδακτικά παραδείγματα.

Στο The Living End, η ασθένεια δεν εξαγνίζει κανέναν. Δεν κάνει τους ήρωες ευγενείς. Τους κάνει πιο άγριους, πιο απελπισμένους, πιο ελεύθερους με έναν τρόπο σχεδόν τρομακτικό. Στα χρόνια του AIDS, αυτή η άρνηση της ευπρέπειας ήταν πολιτική. Το σώμα που πέθαινε δεν θα γινόταν αυτόματα άγιο. Θα μπορούσε ακόμη να θέλει, να βρίζει, να κάνει λάθος, να οδηγεί, να καυλώνει, να καταστρέφει, να ζητάει κάτι από τον κόσμο που το είχε εγκαταλείψει.

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Ο Αράκι θυμάται εκείνη την εποχή ως στιγμή σχεδόν απόλυτης αορατότητας. Το queer δεν ήταν απλώς κακοπαρουσιασμένο. Συχνά δεν υπήρχε καθόλου. Και όταν εμφανιζόταν, εμφανιζόταν μέσα από φίλτρα φόβου, γελοιοποίησης ή τιμωρίας. Γι’ αυτό το New Queer Cinema δεν ήταν απλώς αισθητικό κύμα. Ήταν ρήξη. Ήταν ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού, με βρόμικη ενέργεια, φτιαγμένες από ανθρώπους που δεν περίμεναν την άδεια της βιομηχανίας για να υπάρξουν.

Αν το The Living End έβαλε το γκέι σώμα με HIV σε τροχιά φυγής, ο Γκας Βαν Σαντ έδωσε στο κουίρ σινεμά μια άλλη μορφή περιπλάνησης. Από το Mala Noche ως το My Own Private Idaho, οι ήρωές του κινούνται συχνά σαν να μην υπάρχει σπίτι που να τους χωράει. Ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Κιάνου Ριβς στο My Own Private Idaho δεν έγιναν απλώς εμβληματικό ζευγάρι εικόνων για μια γενιά. Έφεραν στην οθόνη την αντρική ευαλωτότητα, τη σεξουαλικότητα, την ταξική περιπλάνηση και την ερωτική μοναξιά χωρίς να τις κάνουν καθαρές.

Facebook Twitter Ο Sean Penn και ο James Franco στο Milk του Gus Van Sant, την ταινία που προσπάθησε να δείξει όχι μόνο τον θάνατο του Harvey Milk, αλλά και τη ζωή που τον έκανε πολιτικό σύμβολο.

Το κουίρ βλέμμα του Βαν Σαντ δεν ήταν μόνο θέμα σεξουαλικότητας. Ήταν θέμα χώρου. Πού πάει ένας άνθρωπος όταν δεν ανήκει; Πώς κοιμάται; Πώς πουλάει το σώμα του; Πώς ερωτεύεται κάποιον που δεν μπορεί να τον αγαπήσει με τον ίδιο τρόπο; Πώς γίνεται ο δρόμος σπίτι, και πώς το σπίτι παραμένει άπιαστο;

Αργότερα, με το Milk, ο Βαν Σαντ βρέθηκε απέναντι σε ένα άλλο πρόβλημα: πώς κινηματογραφείς έναν μάρτυρα χωρίς να τον απονεκρώσεις μέσα στην αξιοπρέπεια; Η ιστορία του Χάρβεϊ Μιλκ άργησε να φτάσει στην οθόνη. Για χρόνια, το Χόλιγουντ ήθελε μια πιο ασφαλή εκδοχή: δολοφονία, δίκη, πολιτική σημασία, αλλά λιγότερη σεξουαλική ζωή, λιγότερη κοινότητα, λιγότερος παλμός της συνοικίας Κάστρο.

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Ο Βαν Σαντ ήθελε να δείξει όχι μόνο τον θάνατο, αλλά τη ζωή που έκανε τον θάνατο πολιτικό. Το 2008, όταν το Milk τελικά κυκλοφόρησε, έμοιαζε ταυτόχρονα αναγκαίο και καθυστερημένο. Σαν η Αμερική να είχε αργήσει πολύ να κοιτάξει έναν άνθρωπο που είχε ήδη φωνάξει αρκετά.

Η Κίμπερλι Πιρς βρέθηκε μπροστά σε μια ακόμη πιο σκληρή απουσία. Με το Boys Don’t Cry, δεν έπρεπε απλώς να φέρει μια τρανς ιστορία στην οθόνη. Έπρεπε να τη φέρει σε μια εποχή όπου ακόμη και μέσα στην κυρίαρχη γκέι και λεσβιακή πολιτική, τα τρανς σώματα και τα σώματα που δεν συμμορφώνονταν με τα έμφυλα πρότυπα συχνά έμεναν πίσω, κρυμμένα, αποσιωπημένα, θεωρημένα «δύσκολα» για μια κοινωνία που μόλις μάθαινε να ανέχεται ορισμένες μορφές γκέι ορατότητας.

Facebook Twitter Η Chloë Sevigny και η Hilary Swank στο Boys Don’t Cry της Kimberly Peirce, μια ταινία που ανάγκασε το αμερικανικό κοινό να αντικρίσει την τρανς ύπαρξη και τη βία εναντίον της.

Η ιστορία του Μπράντον Τίνα ήταν ήδη ιστορία βίας πριν γίνει ταινία. Ένας νεαρός τρανς άντρας, στην αγροτική Νεμπράσκα, βιάστηκε και δολοφονήθηκε όταν οι δράστες έμαθαν ότι ήταν τρανς, ενώ η αστυνομία δεν τον προστάτευσε. Το Boys Don’t Cry ανάγκασε το αμερικανικό κοινό να αντικρίσει όχι απλώς την τρανς ύπαρξη, αλλά τη θανατηφόρα βία που παράγει μια κοινωνία όταν αντιμετωπίζει την αυτοδιάθεση ως προσβολή.

Η Πιρς μιλά για τη διαδικασία της ταινίας σαν κάτι οδυνηρό από την αρχή ως το τέλος: γράψιμο, γύρισμα, μοντάζ. Αλλά αυτή η οδύνη δεν ήταν αισθητική πόζα. Ήταν τρόπος προσέγγισης. Όσο πιο βαθιά έμπαινε στον πόνο της ιστορίας, τόσο πιο κοντά ένιωθε τον Μπράντον. Αυτή είναι η δύσκολη ηθική του κουίρ σινεμά όταν ακουμπά πραγματικό τραύμα: να μη χρησιμοποιήσει τον πόνο σαν υλικό συγκίνησης, αλλά να τον πλησιάσει αρκετά ώστε να μην τον προδώσει.

Φυσικά, σήμερα το Boys Don’t Cry διαβάζεται και μέσα από τις δικές του ιστορικές αντιφάσεις: μια μη τρανς ηθοποιός στον ρόλο ενός τρανς άντρα, μια βιομηχανία που τότε δεν είχε πρόσβαση ή δεν έδωσε πρόσβαση σε εκπαιδευμένους τρανς ηθοποιούς, μια ορατότητα που ήρθε μέσα από τα όρια της εποχής της. Όμως ακριβώς γι’ αυτό έχει σημασία να το δούμε όχι σαν καθαρό μνημείο προόδου, αλλά σαν ρωγμή. Άνοιξε ένα πεδίο που δεν μπορούσε πια να κλείσει εύκολα, ακόμη κι αν η σημερινή μάχη για τρανς αναπαράσταση παραμένει οδυνηρά ανοιχτή.

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Και έπειτα έρχεται ο Λούκα Γκουαντανίνο, από άλλη εποχή και άλλη θερμοκρασία. Με το Call Me by Your Name, το κουίρ σινεμά μπήκε σε έναν τόνο που δεν ήταν ούτε πένθος του AIDS, ούτε έγκλημα μίσους, ούτε καταραμένη περιπλάνηση. Ήταν καλοκαίρι, ήλιος, ροδάκινα, βλέμματα, γλώσσες, μουσική, επιθυμία, καθυστέρηση, απόλαυση. Δεν ήταν απαραίτητα πιο αθώο. Ήταν όμως μια υπενθύμιση ότι η κουίρ ζωή δεν μπορεί να εκπροσωπείται μόνο μέσα από το τραύμα της.

Το Call Me by Your Name κατηγορήθηκε, αγαπήθηκε, παρεξηγήθηκε, φετιχοποιήθηκε. Αλλά η ιστορική του λειτουργία παραμένει σαφής: έδωσε σε ένα μεγάλο κοινό μια κουίρ ιστορία όπου η επιθυμία δεν έπρεπε πρώτα να πληρώσει φόρο αίματος για να γίνει αποδεκτή ως σοβαρή. Ο Γκουαντανίνο δεν εκπροσωπεί το ίδιο κύμα με τον Αράκι, τον Βαν Σαντ ή την Πιρς. Εκπροσωπεί ένα μεταγενέστερο σημείο, όπου η κουίρ αγάπη μπορεί να είναι και αισθητική, και ηδονή, και ανάμνηση, και πληγή χωρίς να χρειάζεται να δικαιολογηθεί μόνο μέσω κοινωνικής καταστροφής.

Facebook Twitter Ο Timothée Chalamet στο Call Me By Your Name του Luca Guadagnino, εκεί όπου η κουίρ επιθυμία βγήκε για λίγο στον ήλιο, χωρίς να χρειάζεται πρώτα να πληρώσει φόρο αίματος.

Αλλά ακόμη και εκεί, το ερώτημα δεν κλείνει. Ο Γκουαντανίνο έχει πει κάτι που μοιάζει σχεδόν αντίθετο με την εποχή της γενικευμένης ετικέτας: αν όλα γίνονται queer, τότε ίσως τίποτα δεν μένει queer. Δεν το λέει για να μικρύνει την ορατότητα, αλλά για να θυμίσει ότι το queer, όταν γίνεται υπερβολικά εύχρηστο, κινδυνεύει να χάσει την αταξία του. Να γίνει αισθητική χωρίς ρήξη. Ταμπέλα χωρίς κίνδυνο. Προϊόν χωρίς παραμόρφωση.

Αυτό είναι ίσως το πιο σύνθετο σημείο του σημερινού κουίρ κινηματογράφου. Από τη μία, υπάρχουν πλέον ταινίες και σειρές που δείχνουν κουίρ χαρά, φιλία, σεξ, σχολείο, ρομαντική κομεντί, παρέα, οικογένεια, καθημερινότητα. Bottoms, Fire Island, Red, White & Royal Blue, Love, Simon, Booksmart, Crush, Girls Like Girls. Ιστορίες που δεν ζητούν από τους κουίρ χαρακτήρες να πεθάνουν για να αξίζουν την προσοχή. Αυτό είναι τεράστια μετακίνηση.

Από την άλλη, η ορατότητα δεν μοιράζεται ισότιμα. Πολλές από τις ιστορίες που φτάνουν πιο εύκολα στο κέντρο εξακολουθούν να περιστρέφονται γύρω από λευκούς μη τρανς γκέι άντρες. Οι λεσβιακές, τρανς, μαύρες, ασιατικοαμερικανικές, ταξικά πιο δύσκολες ή λιγότερο «ευανάγνωστες» κουίρ ιστορίες ακόμη συχνά πρέπει να αποδείξουν ότι χρειάζονται. Ότι έχουν κοινό. Ότι δεν έχουν ήδη ειπωθεί. Ότι δεν είναι υπερβολικά ειδικές.

Αυτό το λέει με τον πιο καθαρό τρόπο η Χέιλι Κιγιόκο, που μετέτρεψε το Girls Like Girls σε ταινία και βρέθηκε να πρέπει να εξηγήσει γιατί χρειάζεται ακόμη μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Η απάντηση είναι σχεδόν γελοία στην απλότητά της: επειδή δεν υπάρχουν αρκετές. Επειδή οι ετεροφυλόφιλες ιστορίες δεν χρειάζεται ποτέ να απολογηθούν για την επανάληψή τους. Επειδή κανείς δεν ρωτά αν χρειάζεται άλλη μία ταινία όπου ένα αγόρι αγαπά ένα κορίτσι.

Facebook Twitter Η Myra Molloy και η Maya da Costa στο Girls Like Girls της Hayley Kiyoko, μια σύγχρονη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο γυναίκες που θυμίζει πόσο λίγες τέτοιες εικόνες έχουμε ακόμη δει στη μεγάλη οθόνη.

Γι’ αυτό η επιρροή αυτού του σινεμά δεν μετριέται μόνο σε βραβεία, εισπράξεις ή μεταγενέστερες αναφορές. Μετριέται και πιο υπόγεια: στο πώς άλλαξε το βλέμμα θεατών σε χώρες όπου η κουίρ ζωή ήταν ακόμη πιο αμήχανη, πιο σιωπηλή, πιο ιδιωτική.

Και για πολλούς θεατές στην Ελλάδα, αυτές οι ταινίες δεν ήταν απλώς «ταινίες απ’ έξω». Ήταν από τις πρώτες ρωγμές από όπου μπορούσε να μπει φως σε ένα βλέμμα που είχε μάθει να μη ζητά πολλά.

Εδώ επιστρέφουμε στο αρχικό ερώτημα: τι μπορεί να δει η Αμερική; Και, κυρίως, τι βαριέται να δει όταν δεν την αφορά άμεσα;

Η πρόοδος του κουίρ σινεμά δεν είναι ευθύγραμμη. Δεν πηγαίνει από το σκοτάδι στο φως και μένει εκεί. Κινείται σαν εκκρεμές. Ο Αράκι το λέει σχεδόν ψυχρά: η κουλτούρα προχώρησε πολύ γρήγορα, αλλά τώρα το εκκρεμές κινείται ξανά προς τα πίσω. Η ορατότητα που χτίστηκε με κόπο, χαμηλούς προϋπολογισμούς, λογοκρισίες, κοινωνικό μίσος, AIDS, τρανς απουσίες, περιθωριακές αίθουσες και σκηνοθέτες που δεν περίμεναν την άδεια κανενός, δεν είναι μόνιμα ασφαλής.

Το κουίρ σινεμά έγινε cult, μετά αναφορά, μετά στυλ, μετά εμπορικό είδος, μετά αλγόριθμος. Αλλά η αληθινή του δύναμη δεν βρίσκεται στο ότι μπήκε στο κέντρο. Βρίσκεται στο ότι συνεχίζει, στις καλύτερες στιγμές του, να χαλάει κάτι μέσα στο κέντρο. Να κάνει την οθόνη λιγότερο υπάκουη. Να δείχνει σώματα που δεν ζητούν να είναι υποδειγματικά. Να αφήνει τον πόθο να μην είναι πάντα καθαρός, το τραύμα να μην είναι πάντα διδακτικό, τη χαρά να μην είναι πάντα ακίνδυνη.

Γιατί το queer σινεμά δεν βγήκε απλώς από την ντουλάπα. Την έσπασε από μέσα. Και μετά ανακάλυψε ότι έξω από την ντουλάπα υπάρχουν άλλοι διάδρομοι, άλλες πόρτες, άλλοι φύλακες, άλλες αγορές, άλλες μορφές λογοκρισίας. Το να φανείς είναι μόνο η αρχή. Το ποιος αφηγείται, ποιος πληρώνεται, ποιος παίζει, ποιος επιθυμεί, ποιος πεθαίνει, ποιος γελάει, ποιος σώζεται, ποιος μένει αόρατος μέσα στην ίδια την ορατότητα. Αυτά είναι τα ερωτήματα που μένουν.

Ίσως γι’ αυτό οι παλιές ταινίες μοιάζουν σήμερα τόσο περίεργα ζωντανές. Όχι επειδή ανήκουν σε μια ηρωική εποχή που πέρασε, αλλά επειδή κουβαλούν ακόμη το σοκ της πρώτης εμφάνισης. Το But I’m a Cheerleader μοιάζει πιο αθώο σήμερα, αλλά η αθωότητά του είναι κερδισμένη. Το The Living End μπορεί να φαίνεται λιγότερο σκανδαλώδες, αλλά ο θυμός του δεν έχει παλιώσει. Το My Own Private Idaho εξακολουθεί να κοιτάζει την αντρική μοναξιά χωρίς να τη διορθώνει. Το Boys Don’t Cry παραμένει πληγή. Το Call Me by Your Name θυμίζει ότι η κουίρ επιθυμία έχει δικαίωμα και στον ήλιο, όχι μόνο στο σκοτάδι.

Και αν όλα αυτά σήμερα φαίνονται πιο ορατά, πιο αποδεκτά, πιο διαθέσιμα, αυτό δεν σημαίνει ότι η μάχη τελείωσε. Σημαίνει μόνο ότι το βλέμμα μετακινήθηκε αρκετά ώστε να πρέπει να το υπερασπιστούμε ξανά.

Γιατί κάθε γενιά νομίζει ότι βλέπει καλύτερα από την προηγούμενη. Μέχρι να έρθει η στιγμή να κοιτάξει αυτό που ακόμη την ενοχλεί.

με στοιχεία από Vanity Fair