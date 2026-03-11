Από το Heated Rivalry στο Dolby Theatre: ο Hudson Williams πάει Οσκαρ

Ο Hudson Williams, ένας από τους πρωταγωνιστές του Heated Rivalry, αναμένεται να δώσει το παρών στην 98η τελετή των Οσκαρ την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Variety.

Η παρουσία του έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη του εμφάνιση σε μεγάλη απονομή μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του Connor Storrie στις Χρυσές Σφαίρες του Ιανουαρίου. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Storrie δεν αναμένεται να είναι στην τελετή, ενώ ο Robbie G.K. από το ίδιο cast βρίσκεται στη λίστα καλεσμένων του viewing party του Elton John AIDS Foundation.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Το Heated Rivalry βγήκε ακόμη πιο μπροστά τις τελευταίες ημέρες μετά τη νίκη του στα GLAAD Media Awards, όπου κέρδισε το βραβείο για την καλύτερη νέα τηλεοπτική σειρά, ενώ ο δημιουργός Jacob Tierney έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι γράφεται ο δεύτερος κύκλος.

φωτογραφία: Getty images

Ο Williams εθεάθη επίσης στο show της Balenciaga στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού στις 7 Μαρτίου, ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στα γυρίσματα της δραματικής σειράς Yaga για το Crave. Το Variety αναφέρει ακόμη ότι τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου του Heated Rivalry αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.

Η φετινή τελετή θα παρουσιαστεί από τον Conan O'Brien και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και το Hulu. Η Ακαδημία έχει ήδη ανακοινώσει νέο κύμα παρουσιαστών, ανάμεσά τους τους Paul Mescal, Priyanka Chopra Jonas, Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Gwyneth Paltrow, Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore και Maya Rudolph.