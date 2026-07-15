Από αύριο στους κινηματογράφους η «Οδύσσεια»: Οι 14 σταρ της ταινίας του Νόλαν και οι ρόλοι που υποδύονται

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κάνει πρεμιέρα αύριο, 16 Ιουλίου, στις ελληνικές αίθουσες, κουβαλώντας ήδη τεράστιες προσδοκίες, συζητήσεις και ένα καστ που από μόνο του έχει γίνει γεγονός.

Μετά το «Oppenheimer», ο Νόλαν επιστρέφει με μια μετασκευή του ομηρικού έπους που δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ακόμη μία μεγάλη παραγωγή, αλλά ως ένα από τα πιο φιλόδοξα κινηματογραφικά στοιχήματα της χρονιάς. Η ταινία προβάλλεται με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπειρία της μεγάλης οθόνης και ειδικά σε αίθουσες προδιαγραφών IMAX.

Το ερώτημα είναι πώς ο σκηνοθέτης θα ενώσει το οικογενειακό δράμα του νόστου με την κλίμακα της περιπέτειας, των μύθων και των αρχετύπων. Τα τρέιλερ και οι πρώτες εικόνες έχουν ήδη διχάσει, όμως δύσκολα θα περίμενε κανείς από τον Νόλαν μια απλή, συμβατική αναπαράσταση.

O Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας

Ο Ματ Ντέιμον κρατά τον κεντρικό ρόλο, υποδυόμενος τον Οδυσσέα. Η Universal τον παρουσίασε στην πρώτη επίσημη εικόνα της ταινίας με πολεμική ενδυμασία, περικεφαλαία και φθαρμένο μανδύα, δίνοντας τον τόνο για την κλίμακα της παραγωγής.

Φωτ.: EPA

Ο Ντέιμον έχει ήδη συνεργαστεί δύο φορές με τον Κρίστοφερ Νόλαν, στο «Interstellar» και στο «Oppenheimer», όπου υποδύθηκε τον στρατηγό Λέσλι Γκρόουβς. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι είχε υποσχεθεί στην οικογένειά του να κάνει διάλειμμα από την υποκριτική, εκτός αν τον καλούσε ο Νόλαν.

O Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος

Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα. Είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Νόλαν και, όπως έχει πει, δέχθηκε τον ρόλο χωρίς να γνωρίζει πλήρως τι ακριβώς ετοίμαζε ο σκηνοθέτης.

Φωτ.: EPA

Στο teaser της ταινίας, ο Τηλέμαχος εμφανίζεται να αναζητά απαντήσεις για την τύχη του πατέρα του, στοιχείο που δείχνει ότι η ιστορία δεν θα κινηθεί μόνο γύρω από την επιστροφή του Οδυσσέα, αλλά και γύρω από όσους τον περιμένουν.

H Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη

Η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη, επιστρέφοντας για τρίτη φορά στον κόσμο του Κρίστοφερ Νόλαν, μετά το «The Dark Knight Rises» και το «Interstellar».

Φωτ.: EPA

Η ίδια έχει πει ότι η νέα πρόσκληση από τον Νόλαν τη συγκίνησε. «Το να σε καλούν δύο φορές έμοιαζε ήδη σημαντικό. Τρεις φορές ένιωθα ότι θα ήταν απληστία, οπότε δεν άφησα ποτέ τον εαυτό μου να το ελπίσει», είπε, προσθέτοντας ότι η συμμετοχή της στην ταινία την κάνει «ειλικρινά συναισθηματική».

Ο Τζον Μπέρνθαλ ως Μενέλαος

Ο Τζον Μπέρνθαλ υποδύεται τον Μενέλαο, βασιλιά της Σπάρτης. Είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον Νόλαν, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει «μοναδικό», λέγοντας ότι «αρπάζεις την ευκαιρία» όταν μπορείς να δουλέψεις με έναν τέτοιο σκηνοθέτη.

Φωτ.: EPA

Στο teaser, ο Μενέλαος εμφανίζεται απέναντι στον Τηλέμαχο και του λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τον Οδυσσέα μετά την Τροία. «Άλλοι λένε ότι είναι πλούσιος, άλλοι ότι είναι φτωχός. Άλλοι ότι χάθηκε. Άλλοι ότι είναι φυλακισμένος. Εσύ τι λες;», ακούγεται να λέει.

Η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη

Η Σαρλίζ Θερόν εμφανίζεται ως Κίρκη, η ισχυρή μάγισσα που ζει στο νησί της Αιαίας. Και για εκείνη, η «Οδύσσεια» είναι η πρώτη συνεργασία με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Φωτ.: EPA

Η ηθοποιός έχει παραδεχθεί ότι η συμμετοχή της σε ένα τόσο μεγάλο πρότζεκτ ήταν «πολύ τρομακτική», καθώς θα έμπαινε στα γυρίσματα αργότερα από τους υπόλοιπους. «Θα είμαι σαν το καινούργιο παιδί στη γειτονιά. Όλοι θα ξέρουν τι κάνουν και εγώ όχι», είπε.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως Αντίνοος

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει σε ταινία του Νόλαν μετά το «Tenet», αυτή τη φορά ως Αντίνοος, ένας από τους μνηστήρες της Πηνελόπης.

Φωτ.: EPA

Η φωνή του ακούγεται στο teaser, δίνοντας έναν πιο σκοτεινό τόνο στην ιστορία. «Σκοτάδι. Οι νόμοι του Δία κομμάτια», λέει, περιγράφοντας ένα βασίλειο χωρίς βασιλιά μετά την εξαφάνιση του Οδυσσέα.

Η Ζεντάγια ως Αθηνά

Η Ζεντάγια εμφανίζεται ως Αθηνά, θεά της σοφίας και του πολέμου, και συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Νόλαν.

Φωτ.: EPA

Στην «Οδύσσεια» συναντά ξανά κινηματογραφικά τον Τομ Χόλαντ, με τον οποίο έχει δουλέψει στις ταινίες «Spider-Man». Η ίδια έχει πει ότι το να παίζει απέναντί του είναι «παράξενα άνετο», επειδή νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια δίπλα σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει τόσο καλά.

Η Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένη

Η Λουπίτα Νιόνγκο υποδύεται την Ελένη, έναν από τους πιο φορτισμένους συμβολικά ρόλους της «Οδύσσειας» του Νόλαν. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, γνωστή από το «12 Years a Slave» και τα «Black Panther», συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον σκηνοθέτη.

Φωτ.: EPA

Η ίδια έχει μιλήσει για το καστ της ταινίας ως μια σύνθεση που «αντιπροσωπεύει τον κόσμο», χωρίς να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις αντιδράσεις που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας. Ο Νόλαν, από την πλευρά του, έχει υποστηρίξει ότι τέτοιες συζητήσεις δεν μπορούν να έχουν ουσία πριν το κοινό δει την ίδια την ταινία.

Ο Έλιοτ Πέιτζ

Ο Έλιοτ Πέιτζ συμμετέχει στην «Οδύσσεια», χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ρόλος του. Για τον ηθοποιό, αυτή είναι η δεύτερη συνεργασία με τον Νόλαν, μετά το «Inception» του 2010.

Φωτ.: EPA

Στα απομνημονεύματά του, «Pageboy», ο Πέιτζ είχε γράψει ότι στα γυρίσματα του «Inception» ένιωθε «εκτός τόπου», παρά το γεγονός ότι όλοι ήταν ευγενικοί μαζί του. Η επιστροφή του σε ταινία του Νόλαν, 16 χρόνια αργότερα, δίνει έτσι μια διαφορετική διάσταση στη νέα συνεργασία τους.

Ο Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνονας

Ο Μπένι Σάφντι υποδύεται τον Αγαμέμνονα, επιστρέφοντας σε ταινία του Νόλαν μετά το «Oppenheimer», όπου είχε παίξει τον φυσικό Έντουαρντ Τέλερ.

Φωτ.: EPA

Ο Σάφντι, γνωστός τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος, έχει εμφανιστεί επίσης στις ταινίες «Are You There God? It’s Me, Margaret» και «Licorice Pizza».

Ο Χιμές Πατέλ ως Ευρύλοχος

Ο Χιμές Πατέλ υποδύεται τον Ευρύλοχο, υπαρχηγό του Οδυσσέα. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζεται με τον Νόλαν, μετά το «Tenet».

Φωτ.: EPA

Μιλώντας για το πώς είναι να δουλεύει κανείς σε πλατό του Νόλαν, ο Πατέλ έχει πει ότι πρέπει «να δουλεύεις σκληρά και να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή». Όπως πρόσθεσε, μπορεί κάποιες στιγμές να είναι έντονο, όμως ο σκηνοθέτης καταφέρνει να δημιουργεί αίσθηση οικειότητας ακόμη και στα μεγαλύτερα γυρίσματα.

Η Μία Γκοθ ως Μελανθώ

Η Μία Γκοθ υποδύεται τη Μελανθώ, την υπηρέτρια στο σπίτι του Οδυσσέα που στην ομηρική ιστορία δεν μένει πιστή στην Πηνελόπη.

Φωτ.: EPA

Η ηθοποιός είναι γνωστή κυρίως από τις ταινίες «Pearl» και «MaXXXine» και η συμμετοχή της στην «Οδύσσεια» προσθέτει ακόμη ένα όνομα με έντονη κινηματογραφική ταυτότητα στο καστ του Νόλαν.

Ο Τζον Λεγκουιζάμο ως Εύμαιος

Ο Τζον Λεγκουιζάμο υποδύεται τον Εύμαιο, τον χοιροβοσκό και παλιό φίλο του Οδυσσέα. Είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Φωτ.: EPA

Ο ηθοποιός έχει πει ότι, παρότι η «Οδύσσεια» διαθέτει τεράστιο προϋπολογισμό, ο Νόλαν τη γυρίζει σαν ανεξάρτητη ταινία. Όπως ανέφερε, ο σκηνοθέτης δεν δουλεύει «με επιτροπές» ούτε με βάση το τι λέει το στούντιο, αλλά λειτουργεί σαν indie δημιουργός «με τρελά λεφτά».

Ο Τράβις Σκοτ

Στο καστ συμμετέχει και ο Τράβις Σκοτ, μετά τη συνεργασία του με τον Νόλαν στο soundtrack του «Tenet».

Οι πρώτες εικόνες από τον ρόλο του ήρθαν μέσα από τηλεοπτικό teaser, όπου ο χαρακτήρας του διακόπτει μια σκηνή με τον Μενέλαο και τον Τηλέμαχο, χτυπώντας βαριά το ραβδί του και προφητεύοντας τον πόλεμο της Τροίας.

Φωτ.: EPA

«Ένας πόλεμος, ένας άνδρας, ένα τέχνασμα, ένα τέχνασμα για να πέσουν τα τείχη της Τροίας», ακούγεται να λέει.

Με πληροφορίες από People