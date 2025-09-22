Αντζελίνα Τζολί: «Δεν αναγνωρίζω πια τη χώρα μου» - Το αιχμηρό σχόλιο μετά την αναστολή του Τζίμι Κίμελ από το ABC

Η Αντζελίνα Τζολί δήλωσε ότι «δεν αναγνωρίζει πια τη χώρα της», εν μέσω των αυξανόμενων απειλών κατά της ελευθερίας του λόγου στις ΗΠΑ.

Στον απόηχο της ξαφνικής αναστολής των εκπομπών του Τζίμι Κίμελ από τα δίκτυα ABC και Disney και των σφοδρών αντιδράσεων που έχουν προκληθεί παγκοσμίως για την απόφαση αυτή, η Αντζελίνα Τζολί έκανε το δικό της σχόλιο για την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία την Κυριακή, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο: «Τι φοβάστε ως καλλιτέχνης και ως Αμερικανίδα;»

«Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Αγαπώ τη χώρα μου, αλλά αυτή τη στιγμή, δεν την αναγνωρίζω. Πάντα ζούσα διεθνώς, η οικογένειά μου είναι διεθνής, οι φίλοι μου, η ζωή μου. Η κοσμοθεωρία μου είναι ισότιμη, ενωμένη και διεθνής. Οτιδήποτε, οπουδήποτε, που διχάζει ή περιορίζει την προσωπική έκφραση και τις ελευθερίες οποιουδήποτε, θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο» απάντησε αρχικά η Αντζελίνα Τζολί.

«Ζούμε σε τόσο σοβαρές εποχές που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Είναι πραγματικά πολύ βαριές εποχές αυτές που περνάμε μαζί», πρόσθεσε.

Παρόλο που δεν ανέφερε ονομαστικά τον παρουσιαστή της βραδινής ζώνης, τα σχόλιά της έγιναν λίγες ημέρες μετά την «επ’ αόριστον» αναστολή της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live!» από το ABC, το οποίο ανήκει στη Disney.

Η απόφαση ήρθε μετά από κριτική που άσκησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, για σχόλια που έκανε ο Τζίμι Κίμελ σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, περιλαμβανομένης της φράσης: «Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτό το παιδί που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από έναν από αυτούς».

Η διάσημη ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά έργα της Disney, όπως τα Maleficent και Maleficent: Mistress of Evil, καθώς και ως η σούπερ ηρωίδα Θένα στο The Eternals, μέρος του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel (MCU).

Ωστόσο, πολλοί διάσημοι συνεργάτες της Disney, όπως οι Ολίβια Ροντρίγκο, Πέδρο Πασκάλ και Μαρκ Ράφαλο, άσκησαν δριμεία κριτική στην απόφαση για την αναστολή του παρουσιαστή.

Σύμφωνα με τους New York Times, η απόφαση ελήφθη από τον CEO της Disney, Μπομπ Άιγκερ, και τη διευθύντρια τηλεόρασης Ντάνα Γουόλντεν.

Με πληροφορίες από Guardian