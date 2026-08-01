Άντον Πρίνερ: Ο καλλιτέχνης που έγινε Anton και έκανε τον ουρανό ταβάνι του

Στη Βαλορίς, εκεί όπου ο Άντον Πρίνερ μπορούσε επιτέλους να δουλέψει έξω, τα γλυπτά του άρχισαν να ψηλώνουν.

Στο Παρίσι, το εργαστήριό του έβαζε όριο στο σώμα. Οι μορφές του δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τα δύο μέτρα. Στη νότια Γαλλία, όπου εγκαταστάθηκε από το 1950 έως το 1965, το ταβάνι εξαφανίστηκε. Ο ίδιος έλεγε ότι εκεί είχε «τον ουρανό για ταβάνι».

Από αυτή τη φράση παίρνει τον τίτλο της η έκθεση Anton Prinner – Le ciel pour plafond, στο Musée Magnelli, Musée de la Céramique, στη Βαλορίς, που ξανανοίγει τον φάκελο ενός καλλιτέχνη δύσκολου, υπνωτικού και σχεδόν άφαντου από τη μεγάλη αφήγηση του μοντερνισμού.

Στο ατελιέ του Anton Prinner, τα γλυπτά μοιάζουν περισσότερο με τελετουργικές παρουσίες παρά με απλές μορφές: σώματα, κεφάλια και σκιές από το ιδιωτικό του αρχαϊκό σύμπαν. Φωτ.: Denise Colomb / Médiathèque du patrimoine et de la photographie.

Ο Πρίνερ δεν χωράει εύκολα πουθενά. Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 31 Δεκεμβρίου 1902 ως Anna Prinner, σε μια αστική και καλλιεργημένη οικογένεια. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της ουγγρικής πρωτεύουσας, αλλά πολύ νωρίς κατάλαβε τι σήμαινε να θεωρείσαι νεαρή γυναίκα μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν ήταν διατεθειμένο να σου δώσει την ίδια προσοχή, την ίδια σοβαρότητα, την ίδια καλλιτεχνική δυνατότητα.

Το 1927 ή το 1928 (ο ίδιος έδινε και τις δύο χρονολογίες) έφυγε για το Παρίσι. Εκεί έγινε Anton. Από τότε ντυνόταν και παρουσιαζόταν ως άνδρας: πουκάμισο, παντελόνι, μπερές, μια μορφή αυστηρή και αινιγματική στις φωτογραφίες, σαν να είχε επιλέξει όχι μόνο ένα νέο όνομα αλλά και έναν νέο τρόπο να στέκεται απέναντι στον κόσμο.

Σήμερα αυτή η ζωή διαβάζεται αναπόφευκτα μέσα από queer και τρανς ιστορικούς φακούς. Όμως ο Πρίνερ αντιστέκεται στην εύκολη λεζάντα. Δεν είναι μόνο η βιογραφική εξαίρεση που τον κάνει σημαντικό. Είναι το γεγονός ότι η εξαίρεση αυτή περνάει ολόκληρη στο έργο του: σώματα γυμνά, ανδρόγυνα ή άφυλα, μορφές συμμετρικές, μάτια μεγάλα και ακίνητα, χέρια σε στάσεις προσφοράς ή σωτηρίας, ζώα και θεότητες που μοιάζουν να έρχονται από έναν αρχαίο ύπνο.

Το Femme bougeoir του Anton Prinner. Μια κεραμική μορφή-κηροπήγιο, ανάμεσα σε πρόσωπο, σώμα και λατρευτικό αντικείμενο, από εκείνα τα έργα όπου η καθημερινή χρήση γίνεται σχεδόν ιερή εικόνα. Φωτ.: François Fernandez / ADAGP 2026.

Το Danse de l’enterrement του 1948, χαρακτικό για το Βιβλίο των Νεκρών των αρχαίων Αιγυπτίων. Οι πολλαπλές μορφές, τα μάτια και τα υψωμένα χέρια μετατρέπουν την ταφή σε τελετουργία μετάβασης. Φωτ.: Collection Yves Lebouc / ADAGP / Galerie de l’Institut.χρήση γίνεται σχεδόν ιερή εικόνα. Φωτ.: François Fernandez / ADAGP 2026.

Στο Παρίσι έζησε πρώτα φτωχικά, στο Μονπαρνάς, ανάμεσα σε άλλους Ούγγρους καλλιτέχνες της διασποράς. Στον κύκλο του βρίσκονταν ο ζωγράφος Árpád Szenes, ο γλύπτης Étienne Hajdu, ο φωτογράφος Robert Capa, ο Gábor Peterdi και η αδελφή του, Maria Peterdi, που είχε έρθει στο Παρίσι για να σπουδάσει αιγυπτιολογία στην École du Louvre.

Η παρουσία της Maria Peterdi υπήρξε καθοριστική. Μέσα από εκείνη περνάει και η αιγυπτιακή φλέβα του έργου του Prinner, που θα κορυφωθεί το 1947 στην εικονογράφηση του Βιβλίου των Νεκρών των αρχαίων Αιγυπτίων, με 66 χαρακτικά: χελώνες, κροκόδειλοι, θεότητες, φασματικά σώματα, πρόσωπα σαν καθρέφτες.

Αρχικά ο Prinner είχε κινηθεί κοντά στην αφαίρεση, τον κονστρουκτιβισμό και το πνεύμα του Bauhaus. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930, όμως, έκανε μια απότομη στροφή. Άφησε πίσω του τη γεωμετρική γλώσσα και γύρισε προς τη φιγούρα. Όχι προς τη ρεαλιστική φιγούρα, αλλά προς κάτι πολύ πιο παράξενο: έναν κόσμο από ανθρώπους, ζώα, σφίγγες, ιερείς, γυναικείες και ανδρικές μορφές που μοιάζουν να υπάρχουν έξω από τον χρόνο.

Το Woman figure του Anton Prinner. Μια ξύλινη, κάθετη μορφή σαν λατρευτικό αντικείμενο, με κλειστά μάτια, χέρια σε στάση προσευχής και ένα φίδι να κατεβαίνει στο σώμα της. Φωτ.: Courtesy Kálmán Makláry Fine Arts / ADAGP.

Το Pharaoh woman του 1938. Ο Prinner ενώνει το γυναικείο σώμα με τη σφίγγα και την αιγυπτιακή ιερατικότητα, φτιάχνοντας μια μορφή που μοιάζει ταυτόχρονα αρχαία και απολύτως προσωπική. Φωτ.: Courtesy Kálmán Makláry Fine Arts / ADAGP.

Ήταν μια επανάσταση αντίθετη με το ρεύμα της εποχής του. Την ώρα που η τέχνη γύρω του κυνηγούσε άλλες πρωτοπορίες, εκείνος έφτιαχνε ένα προσωπικό, συγκρητικό, σχεδόν τελετουργικό σύμπαν.

Στη Βαλορίς αυτό το σύμπαν βρήκε κλίμακα. Φιλοξενούμενος από την Claire και τον René Batigne, ιδρυτές του εργαστηρίου Tapis Vert, έγινε μόνιμος κάτοικος ενός τόπου όπου η κεραμική ήταν καθημερινή βιοτεχνία και όχι απλώς καλλιτεχνική χειρονομία. Δούλεψε ξύλο, πηλό, χαρακτικά. Τα μεγάλα ξύλινα γλυπτά του, σκαλισμένα σε κορμούς, απέκτησαν ιερατική ακινησία: λεία σώματα, ελάχιστες ανατομικές λεπτομέρειες, πρόσωπα γαλήνια και αδιάβαστα. Στον πηλό, αντίθετα, οι μορφές μικραίνουν και ονειρεύονται περισσότερο. Κάποιες αποκτούν κέρατα, γένια, χειρονομίες που θυμίζουν Μεσοποταμία, Αίγυπτο, λαϊκή μαγεία, παιδικό εφιάλτη.

Το The rising sun του 1944. Η ανατολή γίνεται πρόσωπο, σύμβολο και μυστική εικόνα μετάβασης, δείχνοντας την εσωτερική, σχεδόν κοσμική πλευρά του έργου του Prinner. Φωτ.: Courtesy Kálmán Makláry Fine Arts / ADAGP.

Το Chess Set του Anton Prinner, περίπου 1950. Στη Βαλορίς, ακόμη και ένα σετ σκακιού γίνεται μικρή μυθολογία: βασίλισσες, πύργοι, άλογα, ιερατικές μορφές και πιόνια με σύμβολα ήλιου και φεγγαριού. Φωτ.: Courtesy Kálmán Makláry Fine Arts / ADAGP

Ακόμη και όταν έφτιαξε ένα σετ σκακιού, το έκανε σαν να επινοούσε μια μικρή μυθολογία. Ο τρελός περπατάει με τα χέρια, το άλογο γίνεται κένταυρος, η βασίλισσα θυμίζει ανατολίτισσα αρχιέρεια, τα λευκά πιόνια φέρουν σημάδι ήλιου και τα μαύρα σημάδι φεγγαριού. Ο Πρίνερ δεν χρησιμοποιούσε τα σύμβολα διακοσμητικά. Τα αντιμετώπιζε σαν κλειδιά για μια τέχνη που ήθελε να είναι σύγχρονη και ιερή μαζί.

Γι’ αυτό και η θέση του στην ιστορία της τέχνης παραμένει τόσο παράξενη. Δεν ήταν απομονωμένος από τον κόσμο. Γνώριζε τις πρωτοπορίες. Είχε φιλίες και σχέσεις με ανθρώπους του μεγάλου καλλιτεχνικού κύκλου της εποχής. Στη Βαλορίς συνδέθηκε και με τον Pablo Picasso, που επίσης δούλευε εκεί.

Αλλά η φιλία και ο θαυμασμός δεν άλλαξαν τη γλώσσα του. Ο Prinner δεν έγινε ποτέ «πικασικός», δεν προσαρμόστηκε στο ύφος που θα τον έκανε πιο αναγνωρίσιμο ή πιο εμπορεύσιμο. Προτίμησε να μείνει μέσα στη δική του ακατανόητη, πεισματική επικράτεια.

Αυτή η επιμονή τον πλήρωσε ακριβά. Οι εκθέσεις του σε παρισινές γκαλερί δεν αρκούσαν για να τον βγάλουν από την αμηχανία που προκαλούσε το έργο του. Τα εσωτερικά του συστήματα, οι εσωτεριστικές αναφορές, η δική του Βίβλος, το δικό του Ταρό, έμοιαζαν υπερβολικά κλειστά για το κοινό. Το 1978 του έκοψαν το ρεύμα και το αέριο στο εργαστήριό του· μόνο η βοήθεια ενός υποστηρικτή τον κράτησε από την απόλυτη φτώχεια.

Το Overturned character του 1937. Ένα ξύλινο σώμα που μοιάζει να γυρίζει μέσα στον ίδιο του τον άξονα, ανάμεσα στη φιγούρα, το σύμβολο και το γλυπτικό αίνιγμα. Φωτ.: Courtesy Kálmán Makláry Fine Arts / ADAGP.

Anton Prinner, Untitled / Plate 3 από το La Femme tondue, 1946. Το χαρακτικό ανήκει στο σκοτεινό βιβλίο του Prinner για τις γυναίκες που διαπομπεύτηκαν στη Γαλλία μετά την Απελευθέρωση. Φωτ.: Courtesy / ADAGP.υψωμένα χέρια μετατρέπουν την ταφή σε τελετουργία μετάβασης. Φωτ.: Collection Yves Lebouc / ADAGP / Galerie de l’Institut.

Και όμως, μέσα σε αυτή την αταξινόμητη διαδρομή υπάρχει ένα έργο που μοιάζει σήμερα τρομακτικά σύγχρονο. Το 1946 ο Πρίνερ δημοσίευσε το La Femme tondue, ένα μικρό βιβλίο με οκτώ χαρακτικά για τις γυναίκες που διαπομπεύτηκαν στη Γαλλία μετά την Απελευθέρωση, επειδή είχαν κατηγορηθεί για ερωτικές σχέσεις με Γερμανούς στρατιώτες. Δεν αφηγείται το γεγονός. Το μετατρέπει σε εικόνες ακρωτηριασμού, ντροπής, βίας πάνω στο γυναικείο σώμα. Δάχτυλα σαν δόντια, κορμιά που πιάνονται, σκίζονται, εκτίθενται. Λέγεται ότι ο Antonin Artaud στήριξε την έκδοση. Η σύνδεση μοιάζει φυσική: και οι δύο ήξεραν ότι το σώμα δεν είναι ποτέ ουδέτερο πεδίο.

Η έκθεση στη Βαλορίς έχει γι’ αυτό μεγαλύτερη σημασία από μια απλή αποκατάσταση ενός ξεχασμένου ονόματος. Ο Prinner επιστρέφει σε μια εποχή που η ιστορία της τέχνης ξαναδιαβάζει όσους έμειναν στα πλάγια: γυναίκες που δεν τους επιτράπηκε να γίνουν κεντρικές, queer μορφές που μεταφράστηκαν λάθος ή δεν μεταφράστηκαν καθόλου, καλλιτέχνες της διασποράς που δεν χώρεσαν στα καθαρά εθνικά αφηγήματα, δημιουργοί που δεν διάλεξαν ανάμεσα στο μοντέρνο και το αρχαϊκό.

Ο Anton Prinner υπήρξε όλα αυτά μαζί. Ένας καλλιτέχνης που γεννήθηκε ως Anna και έζησε ως Anton. Ένας μοντερνιστής που στράφηκε εναντίον της ψυχρής μοντερνιστικής γραμμής. Ένας γλύπτης που έβλεπε το σώμα σαν να ήταν ταυτόχρονα άνθρωπος, ζώο, θεότητα και σημάδι. Ένας φτωχός, πεισματικός εφευρέτης ενός προσωπικού ιερού, που στο τέλος μοιάζει λιγότερο παρωχημένο από όσο έμοιαζε στην εποχή του.

Ο Anton Prinner δίπλα σε ένα από τα μνημειακά του γλυπτά. Η φωτογραφία συμπυκνώνει την κλίμακα και την παράξενη συγγένεια ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τις ιερατικές μορφές που έπλαθε. Φωτ.: Emile-Dupont Savitry / Getty Images.

Στη Βαλορίς, τα γλυπτά του δεν ζητούν απλώς να τα κοιτάξεις. Στέκονται σαν να περιμένουν κάτι. Μια προσφορά, μια μεταμόρφωση, μια αργοπορημένη αναγνώριση.

Ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο δυνατό σημείο της επιστροφής του: όχι ότι η Γαλλία θυμάται έναν ξεχασμένο καλλιτέχνη, αλλά ότι το έργο του Prinner μοιάζει σήμερα πιο αναγνώσιμο επειδή ο κόσμος άργησε να μάθει πώς να το κοιτάζει.

Με στοιχεία από Le Monde, Musée Magnelli – Ville de Vallauris.