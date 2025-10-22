«Αντίο μάγε της σκηνής» - Έλληνες καλλιτέχνες αποχαιρετούν τον σπουδαίο Διονύση Σαββόπουλο

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης, σκορπίζοντας θλίψη αλλά αφήνοντας πίσω του μια ανεξίτηλη μουσική παρακαταθήκη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδοποιός τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύονταν νοσοκομείο Υγεία, όπου λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Λίγες ώρες μετά είδηση του θανάτου ενός εκ των σημαντικότερων δημιουργών της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, που σημάδεψε και έντυσε γενιές με τη μουσική του, Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι συνεργάστηκαν και έζησαν τον Διονύση Σαββόπουλο, τον αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο.

«Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αποχαιρετώντας τον με μία κοινή τους φωτογραφία.

«Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», κατέληξε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στη συνέχεια με δική της ανάρτηση στα social media, το δικό της αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο θέλησε να πει και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. «Διονύση μου καλλιτέχνη μου. Τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά. Άφησες Τεράστια παρακαταθήκη. Σε ευχαριστώ για ο, τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στην ψυχή μου. Λυπάμαι αφάνταστα που δε θα σε αποχαιρετήσω...ούτως ή άλλως δε μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο. Θα ζεις στην καρδιά μου», ήταν κάποια από τα λόγια στην ανάρτησή της.

«Ακούστε / When you conceive and condense the essence of human life in the times that you live and you return. It to your fellow humans,mirroring but at the same time elevating them / Χαίρε Διονύση!» ανέφερε σε δική του ανάρτηση ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, συνοδεύοντας την με ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου.

Με τη σειρά της, η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη, σημειώνοντας στην ανάρτησή της «είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».

«Πριν από λίγη ώρα το πληροφορήθηκα και σοκαρίστηκα πραγματικά. Είναι ο κύκλος της ζωής αυτός, αλλά από μερικούς που νομίζεις ότι είναι αθάνατοι, δεν θα φύγουν ποτέ, δεν θα πεθάνουν ποτέ. Μία τρομερή απώλεια για τα μουσικά πράγματα της Ελλάδος», δήλωσε από την πλευρά της η Γλυκερία μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1, λίγες ώρες μετά τον θάνατό του.

Παράλληλα και ο Γιώργος Νταλάρας, με δική του ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε τον Διονύση Σαββόπουλο, γράφοντας χαρακτηριστικά «θλίψη βαθιά...τώρα μόνο σιωπή».

«Ευχαριστώ "δάσκαλε" για τις πρώτες κουβέντες και συμβουλές όταν με δέχτηκες στο σπίτι σου την άνοιξη του 87. Οι ουρανοί απόψε φωνάζουν "ζήτω το ελληνικό τραγούδι"» ήταν τα λόγια του Γιώργου Θεοφάνους, ο οποίος θέλησε με μία κοινή τους φωτογραφία να πει «αντίο» στον κορυφαίο τραγουδοποιό.

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν θρύλο. Έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη διαδρομή μου. Για εμένα έναν συνεργάτη, έναν φίλο που πίστεψε σε εμένα όταν λίγοι το έκαναν. Ευγνώμων για όλα. Κύριε Διονύση ευχαριστώ και ευχαριστούμε για όλα. Να ‘ναι χρυσός ο παράδεισος», ανέφερε από την πλευρά της και η Klavdia.