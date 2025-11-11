Άνοιξε ξανά για το κοινό το ανακαινισμένο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη

Εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της 87ης επετείου του θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ, παρουσία του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Εκτός από την ιστορική του αξία, το κτίριο διακρίνεται και για την αρχιτεκτονική του αισθητική ως ένα αυθεντικό σωζόμενο οθωμανικό μνημείο. Ήταν μια εποχή που στην πόλη της Θεσσαλονίκης επικρατούσε το συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό ύφος.

Στόχος των εργασιών αποκατάστασης της Οικίας Ατατούρκ που ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, ήταν να διατηρηθεί ο ιστορικός χαρακτήρας του κτιρίου, το οποίο οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και μετατράπηκε σε μουσείο το 1953, καθώς και η επιστροφή του στην αρχική του μορφή.

«Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση της τουρκικής πολιτιστικής κληρονομιάς όπου κι αν βρίσκεται στον κόσμο. Η Οικία του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αυτής της προσπάθειας», δήλωσε ο Νουρί Ερσόι.

Τι περιλαμβάνει το ανακαινισμένο Μουσείο

Οι εργασίες αποκατάστασης της Οικίας Ατατούρκ έγιναν βάσει σχεδίου συντήρησης και επανέκθεσης που εκπόνησε το 2022 το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ενώ η υλοποίηση ξεκίνησε στις 19 Δεκεμβρίου 2024. Ανανεώθηκαν οι ξύλινες κατασκευές και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αποκαταστάθηκαν το λουτρό και το αποθηκευτικό δωμάτιο στην αρχική τους μορφή, συντηρήθηκαν η στέγη και οι τοίχοι της αυλής, ενώ το δάπεδο επιστρώθηκε με πέτρα.

Το ανακαινισμένο Μουσείο περιλαμβάνει θεματικούς χώρους, όπως την «Αίθουσα του Ατατούρκ και της Οικογένειάς του», το «Δωμάτιο της Ζουμπεϊντέ Χανίμ», την «Εθνογραφική Έκθεση», τη «Βιβλιοθήκη» και τον «Χώρο Ιστορίας της Οικίας».

Στόχος της αποκατάστασης ήταν η επιστροφή του κτιρίου στην αρχική του μορφή, όπως αυτή ήταν το 1953, όταν μετατράπηκε σε μουσείο. Στο πλαίσιο του έργου που υλοποίησε η TİKA, συντηρήθηκαν ιστορικά αντικείμενα και επέστρεψαν στο μουσείο προσωπικά είδη της μητέρας του Ατατούρκ, Ζουμπεϊντέ Χανούμ, καθώς και το κομπολόι του πατέρα του, Αλί Ριζά Εφέντη. Εκτίθενται επίσης σπάνιες φωτογραφίες, οθωμανικά έγγραφα του 1878, τίτλος ιδιοκτησίας στα ελληνικά του 1925, ο πίνακας «Το Σπίτι του Ατατούρκ» του Ραχμί Πεχλιβανλί και φωτογραφίες από την επίσκεψη του τρίτου Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, Τζελάλ Μπαγιάρ.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατέγραψαν τη μεγάλη ουρά που σχηματίστηκε έξω από το τουρκικό προξενείο και το Σπίτι του Ατατούρκ για την 87η επέτειο θανάτου του Ατατούρκ.

Το κέρινο ομοίωμά του, 2018 / Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

Ποιοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση

Παρούσα στην εκδήλωση ήταν η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή η οποία στον χαιρετισμό της σημείωσε ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία δεν είναι απλά δύο γειτονικές χώρες», αλλά «μοιράζονται μια μακρά ιστορική διαδρομή, που είναι αναμφίβολα γεμάτη με πολλές προκλήσεις, αλλά και ταυτόχρονα με ελπίδες για το μέλλον της» και «η παρούσα δυναμική στις διμερείς μας σχέσεις μας δίνει την πεποίθηση ότι οι δύο λαοί μας μπορούν να πορευτούν προς ένα κοινό μέλλον ευημερίας, στη βάση βεβαίως των σχέσεων καλής γειτονίας και των αρχών του Διεθνούς Δικαίου».

«Η Θεσσαλονίκη, πόλη ανοιχτή και δημιουργική, υπήρξε πάντοτε σταυροδρόμι πολιτισμών, θρησκειών και ιδεών. Με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της, συνεχίζει να προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου και να ενισχύει τον ρόλο της ως city break προορισμός με έντονη πολιτιστική ταυτότητα. Ο τουρισμός, ως ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, αποτελεί δύναμη σταθερότητας και προόδου. Ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς, δημιουργεί ευκαιρίες, στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και προάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι αυξανόμενες ροές επισκεπτών εκατέρωθεν των συνόρων μας συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη των περιφερειών, στη διάχυση του πλούτου και στην καλλιέργεια σχέσεων φιλίας και εμπιστοσύνης», ανέφερε η κ. Καραμανλή.

«Στο Υπουργείο Τουρισμού εργαζόμαστε συστηματικά για την προώθηση συνεργασιών που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, στη βιωσιμότητα και στην καινοτομία. Πιστεύουμε ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο οικονομική δραστηριότητα, αλλά και εργαλείο ειρηνικής συνύπαρξης και διαλόγου. Η σημερινή εκδήλωση υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να υπερβαίνει σύνορα και να δημιουργεί κοινούς τόπους μνήμης και κατανόησης. Με αυτό το πνεύμα, ας συνεχίσουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενώνουν τους ανθρώπους, φωτίζουν το κοινό μας μέλλον και τιμούν την ιστορία με σεβασμό και προοπτική», πρόσθεσε.

Στην τελετή παρέστησαν ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα, Τζαγκατάι Ερτζιγιές, ο γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Σερκάν Γκεντίκ, οι αναπληρωτές πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ζαφέρ Σιρακάγια και Κιουρσάτ Ζορλού, ο αντιπρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ιλιάς Τοπσακάλ, ο πρόεδρος της Τουρκικής Υπηρεσίας Συνεργασίας και Συντονισμού (TİKA), Αμπντουλάχ Ερέν, οι βουλευτές της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, Οζγκιούρ Φερχάτ, Μπουρχάν Μπαράν και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Να σημειωθεί ότι πλήθος πολιτών από διάφορες πόλεις της Τουρκίας επισκέφθηκαν σήμερα το Μουσείο για να τιμήσουν την επέτειο.