Άνοιξε το Museum of Bad Gifts στο Τορόντο - «Εκεί όπου τα ανεπιθύμητα δώρα βρίσκουν τη θέση τους»

Στο Τορόντο άνοιξε για μία ακόμη χρονιά το «Μουσείο των Κακών Δώρων» (Museum of Bad Gifts), μια ασυνήθιστη έκθεση που έχει γίνει viral και προσελκύει το ενδιαφέρον των κατοίκων και των τουριστών κατά την εορταστική περίοδο.

Πρόκειται για μια πρωτότυπη ιδέα που μετατρέπει δώρα που θεωρούνται αμήχανα, ανεπιθύμητα ή εντελώς εκκεντρικά σε αντικείμενα τέχνης και πολιτισμικής προβολής, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να τα ανακαλύψει σε μια γκαλερί του κέντρου της πόλης.

Η έκθεση λειτουργεί στον χώρο της Northern Contemporary Gallery, με επιμελητές καλλιτέχνες όπως οι Stephanie Avery και Shari Kasman, και φιλοξενεί αντικείμενα που έχουν δοθεί ως δώρα αλλά τελικά δεν εκτιμήθηκαν από τους παραλήπτες τους.

Φωτογραφία: Museum of Bad Gifts

Φωτογραφία: Museum of Bad Gifts

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται περίεργα gadget, σουβενίρ, σουρεαλιστικά χρηστικά αντικείμενα και πράγματα που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα, όπως διακοσμητικά ή δώρα με άγνωστη χρηστική αξία.

Ο σκοπός του μουσείου δεν είναι να χλευάσει αυτούς που έκαναν τα δώρα, αλλά να τονίσει με χιούμορ τη συλλογική εμπειρία του να λαμβάνει κανείς κάτι που δεν ζήτησε ποτέ, και να διερευνήσει πώς αυτά τα αντικείμενα συνδέονται με τις παραδόσεις του δώρου και της ανταλλαγής κατά τις γιορτές. Το κοινό καλείται να περιηγηθεί ανάμεσα στα εκθέματα, κάνοντας μια αναδρομή στις δικές του εμπειρίες με δώρα που δεν ήταν ακριβώς αυτά που ήθελε ή χρειαζόταν.

Φωτογραφία: Museum of Bad Gifts

Πέρα από τα πρωτότυπα εκθέματα, η έκθεση περιλαμβάνει και διαδραστικά στοιχεία όπου οι επισκέπτες μπορούν να συμβάλουν με τα δικά τους «κακά δώρα» ή να αποτυπώσουν σε ζωγραφιές και σύντομα κείμενα την πιο αμήχανη εμπειρία δώρου που έχουν ζήσει.

Η ιδέα αυτή έχει προκαλέσει μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να επισκέπτονται τον εκθεσιακό χώρο κατά την εορταστική περίοδο για να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες.