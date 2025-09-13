Πολιτισμός

Άννα Βίσση: Σήμερα η πρώτη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο - Οι οδηγίες στους θεατές

Σήμερα και αύριο η Άννα Βίσση επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο

LifO Newsroom
Φωτ.: NDP

Αυτό το Σαββατοκύριακο, η Άννα Βίσση επιστρέφει στο Καλλιμάρμαρο για δύο μοναδικές συναυλίες.

Η εταιρεία παραγωγής απέστειλε ανακοίνωση σε όλους όσους έχουν προμηθευτεί ήδη τα εισιτήρια τους με τις οδηγίες για την αποψινή και την αυριανή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

Άννα Βίσση: Οι οδηγίες για τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Για τα εισιτήρια

  • «Έχετε τα μαζί σας εκτυπωμένα ή στο κινητό σας (QR/Barcode).
  • Παρακαλούμε να τα έχετε έτοιμα κατά την είσοδο για γρήγορο έλεγχο.

Για την είσοδο

  • Οι πόρτες ανοίγουν 17:00 - η συναυλία ξεκινά στις 21:00.
  • Στον προαύλιο χώρο θα βρείτε WC, κυλικείο και το επίσημο Anna Vissi merchandise booth.
  • Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα & συνοδούς, που έχουν προμηθευτεί τα αντίστοιχα εισιτήρια, με ξεχωριστή είσοδο και υποστήριξη από προσωπικό.
  • Αναμένεται μεγάλος όγκος θεατών, γι’ αυτό προτιμήστε δημόσια μέσα μεταφοράς αντί για αυτοκίνητο. Βρείτε το Καλλιμάρμαρο στον χάρτη εδώ

Για τα είδη εισιτηρίων και τους τομείς

  • Platinum Arena – μπροστά στη σκηνή, με ξεχωριστή είσοδο.
  • Golden Standing Arena – όρθιοι θεατές, είσοδος από το τέλος της αρένας (Ολυμπιακοί Κύκλοι).
  • VVIP Κερκίδες – δεξιά (VVIP1) και αριστερά (VVIP2) της σκηνής σε ειδικά διαμορφωμένες θέσεις.
  • VIP Κερκίδες – δεξιά (VIP1) και αριστερά (VIP2) της σκηνής, χωρίς αρίθμηση.
  • Γενική Είσοδος (Κερκίδες - GA) – θέσεις χωρίς αρίθμηση στις κερκίδες.
  • Side View Κερκίδες – δεξιά (Side View 1) και αριστερά (Side View 2) της σκηνής με περιορισμένη ορατότητα.
  • Ακολουθήστε τις πινακίδες και τις οδηγίες των ταξιθετών για να φτάσετε στον χώρο σας και σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται η μετακίνηση εντός του σταδίου σε άλλο τομέα από αυτόν που αναγράφεται στο εισιτήριό σας.

Για τη διάρκεια

  • Η συναυλία θα διαρκέσει περίπου 2,5 ώρες.
  • Το Καλλιμάρμαρο είναι αρχαιολογικός χώρος – όλοι έχουμε ευθύνη να τον προστατεύσουμε:
  • Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών (μόνο νερό επιτρέπεται).
  • Απαγορεύεται το κάπνισμα.
  • Μην αφήνετε σκουπίδια – υπάρχουν κάδοι σε κάθε σημείο.
  • Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα πραγματοποιηθεί laser show οπότε συστήνεται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν μεγάλη ευαισθησία στο φως. 
  • Ταξιθέτες θα βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα για την ασφάλεια και την τήρηση των κανόνων.
  • Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η παραγωγή έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τον παραβάτη.
  • Στον χώρο θα υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό σε κάθε επίπεδο, έτοιμο να συνδράμει σε οτιδήποτε χρειαστεί.

Για την αποχώρηση

  • Μετά το τέλος της συναυλίας, αποχωρούμε με ηρεμία και τη βοήθεια του προσωπικού».

