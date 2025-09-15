Άννα Βίσση: Γέμισε δύο ημέρες το Καλλιμάρμαρο - Η στιγμή που πανηγυρίζει την 3η θέση της Εθνικής στο Eurobasket

Το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση έδωσε ένα ιστορικό ραντεβού με τους θαυμαστές της στο Καλλιμάρμαρο.

Μπροστά σε ένα κατάμεστο στάδιο, και τις δύο ημέρες, παρουσίασε μία συναυλία-υπερθέαμα με δυνατές ερμηνείες, μοναδικά οπτικά εφέ και παλμό, χαριζόντάς τους μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

Με μια μικρή καθυστέρηση περίπου δεκαπέντε λεπτών, η Ελληνίδα σταρ ανέβηκε στην σκηνή, φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο σύνολο Dolce & Gabbana με χρυσές λεπτομέρειες. Αφού χαιρέτησε στους θαυμαστές της από κάθε γωνιά της σκηνής, ξεκίνησε να τραγουδά το «Σε περίπτωση που».

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής» ανέφερε η τραγουδίστρια αφού διέσχισε την τεράστια σκηνή της από άκρη σε άκρη, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες. Ελπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα αντιμετωπίσω ό,τι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;» πρόσθεσε, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν.

Μάλιστα, την Κυριακή το βράδυ που ήταν ο «μικρός τελικός» του Eurobasket 2025 όπου η Εθνική πήρε το χάλκινο μετάλλιο, η Άννα Βίσση πανηγύρισε την 3η θέση με την ελληνική σημαία στα χέρια.

Σχεδόν 130.000 θεατές βρέθηκαν στο Καλλιμάρμαρο, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, για να αποθεώσουν την απόλυτη σταρ Άννα Βίσση, η οποία είχε ετοιμάσει για το κοινό της δύο συναυλίες.

Όπως το Σάββατο, έτσι και την Κυριακή, από νωρίς το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Καλλιμάρμαρο για να παρακολουθήσει τις sold out εμφανίσεις της.

Άννα Βίσση: Η στιγμή που μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο:

Η ερμηνεύτρια απέδειξε για άλλη μια φορά την σχέση αγάπης που τη συνδέει με το κοινό της. Από τις διαχρονικές μπαλάντες μέχρι τα πιο εκρηκτικά της τραγούδια, η ενέργεια και η συγκίνηση ξεχείλιζαν στο Καλλιμάρμαρο.

Η ερμηνεύτρια παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένες παλιές επιτυχίες με νέα τραγούδια, σε μια μουσική γιορτή μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές της.