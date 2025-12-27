Ανήμερα των 87ων γενεθλίων του έφυγε από τη ζωή ο Ιρανός σκηνοθέτης Μπαχράμ Μπεϊζαΐ

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Ιρανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Μπαχράμ Μπεϊζαΐ, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια ζούσε στις ΗΠΑ.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA ανέφερε ότι αντιμετώπιζε καρκίνο και ότι ο θάνατός του σημειώθηκε εχθες, την ημέρα των γενεθλίων του.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, μίλησε για την απώλεια «μίας από τις βαθύτερες φωνές στη σύγχρονη ιστορία της ιρανικής τέχνης» και μιας «εξέχουσας μορφής στην πολιτιστική μνήμη» της χώρας.

Ο Μπεϊζαΐ υπέγραψε δέκα ταινίες μεγάλου μήκους, σκηνοθέτησε δεκάδες θεατρικά έργα και δημοσίευσε βιβλία, πολλά από τα οποία αφορούσαν το ιρανικό θέατρο. Στο έργο του επέστρεφε συχνά στην περσική μυθολογία και σε σιιτικές θρησκευτικές αφηγήσεις.

Στη διάρκεια της πορείας του ήρθε επανειλημμένα αντιμέτωπος με λογοκρισία, καθώς ορισμένα έργα του διαβάστηκαν πολιτικά. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου δίδαξε στο τμήμα Ιρανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στην Καλιφόρνια.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 αναδείχθηκε σε μία από τις κεντρικές μορφές του «νέου κύματος» του ιρανικού κινηματογράφου, με ταινίες όπως οι «Averse» (1971), «The Stranger and the Fog» (1974) και «The Raven» (1976).

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση σκηνοθέτησε, μεταξύ άλλων, το «Bashu, the Little Stranger», που αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού που ξεριζώνεται εξαιτίας του πολέμου Ιράν–Ιράκ.

Έγραψε επίσης το σενάριο για την ταινία «The Fateful Day» (1995), η οποία θεωρείται από τις σημαντικότερες ιρανικές κινηματογραφικές δουλειές γύρω από τον θάνατο του ιμάμη Χουσεΐν, κεντρικής μορφής του σιιτικού Ισλάμ.

Η οικογένειά του ανήκε στη θρησκεία Μπαχάι, η οποία τέθηκε εκτός νόμου και διώχθηκε στο Ιράν μετά την Επανάσταση του 1979. Ο ίδιος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν δήλωνε συγκεκριμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις.