Animasyros 2023: Τι θα δούμε στη φετινή διοργάνωση

Το Animasyros, η μεγάλη γιορτή του ανιμέισον θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου για 16η συνεχή χρονιά.

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει περισσότερες από 270 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 53 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 8 διαγωνιστικά τμήματα (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους & #thisisEU - Ευρωπαϊκές Αξίες), ειδικά αφιερώματα, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παράλληλες δράσεις, διεθνείς συνεργασίες και την Αγορά που αποτελεί πλέον κέντρο αναφοράς για ολόκληρη τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Nayola

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ στο εμβληματικό Θέατρο Απόλλων με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων Nayola του José Miguel Ribeiro, βραβευμένη σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στον κόσμο.

Την ίδια μέρα λίγο νωρίτερα, θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους “Ενενήντα δεύτερα για τον Μάνο Λοΐζο”. Πρόκειται για την τέταρτη ταινία της σειράς “Ενενήντα Δεύτερα” σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Μελωδία 99,2 στο πλαίσιο της οποίας η ζωή πολυαγαπημένων Ελλήνων τραγουδοποιών και τραγουδιστών που έχουν αφήσει εποχή στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού πλαισιωμένη από ένα εμβληματικό τραγούδι τους, γίνεται ταινία ανιμέισον από ανερχόμενους σκηνοθέτες. Ένα animated biopic αφιερωμένο στον μεγάλο μουσικοσυνθέτη χαρτογραφεί με χρήση μικτών τεχνικών ανιμέισον τις σημαντικές στιγμές της ζωής και του έργου του μέσα από το αξέχαστο τραγούδι “Όλα σε θυμίζουν” και την τρυφερά επιβλητική απαγγελία της Χάρις Αλεξίου.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί στην Αυλή του Θεάτρου με ένα θεματικό πάρτι που αντλεί έμπνευση από το αφιέρωμα της φετινής διοργάνωσης στην Ιβηρική χερσόνησο και τη Λατινική Αμερική (La Animación Iberoamericana - Animação Iberoamericana). Τη μουσική θα επιλέξει ο δημοσιογράφος και διευθυντής του Kosmos 93.6, Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

Οι εκδηλώσεις του ANIMASYROS 2023 θα λάβουν χώρα σε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της Σύρου, όπως το Θέατρο Απόλλων, ο θερινός κινηματογράφος Παλλάς, το Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, η έπαυλη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, η Μονή Πατέρων Καπουκίνων στην Άνω Σύρο, η πλατεία Μιαούλη και η πλατεία Φοίνικα, ενώ καθ΄ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις και events σε κεντρικά σημεία της Ερμούπολης.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 1 Οκτωβρίου στις 20.00 στο Θέατρο Απόλλων με την καθιερωμένη τελετή λήξης και την απονομή των βραβείων.

Αφιερώματα

Ανιμέισον και Αρχαία Ελλάδα

Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στο “Ανιμέισον και Αρχαία Ελλάδα”, με τίτλο Anima Ancients, διατρέχει όλους τους πυλώνες του Φεστιβάλ και παρουσιάζει ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα 20 ταινιών για μικρούς και μεγάλους, μέσα από τις οποίες θα απολαύσουμε αρχαίους μύθους στη μεγάλη οθόνη και θα μάθουμε πώς ήταν πραγματικά η ζωή στην Αρχαία Ελλάδα.

La Animaciόn Iberoamericana / Animação Iberoamericana

Αναγνωρίζοντας τη σημαντική θέση της δημιουργικής βιομηχανίας ανιμέισον στην Ιβηρική χερσόνησο και της άνθησης που παρατηρείται, τα τελευταία χρόνια, και στη Λατινική Αμερική, το ANIMASYROS παρουσιάζει ένα ευρύ αφιέρωμα στις χώρες αυτές, με τίτλο La Animaciόn Iberoamericana / Animação Iberoamericana, με 5 ταινίες μεγάλου μήκους και προγράμματα ταινιών μικρού μήκους που επιμελούνται τα συνεργαζόμενα φεστιβάλ Animac Lleida από την Ισπανία και Cinanima από την Πορτογαλία. Τα προγράμματα αυτά παρουσιάστηκαν πριν από το ANIMASYROS στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με ένα σύγχρονο και αντιπροσωπευτικό πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους καλλιτεχνών από τη Λατινική Αμερική, επιμέλειας του ANIMASYROS. Το αφιέρωμα La Animaciόn Iberoamericana υποστηρίζεται από διπλωματικές αποστολές και ινστιτούτα χωρών της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής στην Ελλάδα, την Πρεσβεία της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, του Παναμά, όπως επίσης το Ινστιτούτο Cervantes, το Ινστιτούτο Camões I.P. και το Ινστιτούτο Guimarães Rosa.

Mironins

Polish School of Animation: Male Eye, Female Heart

Το ANIMASYROS 2023 παρουσιάζει, ακόμη, ένα αφιέρωμα στην Πολωνική σκηνή ανιμέισον, στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις 17 καλύτερες σπουδαστικές ταινίες των τελευταίων ετών, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Etiuda & Anima της Κρακοβίας και με την υποστήριξης της Πρεσβείας της Πολωνίας στην Ελλάδα.

Ταινίες Μεγάλου Μήκους & Διεθνές Πανόραμα

Το ANIMASYROS, και φέτος, παρουσιάζει τις 10 καλύτερες ταινίες των τελευταίων ετών σηκώνοντας αυλαία με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας κινουμένων σχεδίων Nayola του José Miguel Ribeiro, μια συμπαραγωγή τεσσάρων χωρών (Πορτογαλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία) και βραβευμένη σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στον κόσμο. Πρόκειται για την ιστορία τριών γυναικών που μαστίζονται από τον 25ετή εμφύλιο πόλεμο της Ανγκόλα, όπου η πολιτική και το προσωπικό βίωμα, το παρελθόν και το παρόν διαπλέκονται. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί παρουσία συντελεστών της ταινίας.

Ακόμη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη βραβευμένη με Goya γαλλο-ισπανική ταινία Unicorn Wars του Alberto Vázquez σε πανελλαδική πρεμιέρα, το Mironins, μια ταινία που ζωντανεύει έργα του διάσημου Ισπανού ζωγράφου Joan Miró, και που θα αγαπήσουν σίγουρα οι μικροί - και όχι μόνο! - φίλοι του Φεστιβάλ παρουσία του σκηνοθέτη Mikel Mas Bilbao, τη σουρεαλιστική La Otra Forma του Diego Felipe Guzman από την Κολομβία και τη νέα ταινία του προτεινόμενου για Όσκαρ Alê Abreu, Perlimps, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας για παιδιά και νέους και το Chaniartoon.

Το ταξίδι στον μαγικό κόσμο των κινουμένων σχεδίων συνεχίζεται με τη βραβευμένη μεγάλου μήκους ταινία Titina της Νορβηγίδας Kajsa Næss, που περιγράφει τις περιπέτειες του Umberto Nobile και της σκυλίτσας του στην εξερεύνηση του αρκτικού κύκλου αλλά και την ταινία The Inventor, του βραβευμένου με Όσκαρ Jim Capobianco - παλιό γνώριμο του Φεστιβάλ, που αφηγείται τη ζωή του μεγάλου εφευρέτη και καλλιτέχνη Leonardo Da Vinci, με τις φωνές των μεγάλων σταρ Marion Cotillard, Stephen Fry και Daisy Ridley.

Στο ANIMASYROS 2023 θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε και το Sirocco and the Kingdom of the Winds, σε παραγωγή του πολυβραβευμένου Γάλλου ιδρυτή της θρυλικής Sacré Bleu, Ron Dyens, παρουσία του ίδιου του παραγωγού, όπως επίσης και την ταινία - ωδή στη φύση, υποψήφια για Όσκαρ που απέσπασε φέτος το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Annecy, Four souls of Coyote.

Perlimps

Πρωτότυπα και ρηξικέλευθα από τεχνικής ή σκηνοθετικής άποψης έργα από κάθε γωνιά του πλανήτη περιλαμβάνονται στο Διεθνές Πανόραμα μέσα από 24 ταινίες που προβάλλουν κατά κύριο λόγο κοινωνικά θέματα, όπως τα δικαιώματα των γυναικών στην Ιορδανία και στο Αζερμπαϊτζάν και η κλιματική κρίση. Ανάμεσα σε αυτές και η νέα ταινία της Πολωνής Paulina Ziółkowska, What's Bugging You?, όπως επίσης και το Pour Generation του θρυλικού για τα videos του στο MTV σκηνοθέτη Patrick Smith.

Διαγωνιστικά Τμήματα

170 ταινίες πλαισιώνουν φέτος τα 8 διαγωνιστικά τμήματα του ANIMASYROS 2023 (Διεθνές, Φοιτητικό, K.ID.S, AnimaPride, Εθνικό Διαγωνιστικό, TV & Commissioned Films, Ταινιών Μεγάλου Μήκους & #thisisEU - Ευρωπαϊκές Αξίες).

Το Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει φέτος 34 ταινίες, ανάμεσα στις οποίες η υποψήφια για Όσκαρ και πολυβραβευμένη Πορτογαλική ταινία Ice Merchants του João Gonzalez και η επίσης υποψήφια για Όσκαρ My year of dicks της Sara Gunnarsdóttir, το I’m Hip του θρυλικού σκηνοθέτη της Disney John Musker, το βραβευμένο με Goya καλύτερης μικρού μήκους animation ταινίας Roped της Carmen Córdoba González και - φυσικά - δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί η μοναδική ελληνική παρουσία στην κατηγορία, η νέα ταινία της Ειρήνης Βιανέλλη, Ready.

Unicorn Wars

Το Ελληνικό Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελείται από τις 16 καλύτερες ταινίες καταξιωμένων και ανερχόμενων δημιουργών που έχει να προσφέρει, αυτή τη στιγμή, η ελληνική σκηνή. To τμήμα υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που αθλοθετεί χρηματικό έπαθλο που απονέμεται στην καλύτερη ελληνόφωνη ταινία στην τελετή λήξης και απονομής των βραβείων την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 στο θέατρο Απόλλων.

H διαγωνιστική ενότητα AnimaPride αναδεικνύει μέσα από 22 ταινίες σημαντικές πτυχές του LGBTQI+ κινήματος: την ομοφοβία, τα τρανς δικαιώματα, τα όρια των φύλων, το online dating, την πολυσυντροφικότητα.

Το παιδικό πρόγραμμα K.ID.S αποτελείται από 25 ταινίες, οι οποίες μέσα από τη φαντασία, την τρυφερότητα, το χιούμορ και την ευρηματικότητα ανοίγουν τους ορίζοντες της σκέψης μικρών και μεγάλων και αναδεικνύουν μηνύματα που αφορούν στο περιβάλλον, τη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τη φιλία και τις οικογενειακές σχέσεις.

Τέλος, στο πλαίσιο του #thisisEU - Ευρωπαϊκές αξίες, με βραβείο που απονέμεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, θα προβληθούν 6 ταινίες σχετικής θεματικής.

ANIMASYROS 2023 Official Teaser Trailer

Δείτε όλες τις ταινίες που θα προβληθούν στο πλαίσιο των διαγωνιστικών και πληροφοριακών τμημάτων εδώ.

Το ANIMASYROS πραγματοποιείται από τις 26 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2023.