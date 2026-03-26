Το Angelus Novus του Πάουλ Κλέε καθυστερεί να φτάσει στη Νέα Υόρκη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το Jewish Museum της Νέας Υόρκης άνοιξε τη μεγάλη έκθεσή του για τον Πάουλ Κλέε χωρίς το Angelus Novus, το εμβληματικό έργο του 1920 που είχε ανακοινωθεί ως ένα από τα κεντρικά δάνεια της έκθεσης.

Το έργο παραμένει στο Israel Museum στην Ιερουσαλήμ, με την αποστολή του να έχει καθυστερήσει λόγω των συνθηκών που επηρεάζουν τη διεθνή μεταφορά έργων τέχνης.

Στην είσοδο της έκθεσης, οι επισκέπτες βλέπουν προς το παρόν ένα εγκεκριμένο facsimile του έργου, μαζί με σημείωση ότι η μεταφορά του πρωτοτύπου έχει καθυστερήσει προσωρινά. Σύμφωνα με το μουσείο, το δάνειο από το Israel Museum παραμένει ενεργό και το έργο αναμένεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds, που παρουσιάζεται στο Jewish Museum έως τις 26 Ιουλίου, εξετάζει κυρίως την τελευταία δεκαετία του καλλιτέχνη και τη σχέση του έργου του με την πολιτική και ιστορική αναταραχή της δεκαετίας του 1930. Το Angelus Novus είχε ανακοινωθεί ως ένα από τα πιο εμβληματικά έργα της έκθεσης, όμως προς το παρόν παραμένει στην Ιερουσαλήμ και έχει αντικατασταθεί προσωρινά από εγκεκριμένο facsimile.

Το μικρό έργο του 1920 έχει ξεχωριστή θέση όχι μόνο στο έργο του Klee αλλά και στην ιστορία των ιδεών, καθώς συνδέθηκε καθοριστικά με τον Walter Benjamin, ο οποίος το είχε αποκτήσει το 1921 και το μετέτρεψε σε κεντρική εικόνα του περίφημου στοχασμού του για τον «άγγελο της ιστορίας».

Η καθυστέρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναστάτωση στον κόσμο της τέχνης και των μουσείων στην περιοχή, καθώς οι πολεμικές συνθήκες έχουν επηρεάσει μεταφορές έργων, δάνεια και εκθεσιακούς σχεδιασμούς.