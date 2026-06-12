Ανεμοδαρμένα Ύψη: η πρώτη σπάνια εκδοσή τους βγαίνει σε δημοπρασία για 600.000 λίρες

Ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης των Ανεμοδαρμένων Υψών της Έμιλι Μπροντέ βγαίνει σε δημοπρασία στον Christie’s, με την εκτίμηση να φτάνει έως τις 600.000 λίρες.

Το αντίτυπο θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο όχι μόνο επειδή πρόκειται για την πρώτη έκδοση του 1847, αλλά επειδή διατηρεί την αρχική του υφασμάτινη βιβλιοδεσία, σε γκριζοπράσινο ύφασμα. Σύμφωνα με το The Art Newspaper, σχεδόν όλα τα αντίτυπα της πρώτης έκδοσης που έχουν επιβιώσει έχουν δεθεί ξανά με τον καιρό, είτε για δημόσιες είτε για ιδιωτικές συλλογές.

«Είναι έργο τέχνης», δήλωσε ο Mark Wiltshire, ειδικός σπάνιων βιβλίων του Christie’s, εξηγώντας ότι η αξία δεν βρίσκεται μόνο στο κείμενο, αλλά και στο ίδιο το αντικείμενο: στα βιβλία όπως τυπώθηκαν, δέθηκαν και κυκλοφόρησαν στην εποχή τους.

Facebook Twitter Το εσωτερικό της σπάνιας έκδοσης των Ανεμοδαρμένων Υψών που βγαίνει σε δημοπρασία στον Christie’s στο Λονδίνο.

Εδώ βρίσκεται και η παράδοξη γοητεία της δημοπρασίας. Ένα σκοτεινό, βίαιο και ταξικά φορτισμένο μυθιστόρημα για τον έρωτα, την εκδίκηση και την απώλεια επιστρέφει σήμερα ως αντικείμενο πολυτελείας, για συλλέκτες που δεν κυνηγούν μόνο τη λογοτεχνία, αλλά και το υλικό της ίχνος.

Το συγκεκριμένο αντίτυπο των Ανεμοδαρμένων Υψών είναι δεμένο σε δύο τόμους, μαζί με έναν τρίτο τόμο που περιλαμβάνει το Agnes Grey της Αν Μπροντέ. Τα δύο μυθιστορήματα εκδόθηκαν το 1847 από τον Thomas Cautley Newby, λίγο μετά την επιτυχία του Jane Eyre της Σάρλοτ Μπροντέ.

Οι τρεις αδελφές είχαν δημοσιεύσει αρχικά με ψευδώνυμα: Currer Bell η Σάρλοτ, Ellis Bell η Έμιλι και Acton Bell η Αν. Η πραγματική τους ταυτότητα αποκαλύφθηκε αργότερα, μετά τον θάνατο της Έμιλι, όταν η Σάρλοτ εξέδωσε το 1850 αναθεωρημένη έκδοση των Ανεμοδαρμένων Υψών με βιογραφικό σημείωμα για την αδελφή της.

Η πρώτη έκδοση ήταν γεμάτη τυπογραφικά λάθη, κάτι που σήμερα την κάνει ακόμη πιο περιζήτητη για συλλέκτες. Το βιβλίο είχε τυπωθεί βιαστικά και σε μικρό αριθμό αντιτύπων, σε μια προσπάθεια του εκδότη να εκμεταλλευτεί την επιτυχία του Jane Eyre.

Την εποχή της κυκλοφορίας του, το μυθιστόρημα δίχασε τους κριτικούς με την ωμότητα, την ένταση και τη σκοτεινή του ιστορία. Αυτό που σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά μυθιστορήματα της αγγλικής λογοτεχνίας δεν έγινε αμέσως αποδεκτό ως αριστούργημα.

Η δύναμή του, όμως, αναγνωρίστηκε σταδιακά από καλλιτέχνες, ποιητές και συγγραφείς, από τον Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτι και τον Άλτζερνον Σουίνμπερν μέχρι τη Βιρτζίνια Γουλφ.

Facebook Twitter Η σπάνια πρώτη έκδοση των Ανεμοδαρμένων Υψών της Έμιλι Μπροντέ, δεμένη σε δύο τόμους, μαζί με έναν τρίτο τόμο που περιλαμβάνει το Agnes Grey της Αν Μπροντέ.

Σύμφωνα με τον Christie’s, η τελευταία φορά που αντίτυπο στην αρχική του βιβλιοδεσία εμφανίστηκε σε δημοπρασία ήταν το 1908. Το αντίτυπο που βγαίνει τώρα προς πώληση προέρχεται από άγνωστη αριστοκρατική ιδιωτική συλλογή και φαίνεται πως βρισκόταν στη βιβλιοθήκη της ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1850.

Τα βιβλία θα εκτεθούν δημόσια στον Christie’s στο Λονδίνο από τις 26 Ιουνίου, πριν από τη δημοπρασία The Exceptional Sale: Masterworks Across Cultures, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου.

Με στοιχεία από The Art Newspaper