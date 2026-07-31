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Άνδρος: Εντοπίστηκε αρχαίο ναυάγιο με αμφορείς

Με βάση την πρώτη εκτίμηση οι αμφορείς είναι περίπου 600-650 σε αριθμό

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΜΦΟΡΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
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Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία ύστερα από υπόδειξη ιδιώτη σε θαλάσσια περιοχή της νήσου Άνδρου, όπου εντόπισε το φορτίο ενός αρχαίου πλοίου.

Το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 39-44 μέτρων και το φορτίο του συνίσταται από εμπορικούς οξυπύθμενους αμφορείς (φωτ. 1, 2).

Η ανακάλυψη του ναυαγίου στην Άνδρο

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών τύπων εμπορικών οξυπύθμενων αμφορέων [Μένδης, Πεπαρήθου και Solokha 2 (φωτ. 3)]. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ανελκύσθηκαν δειγματοληπτικά ένας αμφορέας από κάθε τύπο (φωτ. 4). Το χρονολογικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι εν λόγω αμφορείς ορίζεται στα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου αιώνα π. Χ. Στον χώρο του ναυαγίου εντοπίσθηκε επίσης τμήμα μολύβδινου στύπου άγκυρας, καθώς και ολιγάριθμοι λίθοι οι οποίο ενδεχομένως να σχετίζονται με το έρμα του πλοίου. Κατά μία πρώτη εκτίμηση καταμετρήθηκαν περίπου 600-650 αμφορείς.

ΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΜΦΟΡΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
ΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΜΦΟΡΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
ΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΜΦΟΡΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού
ΑΝΔΡΟΣ ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΜΦΟΡΕΙΣ Facebook Twitter
Φωτ.: Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού

Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα εμπλουτίζει τις γνώσεις για το εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα στη περίοδο των ύστερων κλασσικών χρόνων. Η περαιτέρω μελέτη του ευρήματος θα προσφέρει προφανώς και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες τόσο για το φορτίο του όσο και για την προέλευσή του.

Το κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αποτελούσαν οι Ευαγγελιστής Διονύσιος, καταδυόμενος αρχαιολόγος, Τσομπανίδης Άγγελος, καταδυόμενος συντηρητής αρχαιοτήτων και Μερσενιέ Λούι, τεχνικός βυθού.

Πολιτισμός

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