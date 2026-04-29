Ανακάλυψη ορυχείων στην Ισπανία ίσως λύνει το μυστήριο των μετάλλων της Σκανδιναβίας

Αρχαιολόγοι εντόπισαν έξι άγνωστα, μέχρι σήμερα, ορυχεία της Εποχής του Χαλκού στη νοτιοδυτική Ισπανία, προσφέροντας ένα σημαντικό στοιχείο για την προέλευση των μετάλλων που χρησιμοποιούνταν σε αρχαία σκανδιναβικά αντικείμενα.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν κοντά στην περιοχή Cabeza del Buey, στην επαρχία Μπανταχόθ, και περιλαμβάνουν τόσο μικρούς χώρους εξόρυξης όσο και μεγαλύτερες, πιο οργανωμένες εγκαταστάσεις.

Η ανακάλυψη έγινε τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο αρχαιολογικής έρευνας επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπανταχόθ. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 16 Φεβρουαρίου και κατέγραψαν έξι διαφορετικές τοποθεσίες εξόρυξης, που ποικίλλουν από μικρές περιοχές έως πιο σύνθετα ορυχεία.

Τι περιέχουν τα ορυχεία στην Ισπανία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε ένα από τα σημεία, όπου εντοπίστηκαν περίπου 80 λίθινοι πέλεκεις με αυλακώσεις, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη θραύση και επεξεργασία του μεταλλεύματος.

Τα ορυχεία περιέχουν χαλκό, μόλυβδο και ασήμι, υλικά που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στις οικονομίες της Εποχής του Χαλκού και αποτέλεσαν τη βάση των πρώιμων εμπορικών δικτύων στην Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται να ενισχύσει προηγούμενες μελέτες που συνδέονται με το πρόγραμμα «Maritime Encounters», καθώς και άλλες αρχαιολογικές έρευνες υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Johan Ling. Προγενέστερες αναλύσεις ισοτόπων μολύβδου και χημικών στοιχείων σε σκανδιναβικά αντικείμενα της Εποχής του Χαλκού είχαν ήδη δείξει ότι μεγάλο μέρος του μετάλλου τους προερχόταν από τη νοτιοδυτική Ισπανία.

Όπως επισημαίνει ο Johan Ling, «τα νέα ορυχεία που εντοπίστηκαν την τελευταία δεκαετία, τόσο από άλλες ερευνητικές ομάδες όσο και από περίπου 20 νέα ορυχεία που κατέγραψε η δική μας ομάδα μεταξύ 2024 και 2026, αλλάζουν ριζικά την κατανόησή μας για το πόσο διασυνδεδεμένη ήταν η Ευρώπη ήδη πριν από 3.000 χρόνια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ευρήματα δείχνουν ότι η εξόρυξη μετάλλων στη νοτιοδυτική Ευρώπη ήταν πολύ πιο εκτεταμένη και οργανωμένη από ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, ενώ προσφέρουν και σαφή αρχαιολογική επιβεβαίωση για τις μακρινές εμπορικές συνδέσεις της εποχής.

Η ανακάλυψη ενισχύει την εικόνα μιας Ευρώπης πολύ πιο διασυνδεδεμένης και εμπορικά ανεπτυγμένης ήδη από την Εποχή του Χαλκού, αναδεικνύοντας τη σημασία της Ιβηρικής Χερσονήσου ως βασικού κόμβου παραγωγής και διακίνησης μετάλλων.

Με πληροφορίες από Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ, Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μπανταχόθ