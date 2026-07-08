Ανακαλύψεις σε προϊστορικό σπήλαιο υποδηλώνουν κοινή κουλτούρα μεταξύ Νεάντερταλ και ανθρώπων

Νέες ανακαλύψεις από σπήλαιο στην περιοχή της σημερινής Τουρκίας, δείχνουν ότι οι Νεάντερταλ και το είδος από το οποίο προήλθε ο σημερινός άνθρωπος, Homo Sapiens, ενδέχεται να μοιράζονταν κοινές πολιτισμικές παραδόσεις, κατασκευάζοντας μεταξύ άλλων παρόμοια εργαλεία και συλλέγοντας το ίδιο είδος κοχυλιού.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι οι Νεάντερταλ και ο Homo sapiens πιθανότατα μοιράζονταν κάτι περισσότερο από τον ίδιο χώρο», ανέφερε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ο επικεφαλής της μελέτης İsmail Baykara, σχολιάζοντας τη νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS.

«Αν και δεν μπορούμε ακόμα να αποδείξουμε την άμεση επαφή, η αξιοσημείωτη συνέχεια στην τεχνολογία, τις πρακτικές κυνηγιού και τη μεταφορά κοχυλιών-χαντρών συνάδει με την ιδέα ότι αυτοί οι πληθυσμοί αλληλεπιδρούσαν και μοιράζονταν πολιτισμικές παραδόσεις με την πάροδο του χρόνου».

Ancient DNA revealed that our species, Homo sapiens, once interbred with Neanderthals, but what was the nature of those Stone Age encounters tens of thousands of years ago?



Discoveries unearthed in a cave in what’s now Turkey indicate the two groups did not merely cross paths… pic.twitter.com/nmUAe08jk2 — CNN (@CNN) July 7, 2026

Τι προέκυψε από τις ανακαλύψεις στο προϊστορικό σπήλαιο

Παρόλο που οι αρχαιολόγοι γνώριζαν εδώ και καιρό για το σπήλαιο Üçağızlı II στη νότια Τουρκία, η πρώτη συστηματική ανασκαφή ξεκίνησε το 2020, πρόσθεσε ο Baykara, καθηγητής στο τμήμα αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Γκαζιαντέπ.

Τα απολιθώματα που βρέθηκαν στο σπήλαιο, τέσσερα μεμονωμένα δόντια και ένα τμήμα σιαγόνας με δύο δόντια ακόμη επάνω της, έδειξαν ότι οι Νεάντερταλ κατοικούσαν εκεί μεταξύ 77.000 και 59.000 ετών πριν, ενώ ο Homo sapiens κατέλαβε αργότερα το σπήλαιο, μεταξύ 59.000 και 47.000 ετών πριν. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα προσδιορίστηκαν με τη χρονολόγηση των στρωμάτων ιζήματος στα οποία ήταν εγκλωβισμένα τα απολιθώματα.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και τα δύο είδη κατασκεύαζαν παρόμοια εργαλεία από πυριτόλιθο σε ένα στυλ γνωστό ως Mousterian, το οποίο πήρε το όνομά του από το αρχαιολογικό καταφύγιο Le Moustier στη Γαλλία, όπου εντοπίστηκαν για πρώτη φορά τέτοια εργαλεία. Τα δύο είδη κυνηγούσαν επίσης τα ίδια είδη ζώων, όπως αγριοκάτσικα, ελάφια και αγριογούρουνα.

Ancient DNA revealed that our species, Homo sapiens, once interbred with Neanderthals, but what was the nature of those Stone Age encounters tens of thousands of years ago?



Discoveries unearthed in a cave in what’s now Turkey indicate the two groups did not merely cross paths… pic.twitter.com/rohYTz9bva — CNN International (@cnni) July 7, 2026

Το μυστήριο με το κοχύλι Columbella rustica

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι επιστήμονες ανακάλυψαν και ένα συγκεκριμένο είδος κοχυλιού από το μαλάκιο Columbella rustica, το οποίο ήταν πολύ μικρό για να χρησιμεύσει ως τροφή, τόσο στα στρώματα των Νεάντερταλ όσο και σε εκείνα του Homo sapiens.

Αν και ορισμένα από τα κοχύλια έφεραν τρύπες, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διακοσμητικά, οι συγγραφείς της μελέτης τα χαρακτήρισαν ως αντικείμενα μεταφοράς, δηλαδή αντικείμενα που μεταφέρθηκαν σκόπιμα από τον άνθρωπο από τον τόπο προέλευσής τους. Παρόλο που το συγκεκριμένο κοχύλι είχε συνδεθεί στο παρελθόν αποκλειστικά με τον Homo sapiens, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι είναι πολύ πιθανό και οι Νεάντερταλ να το χρησιμοποιούσαν.

«Οι Νεάντερταλ συνέλεγαν και μετέφεραν σκόπιμα αυτό το κοχύλι από τις μεσογειακές ακτές, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πολλά άλλα είδη κοχυλιών διαθέσιμα, και οι σύγχρονοι άνθρωποι στην ίδια τοποθεσία συνέλεγαν επίσης το Columbella rustica», δήλωσε ο συνεπικεφαλής της μελέτης Naoki Morimoto, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κιότο στην Ιαπωνία.

Αξίζει να ειπωθεί πως το σπήλαιο Üçağızlı II είναι ένα από τα ελάχιστα γνωστά μέρη που χρονολογούνται σε μια κομβική αλλά ελάχιστα γνωστή περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας.

Ειδικότερα, πριν από περίπου 60.000 χρόνια, ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα του ανθρώπινου είδους έξω από την Αφρική, οδήγησε τελικά τους σύγχρονους ανθρώπους να κατοικήσουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αν και μερικές πρωτοπόρες ομάδες είχαν εγκαταλείψει την ήπειρο πολύ νωρίτερα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεγαλύτερης μετανάστευσης, οι σύγχρονοι άνθρωποι πιθανότατα συνάντησαν και αναμίχθηκαν με τους Νεάντερταλ σε περιοχές όπως η σημερινή Τουρκία.

Ωστόσο, αυτή η υπόθεση προέρχεται κυρίως από πληθυσμιακά μοντέλα που βασίζονται σε αλληλουχίες DNA. Τα άμεσα αρχαιολογικά στοιχεία από αυτή την κρίσιμη περίοδο στο Λεβάντε, την περιοχή που σήμερα αντιστοιχεί περίπου στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, είναι σπάνια και αποσπασματικά.

Η νέα μελέτη σημειώνει ότι δεν είναι σαφές αν οι Homo sapiens που βρήκαν καταφύγιο στο σπήλαιο ήταν μέρος αυτού του μεγάλου μεταναστευτικού κύματος ή απόγονοι των πρώτων εκείνων πρωτοπόρων.

Με πληροφορίες από CNN