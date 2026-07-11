Βρετανία: Ανακαλύφθηκε πιθανός οικισμός της Εποχής του Σιδήρου πάνω από πόλη

Ένας πιθανός αγροτικός οικισμός της Εποχής του Σιδήρου ανακαλύφθηκε πάνω από πόλη, στη Βρετανία.

Οι ειδικοί «ξαναέγραψαν την ιστορία» του Royal Wootton Bassett, στο Γουίλτσαϊρ, μετά την ανακάλυψη στο Brynards Hill, στο Coronation Country Park.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές αποκάλυψαν ότι κάποτε υπήρχαν καλύβες με στέγες από άχυρο μέσα σε ένα χαντάκι και ένα ανάχωμα στην κορυφή του λόφου.

Ο οικισμός από την Εποχή του Σιδήρου

Ο Ντέιβιντ Κάρσον, από το Royal Wootton Bassett Environmental Trust, δήλωσε ότι η ανακάλυψη «υποδηλώνει» ότι η περιοχή αποτελούσε παλαιότερα οικισμό της Εποχής του Σιδήρου, προσθέτοντας: «Έχουμε ισχυρά στοιχεία, αλλά περιμένουμε τη δημοσίευση της επίσημης έκθεσης, οπότε τίποτα δεν είναι 100% βέβαιο μέχρι τότε. Πιστεύω όμως ότι προς αυτή την κατεύθυνση οδεύουμε, και μπορώ να το πω με βεβαιότητα».

Οι κάτοικοι του Royal Wootton Bassett εδώ και καιρό υποθέτουν ότι ένα οροπέδιο στην κορυφή του λόφου Brynards Hill θα μπορούσε να ήταν η τοποθεσία ενός οχυρού της Εποχής του Σιδήρου.

Το δημοτικό συμβούλιο ανέθεσε τη διεξαγωγή γεωφυσικής έρευνας τον Απρίλιο του 2025, η οποία αποκάλυψε την ύπαρξη ενός τεχνητού κυκλικού ορύγματος γύρω από την κορυφή του λόφου.

«Αυτό υποδείκνυε την ύπαρξη κάποιου είδους περίφραξης», εξήγησε ο Κάρσον. «Από την άλλη πλευρά, όμως, θα μπορούσε να ήταν και στοιχείο αγροκτήματος της βικτωριανής εποχής. Δεν ήμασταν σίγουροι».

Facebook Twitter Φωτ.: RWB Environment Trust

Τον Μάιο, η ομάδα αρχαιολογικών ανασκαφών του Μουσείου του Γουίλτσαϊρ πραγματοποίησε ανασκαφές στον χώρο, οι οποίες διήρκεσαν τρεις ημέρες και κάλυψαν τρεις τάφρους.

Η ανασκαφή επιβεβαίωσε την ύπαρξη ενός περιβόλου που αποτελείται από κυκλικό ανάχωμα και τάφρο. Τα κεραμικά ευρήματα που βρέθηκαν σε δύο από τις τάφρους χρονολογούνται στην ύστερη προϊστορική περίοδο, γεγονός που τοποθετεί τον περίβολο στην Εποχή του Σιδήρου, μεταξύ 800 π.Χ. και 43 μ.Χ.

«Είναι πάντα συναρπαστικό να «διαβάζεις» το έδαφος», συνέχισε ο Κάρσον. «Ανοίξαμε την ανασκαφή στο κοινό ως κοινοτική ανασκαφή και είχαμε πολλούς εθελοντές όλων των ηλικιών από την πόλη και τα γύρω χωριά».

«Ήταν πανευτυχείς που έκαναν ανασκαφές για να φέρουν στο φως τη δική τους ιστορία».

Από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες, η Wessex Archaeology έχει υποδείξει ότι, αντί για οχυρό όπως είχαν υποθέσει ορισμένοι, το Brynards Hill ήταν πιθανότατα ένας αγροτικός οικισμός της Εποχής του Σιδήρου.

Η περιφραγμένη περιοχή αποτελούσε ένα ασφαλές καταφύγιο τη νύχτα για τις οικογένειες, αλλά και για τα ζώα τους.

Με πληροφορίες από BBC

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