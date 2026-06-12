Ανακαλύφθηκε ο πρώτος βωμός των Μάγια της Ύστερης Μετακλασικής περιόδου στο Μπελίζ

Αρκετό καιρό μετά την κατάρρευση πολλών πόλεων των Μάγια, οι άνθρωποι συνέχιζαν να επισκέπτονται εγκαταλελειμμένα τελετουργικά κέντρα σε ολόκληρο το Μπελίζ.

Νέα έρευνα από τους αρχαιολογικούς χώρους του Kaxil Uinik και του Ayiin Winik αποκαλύπτει πώς αυτές οι επισκέψεις διατήρησαν ζωντανούς τους αρχαίους ιερούς χώρους αιώνες μετά την κατάρρευση των πολιτικών συστημάτων.

Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο βορειοδυτικό Μπελίζ βρήκαν τελετουργικά αντικείμενα που συνδέονται με την Ύστερη Μετακλασική περίοδο, περίπου από το 1200 έως το 1542 μ.Χ. Τα ευρήματά τους περιλαμβάνουν τον πρώτο καταγεγραμμένο βωμό της Ύστερης Μετακλασικής περιόδου από αυτό το τμήμα της χώρας, μαζί με στοιχεία που δείχνουν ότι οι επισκέπτες επισκεύαζαν και επανατοποθετούσαν παλαιότερα μνημεία πριν πραγματοποιήσουν τελετές.

Η μελέτη επικεντρώνεται σε μια περιοχή όπου σημαντικά κέντρα των Μάγια εγκαταλείφθηκαν κατά τη διάρκεια της Τελικής Κλασικής περιόδου, περίπου από το 750 έως το 900 μ.Χ. Προηγούμενες έρευνες υποδείκνυαν ότι λίγα άτομα ζούσαν στην περιοχή στη συνέχεια. Τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν πλέον μια διαφορετική εικόνα. Οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να ταξιδεύουν στην περιοχή και να σταματούν σε πρώην τελετουργικά κέντρα για να πραγματοποιήσουν τελετές που συνδέονταν με παλαιότερα ιερά τοπία.

Η ανακάλυψη που σχετίζεται με τους Μάγια στο Μπελίζ

Στο Kaxil Uinik, οι ερευνητές επανεξέτασαν ένα μνημείο γνωστό ως Στήλη 1. Οι αρχαιολόγοι κατέγραψαν για πρώτη φορά το μνημείο το 1931. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων ανασκαφών, η ομάδα βρήκε θραύσματα θυμιατών του Chen Mul γύρω από τη στήλη. Ένα θραύσμα απεικονίζει ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Η διάταξη των κομματιών του μνημείου υποδηλώνει ότι μεταγενέστεροι επισκέπτες επανατοποθέτησαν τα σπασμένα τμήματα πριν τοποθετήσουν τελετουργικά αντικείμενα κοντά.

Παρόμοια δραστηριότητα παρατηρήθηκε και στο Ayiin Winik. Εκεί, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα μικρό βωμό κατασκευασμένο από προσεκτικά τοποθετημένους ασβεστολιθικούς όγκους, πολλοί από τους οποίους πιθανότατα προήλθαν από κοντινά ερείπια. Το μνημείο περιβαλλόταν από κεραμικά θραύσματα, μεταξύ των οποίων 25 κομμάτια από θυμιατήρια της Ύστερης Μετακλασικής περιόδου του Chen Mul.

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Η θέση αυτών των θραυσμάτων έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία. Οι αρχαιολόγοι τα βρήκαν ακριβώς πάνω και γύρω από την πέτρινη κατασκευή, συνδέοντας τα κεραμικά με μια μεταγενέστερη επίσκεψη και όχι με την παλαιότερη κατοίκηση του χώρου. Κανένας άλλος τύπος αντικειμένου δεν εμφανίστηκε γύρω από το βωμό.

Οι μετακλασικοί βωμοί είναι σπάνιοι στο Μπελίζ. Έχουν αναφερθεί μερικά παραδείγματα αλλού, μεταξύ άλλων στην κοιλάδα του ποταμού Μπελίζ και στο Xunantunich. Σε αυτούς τους χώρους, οι άνθρωποι έχτιζαν τελετουργικές κατασκευές κοντά σε παλαιότερα μνημεία και κτίρια, δημιουργώντας νέους τελετουργικούς χώρους μέσα σε εγκαταλελειμμένα κέντρα. Ο βωμός στο Ayiin Winik ακολουθεί ένα παρόμοιο μοτίβο και αποτελεί το πρώτο παράδειγμα που έχει εντοπιστεί στην ανατολική περιοχή των Τριών Ποταμών.

Οι συνήθεις πρακτικές της εποχής

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι επέστρεφαν σκόπιμα σε μέρη που συνδέονταν με προηγούμενες γενιές. Αντί να χτίζουν νέα μεγάλα τελετουργικά κέντρα στην περιοχή αυτή, επαναχρησιμοποιούσαν υπάρχοντες ιερούς χώρους. Επισκεύαζαν μνημεία, άφηναν θραύσματα θυμιατών και άλλα τελετουργικά αντικείμενα και δημιουργούσαν νέους χώρους για τελετές ανάμεσα σε ερείπια αιώνων.

Η απόσταση προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην ιστορία. Το Ayiin Winik βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα μακριά από τους πλησιέστερους γνωστούς οικισμούς της Ύστερης Μετακλασικής περιόδου, όπως το Ka’kabish, το Lamanai και οι κοινότητες στην κοιλάδα του ποταμού Μπελίζ. Ένα τέτοιο ταξίδι υποδηλώνει ότι οι επισκέψεις αυτές απαιτούσαν προγραμματισμό και είχαν συγκεκριμένο σκοπό, αντί να αποτελούν απλές μετακινήσεις ρουτίνας.

Οι ερευνητές θεωρούν τις δραστηριότητες στο Kaxil Uinik και στο Ayiin Winik ως μέρος ενός ευρύτερου προτύπου που παρατηρείται σε όλες τις πεδινές περιοχές των Μάγια. Οι μετακλασικές κοινότητες επισκέπτονταν εκ νέου εγκαταλελειμμένες πόλεις και ιερά μνημεία, απονέμοντας στα παλαιότερα μνημεία νέους τελετουργικούς ρόλους. Μέσω αυτών των ενεργειών, οι άνθρωποι διατηρούσαν συνδέσεις με τόπους των οποίων η πολιτική σημασία είχε ξεθωριάσει πολύ νωρίτερα.

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Ερωτήματα σχετικά με τη χρονολόγηση εξακολουθούν να υφίστανται. Η χρονολόγηση στην περιοχή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα κεραμικά στυλ, ενώ πρόσφατες μελέτες ραδιοχρονολόγησης από άλλους αρχαιολογικούς χώρους των Μάγια έχουν δείξει ότι ορισμένες παραδοσιακές κεραμικές χρονολογίες χρήζουν αναθεώρησης. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να συμβάλει στον καθορισμό ακριβέστερων ημερομηνιών και στον εντοπισμό επιπλέον μετακλασικών βωμών που κρύβονται ανάμεσα σε εγκαταλελειμμένα κέντρα των Μάγια.

Προς το παρόν, ο βωμός στο Ayiin Winik προσφέρει σπάνια στοιχεία για το πώς οι κοινότητες των Μάγια συνέχισαν να ασχολούνται με αρχαία ιερά τοπία αιώνες μετά το τέλος της Κλασικής περιόδου. Τα ερείπια δεν ήταν πλέον πολιτικές πρωτεύουσες, αλλά εξακολουθούσαν να προσελκύουν επισκέπτες που τα αντιμετώπιζαν ως μέρη άξια τελετουργικής προσοχής.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine

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