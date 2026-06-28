Ανακαλύφθηκε απλούστερη και παλαιότερη εκδοχή του Στόουνχεντζ;

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει μια παλαιότερη, πολύ πιο απλή εκδοχή του Στόουνχεντζ, σε απόσταση περίπου 5 χλμ. από το προϊστορικό μνημείο.

Το μόνο που απομένει από το παλαιότερο αυτό κτίσμα είναι δύο τρύπες στο έδαφος, αλλά η ομάδα αναφέρει ότι σε αυτές ήταν τοποθετημένοι ξύλινοι πάσσαλοι που ευθυγραμμίζονταν με τον ήλιο κατά τα θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο με τον ίδιο τρόπο όπως και στο Στόουνχεντζ.

Ο χώρος είναι περίπου 5.000 ετών, δηλαδή είναι 500 χρόνια παλαιότερος από το Στόουνχεντζ.

Στον χώρο βρέθηκαν επίσης αντικείμενα, όπως αγγεία, εργαλεία από πυριτόλιθο και οστά ζώων, τα οποία υποδηλώνουν ότι οι προϊστορικοί άνθρωποι διοργάνωναν συγκεντρώσεις εκεί.

Μία σπουδαία ανακάλυψη

Ο Φιλ Χάρντινγκ, από την Wessex Archaeology, ο οποίος ηγήθηκε της ανασκαφής, δήλωσε ότι πρόκειται για μία από τις καλύτερες ανακαλύψεις της μακρόχρονης καριέρας του.

«Δύο οπές πασσάλων μου λένε [πολλά] περισσότερα για τους ανθρώπους πριν από 5.000 χρόνια», είπε.

«Αυτό μου δίνει πληροφορίες για ολόκληρη την κοινότητα, μου δείχνει πώς σκεφτόντουσαν, πώς συμπεριφέρονταν, πώς σέβονταν τον ουρανό».

Οι τεράστιες πέτρες στο Στόουνχεντζ είναι τοποθετημένες με ακρίβεια ώστε να ευθυγραμμίζονται με τον ήλιο.

Αν σταθεί κανείς στη μέση του κύκλου κατά την ανατολή του ηλίου στο θερινό ηλιοστάσιο, θα δει τον ήλιο να ανατέλλει πάνω από μια πέτρα που ονομάζεται «heel stone», βορειοανατολικά του κύκλου.

Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, αν σταθεί κάποιος στο κέντρο του κύκλου, θα δει τον ήλιο να δύει πάνω από μια πέτρα-βωμό, νοτιοδυτικά του χώρου.

Η κατασκευή, που ανακαλύφθηκε στο χωριό Μπούλφορντ, ήταν μία πολύ πιο απλή κατασκευή που αποτελείτο από δύο μόνο ξύλινους πασσάλους, οι οποίοι έχουν προ πολλού σαπίσει.

Βρίσκονταν σε απόσταση 120 μέτρων μεταξύ τους και εκτιμάται ότι είχαν ύψος μεταξύ 2 και 4 μέτρων.

Η ευθυγράμμιση με τον ήλιο

Όταν ο Χάρντινγκ ανακάλυψε τις ενδιαφέρουσες οπές, παρατήρησε ότι φαινόταν να ευθυγραμμίζονται με τον ήλιο, ακριβώς όπως το Στόουνχεντζ που βρίσκεται λίγο πιο μακριά.

«Πήρα το μολύβι και το χάρακά μου, τις ένωσα και συνειδητοποίησα ότι έδειχναν κατά κάποιον τρόπο προς τη γενική κατεύθυνση της ανατολής του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο», είπε.

Τα ίχνη της παλαιότερης κατασκευής ανακαλύφθηκαν πριν από μια δεκαετία στο Μπούλφορντ, όταν εκκαθαρίστηκε το έδαφος για την κατασκευή νέων στρατιωτικών κατοικιών.

Όμως, μόλις τώρα πραγματοποιήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση της ευθυγράμμισης.

«Ο ουρανός – οι θέσεις του ήλιου, της σελήνης, των πλανητών και των αστεριών – αλλάζει πολύ αργά στο πέρασμα των αιώνων. Δεν το παρατηρούμε πραγματικά κατά τη διάρκεια της ζωής μας», δήλωσε ο Δρ Φάμπιο Σίλβα, αρχαιοαστρονόμος από το Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ και τη Skyscape Academy.

«Ουσιαστικά, λοιπόν, πρέπει να ανακατασκευάσουμε τον ουρανό, να δούμε πώς ακριβώς ήταν πριν από 5.000 χρόνια, πού γινόταν η ανατολή του ήλιου και τι ώρα γινόταν αυτό εδώ. Αν λάβουμε υπόψη το πλάτος των στύλων… τότε η ευθυγράμμιση είναι απολύτως, απολύτως σωστή. Είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένη με την ανατολή του ηλιοστασίου του καλοκαιριού και τη δύση του ηλιοστασίου του χειμώνα».

Η σχέση του σημείου με το Στόουνχεντζ

Οι λάκκοι που φιλοξενούσαν αυτούς τους πασσάλους δεν ήταν η μόνη ανακάλυψη κατά τη διάρκεια της ανασκαφής. Γύρω τους βρέθηκαν δεκάδες άλλες τρύπες που περιείχαν αντικείμενα που ανήκαν στους προϊστορικούς κατοίκους του χωριού Μπούλφορντ.

Αυτά τα αντικείμενα συνέβαλαν στον προσδιορισμό της ηλικίας του αρχαιολογικού χώρου. Η ομάδα χρησιμοποίησε τη μέθοδο της ραδιοχρονολόγησης.

Μεταξύ των αντικειμένων περιλαμβάνονταν ένα κέρατο ελαφιού που πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για σκάψιμο, άλλα σκαλισμένα οστά ζώων, καθώς και διακοσμημένα θραύσματα αγγείων.

Ανακαλύφθηκαν επίσης εργαλεία από πυριτόλιθο, μεταξύ των οποίων ένα σπάνιο νεολιθικό μαχαίρι που είχε στρογγυλεθεί να είναι δισκοειδές.

«Νομίζω ότι ήταν η πιο σημαντική μας ανακάλυψη», δήλωσε ο Χάρντινγκ της Wessex Archaeology.

«Αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό είναι η δεξιοτεχνία με την οποία έχει κατασκευαστεί. Πρόκειται για έργο πραγματικής χειροτεχνίας».

Ανέφερε ότι το μαχαίρι βρέθηκε σε όρθια θέση, σαν να είχε τοποθετηθεί προσεκτικά, και αναρωτιέται αν είχε κάποια συμβολική σημασία.

Το μνημείο στο Μπούλφορντ χρονολογείται στην ίδια περίοδο με την πρώιμη φάση δραστηριότητας στο Στόουνχεντζ.

«Η ανακάλυψη στο Μπούλφορντ υποδηλώνει στην πραγματικότητα ότι ίσως οι άνθρωποι που έχτισαν τα πρώτα στάδια του Στόουνχεντζ είχαν την έδρα τους ή ζούσαν εκεί, ή τουλάχιστον συγκεντρώνονταν εποχιακά για να πραγματοποιήσουν τις κατασκευαστικές εργασίες στο Στόουνχεντζ», δήλωσε η Δρ Τζένιφερ Γουέξλερ, επιμελήτρια ιστορίας στο English Heritage.

Αλλά γιατί αυτοί οι προϊστορικοί άνθρωποι ήταν τόσο γοητευμένοι από τον ήλιο;

«Οι άνθρωποι που έχτισαν το Στόουνχεντζ και εκείνοι που βρίσκονταν στο Μπούλφορντ ήταν πρώιμοι αγρότες, και η διαβίωσή τους ήταν πραγματικά συνδεδεμένη με τις εποχές και με τη λειτουργία του ήλιου», εξήγησε η Γουέξλερ.

Με πληροφορίες από BBC