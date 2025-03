Ανακαλύφθηκαν οστά του αρχαιότερου γνωστού ανθρώπινου προσώπου στη Δυτική Ευρώπη

Το 2022, ερευνητές ανακάλυψαν θραύσματα οστών σε αρχαίο σπήλαιο στην Ισπανία και όπως συμπέραναν, ανήκουν στο αρχαιότερο γνωστό ανθρώπινο πρόσωπο στη δυτική Ευρώπη.

Η έρευνα για τα απολιθωμένα λείψανα του προσώπου ενός ανθρωπίνου (hominin) που βρέθηκαν στην περιοχή Sima del Elefante, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Πρόκειται για τμήμα της άνω γνάθου και του ζυγωματικού οστού από την αριστερή μεριά ενός ενήλικου ατόμου. Οι ερευνητικές ομάδες χρησιμοποίησαν παραδοσιακές τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης, συνδυαστικά με προηγμένα εργαλεία τρισδιάστατης ανάλυσης, προκειμένου να ανακατασκευάσουν τα απολιθωμένα θραύσματα. Εκτίμησαν την ηλικία τους μεταξύ 1,1 και 1,4 εκατομμυρίων ετών.

«Αυτή η εργασία εισάγει έναν νέο παράγοντα στην ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης στην Ευρώπη», δήλωσε η Δρ Rosa Huguet του Πανεπιστημίου Rovira i Virgili στη νότια Καταλονία, η οποία συνέβαλε στην αποκάλυψη των απολιθωμάτων.

Το 2007 είχε βρεθεί στην ίδια τοποθεσία ένα σαγόνι ανθρωπίνου ηλικίας 1,1-1,2 εκατομμυρίων ετών. Τα νέα απολιθώματα εντοπίστηκαν δύο μέτρα βαθύτερα από το σαγόνι. Αυτός ο παράγοντας οδηγεί τους ερευνητές στην υπόθεση, ότι είναι παλαιότερα σε ηλικία.

Ανεπίσημα, οι ερευνητές έδωσαν στο απολίθωμα το παρατσούκλι «Pink» από τους Pink Floyd, των οποίων το άλμπουμ The Dark Side of the Moon μεταφράζεται ως «La cara oculta de la luna», όπου «cara oculta» σημαίνει «κρυμμένο πρόσωπο».

Τι σημαίνει η ανακάλυψη για την εξέλιξη του ανθρώπου στην Ευρώπη

Η Δρ María Martinón-Torres, διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για την Ανθρώπινη Εξέλιξη στο Burgos, δήλωσε ότι μεταξύ των χαρακτηριστικών του, το Pink είχε πιο επίπεδη ρινική δομή από τον Homo antecessor, ο οποίος μοιράζεται το πιο σύγχρονο πρόσωπο και τα προεξέχοντα ρινικά οστά του Homo sapiens. Ο Chris Stringer, επικεφαλής έρευνας για την ανθρώπινη εξέλιξη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, δήλωσε ότι το απολίθωμα είναι «ένα πολύ σημαντικό εύρημα».

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι η δυτική Ευρώπη κατοικούνταν από τουλάχιστον δύο είδη Homo κατά την περίοδο του πρώιμου Πλειστόκαινου: τον Homo affinis erectus και αργότερα τον Homo antecessor.

Η Ευρασία κατοικήθηκε για πρώτη φορά από ανθρωπίνους, τουλάχιστον πριν από 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Οι αποδείξεις όμως για τις πρώιμες εγκαταστάσεις, έχουν περιοριστεί σε εξαιρετικά κατακερματισμένα δείγματα απολιθωμάτων από την Ιβηρική Χερσόνησο. Τα δεδομένα που έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη τοποθεσία, υποδηλώνουν ότι το τοπίο κατά το πρώιμο Πλειστόκαινο, είχε ένα μείγμα δασικών εκτάσεων, υγρών βοσκοτόπων και εποχικών πηγών νερού, δημιουργώντας ένα πλούσιο σε πόρους τοπίο γι' αυτούς τους πρώιμους ανθρώπινους πληθυσμούς.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ-ΜΠΕ