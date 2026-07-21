Αλέξης Σταμάτης: «Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια» - Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της με ένα από τα ποιήματά του

Ο Αλέξης Σταμάτης πέθανε εχθές Δευτέρα 20 Ιουλίου, σε ηλικία 67 ετών.

Ο συγγραφέας αντιμετώπιζε μια σπάνια ασθένεια του αίματος, η οποία τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Το μεσημέρι της Τρίτης, η σύζυγός του Εύα Σιμάτου, έκανε την πρώτη ανάρτησή της στα social media μετά την είδηση για τον θάνατό του. Τον αποχαιρετά με το ποίημά του «Υστερόγραφο στο Φως».

Αλέξης Σταμάτης: Η ανάρτηση της συζύγου του

«~Υστερόγραφο στο Φως~

Ένα ποίημα του Αλέξη

Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου.

Γράφω επειδή υπάρχει χώρος ανάμεσα σε δύο εκλάμψεις - και θέλησα να σταθώ εκεί.

Σε ευχαριστώ

που άντεξες τη διάρκεια.

και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά.

Ποτέ δεν μίλησα με τον θεό.

Ίσως επειδή η γλώσσα μου

είχε ήδη χρησιμοποιηθεί σε άλλα στόματα. Αλλά τον ένιωσα.

Ως παύση

που δεν μου ανήκε.

Η ποίηση δεν αλλάζει τον κόσμο.

Αλλάζει την ταχύτητα

με την οποία σε διαπερνά.

Και τότε, κάποιες νύχτες,

μπορείς να αναπνέεις χωρίς εξήγηση.

Αυτό το βιβλίο

απλώς διατηρεί το σχήμα

ενός σώματος που δεν πρόλαβε να γείρει σε άλλο σώμα.

Αν βρίσκεσαι εκεί,

σε κάποιο άλλο γεωγραφικό σημείο, σε μια σχέση χωρίς ονόματα — κράτα αυτό:

Η φωνή που δεν ζητά να ακουστεί είναι αυτή που παραμένει.

Όχι γιατί είναι δυνατή.

Αλλά γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάει».

Αλέξης Σταμάτης: Η δήλωση της Λίνας Μενδώνη για τον θάνατό του

Όταν είχε μιλήσει στη LiFO, είχε πει- μεταξύ άλλων- πως ο μεγαλύτερός του φόβος ήταν «να μην υποφέρουν οι δικοί μου άνθρωποι» ενώ για το ποια ήταν η καλύτερη συμβουλή που του είχαν δώσει, ήταν «να είσαι ο εαυτός σου».

Πληροφορούμενη την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Αλέξη Σταμάτη, μιας σημαντικής φωνής των Γραμμάτων μας. Στη μακρά πορεία του, ο Αλέξης Σταμάτης θεράπευσε όλα τα είδη του λόγου, από την πεζογραφία και την ποίηση μέχρι το παιδικό βιβλίο και το θεατρικό έργο, αλλά και το κινηματογραφικό σενάριο, διατηρώντας παράλληλα, μέσω των τακτικών παρεμβάσεών του, έναν ουσιαστικό λόγο και για τα δημόσια πράγματα. Ο Αλέξης Σταμάτης, μεταπλάθοντας συχνά το προσωπικό του βίωμα, ανέπτυξε ένα διακριτό, συχνά ελλειπτικό αλλά ποτέ φλύαρο, ύφος, παρόν σε κάθε του έργο. Από την πολύχρονη ενασχόλησή του με τη γραφή, μας κατέλειπε ένα πολυσήμαντο και πλούσιο έργο, συνδυάζοντας το πηγαίο ταλέντο του με τη διαρκή αναμέτρηση με τη γραφή και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον του για πειραματισμούς και νέες απόπειρες, σε κάθε είδος έκφρασης. Η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό, σε πλήρη ωριμότητα και έμπνευση, που είχε ακόμη πολλά να δώσει. Υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν, δίκαια, την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση. Στη μητέρα του, Μπέττυ Αρβανίτη, τη σύζυγό του, Εύα Σιμάτου, τους πολλούς αγαπητούς φίλους του απευθύνω τα ειλικρινέστατά μου συλλυπητήρια».

Ποιος ήταν ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν μυθιστοριογράφος, διηγηματογράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη (1926-2020) και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Με καταγωγή από τα Λαγκάδια Αρκαδίας από την πλευρά του πατέρα του, σπούδασε αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο. Από το 1988 εργάστηκε σαν αρχιτέκτων σε αρχιτεκτονικό γραφείο σε διάφορα έργα στην Ελλάδα και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Είχε κυκλοφορήσει 20 μυθιστορήματα και 34 συνολικά βιβλία. Το πρώτο, «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998) εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία. Το δεύτερο, «Μπαρ Φλωμπέρ» (2000) εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία. Είχε δημοσιεύσει έξι ποιητικές συλλογές. Το μυθιστόρημα του «Αμερικάνικη Φούγκα» εκδόθηκε το 2008 στις ΗΠΑ, έχοντας κερδίσει το International Literature Award από το «National Endowment for the Arts». Το μυθιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ (2007). Για τη δεύτερη συλλογή του, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων του απονεμήθηκε το 1994 από τον Δήμο Αθηναίων το Βραβείο Ποίησης στη μνήμη Νικηφόρου Βρεττάκου. Το παιδικό του μυθιστόρημα «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος» κέρδισε το Πρώτο Βραβείο του Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου.

Ο μονόλογός του «Τελευταία Μάρθα» παρουσιάστηκε το 2004 στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα και παίχτηκε το 2008 στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας σε σκηνοθεσία Βίκυς Γεωργιάδου και ερμηνεία Χρήστου Στεργιόγλου. Τα έργα του «Δακρυγόνα» και «Σκότωσε ό,τι αγαπάς» (σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη) παίχτηκαν το 2010 και το 2012 στο ίδιο θέατρο. Ο μονόλογός του «Μεσάνυχτα σ' έναν τέλειο κόσμο» ανέβηκε στο Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν» το 2013 σε σκηνοθεσία Άρη Τρουπάκη. Το έργο του «Μελίσσια» είχε παρουσιαστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Αναγνώσεις» στο Εθνικό Θέατρο και ανέβηκε τον Μάιο του 2019 στο Εθνικό θέατρο με πρωταγωνίστρια την Μπέτυ Αρβανίτη. Το έργο του Innerview παίχτηκε τον χειμώνα του 2014 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ. Είχε γράψει το σενάριο για την ταινία Καταιγίδα, (σκηνοθεσία Χάρη Πατραμάνη) το οποίο εγκρίθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζοντες» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματόγραφου.

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στη Μεγάλη Βρετανία. Είχε αντιπροσωπεύσει πολλές φορές την Ελλάδα σε διεθνή λογοτεχνικά συνέδρια. Τον Απρίλιο του 2013 μίλησε στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στα πλαίσια της εκδήλωσης «Τέσσερις συγγραφείς του Νότου μιλούν για την κρίση». Το 2013 το μονόπρακτό του «Innerview» παίχτηκε στο Southbank Centre του Λονδίνου.

Το τελευταίο του μυθιστόρημα είχε τίτλο «Το παιδί και ο Άγγελος» και εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2025 από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ. Δίδασκε δημιουργική γραφή σε συνεργασία με διάφορους φορείς (Κολέγιο Αθηνών-Ψυχικού, Σχολή Μωραΐτη, Μουσείο Ηρακλειδών, εκδόσεις Ψυχογιός) ενώ έγραφε κριτική λογοτεχνίας στην εφημερίδα «Τα Νέα» και ήταν βασικός αρθογράφος της εφημερίδας το «ΒΗΜΑ» από το 2017.

O Αλέξης Σταμάτης ξεχωρίζει για την ψυχολογική οξυδέρκεια με την οποία σκιαγραφεί σύνθετους χαρακτήρες και για τη διαρκή ενασχόλησή του με υπαρξιακά ζητήματα όπως η ταυτότητα, η μνήμη, η μοναξιά και ο έρωτας. Η γραφή του είναι σύγχρονη, καθαρή και κινηματογραφική στον ρυθμό και στις εικόνες, ενώ συχνά περιβάλλεται από μια ατμόσφαιρα αινίγματος που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη, συνδυάζει την αφηγηματική δεξιοτεχνία με τη φιλοσοφική αναζήτηση, δημιουργώντας έργα που ενδιαφέρονται λιγότερο για το ίδιο το γεγονός και περισσότερο για το ψυχικό και υπαρξιακό αποτύπωμα που αυτό αφήνει στους ανθρώπους.



Υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν ένα γιο, τον Ερμή ο οποίος γεννήθηκε το 2019.

