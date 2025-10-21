Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ: Aνέβασε τον πήχη ακόμα πιο ψηλά με την τολμηρή εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Λονδίνου

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ όλα δείχνουν πως οδεύει προς την ανάδειξή του σε fashion icon.

Τα τελευταία χρόνια, ο Σουηδός ηθοποιός Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έχει κατακτήσει με απόλυτη επιτυχία τη στιλιστική τάση του method dressing, η οποία έχει κυριαρχήσει στα κόκκινα χαλιά τα τελευταία χρόνια.

Η τάση αυτή είναι όταν ένας ή μία σταρ ντύνεται με τρόπο που αντικατοπτρίζει τον ρόλο που προωθεί κατά την περιοδεία της ταινίας. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και στην περίπτωση του 49χρονου ηθοποιού, ο οποίος αγκάλιασε πλήρως αυτή τη λογική στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI) το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ έδωσε το παρών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (BFI London Film Festival) για την «Pillion», όπου υποδύεται τον αρχηγό μιας queer συμμορίας μηχανόβιων με αδυναμία στο ακραίο BDSM, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά με το leather look του.

Με το στυλιστικό όραμα του Harry Lambert, ο ηθοποιός φόρεσε ένα λουκ από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025 του Ludovic de Saint Sernin, ένα λευκό, ανοιχτό στην πλάτη πουκάμισο με δέσιμο στον λαιμό συνδυασμένο με μια στενή δερμάτινη γραβάτα, εφαρμοστό δερμάτινο παντελόνι και μπότες Jimmy Choo με στρογγυλή μύτη.

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ: Οι edgy εμφανίσεις του για την προώθηση της ταινίας «Pillion»

Ο 49χρονος δείχνει να διασκεδάζει ιδιαίτερα ενσωματώνοντας παιχνιδιάρικες, φετιχιστικές λεπτομέρειες στην γκαρνταρόμπα του, για την προώθηση της ταινίας.

Υπενθυμίζεται πως στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών νωρίτερα φέτος, έφερε μια πολυπόθητη δόση σεξουαλικής ενέργειας φορώντας ψηλές δερμάτινες μπότες και ένα σκανδαλιάρικο vintage μπλουζάκι.

Έπειτα, στην πρωινή βρετανική εκπομπή Lorraine, εμφανίστηκε με προκλητικά κοντό σορτσάκι και κάλτσες από τον S.S. Daly, κάνοντας στροφή και μια υπόκλιση.

«Ήθελα να είμαι σέξι σήμερα. Και σκέφτηκα πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από έναν μεσήλικα άντρα ντυμένο με στολή Βρετανού μαθητή», είπε χαρακτηριστικά στην παρουσιάστρια Ranvir Singh.

Παράλληλα Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο ηθοποιός φορούσε ένα λευκό μεταξωτό πουκάμισο με γκρι σχέδιο που απεικόνιζε sex toys, από τον ιταλικό οίκο Magliano, εμπνευσμένο από τις queer υποκουλτούρες του 19ου αιώνα στην Ιταλία.