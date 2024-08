Αλέν Ντελόν, Τζέιμς Στιούαρτ και Νίνο Ρότα από αύριο στους κινηματογράφους

Το παράδοξο αυτής της εβδομάδας είναι ότι τα δυο βαριά εμπορικά χαρτιά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν πραγματοποιούν δημοσιογραφική προβολή.

Αυτό ίσως να λέει μερικά πράγματα για την ποιότητα των ταινιών, λέει κι άλλα πολλά για τα στούντιο, που τελευταία δείχνουν μια προτίμηση στην ά(σ)κοπη επιθετολογία και στο υπερθετικό promo των influencers, παρά στην διεξοδική ανάλυση της κριτικής – μεγάλη συζήτηση, προφανώς δεν γίνεται να την κάνουμε στο πλαίσιο μιας είδησης για τις ταινίες της εβδομάδας.

Το Trap, λοιπόν, είναι η νέα ταινία του Μ.Νάιτ Σιάμαλαν, το Borderlands η νέα του Ιλάι Ροθ, το πρώτο επικαλείται τον Χίτσκοκ, το δεύτερο βασίζεται στην ομώνυμη σειρά video games.

Κυκλοφορούν, επίσης, το Widow Clicquot, βιογραφικό δράμα εποχής για τη γυναίκα επιχειρηματία πίσω από τη Veuve Clicquot, το βραβευμένο στο Βερολίνο και στις Νύχτες Πρεμιέρας 20.000 Species of Bees και το (Ex)perience of Love, μια sex positive κομεντί με ευφάνταστο concept: τα μέλη ενός ζεύγους που προσπαθεί να πιάσει παιδί μαθαίνουν ότι πρέπει πρώτα να κάνουν σεξ με όλους τους πρώην τους, καθώς πάσχουν από το επονομαζόμενο «σύνδρομο των πρώην εραστών».

Στο μέτωπο των επανεκδόσεων, έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στο Anatomy of a Murder, κορυφαίο δικαστικό δράμα και μία από τις καλύτερες ταινίες για τη διαφεύγουσα φύση της αλήθειας, στο κατάμαυρο Short Story about Killing από τον κισλοφσκικό Δεκάλογο, στο ηλιοκαμένο Plein Soleil, που μας υπενθυμίζει τι χάσαμε κινηματογραφικά με την πρόσφατη απώλεια του Αλέν Ντελόν, και στο πάντα ευχάριστο και ευπρόσδεκτο Death on the Nile. Συμπτωματικά, οι δυο τελευταίες ταινίες διαθέτουν μουσικό χαλί με τη σφραγίδα του Νίνο Ρότα. Εν ολίγοις, λαμπρά.