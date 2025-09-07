Ακυρώθηκε η τελετή βράβευσης του Τομ Χανκς στη Στρατιωτική Ακαδημία Γουέστ Πόιντ

Η Ένωση Αποφοίτων της Γουέστ Πόιντ ακύρωσε την απονομή του βραβείου Sylvanus Thayer στον Τομ Χανκς, σε μια απόφαση που συνδέεται με τις παρεμβάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα κορυφαία στρατιωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Washington Post, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Αποφοίτων, Μαρκ Μπίγκερ, ενημέρωσε με email την Παρασκευή το διδακτικό προσωπικό για την ακύρωση της τελετής. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη ώστε η Στρατιωτική Ακαδημία να «επικεντρωθεί στην κύρια αποστολή της: την προετοιμασία των δοκίμων να ηγηθούν, να πολεμήσουν και να νικήσουν ως αξιωματικοί στον ισχυρότερο στρατό του κόσμου».

Ο Χανκς επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στις 25 Σεπτεμβρίου. Το Sylvanus Thayer Award απονέμεται κάθε χρόνο σε μια εξέχουσα προσωπικότητα εκτός της ακαδημίας που έχει συμβάλει με το έργο της στις αξίες «Καθήκον, Τιμή, Πατρίδα». Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Χανκς θα τιμηθεί σε διαφορετικό πλαίσιο ή αν η διάκριση αποσύρθηκε οριστικά.

Η ακύρωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης παρέμβασης του προέδρου Τραμπ στα κορυφαία στρατιωτικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από την αρχή της δεύτερης θητείας του έχει υποσχεθεί αναδιάρθρωση της «ηγεσίας, του προγράμματος σπουδών και των καθηγητών» στις στρατιωτικές ακαδημίες, ενώ το Πεντάγωνο προχώρησε πρόσφατα στην επανατοποθέτηση πορτρέτου του στρατηγού Ρόμπερτ Λι στη βιβλιοθήκη της Γουέστ Πόιντ.

Εκπρόσωποι της Ένωσης Αποφοίτων αλλά και του Χανκς δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα σχολιασμού, σύμφωνα με το Variety.



