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Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου

Έκτακτη ανακοίνωση από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΣΗ ΒΑΚΧΕΣ ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Facebook Twitter
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Ακυρώνεται η παράσταση «Βάκχες» της Λένας Κιτσοπούλου.

Την έκτακτη ανακοίνωση έκανε το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Η ανακοίνωση για την ακύρωση της παράστασης:

«Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει την ακύρωση της παράστασης Βάκχες σε σκηνοθεσία Λένας Κιτσοπούλου, που είχε προγραμματιστεί για τις 20 έως τις 22 Ιουλίου 2026 στην Πειραιώς 260, για λόγους υγείας.

Η επιστροφή των χρημάτων για τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της πλατφόρμας αγοράς.

Για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από φυσικό σημείο πώλησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Φεστιβάλ στο e-mail [email protected] και στο τηλέφωνο 2104834913 (Δευτέρα με Παρασκευή 10.00 έως 17.00).

Λυπούμαστε για την απρόσμενη ταλαιπωρία και ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Πολιτισμός

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