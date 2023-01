«Ακόμη και μια Γάτα Μπορεί Να Κοιτάξει τη Βασίλισσα»: Μια «αιλουροειδής» έκθεση στη Νέα Υόρκη

Αμέτρητες «γάτες» έχουν μαζευτεί στην γκαλερί Mrs., στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, όπου παρουσιάζονται τα έργα 39 καλλιτεχνών με ένα μόνο θέμα: τα φουντωτά αιλουροειδή.

Στην έκθεση «Even a Cat Can Look at the Queen», σχεδόν όλα τα έργα που εκτίθενται είναι έργα ζώντων καλλιτεχνών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας λιθογραφίας του Andy Warhol που είναι ίσως η πιο σαφής απεικόνιση γάτας στην έκθεση. Ή, του έργου του 1980 «Male Cat Club» της σταρ του κινηματογράφου, σκηνοθέτριας και αχόρταγης ζωγράφου γατών Renate Druks το οποίο φέρνει στον νου τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ την οποία έζησε.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από παλιά αγγλική ρήση που υπονοεί ότι ακόμη όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα, ακόμα κι αν είναι «φτωχοί σα γάτες». Ωστόσο, η μεταφορά ίσως να μην είναι τόσο επιτυχημένη όσον αφορά τις γάτες· όπως σημειώνει η Anna Stothart στο κείμενό της για την έκθεση.

«Αν και αναφερόμαστε σε αυτές ως τα εξημερωμένα κατοικίδιά μας, ίσως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ορθώς το αντιλαμβάνονταν ότι είναι είδωλα: εμείς οι άνθρωποι είμαστε απλώς εδώ για να υπηρετούμε υπό τις προσταγές τους».

Η έκθεση «Even a Cat Can Look at the Queen» ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.

Φωτ.: Γκαλερί Mrs.