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Αίγυπτος: Τάφοι ηλικίας 5.000 ετών αναθεωρούν τις ρίζες της αρχιτεκτονικής των πυραμίδων

Τα ευρήματα παρέχουν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αρχαία αιγυπτιακή ταφική αρχιτεκτονική

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities
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Αρχαιολόγοι που εργάζονται στο Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ, στην επαρχία Μίνια της Αιγύπτου, έχουν ανακαλύψει δύο τάφους της Πρώιμης Δυναστικής Περιόδου, καθώς και ταφές που χρονολογούνται από την Προδυναστική και την Ύστερη Περίοδο.

Τα ευρήματα παρέχουν νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αρχαία αιγυπτιακή ταφική αρχιτεκτονική κατά τη διάρκεια των αιώνων πριν από την εμφάνιση των πυραμίδων.

Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από αιγυπτιακή αποστολή του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων. Ο χώρος, που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Νείλου, φαίνεται να χρησίμευε ως νεκροταφείο για χιλιάδες χρόνια.

Στοιχεία από διάφορες εποχές δείχνουν ότι οι άνθρωποι συνέχισαν να χρησιμοποιούν την περιοχή από την Προδυναστική περίοδο έως την Ύστερη Περίοδο της αρχαίας αιγυπτιακής ιστορίας.

Η ανακάλυψη στην Αίγυπτο

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι δύο τάφοι συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα ευρήματα. Πρώιμες μελέτες δείχνουν έντονες ομοιότητες μεταξύ του σχεδιασμού τους και του τάφου του βασιλιά Ντεν στην Άβυδο, ενός από τους πιο γνωστούς ηγεμόνες της Πρώτης Δυναστείας της Αιγύπτου. Αυτές οι ομοιότητες υποδηλώνουν ότι οι κατασκευαστές σε διαφορετικές περιοχές μοιράζονταν αρχιτεκτονικές ιδέες κατά τα πρώτα στάδια της διαμόρφωσης του αιγυπτιακού κράτους.

Ο πρώτος τάφος ξεχωρίζει λόγω του τρόπου με τον οποίο κατασκευάστηκαν οι τοίχοι του. Οι τοίχοι είναι παχύτεροι στο κάτω μέρος και σταδιακά γίνονται λεπτότεροι προς την κορυφή. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτός ο σχεδιασμός αντανακλά μια πρώιμη μηχανική προσέγγιση που αποσκοπούσε στη βελτίωση της σταθερότητας. Παρόμοιες τακτικές εμφανίστηκαν αργότερα σε μεγαλύτερα μνημεία, συμπεριλαμβανομένων των κλιμακωτών πυραμίδων και των πραγματικών πυραμίδων που χτίστηκαν αιώνες αργότερα.

Αν και τμήματα του πρώτου τάφου υπέστησαν ζημιές όταν αφαιρέθηκαν πέτρινοι όγκοι για επαναχρησιμοποίηση σε μεταγενέστερες περιόδους, σημαντικές λεπτομέρειες σώθηκαν. Οι ανασκαφείς εντόπισαν ίχνη οξείδωσης στις επιφάνειες των λίθων, στοιχεία που συνδέονται με αρχαίες τεχνικές κοπής και εξόρυξης. Στη δομή είχαν επίσης ενσωματωθεί μεγάλα ξύλινα στηρίγματα. Ορισμένα εκτείνονταν σε όλο το μήκος των τοίχων, ενώ άλλα είχαν τοποθετηθεί ως ξεχωριστά τμήματα ενίσχυσης. Αυτά τα ευρήματα παρέχουν σπάνιες πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους κατασκευής που χρησιμοποιούνταν πριν από περισσότερα από 5.000 χρόνια.

Ο δεύτερος τάφος βρίσκεται νότια του πρώτου και ακολουθεί σχεδόν το ίδιο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Σε αντίθεση όμως με το γειτονικό κτίσμα, οι κλέφτες άφησαν μεγάλο μέρος του κτιρίου ανέπαφο. Λόγω της καλύτερης κατάστασης διατήρησής του, οι αρχαιολόγοι μπόρεσαν να μελετήσουν τα αρχικά χαρακτηριστικά με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Η ομάδα αποκάλυψε επίσης τμήμα ενός προδυναστικού νεκροταφείου. Αρκετά άτομα είχαν ταφεί σε εμβρυϊκή στάση και τυλιγμένα σε ψάθινα στρώματα που έχουν αποσυντεθεί σε μεγάλο βαθμό. Αγγεία με μαύρη επιφάνεια που βρέθηκαν δίπλα σε ορισμένες από τις ταφές χρονολογούνται στις περιόδους Naqada II και Naqada III, οι οποίες προηγήθηκαν της ενοποίησης της Αιγύπτου.

Άλλες ταφές ανήκουν στην Ύστερη Περίοδο. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν τόσο ατομικούς όσο και συλλογικούς τάφους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που περιείχαν τα υπολείμματα ξύλινων φέρετρων. Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι το νεκροταφείο παρέμεινε σε χρήση πολύ καιρό μετά την κατασκευή των τάφων της Πρώιμης Δυναστικής Περιόδου.

Συνολικά, οι ανακαλύψεις αυτές σκιαγραφούν την εικόνα ενός ταφικού τοπίου που χρησιμοποιήθηκε σε πολλές φάσεις της αιγυπτιακής ιστορίας. Ο χώρος διατηρεί στοιχεία για τις μεταβαλλόμενες ταφικές πρακτικές, τις αρχιτεκτονικές ιδέες και τις τεχνικές κατασκευής που εκτείνονται σε πολλές χιλιετίες. Οι ανασκαφές στο Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ συνεχίζονται και οι αρχαιολόγοι αναμένουν περαιτέρω ευρήματα από μια τοποθεσία που εξακολουθεί να κρύβει πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τους πρώτους οικοδόμους της αρχαίας Αιγύπτου.

Με πληροφορίες από Archaeology News Online Magazine και Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Πολιτισμός

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