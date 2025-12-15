Αίγυπτος: Οι «Κολοσσοί του Μέμνονα» στέκουν και πάλι αγέρωχοι στο Λούξορ

Η Αίγυπτος παρουσίασε την Κυριακή την αποκατάσταση δύο κολοσσιαίων αγαλμάτων ενός από τους σημαντικότερους φαραώ της, στη νότια πόλη του Λούξορ, στο πλαίσιο των αρχαιολογικών δράσεων της κυβέρνησης που έχουν στόχο την προσέλκυση περισσότερων τουριστών στη χώρα.

Τα γιγαντιαία αγάλματα από αλάβαστρο, γνωστά ως Κολοσσοί του Μέμνονα, επανασυναρμολογήθηκαν στο πλαίσιο ενός έργου αναστήλωσης που διήρκησε περίπου δύο δεκαετίες. Απεικονίζουν τον Αμενχοτέπ Γ΄, ο οποίος κυβέρνησε την αρχαία Αίγυπτο πριν από περίπου 3.400 χρόνια.

«Σήμερα γιορτάζουμε ουσιαστικά την ολοκλήρωση και την ανύψωση αυτών των δύο κολοσσιαίων αγαλμάτων», δήλωσε στο Associated Press ο Μοχάμεντ Ισμαήλ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, λίγο πριν από την τελετή.

Ο Ισμαήλ ανέφερε ότι τα αγάλματα έχουν μεγάλη σημασία για το Λούξορ, μια πόλη γνωστή για τους αρχαίους ναούς και τα μνημεία της. Παράλληλα, αποτελούν μια προσπάθεια «να αναβιώσουμε την εικόνα που είχε ο ταφικός ναός του βασιλιά Αμενχοτέπ Γ΄ πριν από πολύ καιρό», όπως είπε.

Φωτογραφία: EPA

Ο Αμενχοτέπ Γ΄, ένας από τους πιο εξέχοντες φαραώ, κυβέρνησε κατά τη διάρκεια της Νέας Βασιλείας, μιας περιόδου περίπου 500 ετών που θεωρείται η πιο ευημερούσα εποχή της αρχαίας Αιγύπτου. Ο φαραώ, του οποίου η μούμια εκτίθεται σε μουσείο στο Κάιρο, βασίλεψε από το 1390 έως το 1353 π.Χ., σε μια ειρηνική περίοδο που χαρακτηρίστηκε από ευημερία και μεγάλα οικοδομικά έργα, μεταξύ των οποίων ο ταφικός του ναός – όπου βρίσκονται οι Κολοσσοί του Μέμνονα – ένας άλλος ναός, στην αρχαία πόλη Soleb στη Νουβία.

Οι Κολοσσοί του Μέμνονα κατέρρευσαν έπειτα από ισχυρό σεισμό γύρω στο 1200 π.Χ., ο οποίος κατέστρεψε και τον ταφικό ναό του Αμενχοτέπ Γ΄, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ισμαήλ.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Τα αγάλματα θρυμματίστηκαν και τμήματά τους αφαιρέθηκαν, με τις βάσεις τους να διασκορπίζονται. Ορισμένοι από τους λίθους τους επαναχρησιμοποιήθηκαν στον ναό του Καρνάκ, ωστόσο οι αρχαιολόγοι τους επανέφεραν προκειμένου να αναστηλώσουν τους Κολοσσούς, σύμφωνα με το Υπουργείο Αρχαιοτήτων.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αιγυπτογερμανική αποστολή, υπό την καθοδήγηση της Γερμανίδας αιγυπτιολόγου Hourig Sourouzian, ξεκίνησε εργασίες στον χώρο του ναού, που περιλάμβαναν τη συναρμολόγηση και αποκατάσταση των Κολοσσών.

«Το έργο αυτό έχει ως στόχο… να διασώσει τα τελευταία κατάλοιπα ενός κάποτε μεγαλοπρεπούς ναού», ανέφερε.

Τα αγάλματα απεικονίζουν τον Αμενχοτέπ Γ΄ καθιστό, με τα χέρια να ακουμπούν στους μηρούς του, το βλέμμα στραμμένο προς τα ανατολικά, στον Νείλο και την ανατολή του ήλιου. Φορούν το ριγωτό κάλυμμα κεφαλής nemes με τις διπλές κορώνες και το πλισέ βασιλικό κίλτ, που συμβολίζει τη θεϊκή εξουσία του Φαραώ.

Στα πόδια του φαραώ απεικονίζονται δύο μικρότερα αγάλματα της συζύγου του, Τίγιε.

Οι Κολοσσοί – ύψους 14,5 μέτρων (48 πόδια) και 13,6 μέτρων (45 πόδια) αντίστοιχα – δεσπόζουν στην είσοδο του ναού του βασιλιά στη δυτική όχθη του Νείλου. Το συγκρότημα των 35 εκταρίων θεωρείται ο μεγαλύτερος και πλουσιότερος ναός της Αιγύπτου και συχνά συγκρίνεται με τον ναό του Καρνάκ, επίσης στο Λούξορ.

Τα αγάλματα λαξεύτηκαν από αιγυπτιακό αλάβαστρο που προήλθε από τα λατομεία του Χάτνουμπ. Στερεώθηκαν σε μεγάλες βάσεις με επιγραφές που αναφέρουν το όνομα του ναού, καθώς και το λατομείο προέλευσης.

Σε αντίθεση με άλλα μνημειακά γλυπτά της αρχαίας Αιγύπτου, οι Κολοσσοί κατασκευάστηκαν εν μέρει από τμήματα που σμιλεύτηκαν ξεχωριστά και ενσωματώθηκαν στον κύριο μονολιθικό πυρήνα από αλάβαστρο κάθε αγάλματος, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η παρουσίαση της Κυριακής στο Λούξορ έγινε μόλις έξι εβδομάδες μετά τα εγκαίνια του πολυαναμενόμενου Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου, του κεντρικού έργου της κυβέρνησης για την ενίσχυση του τουρισμού και την τόνωση της δοκιμαζόμενης οικονομίας. Το μεγαλεπήβολο αυτό έργο βρίσκεται κοντά στις διάσημες Πυραμίδες της Γκίζας και τη Σφίγγα.

Ο τουριστικός τομέας, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα πλούσια φαραωνικά ευρήματα της Αιγύπτου, είχε πληγεί από χρόνια πολιτικής αστάθειας και βίας μετά την εξέγερση του 2011. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, άρχισε να ανακάμπτει μετά την πανδημία του κορονοϊού και εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία – δύο χώρες που αποτελούν βασικές αγορές τουριστών για την Αίγυπτο.

«Αυτός ο χώρος θα αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος για πολλά χρόνια ακόμη», δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σέριφ Φάτι, που παρευρέθηκε στην τελετή. «Στο Λούξορ συμβαίνουν πάντα νέα πράγματα».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, αριθμός-ρεκόρ περίπου 15,7 εκατομμυρίων τουριστών επισκέφθηκαν την Αίγυπτο το 2024, συμβάλλοντας κατά περίπου 8% στο ΑΕΠ της χώρας.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι φέτος αναμένονται περίπου 18 εκατομμύρια επισκέπτες, με τις Αρχές να στοχεύουν σε 30 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως έως το 2032.

Με πληροφορίες από ABC News