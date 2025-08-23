Αίγυπτος: Έκθεση με θησαυρούς της αρχαιότητας που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου παρουσίασε έκθεση με σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου.

Πρόκειται για «υποθαλάσσιους» θησαυρούς, όπως σπάνια αγάλματα, κεραμικά και κοσμήματα, που έγινε γνωστό ότι ανασυρθήκαν προ ολίγων ημερών και αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό που άνθισε πριν από χιλιάδες χρόνια στην Αίγυπτο.

Στο Εθνικό Μουσείο της Αλεξάνδρειας, ο Υπουργός Τουρισμού Σαρίφ Φάθι και ο Περιφερειάρχης Αλεξάνδρειας Άχμεντ Χάλεντ εγκαινίασαν την αρχαιολογική έκθεση με τίτλο «Μυστικά της Βυθισμένης Πόλης», παρουσία εκπροσώπων αιγυπτιακών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το πρακτορείο Anadolu.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Μοχάμεντ Ισμαήλ Χάλεντ, γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, δήλωσε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται προσωρινή έκθεση αφιερωμένη στις υποθαλάσσιες αρχαιότητες, η οποία θα διαρκέσει έξι μήνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η έκθεση περιλαμβάνει 86 σπάνια ευρήματα από διάφορες τοποθεσίες της περιφέρειας.

Η έκθεση παρουσιάζει μια συλλογή αντικειμένων που ανασύρθηκαν από τον Κόλπο του Αμπού Κιρ στη βόρεια Αίγυπτο από το 2000 και μετά, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας, καθώς και ευρήματα από τα βυθισμένα «Βασιλικά Ανάκτορα» κάτω από τα νερά του αρχαίου λιμανιού της Αλεξάνδρειας.

Αγάλματα που ανακαλύφθηκαν στα βάθη της Μεσογείου εκτίθενται στην έκθεση «Μυστικά της Βυθισμένης Πόλης» / AA Photo

Η έκθεση περιλαμβάνει μια επιμελημένη επιλογή αντικειμένων που ανασύρθηκαν από τα βάθη της Μεσογείου, όπως σπάνια αγάλματα, κεραμικά και κοσμήματα, τα οποία αντανακλούν πολιτισμούς που άκμασαν πριν από χιλιάδες χρόνια στις πλέον βυθισμένες μεσογειακές πόλεις.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Αίγυπτος πρόκειται να ανακτήσει αρκετά ακόμη βυθισμένα ευρήματα από τη Μεσόγειο, στο λιμάνι του Αμπού Κιρ, στα βόρεια της χώρας, εντός των επόμενων ημερών.

Με πληροφορίες από Daily Sabah