Αίγυπτος: Εκλάπη τοιχογραφία από διάσημο τάφο στη Σακκάρα

Το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου αποκάλυψε ότι μια σπάνια αρχαιολογική τοιχογραφία, που χρονολογείται στην Ύστερη Δυναστική Περίοδο, έχει εξαφανιστεί από τον διάσημο τάφο του Khenti-Ka στη Σακκάρα, κοντά στο Κάιρο.

Η ταφική τοιχογραφία ανακαλύφθηκε πρόσφατα ότι λείπει, αν και η κλοπή πιθανότατα συνέβη κατά τα έτη 2018 και 2019, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Η συγκεκριμένη τοιχογραφία θεωρείται ένα από τα σπάνια κομμάτια της αρχαίας αιγυπτιακής κληρονομιάς, καθώς απεικονίζει μέρος των τοιχογραφικών επιγραφών που σχετίζονται με το ημερολόγιο και τις εποχές του χρόνου στον τάφο του Khenti-Ka, έναν από τους πιο σημαντικούς τάφους της Σακκάρα, που χρονολογείται από την εποχή του Παλαιού Βασιλείου.

Η αρχαιολογική περιοχή Σακκάρα, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια των πυραμίδων της Γκίζας, δυτικά του Καΐρου, είναι ένας από τους πλουσιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου, με τάφους βασιλέων, ιερέων και πριγκίπων από διαφορετικές εποχές.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν την τοιχογραφία από τον τοίχο του τάφου χρησιμοποιώντας πριόνι, σε ένα περιστατικό που οι ειδικοί χαρακτήρισαν τολμηρό και πρωτοφανές, και οι εργαζόμενοι παρατήρησαν την απουσία της μόνο κατά τη διάρκεια απογραφής των αρχαιολογικών αντικειμένων στην περιοχή.

Το υπουργείο εξήγησε ότι οι αρχαιολογικές αρχές ξεκίνησαν πριν από εβδομάδες να ελέγχουν προσεκτικά όλα τα ιστορικά αρχεία και βιβλία των συλλογών της Σακκάρα, μερικά από τα οποία χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960, προκειμένου να προσδιορίσουν την ακριβή περίοδο εξαφάνισης της τοιχογραφίας και να αντιστοιχίσουν τις περιγραφές και τις εικόνες της με τα αντικείμενα που έχουν καταχωρηθεί επίσημα στο υπουργείο.

Νομικές διαδικασίες και έρευνα

Ο Δρ Mohamed Ismail Khaled, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, επιβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα νομικά μέτρα και ότι η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελία για έρευνα.

Εξήγησε ότι ο τάφος είχε κλείσει εντελώς και χρησιμοποιούνταν ως αρχαιολογική αποθήκη από την ανακάλυψή του τη δεκαετία του 1950, και δεν έχει ανοιχθεί από το 2019, σημειώνοντας ότι σχηματίστηκε αρχαιολογική επιτροπή, για να διενεργήσει πλήρη απογραφή του περιεχομένου του τάφου.

Ο Khaled πρόσθεσε ότι μόλις παραλήφθηκε η έκθεση της αρχαιολογικής επιτροπής, υποβλήθηκε την ίδια μέρα στην Εισαγγελία, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων παρακολουθεί στενά την έρευνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από euronews.com