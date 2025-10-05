Αίγυπτος: Ανοικτός για το κοινό ένας από τους πιο εμβληματικούς τάφους Φαραώ στην Κοιλάδα των Βασιλέων

Ύστερα από δύο δεκαετίες, η πρόσβαση σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους της Αρχαίας Αιγύπτου ανακτάται.

Ο εμβληματικός τάφος του Αμενχοτέπ Γ΄, του Φαραώ που βασίλεψε μεταξύ 1390 και το 1350 π.Χ., δεσπόζει ξανά στην Κοιλάδα των Βασιλέων, σκαλισμένος βαθιά μέσα στον βράχο, στη δυτική όχθη του Νείλου κοντά στο Λούξορ.

Ανακαλύφθηκε το 1799, ωστόσο τα πλούτη του λεηλατήθηκαν νωρίς -ανάμεσά τους και η περίφημη σαρκοφάγος του. Για περισσότερο από είκοσι χρόνια, μια ιαπωνική ομάδα εργάστηκε μεθοδικά στην αποκατάστασή του, αναδεικνύοντας εκ νέου τις τοιχογραφίες του Φαραώ και της συζύγου του, σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Ισμαΐλ, γενικό γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

«Είναι ένας μοναδικός τάφος», δήλωσε ο Ισμαΐλ στο Associated Press, προσθέτοντας, ότι περιλαμβάνεται και το πλαίσιο της κλεμμένης σαρκοφάγου.

Ο επισκέπτης κατεβαίνει μέσα από έναν κατηφορικό διάδρομο μήκους 36 μέτρων, που οδηγεί σε έναν ευρύ ταφικό θάλαμο του βασιλιά και δύο μικρότερους χώρους αφιερωμένους στις συζύγους του, Τίγιε και Σιταμούν. Παρότι ο τάφος δεν είναι πλήρως διακοσμημένος, οι σωζόμενες αναπαραστάσεις παρουσιάζουν τον Αμενχοτέπ Γ΄ να στέκεται ανάμεσα στους θεούς της Αιγύπτου, ενώ στους τοίχους του θαλάμου είναι χαραγμένες, σκηνές από το «Βιβλίο των Νεκρών», το ιερό κείμενο που καθοδηγούσε τις ψυχές στο πέρασμά τους προς τον Κάτω Κόσμο.

Η μούμια του Αμενχοτέπ Γ΄, σύμφωνα με το Εθνικό Μουσείο Πολιτισμού της Αιγύπτου, μεταφέρθηκε από τους ιερείς στον τάφο του παππού του, Αμενχοτέπ Β΄. Φθαρμένη σε μεγάλο βαθμό, εκτίθεται σήμερα δίπλα σε 16 ακόμη μούμιες βασιλέων και βασιλισσών.

Γνωστός και ως Αμενχοτέπ ο Μέγας, ο Φαραώ ανέβηκε στον θρόνο έφηβος και κυβέρνησε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, οδηγώντας την Αίγυπτο στην κορύφωση της ισχύος της.

Η πρόσβαση του κοινού στον τάφο συμπίπτει με την αναμονή για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας, που αναμένεται να υποδεχθεί επισκέπτες την 1η Νοεμβρίου - δύο γεγονότα που συμβολίζουν μια νέα εποχή για τον αιγυπτιακό πολιτισμό και μια προσπάθεια της χώρας να αναζωογονήσει τον τουρισμό της, έναν από τους κυρίαρχους πυλώνες της οικονομίας της, μετά από χρόνια πολιτικών αναταραχών και σιωπής.