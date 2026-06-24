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Αιγυπτιακά ειδώλια παραδόθηκαν στον πρέσβη της Αιγύπτου - «Μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό»

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων «αποτελεί επιβεβαίωση των κοινών αξιών που μοιράζονται η Ελλάδα και η Αίγυπτος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

The LiFO team
The LiFO team
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Φωτ.: ΥΠΠΟ
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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέδωσε στον Πρέσβη της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Omar Amer Youssef, έξι ειδώλια αιγυπτιακού πολιτισμού, τα οποία είχαν εντοπιστεί στην Αθήνα και τεκμηριώθηκε ότι ήταν προϊόντα παράνομης διακίνησης από την Αίγυπτο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, επισφραγίζοντας την άριστη συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλίας.

Οι δηλώσεις της υπουργού πολιτισμού για τις αιγυπτιακές αρχαιότητες

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Η επιστροφή των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου αποτελεί μια πράξη ουσιαστικού σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά των λαών και έμπρακτη εφαρμογή των αρχών που διέπουν τη διεθνή συνεργασία για την προστασία της. Σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της Σύμβασης της UNESCO του 1970 και στις διεθνείς της υποχρεώσεις, η Ελλάδα αποδίδει τα πολιτιστικά αγαθά εκεί όπου ιστορικά, πολιτιστικά και ηθικά ανήκουν. Η επιτυχής συνεργασία των αρμόδιων ελληνικών και αιγυπτιακών αρχών, με τη συνδρομή της INTERPOL και της Δικαιοσύνης, επιβεβαιώνει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία, την αλληλοβοήθεια και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών».            

Η υπουργός Πολιτισμού συμπλήρωσε ότι «η σημερινή πράξη υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τυπικής επιστροφής αρχαιοτήτων. Αποτελεί επιβεβαίωση των κοινών αξιών που μοιράζονται η Ελλάδα και η Αίγυπτος: του σεβασμού στην πολιτιστική κληρονομιά, της κοινής ευθύνης για την προστασία της από την παράνομη διακίνηση και της πεποίθησης ότι τα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να βρίσκονται στον φυσικό και ιστορικό τους χώρο. Παράλληλα, ενισχύει τους διαχρονικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς των δύο χωρών της Μεσογείου και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δράσεών τους κατά της αρχαιοκαπηλίας».

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: ΥΠΠΟ

Η επιστροφή των ειδωλίων

Ο πρέσβης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Ελλάδα, Omar Amer Youssef δήλωσε: 

«Η σημερινή επιστροφή των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων αποτελεί μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό, που επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ της Αιγύπτου και της Ελλάδας. Οι δύο χώρες μας, φορείς σπουδαίων και διαχρονικών πολιτισμών, συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς που υπερβαίνουν τη γεωγραφική εγγύτητα και εκτείνονται στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον διαρκή διάλογο των λαών μας. Η σημερινή πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και αποδεικνύει ότι η πολιτιστική συνεργασία μπορεί να λειτουργεί ως ισχυρή γέφυρα φιλίας και κατανόησης».

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Facebook Twitter
Φωτ.: ΥΠΠΟ

«Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Ελληνική Κυβέρνηση, το υπουργείο Πολιτισμού και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιστροφή αυτών των πολύτιμων αντικειμένων. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, προς όφελος των δύο λαών και της κοινής μας πολιτιστικής κληρονομιάς», συμπλήρωσε ο Omar Amer Youssef.

Η ιστορία των αντικειμένων

Τα αντικείμενα είχαν παραδοθεί το 2018 στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από πολίτη. Καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Εισαγωγής (ΒΕ) του Μουσείου και εξετάστηκαν από τους αρμόδιους αρχαιολόγους και συντηρητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι τα τέσσερα είναι αρχαία αντικείμενα ενώ τα άλλα δύο κίβδηλα. Σύμφωνα με δήλωση του παραδώσαντος, τα αντικείμενα βρέθηκαν τυχαία στην περιοχή του Περιστερίου, τυλιγμένα χωριστά και τοποθετημένα σε χαρτοσακούλα.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ενημέρωσε άμεσα τις συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού, τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών (ΔΤΠΠΑ) και τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΔΑΜΕΕΠ).

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Φωτ.: ΥΠΠΟ

Η ΔΤΠΠΑ αναζήτησε, μέσω της INTERPOL, στοιχεία από τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές, καθώς υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις για παράνομη διακίνησή τους από την Αίγυπτο. Ειδικότερα, το ένα εξ αυτών φέρει γραμμένο με μαύρο μελάνι στην πίσω όψη του την ένδειξη Arab el Madfuna, το αραβικό όνομα της αρχαίας αιγυπτιακής πόλης της Αβύδου. Παράλληλα, ζητήθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για τυχόν αξιόποινες πράξεις.

Κατόπιν της τεκμηρίωσης των αιγυπτιακών αρχών, η οποία περιήλθε μέσω ρηματικών διακοινώσεων, και της σχετικής εισαγγελικής διάταξης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με την οποία η δικογραφία αρχειοθετήθηκε, καθώς δεν προέκυψε αξιόποινη πράξη σύμφωνα με τον Ν. 4858/2021, η ΔΤΠΠΑ προχώρησε στην έκδοση της άδειας εξαγωγής των αντικειμένων στην Αίγυπτο, σε εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης της UNESCO του 1970.


 

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