Άγνωστες λεπτομέρειες από το Γκριντς: Γιατί ο Τζιμ Κάρεϊ ήθελε να φύγει από την ταινία

Άγνωστες, μέχρι σήμερα λεπτομέρειες, από τη χριστουγεννιάτικη, κινηματογραφική επιτυχία «How the Grinch Stole Christmas» (Πώς ο Γκριντς έκλεψε τα Χριστούγεννα, 2000) αποκάλυψε ο Τζιμ Κάρεϊ και οι συντελεστές της ταινίας.

Μεταξύ άλλων, ο Καναδός ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία του ως «Γκριντς», τονίζοντας μεταξύ άλλων πως έφτασε στο σημείο να προτείνει να επιστρέψει την αμοιβή των 20 εκατομμυρίων δολαρίων και να αποχωρήσει από τη χριστουγεννιάτικη ταινία, εξαιτίας των ακραίων συνθηκών που βίωσε φορώντας το βαρύ μακιγιάζ και τις προσθετικές του χαρακτήρα.

Μιλώντας στο Vulture, με αφορμή τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας του Ρον Χάουαρντ, ο Κάρεϊ και οι συντελεστές αποκάλυψαν άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες από ένα κινηματογραφικό γύρισμα που, παρά την τεράστια εμπορική επιτυχία (346 εκατ. δολάρια παγκοσμίως), εξελίχθηκε σε προσωπικό μαρτύριο για τον πρωταγωνιστή.

Τζιμ Κάρεϊ: Δεν μπορούσε να αναπνεύσει από το κουστούμι

Ο θρυλικός make-up artist Ρικ Μπέικερ εξήγησε ότι το στούντιο αρχικά ήθελε απλώς να βάψει τον ηθοποιό πράσινο. Ο ίδιος αντέδρασε έντονα, επιμένοντας πως ο Grinch έπρεπε να μοιάζει με φανταστικό πλάσμα και όχι με έναν «πράσινο Τζιμ Κάρεϊ». Μετά από έντονες αντιδράσεις και δημόσια πίεση, η παραγωγή τελικά συμφώνησε.

Η πλήρης μεταμόρφωση, ωστόσο, είχε βαρύ τίμημα. Ο Κάρεϊ δεν μπορούσε να αναπνεύσει από τη μύτη, ανέπνεε αποκλειστικά από το στόμα, φορούσε φακούς επαφής που κάλυπταν ολόκληρο το μάτι και έβλεπε μέσα από ένα μικρό «τούνελ», ενώ το κοστούμι από τρίχες γιακ τού προκαλούσε συνεχή φαγούρα. Τα τεχνητά δάχτυλα μήκους 25 εκατοστών δεν του επέτρεπαν ούτε να ξυστεί.

Παρότι του προτάθηκε να γίνουν ψηφιακά τα πράσινα μάτια, ο ίδιος αρνήθηκε. «Ήταν κάτι που ζήτησα εγώ και δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν άλλο», παραδέχτηκε αργότερα.

Τζιμ Κάρεϊ: Οι κρίσεις πανικού στα γυρίσματα

Ο σκηνοθέτης Ρον Χάουαρντ αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός άρχισε να παθαίνει κρίσεις πανικού από τις πρώτες ημέρες των γυρισμάτων. «Τον έβλεπα ξαπλωμένο στο πάτωμα, με μια χάρτινη σακούλα για να αναπνέει. Ήταν δυστυχισμένος», είπε, προσθέτοντας ότι ο Κάρεϊ ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την ταινία από την πρώτη κιόλας μέρα, μετά από οκτώ ώρες στο μακιγιάζ.

Η λύση ήρθε με έναν απρόσμενο τρόπο: η παραγωγή έφερε έναν άνδρα που είχε εκπαιδεύσει στρατιωτικούς και πράκτορες των ειδικών δυνάμεων στο πώς να αντέχουν βασανιστήρια και αιχμαλωσία. Εκείνος έδωσε στον Κάρεϊ τεχνικές για να ελέγχει τον πανικό του, από το να αλλάζει ερεθίσματα γύρω του μέχρι ακραίες σωματικές αντιδράσεις. Αργότερα, ο ηθοποιός έμαθε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν και ιδρυτικό μέλος της SEAL Team Six.

Τελικά, ο χρόνος στο μακιγιάζ μειώθηκε στις τρεις ώρες και ο Κάρεϊ κατάφερε να ολοκληρώσει τα γυρίσματα, ακούγοντας -όπως αποκάλυψε- ολόκληρη τη δισκογραφία των Bee Gees για να έχει καλή διάθεση.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Κάρεϊ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον ρόλο του Grinch, μόνο όμως αν αυτό γίνει μέσω motion capture και όχι με φυσικό μακιγιάζ. «Τότε το έκανα για τα παιδιά. Σήμερα, η τεχνολογία μπορεί να το κάνει ανώδυνο», είπε.

Μια χριστουγεννιάτικη επιτυχία που για το κοινό έμοιαζε μαγική, αλλά για τον πρωταγωνιστή της άγγιξε τα όρια της σωματικής και ψυχικής εξάντλησης.

Με πληροφορίες από Variety