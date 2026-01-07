Αγγλία: Ανακαλύφθηκε σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου η οποία ενδέχεται να συνδέεται με τη βασίλισσα Βοαδίκεια

Μια πολεμική σάλπιγγα της Εποχής του Σιδήρου, η οποία ενδέχεται να συνδέεται με την κελτική φυλή των Ικένων και τη βασίλισσά τους Βοαδίκεια, ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στο Νόρφολκ, στην Αγγλία.

Η χάλκινη σάλπιγγα, γνωστή ως κάρνυξ, αποτελεί μόλις το τρίτο τέτοιο εύρημα που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Αγγλία και είναι το πληρέστερο δείγμα που έχει ανακαλυφθεί παγκοσμίως. Διαμορφωμένο στο σχήμα άγριου ζώου, το αντικείμενο προσαρμοζόταν σε ένα μακρύ επιστόμιο και υψωνόταν πάνω από τα κεφάλια των πολεμιστών, ώστε ο ήχος του να αντηχεί στο πεδίο της μάχης και να τρομοκρατεί τον εχθρό

Βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια ανασκαφών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κατασκευή ενός νέου οικιστικού συγκροτήματος στο δυτικό Νόρφολκ, ανάμεσα σε μια συλλογή στρατιωτικών αντικειμένων της εποχής του σιδήρου, η οποία περιελάμβανε επίσης ένα χάλκινο λάβαρο με κεφάλι αγριόχοιρου – ένα μοναδικό εύρημα στη Βρετανία – και πέντε ασπίδες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η περιοχή όπου αποκαλύφθηκε ο θησαυρός βρίσκεται εντός της επικράτειας των Ικένων, της φυλής που το 60 μ.Χ. ηγήθηκε μιας σφοδρής, αλλά τελικά αποτυχημένης, εξέγερσης κατά του ρωμαϊκού στρατού υπό την ηγεσία της Βοαδίκειας. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα αντικείμενα θάφτηκαν τον 1ο αιώνα μ.Χ.

Ο Μαρκ Χίνμαν, διευθύνων σύμβουλος της Pre-Construct Archaeology, χαρακτήρισε την ανακάλυψη «εύρημα μοναδικό στη ζωή και την καριέρα ενός αρχαιολόγου», προσθέτοντας: «Ασχολούμαι με την αρχαιολογία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο».

Όπως τόνισε, αν και τα αντικείμενα είναι εντυπωσιακά από μόνα τους, η πιθανή σύνδεσή τους με μία από τις ελάχιστες γνωστές προσωπικότητες της βρετανικής Εποχής του Σιδήρου καθιστά την ανακάλυψη ακόμη πιο ξεχωριστή. «Βρισκόμαστε στην καρδιά της επικράτειας των Ικένων. Το αν ήταν αυτοί που έθαψαν τον θησαυρό παραμένει άγνωστο, ωστόσο σχεδόν σίγουρα τα αντικείμενα χρονολογούνται στον 1ο αιώνα μ.Χ., γεγονός που μας φέρνει πολύ κοντά στη φυλή και στη Βοαδίκεια. Η ποιότητά τους είναι τέτοια που οποιοδήποτε σημαντικό πρόσωπο της εποχής θα τα γνώριζε».

Τα εύθραυστα ευρήματα βρίσκονται ακόμη σε στάδιο συντήρησης και δεν έχουν μελετηθεί πλήρως. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανή σύνδεσή τους με τους Ικένιους αποτελεί, σύμφωνα με τον Χίνμαν, «ένα προφανές και ιδιαίτερα σημαντικό ερώτημα», στο οποίο οι ειδικοί σκοπεύουν να επικεντρωθούν μόλις καταστεί δυνατή η λεπτομερής εξέταση των αντικειμένων.

Ο νεοανακαλυφθείς κάρνυξ φέρει ίχνη επισκευών, γεγονός που δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν και είχε αποσυναρμολογηθεί εν μέρει πριν θαφτεί, το καμπανάκι και η κεφαλή του διατηρούνται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα μεγάλα, εύκαμπτα αυτιά της μορφής, τα οποία παραμένουν άθικτα – στοιχείο μοναδικό για τέτοιο εύρημα.

«Αντικείμενα σαν κι αυτό μας υπενθυμίζουν πόσα λίγα γνωρίζουμε για το παρελθόν», σημείωσε ο Χίνμαν. «Είχαν ονόματα, θεωρούνταν φορείς δύναμης και ίσως σε ορισμένες στιγμές να πιστευόταν ότι ήταν ζωντανά. Όλες όμως οι ιστορίες που τα συνόδευαν έχουν χαθεί».

Ο θησαυρός βρίσκεται σήμερα υπό τη φροντίδα ειδικών συντηρητών της Υπηρεσίας Μουσείων του Νόρφολκ, ενώ το νομικό του καθεστώς εξετάζεται από ιατροδικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει για το μέλλον του σύμφωνα με τον Νόμο περί Θησαυρών του 1996.

Η ανακάλυψη θα παρουσιαστεί στο δεύτερο επεισόδιο της νέας σειράς Digging for Britain, που θα προβληθεί από το BBC Two στις 14 Ιανουαρίου, στις 21:00.

