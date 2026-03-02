Actor Awards 2026: Η συγκινητική ομιλία του Μάικλ Τζ. Φοξ - «Αν δεν ήταν η υποκριτική, δεν θα ήταν εδώ»

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ παρευρέθηκε στην τελετή απονομής των Actor Awards 2026.

Ο 64χρονος ηθοποιός μίλησε στο κοινό, καθώς η τελετή ξεκίνησε με το ετήσιο αφιέρωμα «I Am an Actor».

«Όταν τελείωσα το σχολείο, μετακόμισα από τον Καναδά στο Λος Άντζελες για να προσπαθήσω να γίνω ηθοποιός», είπε ο Φοξ, δεχόμενος θερμό χειροκρότημα μόλις εμφανίστηκε στην οθόνη. «Ένας καθηγητής μου είχε πει: "Φοξ, δεν θα είσαι χαριτωμένος για πάντα". Δεν ήξερα τι να απαντήσω, οπότε του είπα: "Ίσως ακριβώς όσο χρειάζεται, κύριε". Μετά από τρία χρόνια που έψαχνα στα σκουπίδια του Λος Άντζελες, κατέληξα στο Family Ties, όπου έλαβα το μεγαλύτερο δώρο της καριέρας μου. Γνώρισα τη σύζυγό μου, την ηθοποιό Tracy Pollan, που υποδύθηκε την Ellen, τη φίλη μου, και μου έδωσε τέσσερα δώρα: τα παιδιά μας... Μερικές φορές μου αρέσει να τους υπενθυμίζω ότι, αν δεν ήταν η υποκριτική, δεν θα ήταν εδώ».

«Παρεμπιπτόντως, δεν είναι ηθοποιός, είναι απλώς ο συνοδός μου», είπε ο Fox, δείχνοντας τον γιο του Sam, 36 ετών, που καθόταν δίπλα του, κάτι που προκάλεσε ακόμη περισσότερα γέλια από το κοινό. «Είμαι ο Μάικλ Τζ. Φοξ. Είμαι πατέρας και ηθοποιός».

Ο Φοξ εμφανίστηκε στη βραδιά των βραβείων λόγω της πρόσφατης συμμετοχής του στη σειρά του Apple TV Shrinking. Κάνει guest εμφάνιση στην τρίτη σεζόν που προβάλλεται αυτή την περίοδο, ενώ ο χαρακτήρας του θεραπευτή, Δρ. Πολ Ρόουντς (τον οποίο υποδύεται ο Χάρισον Φορντ), συνεχίζει τη διαδρομή του με τη νόσο του Πάρκινσον - τη νευροεκφυλιστική ασθένεια με την οποία διαγνώστηκε ο Φοξ το 1991.

Το 2020, ο Φοξ είχε γράψει στο βιβλίο του «No Time Like the Future» ότι σκόπευε να σταματήσει την υποκριτική λόγω των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη νόσο Πάρκινσον. Ωστόσο, είπε στον δημιουργό του Shrinking και παλιό συνεργάτη του στο Spin City, Μπιλ Λόρενς, ότι ήθελε να εμφανιστεί στη σειρά όταν έμαθε πως το θέμα της αφορά τη νόσο Πάρκινσον.

Με πληροφορίες από People



