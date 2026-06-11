80 άνθρωποι του θεάτρου απ' όλο τον κόσμο θα δουν Ελληνικές παραστάσεις

Το SYSTEMA θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανεπιφύλακτα πρωτοβουλία πολιτιστικής πολιτικής και βασίζεται σε ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και του Εθνικού Θεάτρου, ενώ αυτή τη φορά συνδέεται και με το διεθνές φεστιβάλ χορού Καλαμάτας.

Στο SYSTEMA εντάσσεται από φέτος και το ελεύθερο θέατρο που δεν είναι μεν θεσμικό, ωστόσο αποτελεί για όλους εμάς, όπως είπε ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, καθοριστική δημιουργική συνιστώσα στο καλλιτεχνικό οικοσύστημα.

Το SYSTEMA χτίζεται πάνω στα ισχυρά διεθνή θεμέλια του grape –Greek Agora of Performance– (2023-2025) από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, και του Showcase από το Εθνικό Θέατρο (2023-2025). Πρόκειται για πρωτοβουλίες που έχουν υποδεχτεί μέχρι σήμερα περισσότερους από 250 καλλιτεχνικούς/-ές διευθυντές/-ριες, επιμελητές/ -ριες και δημοσιογράφους από κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς και Μέσα Ενημέρωσης από 40 τουλάχιστον χώρες, με έναν μεγάλο αριθμό παραστάσεών τους να έχουν ταξιδέψει μέχρι στιγμής σε περισσότερες από 70 σκηνές στην Ευρώπη, την Ασία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Πιστή στην ετυμολογία της, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός: μια συμμαχία θεσμών και ανθρώπων για την υποστήριξη της δυναμικής, απρόβλεπτης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μια χειρονομία συνεργατικού ήθους

Μέσα από τη στρατηγική σύμπραξη των δύο οργανισμών και με το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, έναν θεσμό-αναφορά για τον σύγχρονο χορό στην Ελλάδα, το SYSTEMA συνιστά μια έμπρακτη χειρονομία συνεργατικού ήθους, μια κομβική κίνηση πολιτιστικής πολιτικής με στόχο την –εκτός συνόρων– αντήχηση των ελληνικών παραστατικών τεχνών.

Το όνομα systema, από το αρχαιοελληνικό σύστημα (sústēma), εκφράζει την ένωση αλληλένδετων στοιχείων σε ένα σύνολο. Πιστή στην ετυμολογία της, η πρωτοβουλία λειτουργεί ως ένας ζωντανός οργανισμός: μία συμμαχία θεσμών και ανθρώπων για την υποστήριξη της δυναμικής, απρόβλεπτης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μια πλατφόρμα επικοινωνίας, επαφής και διάδοσης, ένας μηχανισμός πολιτισμικής διέγερσης και συνέχειας.

Facebook Twitter Τζένη Αργυρίου, Αργυρώ Χιώτη και Μιχαήλ Μαρμαρινός. Φωτ.: Έλλη Πουπουλίδου/ NDP PHOTO AGENCY

Το SYSTEMA εκτυλίσσεται από τις 20 ως και τις 26 Ιουλίου 2026 σε μία πυκνή παρουσίαση επτά ημερών, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εκπροσώπους των τεχνών απ’ όλο τον κόσμο, καλλιτέχνες/-ιδες και στο ευρύ κοινό, να παρακολουθήσουν 19 παραστάσεις θεάτρου και χορού μεγάλης και μικρής κλίμακας. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται σε ιστορικούς χώρους στην Αθήνα (Κτίριο Τσίλλερ, βιομηχανικό σύμπλεγμα Πειραιώς 260), την Επίδαυρο (Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου & Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου) και την Καλαμάτα (Μέγαρο Χορού Καλαμάτας), καθώς και σε ζωντανούς χώρους τέχνης της πρωτεύουσας. Παράλληλα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης, παρουσιάσεις έργων (pitching sessions) και επιμελημένες συναντήσεις, καλλιεργώντας εύφορο έδαφος για διάλογο και ανταλλαγή μεταξύ καλλιτεχνών/-ιδων και επαγγελματιών του χώρου.

Σχεδιασμένο ως ένα δυναμικό διεθνές σημείο συνάντησης για τις παραστατικές τέχνες, το SYSTEMA προάγει ουσιαστικές επαφές με θέατρα, φεστιβάλ, δίκτυα και κοινά σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσει για φέτος και δύο θεατρικές παραγωγές από την ανεξάρτητη θεατρική σκηνή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πιστό σ’ ένα μακροχρόνιο όραμα, θα ενισχύσει σημαντικά στο μέλλον την παρουσία της ανεξάρτητης σκηνής στο πρόγραμμά του. Με τη στήριξη της Mastercard και της Εθνικής Τράπεζας, δημιουργείται ένα ταμείο Εξωστρέφειας, μια νέα πηγή ενίσχυσης διεθνών μετακλήσεων παραστάσεων του SYSTEMA, ενώ έχει επίσης προγραμματιστεί και η διοργάνωση Βραβείων Κοινού, μιας δράσης που αναδεικνύει τις αγαπημένες παραστάσεις των θεατών. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα φιλοξενίας σε περισσότερους από 80 εκπροσώπους διεθνών φεστιβάλ και θεάτρων, οι οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του SYSTEMA στην Αθήνα, την Επίδαυρο και την Καλαμάτα, με σκοπό την επιλογή και τη μετέπειτα διαδρομή των έργων αυτών στο εξωτερικό. Τα έξοδα παραγωγής και παρουσίασης των παραστάσεων καλύπτονται από τον καλλιτεχνικό προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα, στο πλαίσιο της επιχορήγησής του από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μια πλατφόρμα για την πολυφωνία των παραστατικών τεχνών

Το SYSTEMA αποτυπώνει την αίσθηση του επείγοντος και την πολυφωνία της σύγχρονης ελληνικής σκηνής των παραστατικών τεχνών. Τα επιλεγμένα έργα συνομιλούν με τη μνήμη και τη χρονικότητα, τη γυναικεία εμπειρία και το σώμα ως πεδίο έντασης, διερευνώντας ζητήματα ταυτότητας, εξουσίας και πολιτικής αντίστασης. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραματουργικών προσεγγίσεων –από σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, όπως του Αριστοφάνη και του Ευριπίδη, έως νεότερα και σύγχρονα έργα, όπως του Ευγένιου Ιονέσκο και του Γκιγιόμ Πουά–, οι παραστάσεις συνθέτουν μη γραμμικά αφηγήματα, που ενεργοποιούν μια δυναμική σχέση σκηνής και κοινού.

Facebook Twitter Χρήστος Θεοδωρίδης, Ιεροτελεστία, του Γκιγιόμ Πουά, σε μια ιδέα της Λορέν ντε Σαγκαζάν Φωτ.: Mike Rafail

Αντιμετωπίζοντας την πολυπλοκότητα της εποχής, οι καλλιτέχνες/ -ιδες προσεγγίζουν ζητήματα κατανάλωσης, απληστίας, αλλοτρίωσης και υπαρξιακής αβεβαιότητας, προτείνοντας νέους τρόπους στοχασμού πάνω στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, την ευθραυστότητα της ζωής και την αγωνία διατύπωσής τους σε σκηνική γραφή. Γεφυρώνοντας το τοπικό με το παγκόσμιο, το SYSTEMA αναδεικνύει την ανάγκη για κοινή εμπειρία και συνύπαρξη ως μια ανοιχτή, θαρραλέα πρόσκληση διαλόγου, σκέψης και αναστοχασμού του κοινού μας μέλλοντος.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΘΕΑΤΡΟ Τι θα δούμε φέτος στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Στο SYSTEMA αυτήν τη χρονιά συμμετέχουν οι: Αντώνης Βαής (χορός), Γιώργος Βουρδαμής (θέατρο), Ζωή Ευσταθίου (χορός), Χρήστος Θεοδωρίδης (θέατρο), Ευθύμης Θέου (performance-αρχαιολογία), Ίρις Καραγιάν (χορός), Νίκος Καραθάνος & Φοίβος Δεληβοριάς (θέατρο), Δημήτρης Καραντζάς (θέατρο), Μαριλένα Κατρανίδου (θέατρο), Λένα Κιτσοπούλου (θέατρο), Χριστιάνα Κοσιάρη (χορός), Θανάσης Κριτσάκης (θέατρο), Πάνος Μαλακτός (χορός), Μαρία Πανουργιά (θέατρο), Κωνσταντίνος Παπανικολάου (χορός), Ιωάννα Πορτόλου / ομάδα χορού Griffón (χορός), Κορνήλιος Σελαμσής & Χάρης Φραγκούλης (μουσική-θέατρο), Μαίρη Ράντου & Ευαγγελία Ράντου / Garage21 (χορός), Maria Hassabi (χορός).

Παράλληλο πρόγραμμα και βραβεία κοινού

Επιπλέον, στο πλαίσιο του SYSTEMA προτείνεται και ένα παράλληλο πρόγραμμα, μια σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων: μια επιμελημένη σειρά ζωντανών μουσικών εμφανίσεων μετά τα μεσάνυχτα εν είδει εορτής με τίτλο AΦTER, καθώς και δύο ξεχωριστές εμπειρίες σε Επίδαυρο και Καλαμάτα. Η πρώτη, με τίτλο «Αφηγηματική Αρχαιολογία: Το σώμα και το μυστήριο της ίασης», πραγματοποιείται στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και η δεύτερη είναι η παράσταση λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με τίτλο «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» του Γιώργου Κουμεντάκη από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Facebook Twitter Ιωάννα Πορτόλου / Ομάδα Χορού Griffón, Superstar Φωτ.: Δέσποινα Σπύρου

Facebook Twitter Πάνος Μαλακτός, Brightest Heroine Φωτ.: Νικόλας Καρατζάς Facebook Twitter Γιώργος Βουρδαμής, Νοχαβελάνδη: Ένα γουέστερν δωματίου του Γιάννη Αποσκίτη Φωτ.: Μυρτώ Αποστολίδου

Στο πλαίσιο του SYSTEMA, πρόκειται να λάβουν χώρα τα Βραβεία Κοινού Εθνικής Τράπεζας-Mastercard, με στόχο την ανάδειξη των αγαπημένων παραστάσεων των θεατών. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά ψηφίζοντας τις παραστάσεις που το συγκίνησαν, το ενέπνευσαν ή το προβλημάτισαν, μετατρέποντας την ψηφοφορία σε εργαλείο αναστοχασμού και προσωπικής σύνδεσης με την τέχνη. Οι βραβευθέντες/-είσες καλλιτέχνες/-ιδες θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα δικτύωσης, εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής φιλοξενίας, σεμινάρια επιμόρφωσης, επαγγελματικής εξέλιξης κ.ά.

Οι παραστάσεις

18-21 Ιουλίου

Γιώργος Βουρδαμής, Νοχαβελάνδη: Ένα γουέστερν δωματίου του Γιάννη Αποσκίτη

Θέατρο 104

20-23 Ιουλίου

Μαριλένα Κατρανίδου, Η Φαλακρή Τραγουδίστρια – Συμβαίνουν κι αυτά καμιά φορά, βασισμένο στο έργο του Ευγένιου Ιονέσκο

Θέατρο Αλκμήνη

20-22 Ιουλίου

Λένα Κιτσοπούλου, Βάκχες

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο στην Πειραιώς 260: Από την Τροία του Σλήμαν στη Μήδεια του Μίλο Ράου

21-23 Ιουλίου

Θανάσης Κριτσάκης, Michel: Ασκήσεις θνητότητας

Σύγχρονο Θέατρο

22 & 23 Ιουλίου

Χρήστος Θεοδωρίδης, Ιεροτελεστία, ένα έργο του Γκιγιόμ Πουά βασισμένο σε μια ιδέα της Λορέν ντε Σαγκαζάν

Κτίριο Τσίλλερ - Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

22 Ιουλίου

Ευθύμης Θέου, Θραύσματα: Ευριπίδης

Σχολείον της Αθήνας - Ειρήνη Παπά

22 & 23 Ιουλίου

Maria Hassabi, Us

Πειραιώς 260 – Χώρος Η

22-24 Ιουλίου

Ζωή Ευσταθίου, When Did Silence Get This Loud?

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε

Facebook Twitter Ευθύμης Θέου, Θραύσματα: Ευριπίδης Φωτ.: Karol Jarek

22-24 Ιουλίου

Πάνος Μαλακτός, Brightest Heroine

Πειραιώς 260 – Χώρος Β

22-24 Ιουλίου

Χριστιάνα Κοσιάρη, Τα κόλλυβα

Πειραιώς 260 – Χώρος B

23 Ιουλίου

Μαρία Πανουργιά, Κουκλίτσα, Βασισμένο στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν

Κτίριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή

23 Ιουλίου

Δημήτρης Καραντζάς, Άλκηστις

Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Βύρωνας

24 & 25 Ιουλίου

Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη, Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

24 & 25 Ιουλίου

Κορνήλιος Σελαμσής - Χάρης Φραγκούλης, 1961, Μια ηχητική εκδρομή στα ερείπια του παρόντος - Για μια ηθοποιό, δύο φωνές και έξι όργανα

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

25 Ιουλίου

Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Α User’s Manual

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας / Εναλλακτική Σκηνή

25 Ιουλίου

Αντώνης Βαής, Lunar Seaga

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας / Εναλλακτική Σκηνή

25 Ιουλίου

GARAGE21, Mountains

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας / Εναλλακτική Σκηνή

Facebook Twitter Ζωή Ευσταθίου, When Did Silence Get This Loud? Φωτ.: Ρωμανός Λιούτας Facebook Twitter GARAGE21, Mountains Φωτ.: Γιάννης Νονταράς

Facebook Twitter Κορνήλιος Σελαμσής - Χάρης Φραγκούλης, 1961, Μια ηχητική εκδρομή στα ερείπια του παρόντος - Για μια ηθοποιό, δύο φωνές και έξι όργανα Φωτ.: Karol Jarek

26 Ιουλίου

Ίρις Καραγιάν, Ποια είναι τα σώματα της εποχής μας;

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας / Εναλλακτική Σκηνή

26 Ιουλίου

Ιωάννα Πορτόλου / Ομάδα Χορού Griffón, Superstar

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας / Εναλλακτική Σκηνή

20 Ιουλίου

After Midnight Music Performances, Nikkolas Dashy DJ set

Πειραιώς 260 – Πλατεία

22 Ιουλίου

After Midnight Music Performances, Βillie Kark

Πειραιώς 260 – Πλατεία

22 Ιουλίου

Professional Exchange Opportunities, Who is Who: Συνάντηση γνωριμίας, Παρουσίαση έργων Θεάτρου & Συνάντηση δικτύωσης

Κτίριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΘΕΑΤΡΟ Τι θα δούμε την περίοδο 2026-27 στο Εθνικό Θέατρο

23 Ιουλίου

Professional Exchange Opportunities, Who is Who: Συνάντηση γνωριμίας, Παρουσίαση έργων Χορού & Συνάντηση δικτύωσης

Κτίριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή

25 Ιουλίου

Αφηγηματική Αρχαιολογία, Το σώμα και το μυστήριο της ίασης

Αρχαιολογικός Χώρος Επιδαύρου - Ασκληπιείο

25 & 26 Ιουλίου

DANCING ON SCREEN

Βιτόρια Κωτσάλου

BARE under

Ιωάννα Παρασκευοπούλου, All She Likes is Popping Bubble Wrap

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

26 Ιουλίου

Συναντήσεις εκτός σκηνής, Το ασταθές έδαφος στην σύγχρονη πρακτική του χορού

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

26 Ιουλίου

KIDF32 Main Programme - Closing Performance

Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής & Γιώργος Κουμεντάκης

Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας / Κεντρική Σκηνή