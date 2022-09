79ο Φεστιβάλ Βενετίας: Η κινηματογραφική αίγλη μετά το κόκκινο χαλί

Με την post -Covid σάτιρα του Noah Baumbach, «White Noise» άνοιξε το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας.

Μαζί με τα λαμπερά εγκαίνια στο κόκκινο χαλί, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ξεκίνησε με ένα ηχηρό μήνυμα από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που διεξάγεται στο Lido μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2022, φέρει για μία ακόμα φορά την παλιά κινηματογραφική αίγλη στο προσκήνιο.

Εξάλλου κανένα κινηματογραφικό φεστιβάλ στον κόσμο δεν μπορεί να ξεπεράσει σε αυτόν τον τομέα τη Βενετία.

Είναι το παλαιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ, που διοργάνωσε την πρώτη γιορτή της κινηματογραφικής τέχνης το 1932.

Ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι ήταν μεγάλος λάτρης του κινηματογράφου και ένας από τους πρώτους που εκτίμησαν τις προπαγανδιστικές δυνατότητες του μέσου.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, το φεστιβάλ ευτυχώς κατάφερε να ξεπεράσει τις φασιστικές του ρίζες και να ανοίξει στον διεθνή κινηματογράφο.

Σήμερα, η Βενετία εξακολουθεί να διατηρεί λίγη από αυτή τη γοητεία του παλιού κόσμου.

Η Βενετία, ξεκινά τη φθινοπωρινή κινηματογραφική σεζόν, παραδοσιακά για τις «μεγάλες» ταινίες.

Οι διανομείς, οι οποίοι μέχρι στιγμής δυσκολεύτηκαν να επιστρέψουν στο μεγάλο κοινό μετά από μία μακρά περίοδο πανδημίας, που ακόμα μετρά τις πληγές της στο κινηματογραφικό τοπίο, βασίζονται στο ιταλικό φεστιβάλ για να πάρει τους λάτρεις του κινηματογράφου από τον καναπέ και να επιστρέψουν στους κινηματογράφους.

Η σύνθεση φέτος έχει πολλά για να προσελκύσει το indie κοινό, συμπεριλαμβανομένου του "The Whale" του Darren Aronofsky με τον Brendan Fraser, το "The Eternal Daughter" της Joanna Hogg με πρωταγωνίστρια την Tilda Swinton, το «The Son» του Florian Zeller, η συνέχεια του Γάλλου σκηνοθέτη στο βραβευμένο με Όσκαρ ντεμπούτο του «The Father», «Bones & All» από τον σκηνοθέτη του "Call Me By Your Name" Luca Guadagnino, ιρλανδική δραματουργία στο «The Banshees of Inisherin» από τον σκηνοθέτη Martin McDonagh, το «Tar», τη νέα ταινία του Αμερικανού σκηνοθέτη Τοντ Φιλντ ("Little Children", "In the Bedroom") με πρωταγωνίστρια την Cate Blanchett ως κλασική μαέστρο.

Εάν οι Κάννες, με το «Top Gun» και το «Elvis», απέδειξαν ότι οι λάτρεις του σινεμά ήταν πεινασμένοι να επιστρέψουν στον κινηματογράφο, το φετινό Φεστιβάλ Βενετίας θα είναι η μεγάλη δοκιμασία που θα δείξει αν το κοινό της 7ης τέχνης είναι πρόθυμο να τους ακολουθήσει.

