38o Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου: Όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ

Δείτε παρακάτω όλες τις πληροφορίες για τις πρεμιέρες της επίσημης έναρξης και της τελετής λήξης, το Ευρωπαϊκό Διαγωνιστικό Τμήμα, τα αφιερώματα στον Κινηματογράφο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, τον ντοκιμαντερίστα Nick Broomfield, 80 χρόνια από τη Χιροσίμα και το Ρεβιζιονιστικό Γουέστερν, καθώς και τις υπόλοιπες πρεμιέρες της φετινής διοργάνωσης.

Το 38ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου φιλοξενείται στις αίθουσες CINOBO ΟΠΕΡΑ 1, ΝΙΡΒΑΝΑ CINEMAX 2 και STUDIO New Star Art Cinema. Πληροφορίες για τις αίθουσες και τα εισιτήρια ΕΔΩ και Προπώληση εισιτηρίων MORE.COM

Ταινία Έναρξης, σε πανελλήνια πρεμιέρα:

(σε συνεργασία με τη Feelgood)

ΣΙΩΠΗΛΗ ΑΓΑΠΗ

Sorda / Deaf

Σκηνοθεσία: Eva Libertad

Πρωταγωνιστούν: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta

Η Ángela, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Héctor. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την Ángela να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της, σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτήν.

Το συγκινητικό κοινωνικό δράμα-ντεμπούτο της Eva Libertad, καταπιάνεται με ένα ιδιαίτερο θέμα, τη σχέση μιας κωφής γυναίκας με τη μητρότητα –εμπνευσμένο εν μέρει από την προσωπική ιστορία της κωφής πρωταγωνίστριας Miriam Garlo, αδερφής της σκηνοθέτριας, με την οποία είχαν κάνει και ομώνυμη μικρού μήκους. Η πολυβραβευμένη και υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Βραβείο LUX ταινία κέρδισε το Βραβείο Κοινού στην παγκόσμια πρεμιέρα της, στο Panorama της Berlinale ενώ είναι και μία εκ των υποψήφιων ταινιών για να εκπροσωπήσει την Ισπανία στα Όσκαρ, στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

4 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Otec

Ταινία Λήξης, σε πανελλήνια πρεμιέρα:

(σε συνεργασία με τo Cinobo)

Τετάρτη 26/11, στις 20:30, στο Cinobo Όπερα 1

FATHER

Otec

Σκηνοθεσία: Tereza Nvotová

Πρωταγωνιστούν: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak

Η ταινία "Πατέρας" είναι ένα έντονο, συναισθηματικό και οπτικά εντυπωσιακό δράμα για τη θλίψη, την ενοχή και τη λύτρωση ενός ανθρώπου που παλεύει με τις συνέπειες μιας τραγωδίας. Στο φιλμ, που επαινέθηκε από την κριτική για τις συναρπαστικές ερμηνείες και τη γεμάτη αυτοπεποίθηση σκηνοθεσία της Tereza Nvotová, πρωταγωνιστεί ο Milan Ondrík ως πατέρας που έχει κατακλυστεί από ένα καταστροφικό γεγονός, και η Dominika Morávková ως η σύζυγός του που επεξεργάζεται τον πόνο της μέσα από το θυμό και την απόσταση. Το φιλμ ξεχωρίζει για το ήσυχο, ατμοσφαιρικό στυλ, το οποίο αποφεύγει τον εντυπωσιασμό και αντ' αυτού χρησιμοποιεί σιωπές, ακινησία και αλληγορικές εικόνες για να αποδώσει το εσωτερικό μαρτύριο των χαρακτήρων της, αφήνοντας έναν διαρκή συναισθηματικό αντίκτυπο στους θεατές.

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης.

Don't call me mama

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ



Αναλυτικά οι 12 ταινίες (σε αλφαβητική σειρά):



ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ | Receptions

Ελλάδα, Βουλγαρία – 2025 – Έγχρωμη – 104’

Του Φίλιππου Τσίτου

Σκην., Σεν.: Φίλιππος Τσίτος (εμπνευσμένο από το βιβλίο της Σωτηρίας Σταυρακοπούλου | Φωτ.: Πολυδεύκης Κυρλίδης | Μοντ.: Δημήτρης Πεπονής | Μουσ.: Σταύρος Μαρκόνης | Ηθ.: Αντώνης Καφετζόπουλος, Γιώργος Σουξές, Μαρία Κατσανδρή, Χρήστος Βαλαβανίδης, Κατερίνα Συναπίδου, Χριστίνα Τσάφου, Μαρία Καλλιμάνη | Παρ.: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος, Έφη Σκρόμπολα, Βασίλης Τζανίδης, Nikolay Mutafchiev, Lubomira Piperova

Ο ασυμβίβαστος, τίμιος και άνεργος δημοσιογράφος Δήμος Περπατάρης, σπεσιαλίστας στα αρχαιοελληνικά ρητά, προτιμά να πεθάνει της πείνας παρά να προδώσει τις αρχές του. Όμως η συνάντησή του με τους… «Δεξιωσάκηδες» -μια ανέμελη παρέα χωρίς ηθικούς φραγμούς που τρυπώνει σε εκδηλώσεις για να φάει τζάμπα-, αλλάζει τα πάντα… Πιστός στον ανθρωποκεντρικό κινηματογράφο και τη δραματική κωμωδία και αντλώντας έμπνευση από τον τραγέλαφο της αληθινής ζωής (εδώ και από το ομώνυμο βιβλίο), ο Φίλιππος Τσίτος επιστρέφει, ρωτώντας: «Πόση αξιοπρέπεια είσαι διατεθειμένος να χάσεις, προκειμένου να μη μείνεις νηστικός;». Mε κεντρικό ήρωα τον μόνιμο πρωταγωνιστή του Αντώνη Καφετζόπουλο και όπλο του το χιούμορ, o δημιουργός ρίχνει ριπές ευαίσθητου, μελαγχολικού και διεισδυτικού σχολιασμού πάνω σε έναν κόσμο που καταρρέει και θυσιάζει ακόμη και την ηθική του ακεραιότητα στην ανάγκη για επιβίωση.

ΕΚΤΡΟΠΗ | Diversion

Κύπρος – 2025 – Έγχρωμη – 96’

Του Μαρίνου Καρτίκκη

Σεν.: Μαρίνος Καρτίκκης | Φωτ.: Γιώργος Ραχματούλιν | Μοντ.: Αιμίλιος Αβραάμ | Μουσ.: Άδωνις Αλετράς | Ηθ.: Στέλιος Ανδρονίκου, Παναγιώτα Παπαγεωργίου, Προκόπης Αγαθοκλέους, Μαρίνα Αργυρίδου | Παρ.: Άντρος Αχιλλέως, Μπρέντα Αχιλλέως

Ο Κώστας είναι ένας αστυνομικός, διαζευγμένος με παιδί, με μητέρα σε οίκο ευγηρίας και με μόνιμο δεσμό με την Έλενα. Η πρώην σύζυγος του, Άντρη, εργάζεται ως καθαρίστρια αλλά δυσκολεύεται οικονομικά αφού ο Κώστας δεν πληρώνει πάντα το ποσό της διατροφής που συμφώνησαν. Ο Κώστας νιώθοντας στριμωγμένος, συχνά κλέβει χρυσαφικά από νεκρούς που μεταφέρει στο νεκροτομείο. Μια μέρα παίρνει έναν σταυρό από μια νεκρή, ηλικιωμένη γυναίκα και τον βάζει, μαζί με άλλα κλοπιμαία, σε ένα κουτί μπισκότων στο ντουλάπι της κουζίνας, αγνοώντας πως η αποβιώσασα ιδιοκτήτρια τυγχάνει να είναι η γιαγιά της Έλενας. Μια νύχτα που η κοπέλα του διανυκτερεύει στο διαμέρισμα του ανακαλύπτει το κουτί και τα πράγματα αρχίζουν να περιπλέκονται.

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ | Winter Sea

Ελλάδα – 2025 – Έγχρωμη – 108’

Του Νίκου Κορνήλιου

Σεν.: Νίκος Κορνήλιος (συνεργασία στο σενάριο: Αναστασία Θάνου, Ευγενία Παπαγεωργίου) | Φωτ.: Dominique Colin | Ηχολ.: 'Αρης Παυλίδης | Sound design/mix: Κώστας Μπώκος – STUDIO 19st | Φωνή: Σαβίνα Γιαννάτου | Μοντ.: Μαρία Κουνάβη |Οργ. Παρ.: Ξενοφών Κουτσαύφτης | Ηθ.: Αδελαϊδα Κατσίδε, Βαγγέλης Ρόκκος, Παρθενόπη Μπουζούρη, Δημήτρης Παπαγιάννης | Παρ.: Νίκος Κορνήλιος

Σε μια πόλη με παλιά μεταλλεία, η Ναντίν, γεωλόγος, θα συναντηθεί με τον Χρήστο, απόγονο μεταλλωρύχων, και με την Κατερίνα, μοναδική γυναίκα αλιέα της περιοχής, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο συναισθηματικό πλέγμα. Μέσα στο φορτισμένο τοπίο θα απαλλαχθούν από τα δεσμά του παρελθόντος τους αλλά και το βάρος της Ιστορίας, για να ζήσουν ένα αβέβαιο παρόν.

ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΟΣ | Little Man-Eater

Ελλάδα – 2025 – Έγχρωμη – 101’

Του Γιάννη Φάγκρα

Σεν.: Γιάννης Φάγκρας, Σωτήρης Σταμάτης | Φωτ.: Παναγιώτης Σαλαπάτας | Μοντ.: Γιάννης Φάγκρας | Μουσ.: Ντίνος Ζούμπερης | Ηθ.: Θεοφάνης Κατσέλης, Βασίλης Κουτσογιάννης, Εκάβη Ντούμα, Νίκος Αντωνακόπουλος | Παρ.: Γιάννης Φάγκρας, Κλειώ Ξηρού

O Πάνος και ο Τζίμης προσλαμβάνονται από την Νίκο για μια παράξενη καταδυτική αποστολή. Απελπισμένοι και άφραγκοι στο τέλος μιας ακόμα τουριστικής σεζόν, έχουν καταστρώσει παράλληλα το δικό τους σχέδιο για τον εντοπισμό ενός βυθισμένου σκάφους διακινητών γεμάτου χρήματα. Η παράνοια, η απληστία και η αγριάδα των θαλάσσιων συνόρων ανατρέπουν τα σχέδια τους.

Μία δεκαετία μετά το ταξίδι-εμπειρία ζωής στην Αλάσκα που γέννησε το αλησμόνητο “Forget Me Not”, ο Γιάννης Φάγκρας επιστρέφει με μία ακόμη θαλασσινή περιπέτεια -ένα “sea movie” όπως ο ίδιος λέει-, αυτή τη φορά στα πιο ήρεμα, μα όχι γαλήνια, νερά του Ανατολικού Αιγαίου. Μαζί του ξανά η υπέροχη πρωταγωνίστρια του εξαιρετικού ντεμπούτου του, «Πες στη Μορφίνη Ακόμα την Ψάχνω», Εκάβη Ντούμα.

I Got Thick Skin and I Can’t Jump

ΣΜΑΡΑΓΔΑ | Smaragda – I Got Thick Skin and I Can’t Jump

Κύπρος – 2024 – Έγχρωμη – 99’

Του Αιμίλιου Αβραάμ

Σεν.: Αιμίλιος Αβραάμ | Φωτ.: Γιώργος Ραχματούλιν | Μοντ.: Αιμίλιος Αβραάμ | Μουσ.: Γιώργος Σόλωνος | Ηθ.: Νιόβη Χαραλάμπους, Φοίβος Παπακώστας, Ελένη Σιδερά, Πάρις Ερωτοκρίτου, Patrick Myles, Dante The Dog | Παρ.: Τώνια Μισιαλή

Η 46χρονη Σμαράγδα, με αποτυχημένες σχέσεις, βαλτωμένη καριέρα και οικονομική πίεση, μετά τον θάνατο της μητέρας της μετακομίζει σπίτι της, στην τουριστική Αγία Νάπα, αναλαμβάνοντας και τη φροντίδα του σκύλου-οδηγού της. Γεμάτη οικολογικές ανησυχίες, αναζητά μια αλλαγή κι ένα σκοπό. Ενεργοποιείται στα social media, ψυχαγωγεί παιδιά σε τουριστικό θέρετρο και ξεκινά ένα απρόσμενο ταξίδι αυτογνωσίας, συνειδητοποιώντας πως, παρά τις δυσκολίες, με τη στήριξη των φίλων και τη θέλησή της, μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα.

Εμπνευσμένος από τη ζωή κοντινού του ανθρώπου, ο Αιμίλιος Αβραάμ εξερευνά στο ντεμπούτο του θέματα ύπαρξης, συντροφικότητας και κληρονομιάς, αλλά και την πίεση συμμόρφωσης στα κοινωνικά πρότυπα -σε έναν κόσμο δύσκολο και άδικο, που όμως κρύβει ακόμη μεγάλη ομορφιά. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Black Nights του Ταλίν.

DON'T CALL ME MAMA | Se Meg

Νορβηγία – 2025 – Έγχρωμη – 108’

Σκην./Dir.: Nina Knag | Σεν./Scr.: Nina Knag, Kathrine Valen Zeiner | Φωτ./Cin.: Alvilde Horjen Naterstad | Μοντ./Ed.: Vidar Flataukan | Μουσ./Mus.: Olav Røyrhus Øyehaug | Ηθ./Cast: Pia Tjelta, Tarek Zayat, Kristoffer Joner | Παρ./Prod.: Eléonore Anselme, Ingrid Skagestad

Η Εύα, δημοφιλής καθηγήτρια λυκείου και σύζυγος δημάρχου, ερωτεύεται έναν 18χρονο πρόσφυγα που τη γοητεύει με το ποιητικό του ταλέντο. Η απαγορευμένη σχέση θα έχει ολέθριες συνέπειες και για τους δύο.

Η Νορβηγίδα Nina Knag κάνει ντεμπούτο με ένα δυνατό δράμα που, μέσα από έναν απαγορευμένο έρωτα, εξερευνά το αληθινό πρόσωπο τόσο του ατόμου όσο και της δυτικής κοινωνίας στο σύνολό της. Βαθιά δομημένοι χαρακτήρες, συναρπαστικές ερμηνείες και μια αιχμηρή μελέτη πάνω στο πώς η εξουσία και η υποκρισία καλύπτονται πίσω από την επιφανειακή γενναιοδωρία και ενσυναίσθηση. Πόσο μας τυφλώνουν ο εγωισμός και ο προσωπικός πόθος ακόμη και απέναντι σε ανθρώπους κατατρεγμένους από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Βραβείο Ερμηνείας στην Pia Tjelta στο διαγωνιστικό τμήμα του Κάρλοβι Βάρι.

SORELLA DI CLAUSURA

Ρουμανία, Σερβία, Ιταλία, Ισπανία – 2025 – Έγχρωμη – 107’

Σκην./Dir.: Ivana Mladenović | Σεν./Scr.: Ivana Mladenović, Adrian Schiop, Momir Milosević | Φωτ./Cin.: Marius Panduru | Μοντ./Ed.: Vanja Kovacevic | Μουσ./Mus.: Toni Cutrone, Andrei Dinescu | Ηθ./Cast: Katia Pascariu, Cendana Trifan, Miodrag Mladenović, Arnold Kelsch | Παρ./Prod.: Ada Solomon, Ivana Mladenović

Το Sorella di Clausura είναι μια μαύρη κωμωδία που παρακολουθεί τις περιπέτειες της Στέλα, μιας 36χρονης γυναίκας με ανώτερη εκπαίδευση αλλά ανίκανης να βρει δουλειά, η οποία έχει εμμονή με έναν Βαλκάνιο ποπ σταρ. Η ταινία χρησιμοποιεί υπερβολικές καταστάσεις και ένα ύφος συνειδησιακής ροής για να εξερευνήσει θέματα επιθυμίας, κοινωνικού άγχους και απογοήτευσης, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των οικονομικών δυσκολιών της Ρουμανίας μετά την ένταξή της στην ΕΕ γύρω στο 2008. Είναι μια πολιτικά φορτισμένη, σατιρική ματιά στο χάσμα μεταξύ ονείρων και πραγματικότητας, καθώς και τη συναλλακτική φύση των σχέσεων σε μια κοινωνία που έχει εμμονή με την εικόνα και το κεφάλαιο. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Λοκάρνο.

BROKEN VOICES | Sbormistr

Τσεχία, Σλοβακία – 2025 – Έγχρωμη – 106’

Σκην./Dir.-Σεν./Scr.: Ondřej Provazník | Φωτ./Cin.: Lukáš Milota | Μοντ./Ed.: Anna Johnson Ryndová | Μουσ./Mus.: Pjoni, Aid Kid | Ηθ./Cast: Kateřina Falbrová, Juraj Loj, Maya Kintera, Zuzana Šulajová, Marek Cisovský, Ivana Wojtylová, Anna Michalcová, Anežka Novotná | Παρ./Prod.: Jiří Konečný, Ivan Ostrochovský

Αρχές της δεκαετίας του 1990, η 13χρονη ταλαντούχα Καρολίνα εντάσσεται σε μια φημισμένη Τσέχικη παιδική χορωδία, δίπλα στη μεγαλύτερη αδελφή της και άλλα κορίτσια. Η εκπληκτική φωνή της τραβάει την προσοχή του μαέστρου που όλες προσπαθούν να εντυπωσιάσουν. Είναι ευτυχισμένη που ξεχωρίζει, όμως σύντομα καταλαβαίνει ότι υπάρχει τίμημα για αυτό…

Εμπνευσμένος από αληθινά γεγονότα που ταρακούνησαν την Τσεχική κοινωνία, ο δημιουργός δίνει με ευαισθησία μία επώδυνη ιστορία ενηλικίωσης, διεισδύοντας βαθιά στην ψυχολογία των κοριτσιών κι έναν κόσμο όπου όλα μοιάζουν καλά στην επιφάνεια. Οι εντυπωσιακές χορωδιακές ερμηνείες και η μουσική εντείνουν κι άλλο την ατμόσφαιρα του ψυχολογικού δράματος που διερευνά το θέμα της κακοποίησης μέσα σε σχέσεις εμπιστοσύνης.

Βραβείο Europa Cinemas Label (των Ευρωπαίων αιθουσαρχών) και Ειδική Μνεία Ερμηνείας στην έφηβη Kateřina Falbrová, στο Karlovy Vary.

Phantoms of July

PHANTOMS OF JULY | Sehnsucht in Sangerhausen

Γερμανία – 2025 – Έγχρωμη – 90’

Σκην./Dir.–Σεν./Scr.–Μοντ./Ed.: Julian Radlmaier | Φωτ./Cin.: Faraz Fesharaki | Ηθ./Cast: Clara Schwinning, Maral Keshavarz, Henriette Confurius, Paula Schindler, Ghazal Shojaei | Παρ./Prod.: Kirill Krasovski

Η Ούρσουλα, μια Ανατολικογερμανίδα σερβιτόρα με ραγισμένη καρδιά, ερωτεύεται έναν μυστηριώδη μουσικό. Η Νέντα, μια Ιρανή YouTuber με σπασμένο χέρι, πιστεύει πως αναγνώρισε έναν αλλοτινό συμπατριώτη της στον αινιγματικό οδοκαθαριστή. Οι δρόμοι των κοριτσιών –μοναχικών και εγκλωβισμένων σε μια αδιέξοδη καθημερινότητα- διασταυρώνονται στη μικρή πόλη Sangerhausen, οδηγώντας τις σε απρόσμενες “περιπέτειες” μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.

Ο ανερχόμενος Γαλλο-γερμανός σκηνοθέτης, που θήτευσε ως βοηθός δίπλα στο θρύλο του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου Werner Schroeter, δίνει μια τρυφερή, με πολιτικές προεκτάσεις, δραμεντί για τη φιλία, τον έρωτα και την επιθυμία των μη προνομιούχων για μια καλύτερη ζωή.

Παγκόσμια πρεμιέρα κι επίσημη συμμετοχή στο Διαγωνιστικό Τμήμα του φεστιβάλ του Λοκάρνο. Συμμετοχή στα φεστιβάλ του Σεράγεβο, του Μπουσάν κ.α.

JULIAN

Βέλγιο, Ολλανδία – 2025 – Έγχρωμη – 91’

Σκην./Dir.: Cato Kusters | Σεν./Scr.: Angelo Tijssens & Cato Kusters (εμπνευσμένο από το βιβλίο της/inspired by the book by Fleur Pierets) | Φωτ./Cin.: Michel Rosendaal | Μοντ./Ed.: Lot Rossmark | Μουσ./Mus.: Evgueni & Sasha Galperine | Ηθ./Cast: Nina Meurisse, Laurence Roothooft | Παρ./Prod.: Michiel Dhont & Lukas Dhont

Η Φλερ και η Τζούλιαν ερωτεύονται παράφορα. Λίγο μετά την πρόταση γάμου της Τζούλιαν, η Φλερ ενθουσιάζεται με την ιδέα να παντρεύονται σε κάθε χώρα όπου επιτρέπεται γάμος μεταξύ γυναικών. Μετά από τέσσερις μόλις γάμους, το ταξίδι τους οδηγείται σε ένα αναπόφευκτο κι οδυνηρό τέλος.

Η νεαρή -και ήδη βραβευμένη- Φλαμανδή σκηνοθέτις υπογράφει στο μεγάλου μήκους ντεμπούτο της ένα τρυφερό κοινωνικό δράμα, εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία που κατέγραψε σε βιβλίο η Φλερ Πιερέ. Παρόν και παρελθόν, αναμνήσεις και πραγματικότητα μπλέκονται, ακολουθώντας μια δαιδαλώδη διαδρομή που υπογραμμίζεται από τη χρήση κάμερας χειρός -την οποία μάλιστα η δημιουργός εμπιστεύεται, για συγκεκριμένα πλάνα, στο πολύ καλό ερμηνευτικό της ζευγάρι. Ένας ύμνος στην αγάπη ως απόλυτη δύναμη και μια γερή υπενθύμιση για την ευθραυστότητα της ζωής.

THE OTHER SIDE OF SUMMER /Na druhé straně léta

Τσεχία, Κροατία – 2025 – Έγχρωμη – 85’

Σκην./Dir.-Σεν./Scr.: Vojtěch Strakatý | Φωτ./Cin.: Stanislav Adam | Μοντ./Ed.: Filip de Pina | Μουσ./Mus.: Amelie Siba, Kryštof Kříček | Ηθ./Cast: Lucie Fingerhutová, Nikola Kylarová, Eliška Bašusová, Sofie Anna Švehlíková | Παρ./Prod.: Ondřej Lukeš

Οι κολλητές 15χρονες φίλες Άλμα και Μπέτκα περνούν ένα βαρετό καλοκαίρι δίπλα σε μια λίμνη, υπό την επίβλεψη της μεγαλύτερης αδερφής της δεύτερης. Μια τυχαία επίσκεψη στο νησάκι στη μέση της λίμνης θα σπάσει τη μονοτονία τους με αναπάντεχο τρόπο.

Στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, ο Τσέχος σκηνοθέτης δίνει ένα τρυφερό coming-of-age φιλμ πάνω στη φιλία, την εφηβική ανάγκη για απόδραση, την ανήσυχη αναζήτηση ενός διαφορετικού κόσμου... Η φαντασία μπλέκεται με την πραγματικότητα, το μυστήριο με τον ρεαλισμό, η ομορφιά της φύσης με τον πλούτο του συναισθηματικού τοπίου της κοριτσίστικης ψυχής. Όλα τα “όνειρα” μοιάζουν πιθανά όσο διαρκεί το καλοκαίρι… όσο διαρκεί το πολύπλοκο ταξίδι προς την ενηλικίωση. Πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα Proxima του Κάρλοβι Βάρι.

Silent Rebelion

SILENT REBELLION |À bras-le-corps

Ελβετία, Βέλγιο, Γαλλία – 2025 – Έγχρωμη – 97’

Σκην./Dir.: Marie-Elsa Sgualdo | Σεν./Scr.: Nadine Lamari, Marie-Elsa Sgualdo | Φωτ./Cin.: Benoît Dervaux | Μοντ./Ed.: Karine Sudan | Μουσ./Mus.: Nicolas Rabaeus |Cast: Lila Gueneau, Sasha Gravat Harsch, Sandrine Blancke, Aurélia Petit | Παρ./Prod.: Elena Tatti, Nicolas Wittwer

Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο της Ελβετίδας Marie-Elsa Sgualdo, που έλαβε διθυραμβικές κριτικές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, επαινείται για τις δυναμικές του ερμηνείες, ειδικά από την ηθοποιό Lila Guenas, και για τα επίκαιρα θέματα κοινωνικής προσαρμογής, ηθικής υποκρισίας και του αγώνα των γυναικών απέναντι στο πατριαρχικό περιβάλλον. Η ταινία, μια λεπτομερής τοιχογραφία της αγροτικής ζωής στην Ελβετία τη δεκαετία του 1940, διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθώντας την ιστορία μιας 15χρονης κοπέλας. Μένοντας έγκυος μετά από έναν βιασμό, αψηφά την καταπιεστική προτεσταντική κοινότητά της για να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της, μετατρέποντας έτσι το τραύμα της σε όχημα για τη χειραφέτηση.





ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΕΦΙΑΛΤΗ ΜΟΥ

(80 χρόνια από τη βόμβα)

Hiroshima Mon Amour

Δεν υπάρχει κανένα άλλο γεγονός του συνταρακτικού 20ου αιώνα που να ξεπερνά σε αντίκτυπο (κοινωνικό, τεχνολογικό, οικονομικό και οπωσδήποτε θανατηφόρο) αυτό που συνέβη στις 8.15 το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945, όταν από το βομβαρδιστικό Β-29 «Ενόλα Γκέι» (βαφτισμένο είς μνημόνευση της μητέρας του πιλότου!) έπεσε και πυροδοτήθηκε στον αέρα της Ιαπωνικής πόλης Χιρόσιμα (σε ύψος 580 μέτρων) η πρώτη ατομική βόμβα που έφερε το όνομα “Little Boy” (στα ελληνικά «Μικρό Αγόρι»).

Ο κόσμος δεν θα ήταν ποτέ ίδιος μετά από αυτό, καθώς το συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας επλήγη ανεπανόρθωτα από το βάρος ενοχής του αφανισμού 150 χιλιάδων αμάχων. Ογδόντα χρόνια αργότερα η ανάμνηση της τραγωδίας στην Χιρόσιμα (και στο Ναγκασάκι 3 μέρες αργότερα) συνεχίζει να συγκλονίζει για την κοινωνιοπαθή αγριότητά της και να εμπνέει τρόμο για το ενδεχόμενο επανάληψής της. Ίσως γι’ αυτό τα έργα τέχνης που έχουν ως θεματική αναφορά την αποφράδα εκείνη ημέρα παρουσιάζονται τόσο σύγχρονα και σημαντικά. Εν προκειμένω τα τρία εκ του κουαρτέτου των φιλμ που απαρτίζουν το αφιέρωμα του Πανοράματος: Τα Παιδιά της Χιροσίμα (1952), Χιρόσιμα (1953), Καυτή Βροχή (1989) μας προσφέρουν ισχυρές, συχνά αντικρουόμενες, οπτικές για την ατομική βόμβα, συνδυάζοντας ιστορικά πλάνα, αφηγήσεις επιζώντων και δραματικές αναπαραστάσεις για να παρέχουν μια ιστορική επισκόπηση, εστιάζοντας στο ανθρώπινο κόστος και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες. Σε αντιδιαστολή, το Χιροσίμα Αγάπη Μου (1959), χάρη στη μη γραμμική δομή του εξαλείφει το χρόνο, μέσα από τη συγχώνευση παρόντος και παρελθόντος, και διακρίνεται ως μια εις βάθος διερεύνηση της τομής της προσωπικής και της συλλογικής τραγωδίας, καθώς και ως μια έκκληση για ειρήνη.



Επιγραμματικά οι ταινίες του αφιερώματος:

ΚΑΥΤΗ ΒΡΟΧΗ - Kuroi Ame / Black Rain

Ιαπωνία/Japan - 1989 - Απρόμαυρη/B&W - 123’

Σκην./Dir.: Shôhei Imamura | Σεν.: Shôhei Imamura, Toshirô Ishidô



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΧΙΡΟΣΙΜΑ - Genbaku No Ko / The Children of Hiroshima

Ιαπωνία/Japan - 1952 - Απρόμαυρη/B&W - 97’

Σκην./Dir.- Σεν./Scr.: Kaneto Shindō



ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ / Hiroshima Mon Amour

Γαλλία/France, Ιαπωνία/Japan - 1959 - Απρόμαυρη/B&W - 90’

Σκην./Dir.:Alain Resnais | Σεν./Scr.: Marguerite Duras

HIROSHIMA*

Ιαπωνία/Japan - 1953 - Απρόμαυρη/B&W - 104 ’

Σκην./Dir.: Hideo Sekigawa | Σεν.: Yasutarō Yagi



*Η ταινία προβάλλεται με δωρεάν είσοδο για το κοινό, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), την Παρασκευή 21/11 στις 22.00, στον κινηματογράφο STUDIO NEW STAR ART CINEMA.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΤΟ ΡΕΒΙΖΙΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ

Ανατροπές και ρεαλισμός στο ρεβιζιονιστικό γουέστερν. Σχολιάζει ο Καλλ/κός Δ/ντής του φεστιβάλ, Νίνος Φένεκ Μικελίδης.

McCabe and Mrs. Miller

Ρεβιζιονιστικά, αναθεωρητικά στοιχεία συναντάμε στο κλασικό παραδοσιακό γουέστερν από τις δεκαετίες του 40 και 50, σε ταινίες όπως "The Ox-Bow Incident" του Γουέλμαν, "Σπασμένο βέλος" του Ντέλμερ Ντέιβς, "Τζόνι Γκιτάρ" του Νίκολας Ρέι, "Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές" του Φρεντ Τσίνεμαν, και μερικές άλλες. Το ρεβιζιονιστικό γουέστερν ως ξεχωριστό είδος (ή υπό-είδος) ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1968, όταν χαλάρωσε ο κώδικας λογοκρισίας του Χέιζ, ανατρέποντας το μύθο και το ρομαντισμό του παραδοσιακού, μέσα από την ανάπτυξη χαρακτήρων και ενός έντονου ρεαλισμού, για να παρουσιάσει μια πιο αληθινή πλευρά της ζωής από εκείνη της «Παλιάς Δύσης», μετατρέποντας το μαύρο και άσπρο, δηλαδή το καλό και το κακό, σε γκρίζο, με χαρακτήρες που συχνά είναι αντί-ήρωες ή και συμπαθητικοί κακοί.

Στο είδος αυτό, οι Ερυθρόδερμοι είναι συμπαθητικοί και η ιστορία τους καταγράφεται με ρεαλισμό και ειλικρίνεια ("Το μεγάλο ανθρωπάκι" του Άρθουρ Πεν, "Ο δραπέτης" του Αβραάμ Πολόνσκι), οι θρυλικοί ληστές και οι μονομαχίες χρησιμεύουν για να καταδικάσουν το πέρασμα του χρόνου και τον ερχομό μιας δήθεν προόδου και ενός αδηφάγου καπιταλισμού ("Η μεγάλη μονομαχία" του Σαμ Πέκινπα), ενώ η απλοϊκή θρυλική άποψη του παραδοσιακού Ουέστ καταγράφεται με περίπλοκη και προκλητική άποψη ("Οι ασυγχώρητοι" του Κλιντ Ίστγουντ, τα σπαγγέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε και του Σέρτζιο Κορμπούτσι), ο απλός άνθρωπος ενάντια στην εισροή του κεφαλαίου και τις μεγαλο-επιχειρήσεις, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος της γυναίκας ("Η έντιμος κυρία και ο χαρτοπαίκτης" του Ρόμπερτ Όλτμαν), το πέρασμα της Δύσης και η εξαφάνιση ενός τρόπου ζωής ("Μόντι Ουώλς" του Γουίλιαμ Φρέικερ), η σε βάθος έρευνα των αξιών της Δύσης και του αληθινού προσώπου της ως χώρα θανάτου και περιβαλλοντολογικής καταστροφής παρά ανάπτυξης και προόδου ("Ο νεκρός" του Τζιμ Τζάρμους).

Για να καταλήξει τα τελευταία χρόνια σε ένα άλλο είδος, το αντί-γουέστερν ή το νέο-γουέστερν με ταινίες όπως το "Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους" των αδερφών Κοέν, "Η εξουσία του σκύλου" της Τζέιν Κάμπιον, "Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού" του Μάρτιν Σκορσέζε, για να αναφέρω τις πιο χαρακτηριστικές."



Επιγραμματικά οι ταινίες του αφιερώματος:

Η ΕΝΤΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΗΣ - McCabe and Mrs. Miller

ΗΠΑ - 1971 - Έγχρωμη - 120’

Σκην.: Robert Altman | Σεν.: Robert Altman, Brian McKay



Η ΜΕΓΑΛΗ MONOMAXIA - Pat Garrett and Billy The Kid

ΗΠΑ - 1973 - Έγχρωμη - 117’

Σκην.: Sam Peckinpah | Σεν.: Rudy Wurlitzer



Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ - Tell Them Willie Boy Is Here

ΗΠΑ - 1969 - Έγχρωμη - 98’

Σκην.: Abraham Polonsky | Σεν.: Abraham Polonsky (βασισμένο στο βιβλίο του Harry Lawton, "Willie Boy: A Desert Manhunt"



Ο ΝΕΚΡΟΣ - Dead Man

ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία - 1995 - Ασπρόμαυρη - 121’

Σκην.- Σεν.: Jim Jarmusch



ΟΙ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΟΙ - Unforgiven

ΗΠΑ - 1992 - Έγχρωμη - 131’

Σκην.: Clint Eastwood | Σεν.: David Webb Peoples



ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΘΡΩΠΑΚΙ - Little Big Man

ΗΠΑ - 1970 - Έγχρωμη - 150’

Σκην.: Arthur Penn | Σεν.: Calder Willingham (βασισμένο στο βιβλίο του Thomas Berger)



MONTE WALSH

ΗΠΑ - 1970 - Έγχρωμη - 106’

Σκην.: William A. Fraker | Σεν.: David Zelag Goodman, Lukas Heller (βασισμένο στο μυθιστόρημα τουJack Schaefer)

Aφιέρωμα: Ο κινηματογράφος της Βαιμάρης

Pandora's Box

DER LETZTE MANN (Ο τελευταίος των ανθρώπων) - F. W. Murnau



DR. MABUSE, DER SPIELER - Part 1

(Δρ. Μαμπούζε, ο παίκτης - 1ο μέρος) - Fritz Lang



M - EINE STADT SUCHT EINEN MORDER

(Μ - Ο δράκος του Ντίσελντορφ) - Fritz Lang



PANDORA'S BOX

(Το κουτί της Πανδώρας) - Georg Wilhelm Pabst



THE BLUE ANGEL

(Ο Γαλάζιος Άγγελος) - Josef von Sternberg



DAS CABINET DES DR. CALIGARI

(Το εργαστήρι του Δρ. Καλιγκάρι) - Robert Wiene



DIE DREIGROSCHENOPER

(Η όπερα της πεντάρας) - Georg Wilhelm Pabst



SCHATTEN - EINE NACHTLICHE HALLUZINATION

(Warning Shadows)- Arthur Robison

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ

Άπειρη Γη

Ελλάδα – 2025 – Έγχρωμη – 80’Του Βασίλη ΜαζωμένουΠαρασκευή 21/11, στις 22:30, στο Cinobo Όπερα 1(αθηναϊκή πρεμιέρα)

Σεν.: Βασίλης Μαζωμένος, Χρήστος Μπόσμος | Φωτ.: Στέλιος Πίσσας | Μοντ.: Γιάννης Κωσταβάρας | Μουσ.: DNA | Ηθ.: Αλέξανδρος Νταβρής, Ελένη Κορδά, Κατερίνα Τζημούλα, Βασίλης Σιάφης, Γιολάντα Καπέρδα | Παρ.: Γιάννης Κωσταβάρας, Βασίλης Μαζωμένος.

Σε ένα Ηπειρώτικο χωριό, ο Λάζαρος σκοτώνεται κατά λάθος στο κυνήγι. Η τραγωδία συγκλονίζει την κοινότητα, αλλά ο ερχομός του παιδιού του, ξαναφέρνει τη χαρά. Ο νεαρός Λάζαρος μεγαλώνει, ερωτεύεται και παντρεύεται τη Χάιδω. Η φτώχεια τους αναγκάζει να μεταναστεύσουν. Η επαφή με τις ρίζες του χάνεται. Αλλά ο χρόνος κύκλους κάνει και το συνονόματο εγγόνι του συνεχίζει στο δρόμο που κληρονόμησε από τους προγόνους του…

Η νέα, ενδέκατη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου δημιουργού, μια ελεγεία για τη μνήμη, την ταυτότητα, την απώλεια και τη μετανάστευση -για έναν τόπο που αλλάζει και χάνεται μαζί με τους ανθρώπους του, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ήπειρο. Με ποιητική λιτότητα και αυστηρή εικαστική γραφή, ο Μαζωμένος σκιαγραφεί ένα βαθιά προσωπικό και επίκαιρο πορτρέτο μιας Ευρώπης που ξεχνά τις ρίζες της.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, Αλέξανδρος Νταβρής, βραβεύθηκε με το Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού, ΦΩΣ, από το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

FUORI - Outside

Γαλλία, Ιταλία – 2025 – Έγχρωμη – 115’

Του Mario Martone

Τρίτη 25/11, στις 22:00, στο Cinobo Όπερα 1

(σε πανελλήνια πρεμιέρα)

Σεν./Scr.: Ippolita di Majo (βασισμένο σε έργα της/based on works by Goliarda Sapienza) | Φωτ./Cin.: Paolo Carnera C.C.S.| Μοντ./Ed.: Jacopo Quadri | Μουσ./Mus.: Valerio Vigliar | Ηθ./Cast: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie | Παρ./Prod.: Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri, Annamaria Morelli

Ρώμη, 1980. Η συγγραφέας Γκολιάρντα Σαπιέντσα βλέπει το magnum opus της The Art of Joy -καρπό δεκαετούς δουλειάς-, να απορρίπτεται από όσους εκδότες το στέλνει… Καταλήγει στη φυλακή για κλοπή κοσμημάτων και η συναναστροφή της με κάποιες νεαρές συγκρατούμενες αλλάζει τη ζωή της. Μετά την αποφυλάκισή τους, στη διάρκεια ενός καυτού καλοκαιριού, συνεχίζουν να συναντιούνται. Η Γκολιάρντα αναπτύσσει βαθύ δεσμό με τη Ρομπέρτα, πολιτική ακτιβίστρια και παραβάτιδα κατ’ εξακολούθηση -μια σχέση που κανείς “απέξω” δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως, όμως στην ίδια θα ξαναδώσει τη χαρά της ζωής και την επιθυμία να ξαναγράψει.

Ο κορυφαίος σκηνοθέτης εμπνέεται από δύο βιβλία της σπουδαίας Ιταλίδας συγγραφέως και υπογράφει ένα τρυφερό δράμα για τη φιλία, τη γυναικεία αλληλεγγύη και την αντισυμβατικότητα. Η Βαλέρια Γκολίνο και οι συμπρωταγωνίστριες της, υπέροχες, τιμήθηκαν με βραβεία της Ένωσης Ιταλών Κριτικών. Επίσημη συμμετοχή στο φετινό Φεστιβάλ Καννών.

THE GOOD SISTER - Schwesterherz

Γερμανία, Ισπανία – 2025 – Έγχρωμη – 96’

Της Sarah Miro Fischer

Κυριακή, 23/11, στις 22:00, στο Cinobo Όπερα 1

(σε πανελλήνια πρεμιέρα)

Σεν./Scr.: Sarah Miro Fischer, Agnes Maagaard Petersen | Φωτ./Cin.: Selma von Polheim Gravesen | Μοντ./Ed.: Elena Weihe | Μουσ./Mus.: Elena Weihe | Ηθ./Cast: Laura Balzer, Marie Bloching, Jane Chirwa, Proschat Madani | Παρ./Prod.: Nina Sophie Bayer-Seel, Lukas Koll



H γερμανική ταινία "The Good Sister" του 2025, σε σκηνοθεσία της Sarah Miro Fischer, εξερευνά το ηθικό δίλημμα μιας νεαρής γυναίκας, της Rose, η οποία πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην αφοσίωση στον αδελφό της και στις αρχές της, όταν εκείνος κατηγορείται για βιασμό. Το φιλμ επαινείται ως ένα ήσυχο αλλά δυναμικό ντεμπούτο που διαπρέπει στη σταδιακή οικοδόμηση της εσωτερικής σύγκρουσης της πρωταγωνίστριας, χάρη στη λεπτή ερμηνεία της Marie Bloching. Επιπλέον ο αργός, στοχαστικός ρυθμός της ταινίας και η χρήση της σιωπής συγκινούν το γνήσιο σινεφίλ κοινό, ενώ η αυτοπεποίθηση στην κινηματογράφηση, η όμορφη φωτογραφία και η προκλητική προσέγγιση θεμάτων όπως η εμπιστοσύνη, η αφοσίωση και η ταυτότητα ενθουσίασαν τους κριτικούς, καθιστώντας την μια ξεχωριστή φεστιβαλική επιλογή.