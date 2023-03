33 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (10-16/3/23)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Palaye Royale στο Gagarin

Ένα από τα πιο ανερχόμενα νέα ρoκ συγκροτήματα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Με πάνω από μισό δισεκατομμύριο streams στην καριέρα τους, το συγκρότημα από το Λας Βέγκας συγκαταλέγεται στις μεγάλες ελπίδες της νέας κιθαριστικής μουσικής.

12-13/3, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 27 ευρώ

Ο Γιάννης Αγγελάκας & οι 100°C στο Piraeus Club Academy

Οι εμφανίσεις του Γιάννη Αγγελάκα με τους 100°C μοιάζουν περισσότερο με γιορτή παρά με συναυλία.

Οι εμφανίσεις του Γιάννη Αγγελάκα με τους 100°C μοιάζουν περισσότερο με γιορτή παρά με συναυλία. Όλοι τους δημιουργικοί, ανατρεπτικοί και κυρίως ανήσυχοι, μας παρασύρουν σε ένα ταξίδι που ξεκινά από τις Τρύπες και φτάνει μέχρι τον δίσκο «Έχω κέφια».

14-15/3, Piraeus Club Academy, Πειραιώς 105 & Βίτωνος, 20:30, είσοδος: 15-20 ευρώ

H Μαρίνα Σάττι επιστρέφει με «Σπίρτο και Βενζίνη» στο Vox

Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ «YENNA» («Γέννα»), η Μαρίνα Σάττι επιστρέφει στη σκηνή του Vox με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου Θανάση Βασιλόπουλο.

12/3, Vox, Ιερά Οδός 16, 20:00, είσοδος: 15-25 ευρώ

Δήμητρα Γαλάνη – Μάρθα Φριντζήλα στο Μέγαρο

Η Δήμητρα Γαλάνη και η Μάρθα Φριντζήλα συναντιούνται επί σκηνής για να συνεχίσουν μια κουβέντα που άφησαν στη μέση πριν από χρόνια.

Η Δήμητρα Γαλάνη και η Μάρθα Φριντζήλα συναντιούνται επί σκηνής για να συνεχίσουν μια κουβέντα που άφησαν στη μέση πριν από χρόνια. Τις ακολουθούμε σε μια μουσική περιπλάνηση στο Νότο, από τη Μεσόγειο ως την Καραϊβική, με εξαιρετικούς σολίστ, υπέροχες μελωδίες και πολυαγαπημένα τραγούδια από άλλες εποχές που επιστρέφουν στο σήμερα.

10-11/3, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, 20:30, είσοδος: 15-55 ευρώ

The Noise Figures & Honeybadger στο six d.o.g.s

Oι The Noise Figures και οι Honeybadger για μια βραδιά γεμάτη κιθαριστικό rock με ψυχεδελικές και stoner πινελιές.

Την Παρασκευή 10 Μαρτίου, το Endless Daze επιστρέφει με ένα εκρηκτικό double bill. Καλεσμένοι του οι The Noise Figures και οι Honeybadger για μια βραδιά γεμάτη κιθαριστικό rock με ψυχεδελικές και stoner πινελιές.

10/3, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

100% Techno στο Romantso

100% Techno για δεύτερη φορά στο Romantso για μια μοναδική rave εμπειρία.

100% Techno για δεύτερη φορά στο Romantso για μια μοναδική rave εμπειρία. Στα decks οι residents TYPEO, Mosh Beat, TheDi, UnRated Di, China και Plagger.

11/3, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 00:00, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Before Sunday στο AN Club

Οι Before Sunday απογειώνονται από το Λονδίνο και προσγειώνονται στην Αθήνα και το AN club.

Οι Before Sunday απογειώνονται από το Λονδίνο και προσγειώνονται στην Αθήνα και το AN club για να παρουσιάσουν το 2ο άλμπουμ τους με τίτλο «Eternal Odyssey». Μαζί τους οι Eleni Nota, Irene Ketikidi, Passengers In Panic και Ιnfected Minds.

10/3, AN Club, 21Q00, Σολωμού 13, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Shattered Hope στο Temple

Οι funeral doom/death metallers Shattered Hope ανεβαίνουν και πάλι στη σκηνή του Temple.

Οι funeral doom/death metallers Shattered Hope ανεβαίνουν και πάλι στη σκηνή του Temple, ερμηνεύοντας κομμάτια από όλη τους τη δισκογραφία. Μαζί τους οι Evadne από τη Βαλένθια. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Ocean of Grief.

11/3, Temple, Ιάκχου 17, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

The Frank and Walters στη Death Disco

Οι Frank and Walters θα βρεθούν στην Death Disco για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια από τη κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ.

Το Σάββατο 11 Μαρτίου οι Frank and Walters θα βρεθούν στην Death Disco για να γιορτάσουν τα 30 χρόνια από τη κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, γεμίζοντας τη σκηνή με indie, alternative και ποπ ήχους.

11/3, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 18 ευρώ (προπώληση), 23 (ταμείο)

Blend with Colyn στο Oddity Club

Ένα ηχητικό ταξίδι ανάμεσα στον χώρο και στον χρόνο.

Ένα ηχητικό ταξίδι ανάμεσα στον χώρο και στον χρόνο: ο Colyn επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 11 Μαρτίου για να ενώσει τις μελωδικές συχνότητές του με τους Reign Of Time και Man With A Speaker.

11/3, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Γκάζι, 00:00, είσοδος: 17-22 ευρώ

Rap for a cause στο Arch club

Η ραπ σκηνή ενώνεται για να προσφέρει οικονομική ενίσχυση στον Ερυθρό Σταυρό και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, καθώς και για να εκφράσει την οργή της για το έγκλημα στα Τέμπη. Η λίστα με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν βρίσκεται σε συνεχή διαμόρφωση.

11/3, Arch club, Ελασιδών 6, 20:00, είσοδος: 5-20 ευρώ

«Christine Never Came» στο Gong

Οι ομάδες Exotica Kuttura & Deep House Athens παρουσιάζουν το νέο τους πρότζεκτ.

Ποια είναι, άραγε, η Christine; Με αυτή την ερώτηση οι ομάδες Exotica Kuttura & Deep House Athens παρουσιάζουν το νέο τους πρότζεκτ. Το Σάββατο 11 Μαρτίου ξεκινούν το 1ο τους club night με την υπόσχεση να αποδομήσουν τις συμβατικές αντιλήψεις γύρω από το σύγχρονο club culture.

11/3, Gong, Πλατεία Θεάτρου 10, 23:59, είσοδος: 10 ευρώ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

«Άλκη Ζέη 1923-2020: Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης» στο Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 19:00 εγκαινιάζεται η έκθεση «Άλκη Ζέη 1923-2020: Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης» στο πλαίσιο του Λογοτεχνικού Έτους 2023 Άλκη Ζέη.

Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η διοικητική επιτροπή του Μουσείου Μπενάκη εγκαινιάζουν την Τετάρτη 15 Μαρτίου στις 19:00 την έκθεση «Άλκη Ζέη 1923-2020: Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης» στο πλαίσιο του Λογοτεχνικού Έτους 2023 Άλκη Ζέη. Την έκθεση θα εγκαινιάσει η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

15/3-30/4, Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ.-Σάβ. 10:00-22:00, είσοδος: 5-6 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Η κωμωδία των παρεξηγήσεων» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ στο ΚΠΙΣΝ

Ένας έμπορος από τις Συρακούσες και ο υπηρέτης του φτάνουν στην Έφεσο δίχως να γνωρίζουν πως στην πόλη αυτή ζουν οι δίδυμοι αδελφοί τους. Μέσα σε λίγες ώρες οι ζωές και των τεσσάρων πλανημένων ηρώων θα ανατραπούν εντελώς. Σε μετάφραση Διονύση Καψάλη, διασκευή του Έκτορα Λυγίζου και σκηνοθεσία του Μάνος Βαβαδάκης

11-12/3, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Φάρος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 17:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Ο πύργος του Κυανοπώγωνα – Τζάνι Σκίκι στο ΚΠΙΣΝ

H Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει σε μια σπονδυλωτή παράσταση δύο σπουδαία οπερατικά μονόπρακτα.

H Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει σε μια σπονδυλωτή παράσταση δύο σπουδαία οπερατικά μονόπρακτα: ένα δραματικό, τον Πύργο του Κυανοπώγωνα, σε νέα σκηνοθεσία του Θέμελη Γλυνάτση, και ένα κωμικό, τον Τζάνι Σκίκι, σε σκηνοθεσία του Τζον Φούλτζεϊμς. Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής διευθύνει ο Βασίλης Χριστόπουλος.

9, 12, 19, 24/3, ΚΠΙΣΝ - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 19:30 (Κυρ. 18:30), είσοδος: 10-60 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Art-istic OR Art-ificial?» - 4o Athens Fashion Film Festival στο Ωδείο Αθηνών

Έχοντας ως κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, το 4ο AFFF επεκτείνει τον ανοιχτό διάλογο με τη μόδα και τον κινηματογράφο.

Έχοντας ως κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, το 4ο AFFF επεκτείνει τον ανοιχτό διάλογο με τη μόδα και τον κινηματογράφο. Παράλληλα, εξερευνά την ανατρεπτική γενιά των zoomers, μένοντας πιστό στις θεματικές που βάζει κάθε χρόνο, όπως η βιωσιμότητα, η συμπερίληψη, η γυναικεία ενδυνάμωση και η κυκλική οικονομία.

14-15/3, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, είσοδος ελεύθερη (με προκράτηση)

12ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

To Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας, την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Sólo Teatro, παρουσιάζει το 12ο Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Θεατρικών Αναλογίων με επίκαιρα έργα υπό τη διεύθυνση Ελλήνων σκηνοθετών και με τη συμμετοχή Ελλήνων ηθοποιών.

7, 14, 21, 28/3, Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, 18:00, ελεύθερη είσοδος

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Σαπφώ καταστερωμένη - Ένα μουσικό αστροφυσικό ταξίδι

Μια περιπλάνηση στα αστέρια μέσα από τον χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών με οδηγό τη Σαπφώ.

Μια περιπλάνηση στα αστέρια μέσα από τον χώρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών με οδηγό τη Σαπφώ σε μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα και μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Στις ερωτήσεις για τα άστρα απαντάει η Σαπφώ, στις ερωτήσεις για τον κόσμο, η μουσική.

6-26/3, Αστεροσκοπείο Αθηνών στον Λόφο των Νυμφών (Θόλος του Τηλεσκοπίου Δωρίδη), Δευτ., Τρ., Πέμ. 21:00, Κυρ. 18:00 & 20:00, είσοδος: 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Playground Lovers» ομαδική έκθεση στην Blender Gallery

Κώστας Μπερδέκλης, Miniature 2, Mixed media σε φωτογραφίκό χαρτί, 10 x 15, 2018

Μια ωδή στην πιο ανέμελη περίοδο της ζωής του ανθρώπου, μια γλυκόπικρη αναδρομή στο παρελθόν και στο πώς φαντάζει το μέλλον τότε. Εννέα εικαστικοί παρουσιάζουν έργα διαφόρων υλικών και μορφών, απαντώντας σε ένα γράμμα από το μέλλον.

9/3-8/4, Τhe Blender Gallery, Ζησιμοπούλου 4, Γλυφάδα, Τρ. 10:00-18:00, Τετ.-Παρ. 10:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Ex Corpo» της Μαίρης Ζυγούρη στο μουσείο «Αγγελική Χατζημιχάλη» του δήμου Αθηναίων

Μέσα από βίντεο, περφόρμανς, εγκαταστάσεις, σκηνοθετημένες φωτογραφίες και επιτελεστικά κείμενα, η καλλιτέχνις καταγράφει μια διαδικασία μεταμόρφωσης και εσωτερικής μετατόπισης.

Η έκθεση «Ex Corpo» της Μαίρης Ζυγούρη συνοψίζει έναν κύκλο δουλειάς που ξεκίνησε με τον υποχρεωτικό εγκλεισμό στη διάρκεια της καραντίνας. Μέσα από βίντεο, περφόρμανς, εγκαταστάσεις, σκηνοθετημένες φωτογραφίες και επιτελεστικά κείμενα, η καλλιτέχνις καταγράφει μια διαδικασία μεταμόρφωσης και εσωτερικής μετατόπισης.

9/3-23/4, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» Δήμου Αθηναίων, Αγγελικής Χατζημιχάλη 6, Πλάκα, Τρ.-Παρ. 11:00-16:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-15:00

«Ζωφοριάζουσες» της Παλίντας Γεωργουλάκου στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης»

Συνθέσεις βασισμένες στο ελληνικό γυναικείο κάλλος αρχαίων αγαλμάτων και τοιχογραφιών.

Συνθέσεις βασισμένες στο ελληνικό γυναικείο κάλλος αρχαίων αγαλμάτων και τοιχογραφιών. Οι πίνακες, μια βαθιά υπόκλιση της δημιουργού στον αρχαίο ομότεχνο, μοιάζουν να δραπέτευσαν από τις τοιχογραφίες στο θηραϊκό Ακρωτήρι, το Μουσείο του Λούβρου και το Ερέχθειο και να εγκαταστάθηκαν στο ΙΜΚ της οδού Πειραιώς.

2/3-2/4, MCF | Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, 18:00-22:00

«Μαλακά Τετράγωνα» της Gisella Meο στην γκαλερί Gramma_Epsilon

Gisella Meo, Tombknitting, 1986-2023

Η έκθεση αποτελείται από 30 έργα και περιλαμβάνει σχέδια, κολάζ, παρεμβάσεις σε φωτογραφίες, αντικείμενα, εγκαταστάσεις, βιβλία αντικειμένων και βιβλία καλλιτεχνών από το 1965 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90.

8/3-10/6, Γκαλερί Gramma_Epsilon, Αγάθωνος 6, Τρ.-Σάβ. 11:00-19:00

«Sense & Sensibility» στην Estudio Gallery

Γλυπτική σε βιβλίο από την Ελευθερία Γεραρή.

Τέσσερις γυναίκες εικαστικοί σε μια ομαδική έκθεση με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας. Ζωγραφική από την Ειρήνη Γουλανδρή και τη Ρούντυ Ζαχαρία, γλυπτική σε βιβλίο από την Ελευθερία Γεραρή και εικαστικό κόσμημα από πολυμερικό πηλό από την Αθηνά Μπάρδα.

8/3-1/4, Estudio Gallery, Κυριαζή 9, Κηφισιά, Δευτ., Τετ., Σάβ. 10.00-18.00, Τρ., Πέμ., Παρ. 10.00-21.00

«Slice of Art» - Digital έκθεση στην The Holy Art Gallery

Η ομάδα της The Holy Art Gallery μας προσκαλεί στο opening event της νέας δεκαήμερης έκθεσης.

Η ομάδα της The Holy Art Gallery μας προσκαλεί στο opening event της νέας δεκαήμερης έκθεσης, της οποίας τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει το DJ Duo Black Athena.

10-19/3, The Holy Art Gallery Athens, Πραξιτέλους 26, Δευτ.-Παρ. 10:00-13:00 & 14:00-18:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-17:00

«Επιτάφιος Θρήνος-Εννέα Παραλλαγές» του Γιάννη Κονταράτου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

H έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Φίλιππου Τσιμπόγλου (1956-2023), γενικού διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

H έκθεση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Φίλιππου Τσιμπόγλου (1956-2023), γενικού διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (2014-2023), ως ελάχιστη έκφραση ευγνωμοσύνης για την αγάπη του στη βιβλιοθήκη και τους ανθρώπους της και για την πολύτιμη προσφορά του.

1/3-30/4, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος-Αίθουσα Πολλαπλών Προβολών, 2ος όροφος, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 9:30-20:00

«Mapping the Void» διατομική έκθεση στη FokiaNou Art Space

Η FokiaNou Art Space παρουσιάζει την έκθεση «Mapping the Void» με έργα της Μαρίας Λέτσιου και της Δέσποινας Πανταζή.

Η FokiaNou Art Space παρουσιάζει την έκθεση «Mapping the Void» με έργα της Μαρίας Λέτσιου και της Δέσποινας Πανταζή. Οι δυο εικαστικοί ασχολούνται με τις δυνατότητες του κενού ως αφετηρία για τη δημιουργία μορφών και χειρονομιών, διερευνώντας την ένταση μεταξύ της αισθητικής της ποπ κουλτούρας και των βιομορφικών εικόνων.

9-25/3, FokiaNou Art Space, Φωκιανού 24, 7ος όροφος, Παγκράτι, Πέμ.-Σάβ. 17:00-20:00

«Ανεσταλμένη Δυσπιστία» στην γκαλερί Phoenix Athens

Οκτώ καλλιτέχνες διαφόρων εθνικοτήτων που ζουν στην Ελλάδα, στοχάζονται πάνω σε θέματα όπως η συνείδηση, η αποκάλυψη αλλά και η δυσπιστία ενώπιον μιας επικείμενης καταστροφής. Πώς αντιμετωπίζεται μια πραγματικότητα που είναι ταυτόχρονα κοινή, κατακερματισμένη και ολοένα συχνότερα διαμορφώνεται από «εναλλακτικά γεγονότα»;

10/3-12/4, γκαλερί Phoenix Athens, Ασκληπιού 89, Εξάρχεια

«Αρόδου» της Selin στο πολιτιστικό κέντρο «Βίλα Στέλλα»

Η Ελένη-Σελίν Λιόκουρα με την έκθεσή της αυτή αποτίει φόρο τιμής στην κασσιώτικη καταγωγή της.

Η Ελένη-Σελίν Λιόκουρα με την έκθεσή της αυτή αποτίει φόρο τιμής στην κασσιώτικη καταγωγή της, διαλέγοντας έντονα χρώματα και υφές για τους πίνακές της που της θυμίζουν τη θάλασσα.

13-17/3, «Βίλα Στέλλα», Γαλήνης & Σοφίας, Ηράκλειο, 14:00-21:00

«Comic City» του Γιάννη Παυλίδη στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Ο Γιάννης Παυλίδης παρουσιάζει για πρώτη φορά στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος τη νέα του ατομική έκθεση υπό τον τίτλο «Comic City».

Ο Γιάννης Παυλίδης, γνωστός στο αθηναϊκό κοινό χάρη στις εκθέσεις του στην γκαλερί Καλφαγιάν και στην γκαλερί Σκουφά, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος τη νέα του ατομική έκθεση υπό τον τίτλο «Comic City», σε επιμέλεια της Λουίζας Καραπιδάκη.

9/3-4/1, Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος Λεμπέση 12, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30, Τετ. 11:00-17:00, Σάβ. 11:00-16:00

«Votive offerings / Τάματα» του Νίκου Κανταράκια στην αίθουσα τέχνης Luminous Eye

Ο Νίκος Κανταράκιας εισάγει μια αιρετική χρήση του όρου «τάμα», αποκαλύπτοντας συγχρόνως μια ιδιάζουσα χρήση του φωτογραφικού μέσου.

Ο Νίκος Κανταράκιας εισάγει μια αιρετική χρήση του όρου «τάμα», αποκαλύπτοντας συγχρόνως μια ιδιάζουσα χρήση του φωτογραφικού μέσου. Σε επιμέλεια του Βασίλη Γεροντάκου.

3-12/3, Luminous Eye, Μητσαίων 2Α, Ακρόπολη, Τετ.-Κυρ. 17:00-21:00

«Visitations»: Έκθεση φωτογραφίας του Γιάννη Χατζηασλάνη

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει επιλογές από την έκθεση του καλλιτέχνη Γιάννη Χατζηασλάνη.

Στο πλαίσιο της Γιορτής της Γαλλοφωνίας 2023, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει επιλογές από την έκθεση του καλλιτέχνη Γιάννη Χατζηασλάνη, μια συμπαραγωγή του PHLSPH και του ΟΠΑΝΔΑ, με την υποστήριξη των Kalfayan Galleries.

14-24/3, Bistrot Paris-Athènes Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, Σίνα 31, Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00, Σάβ. 09:00-15:00

«Out there» του Θανάσης Ραχούτη στην γκαλερί Artshot – Sophia Gaitani

Γεωμετρικοί όγκοι, αδρά σχήματα, αρχιτεκτονικές φόρμες, τείχη και περίκλειστα αστικά περιβάλλοντα, οικοδομήματα απροσδιόριστων διαστάσεων και χρήσεων που αναμετριούνται με τη φύση.

Γεωμετρικοί όγκοι, αδρά σχήματα, αρχιτεκτονικές φόρμες, τείχη και περίκλειστα αστικά περιβάλλοντα, οικοδομήματα απροσδιόριστων διαστάσεων και χρήσεων που αναμετριούνται με τη φύση. Η ανθρώπινη απουσία καθιστά τους όγκους μη μετρήσιμους και η αφαίρεση συσκοτίζει τις ενδείξεις για την ιστορικότητά τους, παραπέμποντάς μας στο μέλλον ή σε κάτι που έχει μόλις βιωθεί.

9/3-1/4, Γκαλερί Artshot -Sophia Gaitani, Λεμπέση 11, Ακρόπολη, Τρ., Πέμ., Παρ. 17:30-20:30, Τετ., Σάβ. 12:30-16:00

«Omphalos»: Ομαδική έκθεση στην Art Appel Gallery

Η λέξη «ομφαλός» προέρχεται από τη λέξη «όμφη» που σημαίνει θεϊκή φωνή, χρησμός οποίος δίνεται από το εσωτερικό μαντείου.

Η Art Appel Gallery παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «Omphalos» των Παναγιώτη Νέζη, Κατερίνας Ριμπατσιού, Σοφίας Παπαδοπούλου, Κλεονίκης Μαραγκού και Λένας Μορφογένη. Η λέξη «ομφαλός» προέρχεται από τη λέξη «όμφη» που σημαίνει θεϊκή φωνή, χρησμός οποίος δίνεται από το εσωτερικό μαντείου.

10/3-12/4, Art Appel Gallery, Νεοφύτου Βάμβα 5, Τρ.-Παρ. 15:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00