31ες Νύχτες Πρεμιέρας: Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις στην Αθήνα με την ταινία Ανεμόνη

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» επιστρέφει για 31η χρονιά, από 1 έως 12 Οκτωβρίου, σε κινηματογραφικές αίθουσες της πρωτεύουσας.

Όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί με περικοπές, καθώς για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια δεν εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση τεσσάρων βασικών ενοτήτων: Αφιερωμάτων, Ειδικών Προβολών, Midnight προβολών και του τμήματος Music & Film.

Παρά τις δυσκολίες, το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει δύο σημαντικούς καλεσμένους. Ο σκηνοθέτης Νιλ Τζόρνταν θα παραστεί σε ειδική εκδήλωση όπου θα τιμηθεί για το έργο του, με την προβολή της ταινίας «Το Τέλος μιας Σχέσης».

Μεγάλη στιγμή θα αποτελέσει η παρουσία του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο οποίος επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη ύστερα από οκτώ χρόνια απουσίας με την ταινία Ανεμόνη, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του. Η ταινία θα προβληθεί σε ειδική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή».

Η φετινή αφίσα του φεστιβάλ, σε σχεδιασμό του Βασίλη Μέξη, έχει ως κεντρικό θέμα την έννοια της «επιθυμίας», στοιχείο που, όπως τονίζουν οι διοργανωτές, παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη φύση και τη δύναμη του κινηματογράφου.