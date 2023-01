30+1 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (27/1-2/2)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Χειμερινός κύκλος ατομικών εκθέσεων ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ παρουσιάζει τον κύκλο των χειμερινών ατομικών του εκθέσεων με θεματικό επίκεντρο την επίδραση που ασκούν το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύγχρονη οικονομία της τεχνολογίας στις σχέσεις και τη σύγχρονη ζωή. Με τις εκθέσεις του Μιχαήλ Καρίκη, της Ελένης Μπαγάκη, της Έρικας Σκούρτη, της Hannah Toticki, του Melanie Bonajo και την in situ ζωγραφική εγκατάσταση του Dan Perjovschi υφαίνεται μια εκθεσιακή διαδρομή που εκτείνεται σε όλο το μουσείο.

Από 28/1, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. ανοιχτή έως τις 22:00

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου στο Πολεμικό Μουσείο

Σε κομβικό σημείο μεταξύ Δύσης και Ανατολής, πολύ κοντά στα παράλια της Λυκίας, το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου «Πέρα από τα Σύνορα» επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κινηματογραφική και πολιτιστική συνεργασία των δημιουργών ντοκιμαντέρ διεθνώς.

27-29/1, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών - Αμφιθέατρο «Ιωάννης Καποδίστριας», Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«100 χρόνια Φιλόλαος: Οι μακέτες» στην P gallery | sculpture

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του καλλιτέχνη Φιλόλαου Τλούπα η P gallery | sculpture παρουσιάζει τις μακέτες από μνημειακά έργα όπου δημιούργησε στη Γαλλία. Οι μακέτες από μόνες τους είναι έργα τέχνης και εκτίθενται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

19/1, P gallery | sculpture, Κουμπάρη 6, Πέμ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00

«Blast from the past» στις Kalfayan Galleries

Θησέας και Μινώταυρος, 1961, Νίκος Εγγονόπουλος

Η έκθεση «Blast from the past» στην Kalfayan Galleries παρουσιάζει διάφορες πτυχές της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς ως διαχρονικής πηγής έμπνευσης. Τα έργα που παρουσιάζονται διερευνούν τη γοητεία που ασκούν η αρχαία τέχνη, η μυθολογία, η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η λογοτεχνία σε εκπροσώπους του μοντερνισμού και σύγχρονους καλλιτέχνες.

26/1-11/3, Kalfayan Galleries, Χάριτος 11, Κολωνάκι, Δευτ. 11:00-15:00, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-15:00

«FIERA» στη The Holy Art Gallery Athens

Η έκθεση με τίτλο «FIERA» έρχεται με έργα τέχνης και καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο! Το high tech εκθεσιακό περιβάλλον της The Holy Art Gallery στην Αθήνα φιλοξενεί πίνακες ζωγραφικής, digital έργα, φωτογραφίες, video art, ακόμη και γλυπτά.

27/1-5/2, The Holy Art Gallery Athens, Πραξιτέλους 26, Δευτ.-Πέμ. 10:00-13:00 & 14:00-18:00, Παρ. 19:30-22:00, Σάβ.-Κυρ. 13:00-17:00 & 18:00-22:00, είσοδος ελεύθερη (με κράτηση)

«τιθωνοί» της Άλκηστης Μαυροκεφάλου στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Στην έκθεση παρουσιάζεται μια νέα σειρά μικρογλυπτών, με το μεγαλύτερο μέρος των υλικών τους να αντλούνται απευθείας από τη φύση. Πουκάμισα τζιτζικιών, απομεινάρια οστρακοειδών, πέταλα λουλουδιών, πυρήνες φρούτων και τσόφλια ξηρών καρπών συνυπάρχουν με χρώματα, κλωστές, δαντέλες και ρητίνη.

26/1-24/3, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Τρ. & Πέμ. 15:00-20:00, Τετ. & Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

Ο Felix R. Cid στην Allouche Βenias Gallery

Ο Felix R. Cid ζει και εργάζεται ανάμεσα στην Ίμπιζα, τη Μαδρίτη και το Μπρούκλιν. Ο χώρος εργασίας του είναι ένα κοντέινερ στην ύπαιθρο ενός νησιού της Μεσογείου. Η φύση που τον περιβάλλει, ανέγγιχτη από το ανθρώπινο αποτύπωμα, γίνεται η κύρια πηγή έμπνευσής του, μαζί με το μύθο του Γκιλγκαμές.

Από 28/1, Allouche Βenias Gallery, Κανάρη 1 & Ακαδημίας, Μέγαρο Δεληγιώργη, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

ΕΚΘΕΣΗ

«Μεταμορφώσεις» από την ομάδα miss dialectic

Η ομάδα επιμέλειας εκθέσεων και δράσεων σύγχρονης τέχνης miss dialectic παρουσιάζει το διακαλλιτεχνικό πρότζεκτ Μεταμορφώσεις, ένα αφιέρωμα 38 καλλιτεχνών στις σύγχρονες μορφές αφήγησης που αναπτύσσονται γύρω από τα παραμύθια και στη σύνδεσή τους με την εγχώρια καλλιτεχνική δημιουργία.

Από 25/1, A FOREST, Καλλιδρομίου 40, Τετ.-Παρ. 18:00-20:00, Σάβ. 13:00-15:00 / DOLCE, Σίνα 62, Νεάπολη, Τρ. & Πέμ. 11:00-18:00

«Η ανάγκη της θύμησης» στο Επιγραφικό Μουσείο

Παρατείνεται έως και την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου η εικαστική έκθεση «H ανάγκη της θύμησης» που διοργανώνεται από το σωματείο «Ένωση Καλλιτεχνών-Συντηρητών Υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού» σε συνεργασία με το Επιγραφικό Μουσείο και τη συμμετοχή 15 καλλιτεχνών.

Έως 5/2, Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, Τετ.-Δευτ. 08:30-15:30, είσοδος: 2 ευρώ

«Anything is better than the truth» του Markus Huemer

Με μια πρώτη ματιά, τα μοτίβα των έργων παρουσιάζουν τοπία και φυτά της Ιρλανδίας. Σε δεύτερη ανάγνωση όμως παρατηρεί κανείς ότι απεικονίζονται κάποια ιδιαίτερα φυτά, τα λεγόμενα κρυπτόγαμα, μορφές ζωής που αναπαράγονται α-σεξουαλικά. Η ψηφιακή επεξεργασία των εικόνων, που ύστερα μετατρέπεται σε ζωγραφική, αποτελεί το καλλιτεχνικό και εικονογραφικό θέμα της έκθεσης αυτής.

26/1-24/3, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Τρ. & Πέμ. 15:00-20:00, Τετ. & Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Tautologies» της Ειρήνης Ρούμπη στο Fools’ Bar

Μια multimedia έκθεση που περιλαμβάνει φωτογραφία, φωτογράμματα, εγκαταστάσεις που έχουν ως αφετηρία τη φωτογραφία αλλά και stop-motion βίντεο, όλα προσαρμοσμένα και διαμορφωμένα στον ίδιο τον χώρο της έκθεσης σε μια ενοποιημένη site-specific προσπάθεια. Είναι η ταυτολογία μια χωρίς σημασία επανάληψη;

27/1-5/2, Fools’ Bar, Ερμού 24, Μαρούσι, 10:00-02:00

Κωνσταντίνος Δοξιάδης και πληροφοριακός μοντερνισμός στη Στέγη

Πόλεις, υπολογιστές και κοινότητες σε μια έκθεση σε δύο επεισόδια. Με υλικό από το Αρχείο Κωνσταντίνου Α. Δοξιάδη αλλά και με νέα έρευνα στη σύγχρονη Αθήνα η έκθεση αναδεικνύει πώς συνδέονται η μεταπολεμική περίοδος με τη σύγχρονή μας εποχή μέσα από ιδέες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων, τον αστικό χώρο και τους ανθρώπους.

28/1-26/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Στέγη (-1), Συγγρού 107, είσοδος ελεύθερη

«Αλέκος Φασιανός, έργα 1960-1980», στο Μουσείο Μπουζιάνη

Ζωγραφιές σε καμβά, μονοτυπίες, μελάνια, ντοκουμέντα και μοναδικές χειροποίητες αφίσες από τη δεκαετία του ’60 έως και το 1980 εκτίθενται για πρώτη φορά και ιχνηλατούν την πορεία του ζωγράφου στα πιο δημιουργικά του χρόνια.

10/1-30/3, Μουσείο Μπουζιάνη, Γιώργου Μπουζιάνη 27-31, Δάφνη, Πέμ.-Κυρ. 12:00-16:00

ΕΚΘΕΣΗ - Performance

«Τα πάντα, παντού, διαρκώς» της Hannah Toticki στο ΕΜΣΤ

Η πρώτη παρουσίαση του έργου της Δανής καλλιτέχνιδας στην Ελλάδα εξετάζει τον ρόλο της εργασίας στις δυτικές κοινωνίες, την παραγωγικότητα, την επιτάχυνση, την εξουθένωση, τη φυσική και φαντασιακή εξάρτηση από αυτήν ως μια νέα κοσμική θρησκεία. Περφόρμανς της ίδιας με τίτλο «Eις μίαν ιεράν εργασίαν» στο φουαγέ του Μουσείου το Σάββατο 28/1 στις 18:00 και στις 20:30.

28/1-28/5, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο ΦΙΞ), Τρ.-Κυρ. 11:00-19:00, Πέμ. έως τις 22:00

ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Asifa Hellas Day 2023»: Το ελληνικό animation στο Ρομάντσο

Μια ολοήμερη ανοιχτή εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο που απευθύνεται σε ολόκληρη την κοινότητα των ελληνικών κινουμένων σχεδίων και περιλαμβάνει προβολές για όλη την οικογένεια, παρουσιάσεις από σημαντικούς διεθνείς προσκεκλημένους, συζητήσεις και την απονομή των ετήσιων βραβείων «Στράτος Στασινός».

29/1, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 2-4, 12:00-20:00, είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Domenico Nordio και Orazio Sciortino στο Μέγαρο

Ο Ιταλός βιολονίστας Domenico Nordio συμπληρώνει φέτος τριάντα πέντε χρόνια καριέρας, μετρώντας πάνω από δύο χιλιάδες συναυλίες σε ενενήντα τρεις χώρες και στις πέντε ηπείρους. Αλλά και ο πιανιστικός του συνοδοιπόρος Οράτσιο Σορτίνο συνεργάζεται τακτικά με μεγάλους μουσικούς οργανισμούς παγκοσμίως τόσο ως πιανίστας όσο και ως συνθέτης.

1/2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, είσοδος: 8-18 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

«Φάλσταφ» του Τζουζέπε Βέρντι στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Το κύκνειο άσμα του Τζουζέπε Βέρντι σε μουσική διεύθυνση Πιερ-Τζόρτζιο Μοράντι και σκηνοθεσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή του φημισμένου βρετανικού Φεστιβάλ Όπερας του Γκλάιντμπορν, Στίβεν Λάνγκριτζ. Στον ρόλο του τίτλου ο κορυφαίος Έλληνας βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς.

26, 29/1 & 1, 4, 7, 10/2, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 19:30 (Κυρ. 18:30), είσοδος: 10-100 ευρώ

«Στρέλλα» στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Η ταινία Στρέλλα του Πάνου Χ. Κούτρα γίνεται όπερα δωματίου μετά από ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον συνθέτη Μιχάλη Παρασκάκη. Μια ταινία εμβληματική για την ορατότητα των τρανς και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

1-12/2 (εκτός 2, 6, 9/2), Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30 (Κυρ. 19:30), είσοδος: 10-20 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Axis Mundi - Το τελευταίο δέντρο» στο Bios

Από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και σήμερα το δέντρο βρίσκεται στο κέντρο πολλών θρησκευτικών λατρειών. Το «Κοσμικό Δέντρο» ή αλλιώς το «Δέντρο της Ζωής» αποτελεί τον άξονα πάνω στον οποίο στηρίζεται ο κόσμος (Axis Mundi).

20/1-19/2, Bios, Πειραιώς 84, Παρ. & Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Conway The Machine στο Gagarin

Ο ράπερ που εκπροσωπεί όσο λίγοι το grimy old-school New York hip-hop ως σόλο καλλιτέχνης αλλά και ως μέλος και συνιδρυτής της Griselda θα επισκεφτεί για πρώτη φορά τη χώρα μας στις 27 Ιανουαρίου στο Gagarin.

27/1, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:30, είσοδος: 28 ευρώ

Οι 1000MODS στο Gagarin

Το Metal Hammer γιορτάζει 38 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα περίπτερα και ανεβάζει στη σκηνή του Gagarin 205 την Κυριακή 29 Ιανουαρίου τους 1000MODS, μαζί με τους Black Stone Machine και τους Lazy Man’s Load.

29/1, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 19:30, είσοδος: 15 ευρώ

Οι Kontravoid και οι Night in Athens στην Death Disco

Οι Καναδοί Kontravoid επισκέπτονται για πρώτη φορά την Ελλάδα για να ανέβουν με τη σκοτεινή χορευτική μουσική τους και τις αγαπημένες μάσκες τους στη σκηνή της Death Disco. Μαζί τους οι Night in Athens, «a diy dark synth project coming from hell».

28/1, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 16 ευρώ (προπώληση), 18 ευρώ (ταμείο)

Ο John Talabot με τον DJ Sotofett στο Ωδείο Αθηνών

Ο John Talabot κατέχει μοναδική θέση στο σημερινό ηλεκτρονικό τοπίο. Μια θέση που έχει χαράξει ο ίδιος μένοντας πιστός σε ένα καλλιτεχνικό όραμα που είναι ευρύ στο πεδίο εφαρμογής του και συγκεκριμένο στις πεποιθήσεις του. Μαζί του ο Νορβηγός DJ Sotofett.

29/1, Ωδείο Αθηνών, Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, 17:00, 18 ευρώ (γενική προπώληση)

Ο ELIOT παρουσιάζει το «Lotus» στο six d.o.g.s

O ELIOT παρουσιάζει ζωντανά τη νέα του δισκογραφική δουλειά όπου έχει υφάνει ένα synth pop electronica μωσαϊκό. Ανοίγει η πρωτοεμφανιζόμενη MC/rapper Ero Seagull. Από τα μεσάνυχτα και μετά στα decks o Ολλανδός DJ και παραγωγός Masalo.

27/1, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο)

Οι Allochiria και οι Sadhus στο AN Club

Έχοντας δημιουργηθεί το 2008 στην Αθήνα, οι post-sludge metallers Allochiria μετρούν έως τώρα δύο στούντιο άλμπουμ. Μαζί του οι Sadhus «The Smoking Community». Ο στόχος τους ένας, η ισοπέδωση.

28/1, AN Club, Σολωμού 13, 21:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 (ταμείο)

Οι Αnima Triste στο AN Club

Οι Αnima Triste επιστρέφουν στις 27 Ιανουαρίου στη σκηνή του AN για να παρουσιάσουν το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο «Alone» τη μέρα της επίσημης κυκλοφορίας του.

27/1, AN Club, Σολωμού 13, 21:30, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Noda And The Pappas στο Ρομάντσο

Η μπάντα που τις τελευταίες δύο εβδομάδες περιοδεύει στην Ευρώπη με ένα από τα καλύτερα εγχώρια άλμπουμ του 2022 επιστρέφει στην πόλη για να παρουσιάσει στο Ρομάντσο ολόκληρο το «Piano in the shower». Ανοίγουν οι punk rockers ENOUGH!.

28/1, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

Ο Abismo παρουσιάζει τη «Χίμαιρα» στο Temple

Μετά την απήχηση που είχε ο δίσκος στις ψηφιακές πλατφόρμες, ήρθε η ώρα ο Abismo να σταθεί στη σκηνή του Temple και να αφηγηθεί live την ιστορία της δικής του «Χίμαιρας». Μαζί του στα decks ο Zastone με special guests τους DWN και Stab. Επίσης, opening act από Aprositos και supporting acts από Tzol, NKT και Rafu.

27/1, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

28 & 29/1 Piano Days στο Μέγαρο

Tο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει για πρώτη φορά τις Piano Days@Megaron, ένα εορταστικό διήμερο αφιερωμένο στο πιάνο με συναυλίες που θα αναδείξουν τηn προσαρμοστικότητα αυτού του μαγικού οργάνου στα διαφορετικά είδη μουσικής, εκπαιδευτικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους και απρόσμενες μουσικές συναντήσεις.

28-29/1, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, είσοδος: 0-12 ευρώ

«Πέρα από τη θάλασσα»: Ο Παύλος Παυλίδης συναντά τον Γιάννη Μαρκόπουλο στη Στέγη

Με αφορμή τη συμπλήρωση oγδόντα χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Παύλος Παυλίδης διασκευάζει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης δεκαέξι από τις σημαντικότερες συνθέσεις του. Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση σε σκηνοθεσία Χρήστου Σαρρή.

1-5/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Στέγη (Κεντρική Σκηνή), Συγγρού 107, 20:30, είσοδος: 5-18 ευρώ

Jazz poetry του 20ού αιώνα & ιαπωνικά χαϊκού στο Γουλανδρή

Η δημοφιλής σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή «Jazz στο Μουσείο» εγκαινιάζει την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου έναν νέο κύκλο με τίτλο «Ποίηση και Jazz», ο οποίος ξεκινά με ένα αφιέρωμα στην jazz poetry του 20ού αιώνα και στα ιαπωνικά χαϊκού από το κουαρτέτο We Real Cool.

27/1, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, 20:30, είσοδος: 20 ευρώ

Ο Πέτρος Κλαμπάνης στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Ο μπασίστας και συνθέτης Πέτρος Κλαμπάνης θα παρουσιάσει μαζί με ένα διεθνές σχήμα μουσικών τον έκτο προσωπικό δίσκο του «Tora Collective» στην αίθουσα συναυλιών του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».

28/1, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 21:00, 12-15 ευρώ