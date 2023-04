29ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Όσα θα δούμε στη φετινή διοργάνωση

Ένα δρώμενο από τη χορεύτρια Λαμπρινή Γκόλια, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του 29ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, έδωσε περίπου τον τόνο για τη θεματική αυτής της χρονιάς.

Το σώμα στροβιλιζόμενο, δεχόμενο πιέσεις και ερεθίσματα, άλλοτε ανακλαστικά άλλοτε μυστηριακά, αντιδρά. Ως τόπος οίκησης του πνευματικού, ως κατοικία του φθαρτού, ως μνημείο λατρείας.

Το 29χρονο φέτος Φεστιβάλ, σαν ώριμο παιδί εξαιρετικά γόνιμων συνθηκών, με πλούσια ιστορία και μεγάλες προκλήσεις που σχετίζονται με το μέλλον όλων μας, είναι σήμερα ο μόνος περιφερειακός θεσμός από αυτούς που ίδρυσε ο Θάνος Μικρούτσικος, που κατάφερε σε πείσμα των συνθηκών να επιβιώσει, να ανθίσει αλλά και να στρέφεται σε μια μετάλλαξη, διατηρώντας το ύφος, ανοίγοντας το περιεχόμενό του σε νέα λεξιλόγια, σε μια διαρκή και εξελισσόμενη εξωστρέφεια που το χαρακτηρίζει από τα πρώτα κιόλας χρόνια της λειτουργίας του.

Η χορογράφος και χορεύτρια Λίντα Καπετανέα που βρίσκεται στο τιμόνι της διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια, δίνοντάς μας το θέμα που διατρέχει τις φετινές εκδηλώσεις και τον τίτλο «Επιστροφή στο Σώμα», δεν παρέλειψε να μιλήσει γι' αυτό το άγνωστο πεδίο, που δε γνωρίζουμε μετά από αιώνες γνώσης.

Στο φετινό φεστιβάλ εξετάζεται το σώμα σε σχέση με τη ζωή και από αυτή η σχέση δε θα μπορούσαν να λείπουν οι σύγχρονες προκλήσεις και τα μεγάλα ερωτηματικά που σχετίζονται όχι μόνο με το πώς ζούμε αλλά και τι θα αφήσουμε πίσω μας στους επόμενους.

Χορογράφοι και επιστήμονες, καλλιτέχνες και απλοί θνητοί δεν παραλείπουν να εξετάζουν συστηματικά και βιωματικά την περιπέτεια του ανθρώπινου σώματος σε όλη την ιστορία του, τις αντιδράσεις, τα ασθένειες και τις ιάσεις, τις αυτενέργειες και τις άμυνες, την επιβιωτική του ανάγκη και τον μηχανισμό που γεννά.

Ωστόσο, ολοένα και περισσότερο εξετάζουμε τα τελευταία χρόνια τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επανασυνδεθούμε με το σώμα μας, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και να επανεφεύρουμε ένα νέο σύστημα σχέσης.

Γι' αυτό το σήμα, τον τόπο ύπαρξης και αποκάλυψης της ζωής, θα μιλήσουν μέσα από την εργασία τους διακεκριμένοι χορογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε συνομιλία με νέους δημιουργούς σε τρεις χώρους μέσα στην Καλαμάτα, στο Μέγαρο Χορού, τη μικρή σκηνή και την πλατεία, ενώ στις ημέρες του Ιουλίου που θα διαρκέσει το φεστιβάλ, από τις 14 έως τις 23, θα παρακολουθήσουμε 17 παραγωγές από 10 χώρες και 4 ηπείρους. 16 από αυτές θα έρθουν από το εξωτερικό ενώ οι 9 είναι ελληνικές παραγωγές. Πλαισιώνονται από 8 παράλληλες εκδηλώσεις.

Η χορογράφος και χορεύτρια Λίντα Καπετανέα βρίσκεται στο τιμόνι της διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια. Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Τους επισκέπτες του Μεγάρου Χορού θα υποδέχεται η εγκατάσταση Shooting Stars του Αντονέλο Γκέτζι ενώ η έναρξη θα γίνει με την κινέζικη ομάδα χορού Τάο, μια από τις λίγες ομάδες από την Κίνα που ταξιδεύουν διεθνώς, η οποία βραβεύτηκε πρόσφατα από την Μπιενάλε Χορού της Βενετίας.

Στην κεντρική σκηνή ακολουθεί η χορογραφική δουλειά του Άντι Λάτσικ, η ομάδα από τον Καναδά Out inner space και ο Μάρκο ντα Σίλβα Φερέιρα, ενώ στη μικρή σκηνή θα δούμε τις δουλειές των Κριστιάν Ριζό, Βάσως Γιαννακοπούλου, Ηλία Χατζηγεωργίου, Ιωάννας Παρασκευοπούλου και στην κεντρική πλατεία θα παρουσιαστούν δουλειές των Αντώνη Φωνιαδάκη, Δανάης και Διονύσιου, και των τελειόφοιτων της ΚΣΟΤ.

Κλείνοντας την παρουσίαση, η Λίντα Καπετανέα αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών προκειμένου να αναγνωριστούν και να διαβαθμιστούν οι σπουδές τους. Και η ίδια απόφοιτη της ΚΣΟΤ, είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει από πρώτο χέρι την περιπέτεια των Ελλήνων χορευτών όταν αποφοιτούν από τη μοναδική κρατική σχολή χορού. Ζήτησε τον σεβασμό και την αναγνώριση των σπουδών ως στοιχεία μιας συμπόρευσης και ανάπτυξης όχι μόνο των σχέσεων ενός κράτους με τους καλλιτέχνες του αλλά και για τη χάραξη μιας πολιτικής που θα κάνει το πολύ αδικημένο αυτό κομμάτι σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης στη χώρα μας να αποκτήσει σώμα, κύρος, να κερδίσει μεγαλύτερο κοινό και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

MAIN STAGE – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Tao Dance Theater. Φωτ.: Fan Xi

H έναρξη του καλλιτεχνικού προγράμματος γίνεται στις 14.7 με το έργο 11 από την σπουδαία ομάδα χορού Tao Dance Theater, η οποία βραβεύτηκε με Αργυρό Λέοντα στη Μπιενάλε της Βενετίας 2023 για το συνολικό της έργο. Η ομάδα Tao Dance Theater ιδρύθηκε από τους Tao Ye, Duan Ni και Wang Hao στο Πεκίνο και είναι μία από τις ελάχιστες κινεζικές ομάδες σύγχρονου χορού της οποίας η δουλειά κυκλοφορεί εκτός ορίων Κίνας και έχει αναθέσεις από σπουδαίους πολιτιστικούς οργανισμούς σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σίδνεϊ και Παρίσι. Η αφοσίωση των μελών της ομάδας στην τέχνη τους και στην τελειότητα αγγίζει τα όρια του ασκητισμού. Το έργο 11 εντάσσεται σε μια σειρά έργων τα οποία αποκαλούνται Numerical Series και εκφράζουν μέσω του τίτλου τους την ανάγκη της ομάδας να κινηθεί εκτός των ορίων της αφηγηματικότητας. Η βασική τους προσέγγιση είναι το ίδιο το σώμα και η φυσική του έκφραση, η αναζήτηση απλότητας και καθαρότητας στην κίνηση για την αποκάλυψη ενός κρυμμένου πρωτόγονου εσωτερικού κόσμου έξω από τις παρεμβάσεις του σύγχρονου πολιτισμού του άκρατου καταναλωτισμού όχι μόνο αγαθών αλλά και ιδεών, θεαμάτων και καλλιτεχνικών έργων. Το έργο παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Μπιενάλε Χορού Βενετίας ενώ έχει ήδη παρουσιαστεί σε πάνω από 40 χώρες και 100 διαφορετικά φεστιβάλ.

Στιγμιότυπο από την παράσταση The Others του Anton Lachky. Φωτ.: Χριστίνα Γεωργιάδου

Ακολουθεί στις 16.7 το βραβευμένο και σε παγκόσμια περιοδεία έργο The Others, του παθιασμένου Σλοβάκου Anton Lachky [Άντον Λάτσκι]. Η παράσταση The Others, μια παράσταση για όλη την οικογενεια, αφηγείται την ιστορία τεσσάρων ανθρώπων που ζουν σε έναν παράξενα απομονωμένο κόσμο. Το έργο ξεκινά με έναν «νέο μύθο» που επινοήθηκε ειδικά για την περίσταση και υποδηλώνει την πτώση του σύγχρονου κόσμου μας, ενώ παράλληλα σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά μιας πιθανής αναγέννησης. Το έργο The Others πρωτοπαρουσιάστηκε στο Charleroi Danse τον Μάιο του 2021 και έχει ήδη παρασταθεί 55 φορές. Η παγκόσμια περιοδεία του περιλαμβάνει 100 ακόμα παραστάσεις σε 10 διαφορετικές χώρες μέχρι το τέλος του 2024. Το έργο έλαβε βραβείο Maeterlinck 2022 για την «Καλύτερη Χορευτική Παράσταση», το Βραβείο της Υπουργού Παιδείας του Βελγίου και το βραβείο «Αγαπημένης παράστασης των κριτικών».

Στις 18.07 έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι Out Innerspace Dance Theatre & Film Society από τον Καναδά με το έργο Bygones. Φωτ.: Jessica Han

Στις 18.07 για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται οι Out Innerspace Dance Theatre & Film Society από τον Καναδά με το έργο Bygones. Oι Out Innerspace David Raymond [Ντέιβιντ Ρέιμοντ] και Tiffany Tregarthen [Τίφανι Τρεγκάρθεν] με έργα καινοτόμα αλλά και προσβάσιμα την ίδια στιγμή, ξεπερνούν την παραδοσιακή αισθητική και τις κλασικές φόρμες με ανεξάντλητη ευρηματικότητα. Μέσω διαρκούς έρευνας και συνεχούς πειραματισμού, γιορτάζουν την αμφισβήτηση των προκαταλήψεων γύρω από το τι μπορούμε να περιμένουμε, να βιώσουμε και να αντιμετωπίσουμε στο σύγχρονο χορό. Το έργο Bygones εξερευνά τη σύνδεση μεταξύ δημιουργίας και καταστροφής και τη σχέση μορφής και αμορφίας. Η καταστροφή διαταράσσει την υλική πραγματικότητα, ανατρέπει τη λογική και μας καλεί σε υπερβάσεις. Η αλλαγή αποτελεί το πρόβλημα και τη λύση την ίδια στιγμή, προσφέροντάς μας τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης και της επανασύνδεσης.

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23.07 με την εκρηκτική ομάδα του Πορτογάλου Marco da Silva Ferreira

Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής ολοκληρώνεται στις 22 και 23.07 με την εκρηκτική ομάδα του Πορτογάλου Marco da Silva Ferreira [Μάρκο ντα Σίλβα Φερρέιρα] και το φημισμένο τους έργο CARCAÇA. Είναι απαραίτητο μας λέει ο Ferreira να έρθουμε σε ρήξη με το αυταρχικό, ολοκληρωτικό και πατερναλιστικό παρελθόν. Στο CARCAÇA προτείνεται μια άσκηση που ενσωματώνει το παρελθόν και το παρόν. Πώς αποφασίζουμε να ξεχάσουμε και πώς να θυμηθούμε; Ποιος είναι ο ρόλος των ατομικών ταυτοτήτων στην οικοδόμηση μιας κοινότητας; Ποια είναι η κινητήρια δύναμη μιας ταυτότητας; Σε ποιον κόσμο κινείται το ατομικό και συλλογικό σώμα; Ή, μάλλον, ποια σώματα διασχίζουν τον κόσμο αυτό; Το ηχητικό τοπίο του έργου έχουν αναλάβει ο João Pais Filipe [Ζοάο Παΐς Φιλίπε] και ο Luis Pestana [Λουίς Πεστάνα] με αναφορές από την παραδοσιακή ως την electro μουσική με σκοπό να οδηγήσουν το ζωντανό σώμα σε μία πράξη επαναστατική και καρναβαλική συγχρόνως.

BLACK BOX - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Στο Black Box φιλοξενούνται 4 παραγωγές, 3 Ελλήνων και ενός Γάλλου χορογράφου. Ο Γάλλος Christian Rizzo [Κριστιάν Ριζό] μας παρουσιάζει στις 15 και 16.07 το σόλο EN SON LIEU με πρωταγωνιστή τον Nicolas Fayol [Νικολά Φαγιόλ]. Το En son lieu, αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε Στη θέση του, παρακολουθεί όσο στενότερα γίνεται τη γένεση χορών στο φυσικό τους περιβάλλον. Στόχος αυτού του έργου είναι να αποσυνθέσει χορούς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε περιβάλλον στούντιο, επανατοποθετώντας τους στο φυσικό τοπίο και παρατηρώντας τι προκύπτει μετά την επαφή. Το έργο παρουσιάζεται με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Στις 19.07 η Βάσω Γιαννακοπούλου μας παρουσιάζει το έργο FLUTTER στο οποίο χορογραφεί τον Νώντα Δαμόπουλο σε ένα υπερρεαλιστικό σόλο διαπραγμάτευσης της ύπαρξης και του απύθμενου βάθους της. Μια κλειδαρότρυπα που μεγεθύνεται μπροστά στο μάτι του θεατή και δημιουργεί έναν ενδιάμεσο χώρο όπου το προσωπικό γίνεται δημόσιο, φέρνοντας στο προσκήνιο τον άνθρωπο που στέκεται απέναντι στον κόσμο μα πιο πολύ απέναντι στον εαυτό του.

Η Βάσω Γιαννακοπούλου παρουσιάζει το έργο FLUTTER. Φωτ.: Χριστίνα Γεωργιάδου

Στις 21.07 ο Ηλίας Χατζηγεωργίου παρουσιάζει το A BOUNCE 4 MEN (κεντρική φωτογραφία). Πίσω από τα στερεότυπα της ανδροκρατούμενης hip hop κουλτούρας, που ζητά διαπιστευτήρια δύναμης, κυριαρχίας και εξουσίας, τέσσερις άνδρες μάχονται για να βρουν τον προσωπικό τους παλμό και να οδηγηθούν σε κάτι πιο βαθύ, ουσιώδες και αρχέγονο. Άλλοτε με χιούμορ και αυτοσαρκασμό και άλλοτε με σκληρότητα, βία και φόβο.

Το πρόγραμμα του Black Box ολοκληρώνεται στις 22.07 με την Ιωάννα Παρασκευοπούλου και τον Γιώργο Κοτσιφάκη να μας παρουσιάζουν σε χορογραφία της πρώτης το έργο MOS. Στο έργο MOS το σώμα συνυπάρχει με παράδοξα αντικείμενα και υλικά που λειτουργούν ως μέσα παραγωγής ήχου και οι θεατές μετατρέπονται σε ακροατές ενός αυτοσχέδιου και ανομοιογενούς soundtrack, που εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Η περιοδεία των δύο έργων, παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος «Εξωστρέφεια» της Στέγης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Το έργο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ του ντουέτου Δανάη & Διονύσιος

Στο πρόγραμμα της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών τα οποία παρουσιάζονται με δωρεάν είσοδο και είναι ανοιχτά σε όλο το κοινό. Χορός στην πόλη, λοιπόν, κάθε βράδυ στις 21:00 με 9 υπαίθριες παραστάσεις. Στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού στον κεντρικό δημόσιο χώρο της Καλαμάτας από τις 15 μέχρι τις 22 Ιουλίου θα δούμε με σειρά εμφάνισης:

15.07: Το έργο MΠΟΛΕΡΟ του Αντώνη Φωνιαδάκη και το έργο FÁRISA από το ντουέτο Δανάη & Διονύσιος

16.07: Το ίδιο ντουέτο, η Δανάη και ο Διονύσιος, θα μας παρουσιάσουν ένα δεύτερο έργο, αυτή τη φορά για όλη την οικογένεια με τίτλο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ

17.07: Το έργο LALOBA της Λαμπρινής Γκόλια

18.07: Το έργο ΑΝΑΒΡΑ της Eιρήνης Αποστολάτου

19.07: Tο έργο TWO της Sita Ostheimer

20.07: Το έργο REMEMBERING BODIES που παρουσιάζεται σε συνεργασία με την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, σε χορογραφία της Εύας Γεωργιτσοπούλου, με τη συμμετοχή τελειόφοιτων της Σχολής, και το έργο της Μαριάννας Τζούδα ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ

22.07: Το έργο ΑΜΑΕ των Εliana Stragapede και Borna Babić.



ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Tο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται για τέταρτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο με τίτλο «Χορός σε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου» που υλοποιείται φέτος για τρίτη χρονιά σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα παρουσιαστούν στις 16.7, στις 17.7 και στις 18.7 σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Σπάρτης, της Τρίπολης και του Ναυπλίου τα έργα ΒΟLERO της ομάδας του Αντώνη Φωνιαδάκη και ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ της Mαριάνας Τζούδα.

Η εκδήλωση Αrt within One, η οποία ξεκίνησε πρόπερσι και είχε μεγάλη ανταπόκριση σε κοινό και καλλιτέχνες, θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 21.7. Πρόκειται για μια εκδήλωση τόσο αγαπητή στο κοινό που εξελίσσεται πλέον σε γιορτή που την περιμένουν όλοι. Οι συμμετέχοντες καλούνται μέσα από μια διαδικασία ζωντανής μάχης να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να δείξουν στην καλλιτεχνική κοινότητα την προσωπική τους προσέγγιση στην κίνηση μέσα σε ένα λεπτό ενώ το κοινό αναδεικνύει τον αγαπημένο του χορευτή/χορεύτρια.

Στις 13.7 το έργο Ο ΝΑΠΙ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Η ΦΟΥΣΚΑ του ντουέτου Δανάη & Διονύσιος και το έργο ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΜΑΤΙΑ της Mαριάνας Τζούδα θα παρουσιαστούν στον χώρο Agora της Costa Navarino στο πλαίσιο της συνεργασίας του Φεστιβάλ με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με στόχο την ανάδειξη και προώθηση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε διεθνή δίκτυα επισκεπτών. Eπιπλέον, το πρωί της ίδιας μέρας, οι Δανάη & Διονύσιος θα δημιουργήσουν στον ίδιο χώρο ένα εργαστήρι χορού και θεατρικού παιχνιδιού για γονείς και παιδιά με τίτλο Spirit of the Forest.

Puzzle Work με τον Anton Lachky Φωτ.: PERA

Tο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας συνεργάζεται για τέταρτη χρονιά με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο πλαίσιο του 10ου παιδικού διαγωνισμού ζωγραφικής με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο, που πραγματοποιεί το Μουσείο. Στον φετινό διαγωνισμό, τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν τι σημαίνει για αυτά ο Ανθρωπος και το ταξίδι του στον χώρο και τον χρόνο. Όλα τα έργα των παιδιών 4-15 ετών από τη Μεσσηνία θα εκτεθούν στην έκθεση ζωγραφικής με τίτλο Ο Άνθρωπος στο Κέντρο που θα διοργανωθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας από τις 14 έως τις 23 Ιουλίου στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Παράλληλα με την έκθεση διοργανώνεται στις 17.07 επίσης στο Μέγαρο Χορού και εικαστικό εργαστήρι για παιδιά και εφήβους (4-15 ετών) με τίτλο Ο άνθρωπος στο Κέντρο.

Δύο ακόμα παράλληλες εκδηλώσεις. Η πρώτη, το Danceathon διοργανώνεται σε συμπαραγωγή με την ομάδα χορού Almalibre της Αναστασίας Μπρουζιώτη και το Θεσσαλικό Θέατρο. Το Danceathon είναι ένας σύγχρονος μαραθώνιος χορού για επαγγελματίες χορευτές αφιερωμένος στην απόλαυση της αέναης κίνησης με στόχο να προκαλέσει τα όρια των συμμετεχόντων οι οποίοι σταδιακά οδηγούνται στην προσωπική απελευθέρωση και την έκσταση.

Το Shooting Stars των Antonello Ghezzi [Αντονέλο Γκέτσι] είναι μια εγκατάσταση φωτισμού, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής και μας επιτρέπει να παρακολουθούμε σε αληθινό χρόνο πότε ένας μετεωρίτης εισέρχεται στην ατμόσφαιρά μας. Αναλογιζόμενοι την απεραντοσύνη του σύμπαντος επαναπροσδιορίζουμε την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Η εγκατάσταση Shooting Stars φιλοξενείται σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και θα περιοδεύσει στη Μαδρίτη και σε μία σειρά προορισμών στη Νότια Αμερική. Την επόμενη χρονιά, θα αποτελέσει μέρος μιας έκθεσης στο Μουσείο Saint-Ex στη Reims [Ρενς] της Γαλλίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εργαστήρι κίνησης «50+» από την Πηνελόπη Μωρούτ για ενήλικες. Φωτ.: Albert Vidal

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ αναπτύσσεται, όπως κάθε χρόνο, σε 3 άξονες: εκπαίδευση για μαθητές χορού της Καλαμάτας, για επαγγελματίες, για το ευρύ κοινό όλων των ηλικιών και τα ΑμεΑ.

Στον πρώτο άξονα το πρόγραμμα Keep Dancing ολοκληρώνει τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας του σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας και με μετακλήσεις Ελλήνων δασκάλων σύγχρονου χορού καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ αποτελείται από 4 σεμινάρια τα οποία θα καλύψουν συνολικά 54 ώρες διδασκαλίας.

Ειδικότερα τα σεμινάρια, τα οποία θα λάβουν χώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, είναι τα εξής:

• Puzzle Work (15 ώρες) με τον Anton Lachky (Σλοβακία) από τις 14 έως τις 18 Ιουλίου.

• Fighting Monkey Partnering-Body to Body (9 ώρες) με τους Λίντα Καπετανέα και Jozef Fruček από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου.

• Sparkling Imagination - Ιmprovisation workshop (18 ώρες) με τον Ηοracio Macuacua (Μοζαμβίκη) από τις 17 έως τις 23 Ιουλίου.

• Complex Simplicity (12 ώρες) με την Sita Ostheimer (Γερμανία) από τις 19 έως τις 23 Ιουλίου.

Τρεχούμενο Νερό - Εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά και εφήβους από την Βιτόρια Κωτσάλου

Τα εργαστήρια για το κοινό περιλαμβάνουν ένα εργαστήρι για παιδιά και εφήβους, ένα για γονείς και παιδιά, ένα για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και ένα σεμινάριο κίνησης για ΑμεΑ, και είναι τα εξής:

1) Τρεχούμενο Νερό - Εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά και εφήβους από την Βιτόρια Κωτσάλου, από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, με παρουσίαση της δουλειάς τους στις 11 Ιουλίου.

2) Εργαστήρι χορού για γονείς και παιδιά από την Βιτόρια Κωτσάλου στις 8 και 9 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

3) Εργαστήρι κίνησης «50+» από την Πηνελόπη Μωρούτ για ενήλικες. Από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

4) Σεμινάριο κίνησης για ΑμεΑ από την Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη και την Ειρήνη Κουρουβάνη, από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)