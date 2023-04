28 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (21-27/4/23)

«Το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά σ’ αγαπώ τόσο πολύ» του Denys Shantar στην γκαλερί Crux

Ο Ουκρανός εικαστικός και ακτιβιστής Denys Shantar χρησιμοποιεί μνήμες, δικές του ή άλλων, δημιουργώντας αφηγήσεις μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας και εξερευνώντας την παιδική ηλικία, τη θρησκεία, τη μετανάστευση και το queerness.

21/3-3/6, Crux Galerie, Σέκερη 4, Κολωνάκι, Πέμ.-Παρ. 17:00-21:00, Σάβ. 13:00-17:00

Pale Oaks & Girls On Bread στο six d.o.g.s

Συνδυάζοντας χαμηλά κουρδίσματα και μελωδίες εμπνευσμένες από το emo των mid ’00s, οι Pale Oaks έρχονται στο six d.o.g.s.

Συνδυάζοντας χαμηλά κουρδίσματα και μελωδίες εμπνευσμένες από το emo των mid ’00s, οι Pale Oaks, με synths από τα ’80s και μεγάλα pop hooks, αστειευόμενοι ξεκίνησαν να αποκαλούν τη μουσική τους «heavy pop», μέχρι που η ταμπέλα κόλλησε. Μαζί τους οι Girls On Bread, ένα math rock instrumental τρίο με jazz, emo και funk επιρροές.

22/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Dopelord, Chipper και Under The Sun στο Temple

«We tune low, we play slow»: έτσι συστήνονται στο κοινό τους οι stoner/doom metal Πολωνοί Dopelord. Φωτ.: Wojciech Kasprzak

«We tune low, we play slow»: έτσι συστήνονται στο κοινό τους οι stoner/doom metal Πολωνοί Dopelord. Οι χαμηλές τονικότητες και η υπερβολή στο fuzz χαρακτήρισαν τη μουσική τους ήδη από την αρχή τους. Το 2012 κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους «Magick Rites», ένα άλμπουμ γεμάτο μακάβριες σκηνές, αναφορά σε ουσίες και απλωμένα riffs.

21/4, Temple, Ιάκχου 17, 20:45, είσοδος: 15 ευρώ

Το Amoralite παρουσιάζεται στο Gong

Η ομάδα του Amoralite αποτελείται από το μουσικό καλλιτεχνικό δίδυμο Liquid Gender, την καλλιτέχνιδα-εικαστικό Κωνσταντίνα Ρίστα και τους παραγωγούς και DJs ηλεκτρονικής μουσικής Χρήστο Βλαχάκη (Isoskeles) και Κέλλυ Ευγενίδη (DJKelly Cortese).

22/4, Gong, πλατεία Θεάτρου 10, 21:00-6:00, είσοδος: 10 ευρώ

Η Μαρίνα Σπανού στο Fuzz

Η Μαρίνα Σπανού μας προσκαλεί σε μια μουσική περιπλάνηση στην Αθήνα μαζί με την μπάντα της. Την Κυριακή 23 Απριλίου μας καλεί στο Fuzz σε μια διαδρομή από τα αγαπημένα στα πιο αγαπημένα, από τα δικά μας στα πιο δικά μας.

23/4, Fuzz Live Music Club, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος: 15 ευρώ

Φεστιβάλ Ελληνικής Μουσικής στο Μικρό Παλλάς

Ο «Θησαυρός του Γιάννη Παπαϊωάννου» και «Μια παράξενη κοπέλα» των Δημήτρη Παπαδημητρίου και Γιώργου Μπλάνα στο Μικρό Παλλάς. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Ελληνικού Σχεδίου και παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

26/4, Μικρό Παλλάς, Αμερικής 2, 21:15, είσοδος: 8-30 ευρώ

Οι Khirki και Calyces στο AΝ Club

Οι Khirki (Κίρκη) είναι ένα μουσικό τρίο από την Αθήνα που ισορροπεί μεταξύ rock ‘n’ roll και παραδοσιακής μουσικής. Μαζί τους οι Calyces που μας συστήθηκαν δισκογραφικά με το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Impulse to soar».

23/4, AN Club, Σολωμού 13-15, 21:00, είσοδος: 8-10 ευρώ

Αλέξης Καραϊσκάκης-Νάστος & Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου στο Μέγαρο

Δύο εκλεκτοί Έλληνες σολίστ και συγχρόνως ένθερμοι εκτελεστές έργων μουσικής δωματίου καταθέτουν το ταλέντο και την εμπειρία τους στην ερμηνεία γνωστών έργων του Μέντελσον και του Μπετόβεν για βιολοντσέλο και πιάνο.

26/4, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ

Ο Fann στο Gagarin

O Fann (μέχρι πρότινος γνωστός ως Παι.Φαν) επιστρέφει για μία ακόμη περιοδεία, με πρώτο σταθμό του το Gagarin 205.

21/4, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 12 ευρώ

«Βιομηχανικές διαδρομές στην πόλη» από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης

Την Κυριακή 23 Απριλίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 10 χρόνων του μουσείου, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από τον ιστορικό Γιάννη Στογιαννίδη, κατά την οποία οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την ιστορία του εργοστασίου που έδωσε φως και ενέργεια στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις, δωρεάν, με κράτηση θέσης στο viva.gr.

23/4, 28/5, 24/9 & 22/10, σημείο Συνάντησης: μετρό σταθμός «Κεραμεικός» (έξοδος: Τεχνόπολη), 11:00

«ZOE» του Maik Gräf στο Romantso

Οι queer ερμηνείες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και κοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του πρότζεκτ «ZOE» του Γερμανού καλλιτέχνη Maik Gräf, που αποτελείται από φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του art residency του καλλιτέχνη στην Αθήνα το 2021. Σε παραγωγή της The Queer Archive.

21-27/4, Romantso Gallery, Αναξαγόρα 3-5, 17:00-21:00

«Παράλληλα» της Αμαλίας Κορωνάκη στην Chili Art Gallery

Η έκθεση παρουσιάζει ζωγραφικά έργα της καλλιτέχνιδας, που προέκυψαν από τις αστικές πορείες της στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη. Στην έκθεση συμπεριλαμβάνεται καλλιτεχνικό βίντεο που δημιούργησε για την ίδια ο Τούρκος κινηματογραφιστής Batu Özer.

20/4-6/5, Chili Art Gallery, Δημοφώντος 13-15, Τρ., Τετ., Παρ. 11.00-18.00, Πέμ. 12.00-19.00, Σάβ. 11:00-15.00

«#NOSTALGIΑ», ομαδική έκθεση στην ArteVisione gallery

Τριάντα έξι καλλιτέχνες/-ιδες μεταφέρουν εικόνες από το παρελθόν τους στο παρόν όπως τις έζησαν και όπως τις αναδημιούργησαν με τη μνήμη και τη φαντασία τους. Σε επιμέλεια της Νικολένας Καλαϊτζάκη.

21/4-2/5, ArteVisione gallery, Πηλίου 5, πλατεία Κολιάτσου, Δευτ., Τετ. 12:00-16:00, Τρ., Πέμ. 16:30-20:30, Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. & Κυρ. κατόπιν ραντεβού

«Art on Loop London-Athens» στη Holy Art Gallery

Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο εκθέτουν τα έργα τους σε digital μορφή σε Λονδίνο και Αθήνα. Μαζί τους η Ελληνίδα street artist NIQUE, η οποία θα πρωταγωνιστήσει ως special guest artist με το μοναδικό στον χώρο φυσικό έργο της.

21-30/4, The Holy Art Gallery, Πραξιτέλους 26, Δευτ.-Παρ. 09:00-13:00 & 14:00-18:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-17:00

«Μeταβαsη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου στην γκαλερί Έρση

Ο αρχιτέκτονας και ζωγράφος Μιχάλης Παπαδόπουλος εκθέτει τα νέα ζωγραφικά του έργα, δημιουργίες με ακρυλικά χρώματα σε καμβά, όπου η πλούσια, εδεμική βλάστηση πρωταγωνιστεί μέσα σε μια μεσογειακή ατμόσφαιρα.

20/4-2/5, γκαλερί Έρση, Κλεομένους 4, Κολωνάκι, Δευτ.-Παρ. 11:30-15:00 & 17:30-20:30, Σάβ. 11:30-15:00

«Opera Portal» του Gosha Levochkin στην Allouche Benias Gallery

Ο Ρωσοαμερικανός Gosha Levochkin ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και είναι γνωστός για τα μεγάλης κλίμακας, ligne claire έργα του με ακρυλικά. Όντας παιδί της μετανάστευσης, έμαθε πολύ νωρίς τη σημασία της προσαρμογής ως τρόπο πολιτιστικής επιβίωσης, η οποία κυριαρχεί ως θέμα σε όλη τη δουλειά του.

Allouche Benias Gallery, Κανάρη 1, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00

«Fine Art», ομαδική έκθεση φωτογραφίας στην Blank Wall Gallery

Laurent Leoncini, The Girl On The Roof