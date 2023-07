26 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (7-13/7)

ΜΟΥΣΙΚΗ

H Peggy Gou έρχεται στην Αθήνα

Η Gou-mania επιστρέφει στην Αθήνα. H Peggy Gou, μία από τις κορυφαίες DJs του πλανήτη, θα βρεθεί το Σάββατο 8 Ιουλίου στο Faliro Sports Pavillion για ένα από τα επικά sets της που γράφουν ιστορία. Ήδη από το 2017, με τις πρώτες εμφανίσεις της στην Ελλάδα είχε καταφέρει να κερδίσει το ελληνικό κοινό με τα πιο απρόβλεπτα sets.

8/7, Faliro Sports Pavillion, 22:30, είσοδος από 40 ευρώ

Η Μαρίνα Σάττι ζωντανά στην Τεχνόπολη

Φωτ.: Freddie F./ LIFO

Λίγους μήνες μετά τη σαρωτική κυκλοφορία των νέων της τραγουδιών «Πάλι», «Πόνος Κρυφός», «Σπίρτο και Βενζίνη», τη Δευτέρα 10 Ιουλίου η Μαρίνα Σάττι ανεβαίνει στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων. Στη νέα συναυλία της θα παρουσιάσει ζωντανά όλα τα τραγούδια του πρώτου της δίσκου με τίτλο «YENNA».

10/7, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 21:00, είσοδος από 13 ευρώ

Έλλη Πασπαλά – My american songbook

Η Έλλη Πασπαλά παρουσιάζει το δικό της «τετράδιο» αμερικανικών τραγουδιών με τίτλο «My american songbook».

Η Έλλη Πασπαλά παρουσιάζει το δικό της «τετράδιο» αμερικανικών τραγουδιών με τίτλο «My american songbook», συμπεριλαμβάνοντας τις μελωδίες των Τόρι Έιμος, Λέοναρντ Κοέν, Μπομπ Ντίλαν, Κάρολ Κινγκ, Τζόνι Μίτσελ, Ράντι Νιούμαν, Πρινς, Λου Ριντ, Πολ Σάιμον και Στίβι Γουόντερ. Μαζί της στη σκηνή του Ηρωδείου ο μοναδικός Vassilikos, αγαπημένος μουσικός συνοδοιπόρος της.

9/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού-Ηρώδειο, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Η Melody Gardot live στο Ηρώδειο

Μια από τις πιο cool φυσιογνωμίες της τζαζ σκηνής, η Melody Gardot έρχεται στο Ηρώδειο.

Μια από τις πιο cool φυσιογνωμίες της τζαζ σκηνής, η Melody Gardot, που εδώ και πάνω από μια δεκαπενταετία ισορροπεί μουσικά ανάμεσα στη σόουλ, στην bossa nova και στο μπλουζ, θα εμφανιστεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου στο Ηρώδειο για μία και μοναδική συναυλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

12/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού-Ηρώδειο, 21:00, είσοδος από 35 ευρώ

José James live στο Ηρώδειο

Ο James θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ερμηνεύοντας τραγούδια από τα τρία άλμπουμ του που είναι αφιερωμένα στην Billie Holiday, τον Bill Withers και την Erykah Badu.

Ο «τζαζ τραγουδιστής της χιπ χοπ γενιάς», με πυξίδα τις κλασικές του επιρροές (John Coltrane, Marvin Gaye και Billie Holiday), κινείται αβίαστα μεταξύ σόουλ, φανκ, χιπ χοπ και house, τιμώντας πάντα τις γκόσπελ και μπλουζ ρίζες της τζαζ. Ο James θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ερμηνεύοντας τραγούδια από τα τρία άλμπουμ του που είναι αφιερωμένα στην Billie Holiday, τον Bill Withers και την Erykah Badu.

8/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού-Ηρώδειο, 21:00, είσοδος από 25 ευρώ

O διεθνής μουσικός της τζαζ Herbie Hancock στο Ηρώδειο

Ο κορυφαίος τζαζίστας Herbie Hancock θα δώσει μια συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 11 Ιουλίου.

Ο κορυφαίος τζαζίστας Herbie Hancock θα δώσει μια συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 11 Ιουλίου. Στην εντυπωσιακή καριέρα του που εκτείνεται σε πέντε δεκαετίες έχει κερδίσει αμέτρητες βραβεύσεις, ανάμεσα στις οποίες και 14 βραβεία Grammy και ένα βραβείο Όσκαρ. Γεννημένος στο Σικάγο το 1940, ο Χάνκοκ υπήρξε παιδί-θαύμα, δίνοντας κοντσέρτο πιάνου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου σε ηλικία μόλις 11 ετών. Η πρώτη του εμφάνιση στην τζαζ σκηνή υπήρξε η συνεργασία του με τον Donald Byrd το 1960, ενώ δύο χρόνια αργότερα υπέγραψε στην περίφημη δισκογραφική εταιρεία Blue Note.

11/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού-Ηρώδειο, 21:00, είσοδος από 42 ευρώ

Κωνσταντίνος Αργυρός - «Elpida Tour by Coca-Cola»

Ο μεγαλύτερος μουσικός καλλιτέχνης της εποχής μας ταξιδεύει με το «Elpida Tour».

Ο μεγαλύτερος μουσικός καλλιτέχνης της εποχής μας, με διαδοχικές Νo1 επιτυχίες που «μαγεύουν» τις καρδιές του κόσμου και κατακτούν πρωτιές στα digital streams και τις αμέτρητες sold out εμφανίσεις ταξιδεύει με το «Elpida Tour», μια μεγάλη, εντυπωσιακή και υψηλών προδιαγραφών παραγωγή της Panik Live, με την υποστήριξη της Coca-Cola. Μαζί του σε όλες τις συναυλίες θα είναι η Ανδρομάχη. Συμμετέχουν οι Playmen και η Klavdia.

9/7, Θέατρο Πέτρας, Ρωμυλίας 1, 21:00, είσοδος από 18 ευρώ

Η Μαρίζα Ρίζου ζωντανά στο Θέατρο Άλσος

Στο πλαίσιο των καλοκαιρινών της εμφανίσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μαρίζα Ρίζου καταφθάνει στις 10 Ιουλίου στο θέατρο Άλσος, έχοντας μαζί της το τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το Χωριό».

10/7, Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

Παυλίνα Βουλγαράκη «Κόντρα σε όλους μαζί σου»

Η Παυλίνα Βουλγαράκη καταφθάνει στο Κήπο του Μεγάρου την Κυριακή 9 Ιουλίου για μια μεγάλη καλοκαιρινή εμφάνιση.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη καταφθάνει στο Κήπο του Μεγάρου την Κυριακή 9 Ιουλίου για μια μεγάλη καλοκαιρινή εμφάνιση. «Κόντρα» σε ό,τι έχει συνηθίσει το κοινό της ως τώρα, η Παυλίνα Βουλγαράκη θα παρουσιάσει για πρώτη φορά μουσικές δημιουργίες της που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα.

9/7, 21:00, Κήπος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, είσοδος 15 ευρώ

Music Escapades: Nalyssa Green & Melentini στο ΚΠΙΣΝ

Η ενότητα συναυλιών Music Escapades, εγκαινιάζοντας το συναυλιακό πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού στα Πανοραμικά Σκαλιά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, φέρνει μαζί τις ονειρικές μουσικές των Nalyssa Green και Melentini.

07/07, Πανοραμικά Σκαλιά Κέντρο Πολιτισμού ΄Ιδρυμα. Σταύρος Νιάρχος, 21.00, είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Radio Nights στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ο Αθήνα 9.84 συναντά την 7η τέχνη στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος και παρουσιάζουν μαζί στην ταράτσα του θερινού κινηματογράφου Λαΐς το εξαήμερο αφιέρωμα «Radio Nights» με ταινίες που ανέδειξαν τη δύναμη και την επίδραση του αγαπημένου μας μέσου. Από την Πέμπτη 6 έως την Τρίτη 11 Ιουλίου το ραδιόφωνο πρωταγωνιστεί σε 13 επιλεγμένες ταινίες, φέρνοντας κοντά τον Παντελή Βούλγαρη με τον Woody Allen. Τις προβολές προλογίζουν κριτικοί κινηματογράφου και δημιουργοί.

6-11/7, θερινός κινηματογράφος Λαΐς, περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΧΟΡΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν στην Πειραιώς 260

Ο χορογράφος Jerôme παρουσιάζει φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου τo έργο Ισιδώρα Ντάνκαν.

Συνεχίζοντας με τη σειρά πορτρέτων χορευτών που ξεκίνησε το 2004, ο χορογράφος Jerôme παρουσιάζει φέτος στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου τo έργο Ισιδώρα Ντάνκαν. Η Ντάνκαν, που θεωρείται η «μητέρα» του μοντέρνου και του σύγχρονου χορού, έχει σημαντικούς δεσμούς με την Ελλάδα, την οποία επισκέφτηκε για πρώτη φορά το 1903 (το 2023 συνιστά επέτειο 120 χρόνων). Για περιβαλλοντικούς λόγους ο Ζερόμ Μπελ και οι συνεργάτες του δεν ταξιδεύουν πλέον με αεροπλάνο. Θα ακολουθήσουν τα βήματα της ίδιας της Ντάνκαν προς την Αθήνα με πλοίο και τρένο.

9-10/7, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

Θάνος Παπακωνσταντίνου - Θυέστης του Σενέκα

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Ο ανατρεπτικός Θάνος Παπακωνσταντίνου φέρνει στο Φεστιβάλ Αθηνών μια τραγωδία που δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ σε ελληνική σκηνή, ένα από τα σκοτεινότερα έργα εκδίκησης και πάθους με μια εικονοποιία εφάμιλλη ταινιών τρόμου, τον Θυέστη του Σενέκα. Στη μοναδική αυτή πλήρως σωζόμενη τραγωδία που πραγματεύεται τον μύθο των Πελοπιδών, δραματοποιώντας τα αποκαλούμενα «θυέστεια δείπνα», την τρομακτική πράξη εκδίκησης του Ατρέα να σκοτώσει, να μαγειρέψει και να σερβίρει σε δείπνο στον αδελφό του τα ίδια του τα παιδιά, σε ένα επεισόδιο που θα δώσει τέλος στη μακρόχρονη διαμάχη των δύο αδερφών για τη βασιλική εξουσία.

10-11/7, Πειραιώς 260, Χώρος Δ, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Δημήτρης Μυτιληναίος – Repair

Το Repair είναι ένα κουαρτέτο που εστιάζει στην έννοια του ζευγαριού (pas de deux) όπως τη γνωρίζουμε από την ιστορία του μπαλέτου.

Τρία εμβληματικά, μικρής διάρκειας χορογραφικά έργα τα L’après midi d’un faune, Grand pas classique και Tchaikovsky Pas de Deux μπαίνουν στο μικροσκόπιο, αναλύονται και ανασυντίθενται ως χορογραφικό κολάζ σε ένα νέο όλον. Το Repair είναι ένα κουαρτέτο που εστιάζει στην έννοια του ζευγαριού (pas de deux) όπως τη γνωρίζουμε από την ιστορία του μπαλέτου. Ο διττός τίτλος «Repair» υποδηλώνει καταρχάς μια πρόθεση «αποκατάστασης» του τι συνιστά σήμερα «χορευτικό ζευγάρι», λαμβάνοντας υπόψη την επίκαιρη συζήτηση περί έμφυλων ταυτοτήτων.

8-10/7, Πειραιώς 260, Χώρος Β, είσοδος από 5 ευρώ

Σαπφώ καταστερωμένη - Ένα μουσικό αστροφυσικό ταξίδι

Μια περιπλάνηση στα αστέρια στον Κήπο του Αστεροσκοπείου Αθηνών με οδηγό την ποίηση της Σαπφώς.

Μια περιπλάνηση στα αστέρια στον Κήπο του Αστεροσκοπείου Αθηνών με οδηγό την ποίηση της Σαπφώς σε νέα μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα και πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Στις ερωτήσεις για τα άστρα απαντά η Σαπφώ. Στις ερωτήσεις για τον κόσμο απαντά η μουσική. Η σκηνοθέτις Ρηνιώ Κυριαζή οδηγεί το κοινό σε τοπία όπου η ομορφιά της φύσης γίνεται ποίηση και η ποίηση αστροφυσική, ο Θοδωρής Οικονόμου παίζει στο πιάνο και ο sound designer Νικόλας Καζάζης επεξεργάζεται τους ήχους ζωντανά στις άκρες των σπηλαίων των Νυμφών και κάτω από τον έναστρο ουρανό.

7, 8, 11-13/7, Κήπος Αστεροσκοπείου Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Θησείο, είσοδος από 15 ευρώ

Μήδεια του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Λέας Μαλένη

Η εμβληματική Μήδεια με τους Μαρία Κίτσου και Φάνη Μουρατίδη ξεκινά την καλοκαιρινή της περιοδεία το Σάββατο 8/7 από το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, για να συνεχίσει το ταξίδι της σε μερικά από τα μεγαλύτερα ανοιχτά θέατρα της Αττικής και της χώρας.

8/7, Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21:30, είσοδος από 18 ευρώ.

Σπυριδούλες της Νεφέλης Μαϊστράλη στην Πειραιώς 260

Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Με στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντου, πρωτότυπης δραματουργίας και σύγχρονης ελληνικής μουσικής, η σκηνική σύνθεση της γνωστής ομάδας 4frontal εκκινεί από την αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας, μιας 12χρονης υπηρέτριας, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη της δεκαετίας του 1950. Η Σπυριδούλα μετακομίζει στην πρωτεύουσα για να εργαστεί στο εύπορο σπίτι ενός ζευγαριού στον Πειραιά. Επί δύο συναπτά έτη, όπως αποκαλύφθηκε, το ζεύγος την κακοποιούσε σωματικά και ψυχικά, φτάνοντας στο σημείο να την κάψουν με το ηλεκτρικό σίδερο στο σώμα και στο πρόσωπο. Η Σπυριδούλα όμως βρήκε το θάρρος να μιλήσει, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της βίας. Λαϊκό ίνδαλμα και πηγή ενδυνάμωσης για γενιές γυναικών που υφίστανται κακοποίηση και καταφέρνουν να την αρθρώσουν και να την τερματίσουν, συνεχίζει να εμπνέει..

8-11/7, Πειραιώς 260, Χώρος Ε, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Deep Purple-Saxon στο Rockwave Festival 2023

Οι «ιδρυτές» της hard rock/heavy metal μουσικής, με περισσότερα από 50 χρόνια πορείας, επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας.

Οι «ιδρυτές» της hard rock/heavy metal μουσικής, με περισσότερα από 50 χρόνια πορείας, επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας. Την Παρασκευή 7 Ιουλίου οι Βρετανοί σούπερ ροκ σταρ φέρνουν στην Ελλάδα το βαθύ μοβ με το οποίο ντύθηκαν τα όνειρα και οι πόθοι μιας ανήσυχης αλλά και ανθεκτικής γενιάς. Το line-up της ημέρας ολοκληρώνουν οι Saxon, Asking Alexandria, As I Lay Dying, Rock ‘n’ Roll Children, Bokassa και οι Lazy Man’s Load.

7/7, Terra Vibe Park,15:00, είσοδος από 49,50 ευρώ

Οι Black Keys στο Rockwave Festival 2023

Oι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival 2023.

Οκτώ χρόνια μετά τη δυναμική τους εμφάνισή στην Ελλάδα, οι Black Keys επιστρέφουν στο Rockwave Festival 2023. Παντοτινοί λάτρεις των καθαρόαιμων blues, της garage rock, των Stooges, της ηλεκτρικής κιθάρας των Link Wray και Glenn Schwartz, οι Black Keys επιστρέφουν στη χώρα μας ανεπιτήδευτοι, αυθόρμητοι, ορμητικοί, απρόβλεπτοι, και πολύ εμπνευσμένοι.

8/7, Terra Vibe Park, 15:00, είσοδος από 49,50 ευρώ

Villagers Of Ioannina City και οι 1000mods live στο Rockwave Festival 2023

Οι Villagers Of Ioannina City.

Η αυλαία του Rockwave Festival 2023 πέφτει με μερικά από τα πιο βαριά ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής που διαπρέπουν εντός και εκτός Ελλάδας, τους Villagers Of Ioannina City και τους 1000mods, δυο συγκροτήματα της νεότερης γενιάς με διεθνή μουσικό χαρακτήρα που εκπροσωπούν τον σκληρό ήχο. Μαζί τους οι Mother of Millions, Sadhus, Project Renegade, Soundtruck & Ganzi Gun.

9/7, Terra Vibe Park, 15:00, είσοδος από 19,50 ευρώ

Ίριδα Visions @ Προπύλαια

Το Ίριδα Visions επιστρέφει για μια θερινή εκδήλωση γεμάτη δράσεις από τους τομείς του Πολιτιστικού Ομίλου. Την Παρασκευή 7/7 διοργανώνει μια extra muros βραδιά στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει μια παράσταση παραδοσιακών χορών από τον Χορευτικό Τομέα και μια υπαίθρια προβολή μιας εμβληματικής ταινίας του σπουδαίου σκηνοθέτη Σταύρου Τσιώλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Στον χώρο, καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα βρίσκεται ένα απόσπασμα της ετήσιας έκθεσης των μαθητών του Φωτογραφικού Τομέα στην Ίριδα.

7/7, 20:30, Προπύλαια, είσοδος ελεύθερη

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ 2023

Συναυλία στο 24ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ. Φωτ.: Άγγελος Καλοδούκας-Αρχείο Δικτύου για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα

Στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι θα πραγματοποιηθεί φέτος το 24ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, στις 7, 8 και 9 Ιουλίου, με τίτλο «Οι φράχτες την πλατωσιά του κόσμου μας στενεύουν!». Το φεστιβάλ φέρνει μαζί του την ορμή και τη διάθεση των πολλών που στέκονται στο πλάι των μεταναστ(ρι)ών ενάντια στον ρατσισμό. Μέσα από τη συμμετοχή μεταναστευτικών κοινοτήτων, συζητήσεις, προβολές, κουζίνες, συναυλίες, παιδαγωγικά δρώμενα και φωτογραφικές εκθέσεις αποτελεί μια ηχηρή απάντηση και μια αχτίδα φωτός στα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά βίας και μίσους κατά των μεταναστ(ρι)ών.

7-9/7, Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου Πεδίου.

Η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει τη διεθνή ομαδική έκθεση Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour: Αναζητώντας τον Τρίτο Παράδεισο σε επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου με τη συμμετοχή 16 καλλιτεχνών από εννέα χώρες. Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριάσιου Πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέως και ακτιβίστριας Rebecca Solnit. Το Μυστήριο 3 Ελευσίνα Mon Amour έχει ως στόχο, όπως αναφέρει και η Solnit στο βιβλίο της, να αποκαλύψει την «ομορφιά στο πιο σκληρό τοπίο και τον πολιτικό αγώνα στη φαινομενικά πιο γαλήνια θέα», συνδέοντας την πολιτική, την ποιητική και την αισθητική.

7/7-30/9, Παλαιό Ελαιουργείο, X-Bowling Art Center, είσοδος ελεύθερη

«Resilient by nature»: Ομαδική έκθεση στην γκαλερί Ζουμπουλάκη

Έργο του Φίλιππου Θεωδορίδη.

Στην ομαδική έκθεση «Resilient by nature» δεκατέσσερις καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες παρουσιάζουν έργα που προσεγγίζουν την έννοια της ανεκτικότητας, της προσαρμοστικότητας αλλά και του φυσικού τοπίου εν γένει, επισημαίνοντας την ικανότητα των ζωντανών οργανισμών αλλά και των φυσικών διεργασιών να επαναπροσδιορίζονται, να ανακάμπτουν και να ευδοκιμούν μπροστά σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές ή διαταραχές και παρεμβάσεις στα φυσικά οικοσυστήματά τους. Ο τίτλος της έκθεσης στέκεται τόσο κυριολεκτικά ως συνώνυμο της διαδικασίας προσαρμογής σε νέες συνθήκες και στους εναλλακτικούς τρόπους επιβίωσης όσο και μεταφορικά ως μια φράση που δίνει έμφαση στην έννοια της αντίστασης και της φυσικής ανθεκτικότητας που εμπεριέχεται στην ανθρώπινη ύπαρξη.

6/7-9/9, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, είσοδος ελεύθερη

Έκθεση κεραμικών «PERAS-MA»

Ο πολυχώρος YOSO ArtLab, αφιερωμένος στην κεραμική τέχνη και το design, παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «PERAS-MA».

Ο πολυχώρος YOSO ArtLab, αφιερωμένος στην κεραμική τέχνη και το design, παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο «PERAS-MA». Μέσα στους φρενήρεις σύγχρονους καθημερινούς ρυθμούς, ο πηλός με τα 9.000 χρόνια ιστορίας του, ένα υλικό από χώμα και νερό, που λαμβάνει την τελική του μορφή χάρη στον αέρα και τη φωτιά, αναδεικνύεται σε ένα κατεξοχήν μέσο επαφής με τη διαχρονική γήινη υπόστασή μας και έκφρασης της εσωτερική φωνής.

7-14/7, Δευτ-Παρ. 17:00-20:00, Σάβ. 11:00-16:00, Κυρ. κλειστά, YOSO ArtLab, Σύρου 45, Κυψέλη, Αθήνα

«KSENISTIS» στον χώρο τέχνης Tag Progect Space

Η έκθεση τέχνης «KSENISTIS» αποτελεί μια σύμπραξη προσωπικών καλλιτεχνικών έργων και φωτογραφικών ιδεών των καλλιτεχνών Masha Romanova και Κατερίνας Παπαβομβολάκη. Δανειζόμενη τον τίτλο της από την ελληνική λέξη «ξενιστής», η έκθεση ενσαρκώνει τη βαθιά ιδέα της τέχνης ως ενός παράσιτου, όπου οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τις εμπειρίες άλλων για να αναδείξουν το συναισθηματικό τους εύρος. Οι καλλιτέχνες επεξεργάζονται τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων όχι μόνο για να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο αλλά και για να τον εξερευνήσουν.

7-9/7, Tag Progect Space, Βορέου 10, Παρ. 18:00-21:00, Σαβ. 18:00-00:00 (με live DJ set), Κυρ. 13:00-18:00