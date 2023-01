25 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτήν την εβδομάδα (13-19/1)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Savage Republic στο AN Club

Oι Savage Republic επιστρέφουν έπειτα από 7 χρόνια στο αγαπημένο τους συναυλιακό εξαρχειώτικο υπόγειο για να παρουσιάσουν τον τελευταίο τους δίσκο, «Meteora». Special guests οι Coyote’s Αrrow.

14/1, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ (προπώληση), 15 (ταμείο)

Προφίλ & ΠΙΚαΠ στο six d.o.g.s

Οι δύο μπάντες της εναλλακτικής ελληνόφωνης σκηνής συναντιούνται για πρώτη φορά για ένα μοναδικό live. Θα παρουσιάσουν στη σκηνή του six d.o.g.s. υλικό από τη μέχρι τώρα δισκογραφία τους αλλά και τραγούδια που ετοιμάζουν αυτόν τον καιρό.

13/1, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 5 ευρώ

Jazz Chronicles: Silver Lining στο ΚΠΙΣΝ

Πιάνο και βιμπράφωνο, Giovanni Mirabassi και Χρήστος Ραφαηλίδης, δηλαδή Silver Lining. Οι δυο μουσικοί συμπράττουν σε ένα σχήμα που έρχεται να συμμετάσχει δυναμικά στον τζαζ διάλογο των ημερών.

15/1, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Φάρος), λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

Green Was greener στο Death Disco

Οι Green Was Greener είναι μια εναλλακτική ροκ μπάντα από την Κρήτη. Πρόκειται για το πρότζεκτ του πολυοργανίστα Θωμά Στρατάκη από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει ασχοληθεί με διάφορα μουσικά είδη την τελευταία δεκαετία.

14/1, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 21:00, είσοδος: 5 ευρώ

«Saskepticism vol. 2» του Saske στο Gagarin

Ο Saske παρουσιάζει για πρώτη φορά ζωντανά τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο «Saskepticism vol. 2» στο Gagarin.

14/1, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, είσοδος: 6 ευρώ (livestream), sold out

Embrace of Thorns & Agnes Vein στο Temple

Οι death black metallers Embrace of Thorns συναντούν επί σκηνής τους ανανεωμένους blackened epic doom metallers Agnes Vein για να συνδημιουργήσουν μια βραδιά απόλυτου ζόφου.

14/1, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ

Μήτσος Πουλικάκος και οι «Γεια σου Τάκη» στο Κύτταρο

Νέοι και αρχαίοι από τους «Σπυριδούλα», καθώς και μέλη από τους νεότερους «Κάτω απ’ το δέντρο» συνθέτουν τους «Γεια σου Τάκη» που θα είναι για δυο βραδιές στο Κύτταρο.

13 & 21/1, Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 21:30, είσοδος: 10 ευρώ

Ο Θανάσιμος στο AN Club

Τρία χρόνια μετά το «Ένα παιδί ζυγίζει τ’ άστρα», ο Θανάσιμος επιστρέφει με το νέο του προσωπικό δίσκο «URUK HAI» με παραγωγές από Γιώργο Ορφανίδη, Lone, DJ Gzas και φυσικά τον ίδιο.

13/1, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

ΘΕΑΤΡΟ

«Δόξα Κοινή» του Στρατή Πασχάλη στο θέατρο Πορεία

Ο Δημήτρης Τάρλοου εμπνέεται από το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Εις την Οδόν των Φιλελλήνων» και προτείνει μια παράσταση στην οποία η ποίηση μετατρέπεται σε δράση, ο θάνατος σε ηδονή και το σκοτάδι λιώνει κάτω από το ζεστό ελληνικό φως.

9/1-14/2, Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Δευτ.-Τρ. 20:30, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Τάο» του Γιώργου Καφετζόπουλου στο θέατρο Επί Κολωνώ

Σπαράγματα ιδεολογιών, μύθων, θρησκειών, φαντασιώσεων, το χάος των ημερών. Και μέσα σε όλο αυτό αναζητείται ο δρόμος. Ο δρόμος που θα σε κάνει μάγκα ή θα φέρει τη φώτιση. Η ιστορία μιας βίαιης ενηλικίωσης, μεταφερμένη σε έναν ειρωνικά αλληγορικό κόσμο της νύχτας.

Από 16/1, Θέατρο Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12, Κολωνός, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 13-16 ευρώ

«Αγορομάνα» στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Μια νέα μητέρα διαπιστώνει ότι, παρά την κοινωνική πίεση και τις συνεχείς παροτρύνσεις, καλείται να ανταποκριθεί μόνη σε μια επίπονη και εντατική εργασία. Μόνο εκείνη το βιώνει έτσι; Είναι κακή μητέρα;

13 & 20/1, Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α, Κυψέλη, 21:00, είσοδος: 5-12 ευρώ

«Πόσο πολύ φοβάμαι ότι θα φύγεις. Ένα παιχνίδι ρόλων» στο ΝτόΜ

Μια σύνθεση ερωτικών σκηνών από τη σύγχρονη και την κλασική ρωσική δραματουργία με διασκευασμένα αποσπάσματα από τον Α.Π. Τσέχοφ, τον Ι. Βιριπάγιεφ και τον Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι. Μια παράσταση-σπουδή πάνω στην συνθήκη της δέσμευσης. Σε σκηνοθεσία της Βάσιας Βελτσίστα.

13/1-8/4, ΝτόΜ, Βαλτετσίου 50-52, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

«After the end» του Ντένις Κέλι σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά στο Bios

Η Λουίζ ξυπνάει σε ένα καταφύγιο μαζί με τον όχι και τόσο συμπαθή συνάδελφό της, Μαρκ. Το προηγούμενο βράδυ έχει συμβεί μια πυρηνική έκρηξη και ο Μαρκ της έχει σώσει τη ζωή. Μπορούμε να ξεφύγουμε πραγματικά από τα σημάδια μιας εμπειρίας που ήρθε για να μας καθορίσει;

9/1-11/4, Bios, Πειραιώς 84, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 12-14 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

«INK» του Δημήτρη Παπαϊωάννου στο Μέγαρο

Η εισβολή ενός επισκέπτη στη ζωή του φύλακα ενός κατακλυσμιαίου σύμπαντος αναστατώνει τη μοναχική του ύπαρξη. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, αντιμέτωπος με τον χορευτή Šuka Horn, θέτει σε δοκιμασία τα όρια της πραγματικότητας μέσα από τα φίλτρα της επιστημονικής φαντασίας και της φρίκης.

12-27/1, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:00, είσοδος: 7,5-35 ευρώ (sold out)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«Λοιμός» του Βασίλη Βηλαρά στο Ρομάντσο

Η πατριαρχία, ο σεξισμός, τα give aways, οι γυναικοκτονίες, η ομοφοβία, ο φασισμός, οι close friends, η αστυνομική βία, το victim blaming, ο παραλογισμός των dating apps, γίνονται τραγούδια σε ένα show που μιλάει για το τσίρκο που λέγεται Ελλάδα.

11/1-15/2, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, Τετ 21:00, είσοδος: 5-10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

«Bloody Pleasures»: A darkwave queer fetish party στο Death Disco

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου ο σκοτεινός κόσμος του Bloody Pleasures επιστρέφει στο Death Disco με fetish performances, drag shows και άλλες μορφές ερωτικής καλλιτεχνικής έκφρασης.

14/1, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 00:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Έργα του Μπραμς και του Σοστακόβιτς στο Μέγαρο

Η ανερχόμενη σολίστ Δανάη Παπαματθαίου-Matschke, η βιολοντσελίστα Kerstin Feltz και ο πιανίστας Uwe Matschke αναμετριούνται με δύο ογκόλιθους της κλασικής μουσικής.

17/1, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ

ΕΚΘΕΣΗ

«Αίας: Τα έργα από την παράσταση» στη Sianti Gallery

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, στις 12:00, η Sianti Gallery εκθέτει τα έργα του Απόστολου Χαντζαρά από την παράσταση «Αίας» του Σοφοκλή. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σπίτι του Ηθοποιού.

14-18/1, Sianti Gallery, Βασ. Αλεξάνδρου 2 (πίσω από Εθνική Πινακοθήκη), Τρ., Πέμ. & Παρ. 10:00-20:00, Τετ. 10:00-15:00, Σάβ. 12:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

«Incognito» έκθεση στο Ρομάντσο

Ολοήμερη έκθεση του πρότζεκτ «Incognito», μιας έκθεσης βασισμένης στη street culture, τα γκράφιτι και την αδρεναλίνη της νυχτερινής ζωής. Μετά τις 22:00 Incognito night party.

2/11, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3, 12:00-00:00, είσοδος ελεύθερη

Nouveau réalisme στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Το εκρηκτικό καλλιτεχνικό κίνημα που αναπτύχθηκε μεταξύ του dada και της pop art, το οποίο, παρά τον εφήμερο χαρακτήρα του (1960-1963), διατήρησε τη σπουδαιότητα του διαβήματός του.

11/1-9/4, Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Δευτ, Τετ., Πέμ., Σάβ. 10:00-18:00 & Κυρ. 10:00-18:00, είσοδος: 6-10 ευρώ

«Drift» στη The Holy Art Gallery Athens

Η The Holy Art Gallery Athens καλωσορίζει τη νέα χρονιά με την έκθεση «Drift». Πίνακες ζωγραφικής, digital έργα, φωτογραφίες, video art, ακόμη και γλυπτά προβάλλονται στην πρώτη γκαλερί με φυσική παρουσία, αλλά αποκλειστικά digital εξοπλισμό. Τα εγκαίνια είναι την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου, από τις 19:30 μέχρι τις 22:00, με open wine bar και μουσική.

13-22/1, The Holy Art Gallery Athens, Πραξιτέλους 26, Δευτ.-Πέμ. 10:00-13:00 & 14:00-18:00, Παρ. 19:30-22:00, Σάβ.-Κυρ. 13:00-17:00 & 18:00-22:00, είσοδος ελεύθερη (με κράτηση)

«A History State» της Μαρίας Πάστρα στον Τεχνοχώρο

Μια δημιουργική συνύπαρξη διαφορετικών χρονικών στιγμών που σε κάνει να αναρωτιέσαι: «Υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον ή επιπλέουμε όλοι μαζί, ως αιώνιες κυματοσυναρτήσεις σε ένα παντοτινό τώρα;»

12/1-4/2, Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 12, Τρ., Πέμ, Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30, Τετ. 11:00-17:00 & Σάβ. 11:00-16:00

«Οικονομία» της Γεωργίας Σαγρή στην γκαλερί The Breeder

Στην καλλιτεχνική της πορεία, η Σαγρή έχει αναπτύξει μια πρακτική φροντίδας που ονομάζει ΙΑΣΗ και έχει εξελιχθεί σε συνεχή έρευνα σχετικά με τις καταστάσεις του σώματος. Η έκθεση περιλαμβάνει δύο περφόρμανς στις 21 Ιανουαρίου και μία σε ημερομηνία που θα εξαρτηθεί από τον έμμηνο κύκλο της καλλιτέχνιδας.

12/1-5/2, The Breeder, Ιάσονος 45, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Κυρ. 11:00-17:00

«Rise into ruin» του Θοδωρή Χρυσικού στην Art Appel Gallery

Μια έκθεση-καρπός της πολυετούς συνομιλίας του Θοδωρή Χρυσικού με το έργο του Walter Benjamin πάνω στην έννοια του αλληγορικού ερειπίου. Ποιο είναι το ιδανικό αλληγορικό κέλυφος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει την έννοια του ερειπίου για τους ανθρώπους της εποχής μας; Σε επιμέλεια του Μάνου Στεφανίδη.

12/1-4/2, Art Appel Gallery, Νεοφύτου Βάμβα 5, Τρ.-Παρ. 15:00-20:00 & Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας στην Blank Wall Gallery

Η Blank Wall Gallery φιλοξενεί την έκθεση «Street Photography». Η φωτογραφία δρόμου ασκεί πάντα γοητεία τόσο στον φωτογράφο όσο και στον θεατή, γιατί οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι ενδιαφέρουσες και πολλές φορές φέρουν έντονο το στοιχείο της έκπληξης.

13-25/1, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Δευτ.-Τετ. Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30