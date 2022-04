25 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (8-14/4/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Εισβολέας στο ΙΛΙΟΝ plus

Μία από τις θρυλικές μορφές του ελληνικού ραπ, ο Εισβολέας, παρουσιάζει στο ΙΛΙΟΝ plus το άλμπουμ του «Ήρωες», το οποίο γεννήθηκε μέσα στην καραντίνα, το ολοκαίνουριο «Φύσα Σιωπηλά» και όλα τα αγαπημένα τραγούδια της δισκογραφικής του πορείας. Με τους μυστηριώδεις καλεσμένους του έχει ετοιμάσει τέσσερις βραδιές γεμάτες εκπλήξεις.

8/4-16/4, ΙΛΙΟΝ plus, Πατησίων & Κοδριγκτώνος 17, είσοδος: 10-14 ευρώ

Η «Εβρίτικη Ζυγιά» ζωντανά στην Αθήνα

Η Εβρίτικη Ζυγιά, ένα παραδοσιακό ορχηστρικό σχήμα με πάθος για τη διάσωση και την ανάδειξη μουσικών θησαυρών, θα παρουσιάσει live για πρώτη φορά το άλμπουμ «Ορμένιον» και υπόσχεται μία εκρηκτική βραδιά μέσα από τη μαγεία της θρακιώτικης μουσικής την Κυριακή 10 Απριλίου 2022, στο Fuzz Club. Το παραδοσιακό σχήμα Εβρίτικη Ζυγιά ξεκίνησε το 2007 παίζοντας σε γλέντια και γιορτές της περιοχής με σκοπό τη διάσωση και την εξέλιξη της θρακικής μουσικής παράδοσης. Αποτελείται από όργανα αρχέγονα βαθιά ριζωμένα στην παράδοση και τη ζωή των ανθρώπων της Θράκης. Η γκάιντα, η θρακιώτικη λύρα, το καβάλι, το νταούλι. Καλεσμένοι τους στην σκηνή είναι οι People Of The Wind.

10/4, Fuzz Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ, Ταύρος, 19:00, εισιτήρια: 11 ευρώ προπώληση-14 ευρώ στην είσοδο.

Μια χιπ-χοπ live βραδιά στο six d.o.g.s

Ένα live απόλυτα χιπ-χοπ, που ξεκινάει με τον Boukla, για να συνεχίσει με τον DJ Booker και τον MC Yinka που θα παρουσιάσουν τον δίσκο τους «Night Lights», τον οποίο εμπνεύστηκαν από την πραγματικότητα της Αθήνας και τις πολυπολιτισμικές υποκουλτούρες της. Μαζί τους στη σκηνή οι Twinsanity και η IRENE.

9/4, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 8-10 ευρώ

Easteria Live Band Show από τον Monsieur Minimal

Ο Monsieur Minimal πρωταγωνιστεί αυτό το Σάββατο στο ανοιξιάτικο live band show «Easteria» με κομμάτια από το μουσικό του σύμπαν που είναι γεμάτο «Πάστα Φλώρες», «Love Stories», «Στιγμές», «Αγκαλιές» και όλες τις αγαπημένες μας «Easteriες» του!

9/4, Gazarte, Βουτάδων 34, είσοδος: 10-12 ευρώ

«Φάουστ» στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Φωτ.: Valeria Isaeva

Η παγκοσμίως αναγνωρισμένη πεντάπρακτη grand opéra Φάουστ του Σαρλ Γκουνό θα παρουσιαστεί στην Εθνική Λυρική Σκηνή σε μουσική διεύθυνση του Πιερ Ντιμουσό και σκηνοθεσία, χορογραφία και κινησιολογία του Ρενάτο Τζανέλα. Διακεκριμένα ονόματα θα πρωταγωνιστήσουν όπως οι Ίβαν Μαγκρί, Ιρίνα Λούνγκου, Γιάννης Χριστόπουλος, Τάσος Αποστόλου, Βασιλική Καραγιάννη, Πέτρος Μαγουλάς και Γιάννης Γιαννίσης. Η υπόθεση του έργου αφορά έναν ηλικιωμένο επιστήμονα που, μαγνητισμένος από τη νεαρή Μαργαρίτα, πουλά την ψυχή του στον διάβολο για να αποκτήσει νιότη. Η Μαργαρίτα, στην οποία επικεντρώνεται το έργο, επιλέγει να μεταμορφωθεί για τον έρωτα και εν τέλει το πληρώνει σκληρά.

7/4-17/4, ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, είσοδος: 10-70 ευρώ

Techno live στον Βοτανικό με τον Reinier Zonneveld

O καταξιωμένος Ολλανδός DJ Reinier Zonneveld, ένας από τους πιο δημοφιλείς παραγωγούς techno μουσικής, έρχεται στο Βοτανικός Live Stage. Ο μεγάλος καλλιτέχνης αναγνωρίζεται για την ιδιαιτερότητα της μουσικής του που προκύπτει από τον συνδυασμό του κλασικού του υπόβαθρου και της rave. Μαζί του η Γαλλίδα OKO DJ και η Βρετανή Willow.

10/4, Votanikos Live Stage, Ιερά Οδός 72, είσοδος: 12-20 ευρώ.

Μια τζαζ βραδιά στο Half Note, αφιερωμένη στις γυναίκες

Μια τζαζ βραδιά στο Half Note με τη συνοδεία της βοκαλίστριας Αγγελικής Τουμπανάκη και της μπάντας της, αφιερωμένη στη γυναίκα όλων των τόπων και των χρόνων. Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα δοθεί στη γυναικεία οργάνωση Διοτίμα, η οποία συμβάλλει στην νομική υποστήριξη επιζωσών έμφυλης βίας.

12/4, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, είσοδος: 10-15 ευρώ

Συναυλία από τους Les Percussions de Strasbourg, αφιέρωμα στον Ιάννη Ξενάκη

Φωτ.: Vincent Arbelet

Το ιστορικό σύνολο κρουστών Les Percussions de Strasbourg έρχεται στο Μέγαρο την Κυριακή 10/4 με αφορμή τη συμπλήρωση ενός αιώνα από τη γέννηση του Ιάννη Ξενάκη (1922-2001) και τον εορτασμό εξήντα χρόνων από τη δημιουργία του ιδρύματος, για να μας μυήσει στον ιδιότυπο κόσμο του μεγάλου αρχιτέκτονα των ήχων. Οι καλλιτέχνες των Κρουστών του Αμβούργου εκτελούν τα έργα που τους αφιέρωσε ο Ξενάκης, την «Περσέφασσα» (1969) και τις «Πλειάδες» (1979). Μάλιστα, για τις ανάγκες των συγκεκριμένων έργων το εξαμελές σύνολο και ο Ξενάκης δημιούργησαν από κοινού το ειδικό όργανο sixxen.

10/4, Μέγαρο Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, είσοδος: 7,5-35 ευρώ

Τα Μωρά στη Φωτιά ξανά στο Κύτταρο

Ένα ξέφρενο, ροκ Σαββατόβραδο υπόσχονται τα Μωρά στη Φωτιά στο Κύτταρο. Η μπάντα που από τη δεκαετία του ’90 φτιάχνει ελληνόφωνη ροκ μουσική συνεχίζει ακάθεκτη, διατηρώντας όλα τα στοιχεία που την έκαναν δημοφιλή.

9/4, Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, είσοδος: 12 ευρώ

«Dialogues for Solo Piano» από τον Δημήτρη Κούκο

Τις «δημιουργίες της καραντίνας» των σύγχρονων Ελλήνων συνθετών Γιάννη Δροσίτη, Κωνσταντίνου Γρηγορίου, Άλκη Παπαδόπουλου και Κωνσταντίνου Φλεριανού θα ερμηνεύσει ο πιανίστας Δημήτρης Κούκος. Τα κομμάτια θα συνοδεύσει η ομιλία του συνθέτη Περικλή Κούκου, της σολίστ πιάνου Ναταλίας Μιχαηλίδου και της εκπροσώπου της εταιρείας Irida Music και μουσικολόγου Δήμητρας Καραμπεροπούλου.

13/4, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17-19, είσοδος: 6-12 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Borderline Festival 11

Φωτ.: Sophie Garcia

Το Borderline Festival, το φεστιβάλ ηλεκτρονικής πειραματικής σκηνής της Στέγης, επιστρέφει για ενδέκατη χρονιά στο καθιερωμένο του ραντεβού τον Απρίλιο. Για τρεις ημέρες, από τις 8 έως τις 10/4, τέσσερα σημεία της Αθήνας, στη Στέγη, στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία, στο Ρομάντσο και στο Πάρκο Δουργουτίου, θα γεμίσουν μουσική, πειραματισμό και αντιθέσεις.

Την πρώτη μέρα οι Michela Pelusio, Roly Porter & MFΟ, Duo Moment, Passport, With You & Sharif Sehnaoui και Ute Wassermann & Birgit Ulher θα είναι στους χώρους της Στέγης. Τη δεύτερη, στη Στέγη θα δούμε τους APLOMB και Ellen Arkbro, ενώ στο Ρομάντσο ένα εκλεκτικό πρόγραμμα με καλλιτέχνες από την Ινδονησία, τον Λίβανο, τη Σουηδία, την Ουγκάντα, την Κύπρο, το Κονγκό και την Ελλάδα (Cedrik Fermont & Elyse Tabet, Evita Manji, MC Yallah & Debmaster, Gabber Modus Operandi). Την τρίτη ημέρα το φεστιβάλ κάνει μια στάση στο Πάρκο Δουργουτίου για το The Bike Ensemble του Daniel Davidovsky και μιας ομάδας μαθητών του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης και μετά επιστροφή στη Στέγη με τους Σοφία Ζαφειρίου και Thomas Ankersmit στην Κεντρική Σκηνή και τους Γιώργο Μωραΐτη και Rojin Sharafi στη Μικρή Σκηνή.

8-10/4, δράσεις με ελεύθερη είσοδο & με εισιτήριο €3-10, σε τέσσερις χώρους

ΠΑΡΤΙ

Spring Ενέργεια, ένα ανοιξιάτικο πάρτι στο Ρομάντσο

Ένα πάρτι αφιερωμένο στην άνοιξη. Οι Deborah Orfanidis και Audrey Brisack στοχεύουν να ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών μέσω της κοινής τους αγάπης για τη μουσική και τον χορό. House, techno, wrongspeeder, disco και new beat κομμάτια από Βέλγους, Έλληνες και Γάλλους DJs θα συνοδεύσουν τη βραδιά.

8/4, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, είσοδος: 5-7 ευρώ

TrashformAir // Last Flight ATH - FUN trash party

Ζεσταίνει ο καιρός, φεύγουν τα μπουφάν και έρχεται πάλι η διάθεση για τα πολυαγαπημένα trash πάρτι. Με ’80s-’90s-’00s κομμάτια και χιούμορ οι Trashformers υπόσχονται ένα βράδυ ακομπλεξάριστης διασκέδασης, ετοιμάζοντας το τολμηρό αυτό πάρτι στο κλαμπ Fuzz.

9/4, Fuzz, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, είσοδος: 7-9 ευρώ

Nicole Moudaber στο Oddity Club

Αυτό το Σαββατόβραδο το Blend προετοιμάζει ένα ακόμη πάρτι στο Oddity Club. Η μεγάλη techno καλλιτέχνις Nicole Moudaber, με τη συνοδεία των residents του Blend, Mikee και Manolaco, θα αναλάβουν τα beats που θα δίνουν ρυθμό σε πολύωρους χορούς.

9/4, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, είσοδος: 15-35 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έκθεση αφιέρωμα στον John Craxton

Μια έκθεση αφιερωμένη στον φιλέλληνα ζωγράφο John Craxton με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του. Η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη περιέχει ενενήντα έργα του καλλιτέχνη, πολλά από τα οποία προέρχονται από την Craxton Estate. Εκτός από τοπιογραφίες και πορτρέτα, κεντρικό ρόλο στην έκθεση κατέχει η ταπισερί του «Τοπίο με στοιχεία της φύσης» που είναι εμπνευσμένη από την παραδοσιακή κρητική υφαντουργία. Περιλαμβάνονται ακόμη χαρακτικά, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα του καλλιτέχνη.

13/4-11/9, Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, είσοδος: 6-8 ευρώ

«Στη χώρα Καμπανέλλη. Νάξος, Μαουτχάουζεν, Αθήνα»

Στο πλαίσιο του λογοτεχνικού έτους «Ιάκωβος Καμπανέλλης 2022» το Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα φιλοξενεί την έκθεση «Στη χώρα Καμπανέλλη. Νάξος, Μαουτχάουζεν, Αθήνα». Με σταθμούς τους τόπους που καθόρισαν μια ιδιαίτερη όσο και μοναδική διαδρομή ζωής, η έκθεση φιλοδοξεί να αναδείξει το έργο και την προσωπικότητα ενός σπουδαίου δημιουργού, ο οποίος συμμετείχε καθοριστικά στη διαμόρφωση της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής της χώρας το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα. Μέσα από αφίσες έργων του, προγράμματα, χειρόγραφα, φωτογραφίες και προσωπικά αντικείμενα, ο θεατής συμμετέχει σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γνωριμίας με τον κόσμο του Καμπανέλλη.

30/3-30/7, Μουσείο Μπενάκη - Πινακοθήκη Γκίκα, Κριεζώτου 3, είσοδος: 7-9 ευρώ.

«Weather Engines» από το Στέγη

Η Στέγη, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, διοργανώνει την έκθεση «Weather Engines» σε επιμέλεια της Δάφνης Δραγώνα και του Jussi Parikka. Στο επίκεντρο ο καιρός, συγκεκριμένα η κλιματική κρίση και η ανάγκη αντιμετώπισής της. Η έκθεση περιλαμβάνει ομιλίες, περφόρμανς, εργαστήρια αλλά και μια οπτικοακουστική παρουσίαση με βίντεο, αντικείμενα τρισδιάστατης εκτύπωσης, ταινίες και γλυπτά. Οι ομιλίες και οι περφόρμανς που θα πραγματοποιηθούν θα είναι στα αγγλικά.

1/4-15/5, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, με προκράτηση θέσης / Εθνικό Αστεροσκοπείο, Λόφος Νυμφών, είσοδος: ελεύθερη

«Abnormalities» από τον Νίκο Σίσκο

The Illusion of Good and Bad, 2022

Ο τελειόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Νίκος Σίσκος θα παρουσιάσει τις δημιουργίες του στην έκθεσή του «Abnormalities». Ο τίτλος της αναφέρεται μάλλον στον σουρεαλιστικό χαρακτήρα των έργων του με την αφύσικη, αλλά παράξενα αρμονική φυσιογνωμία. Όπως αναφέρει ο πρώην καθηγητής του Γιώργος Καζάζης, «παίζει πια με τις έννοιες και αφηγείται ιστορίες, συνθέτοντας αναπαραστάσεις φανταστικών και μεταφυσικών συνθέσεων με έντονα συμβολικά στοιχεία».

7/4-30/4, Gallery Genesis, Χάριτος 35, είσοδος ελεύθερη

Ο Cédric Bouteiller παρουσιάζει το «Inspirations Urbaines»

Αντλώντας έμπνευση από την Αθήνα, ο Cédric Bouteiller δημιούργησε μια σειρά από πίνακες που εκφράζουν απόλυτα την έννοια του urbanism και εκτίθενται στην γκαλερί Kapopoulos Fine Arts. Με τους πολύχρωμους, σαν street-art πίνακές του έρχεται να υπενθυμίσει στους επισκέπτες όλα τα ανάλαφρα, ενδιαφέροντα στοιχεία που θυμίζουν τη ζωή στην πόλη.

6/4-16/4, Kapopoulos Fine Arts, Σκουφά 5-7, Κολωνάκι, είσοδος

Ομαδική εικαστική έκθεση «The ART is more than blood»

Πάνω από είκοσι καλλιτέχνες συμπληρώνουν την έκθεση «The ART is more than blood» που έχει οργανωθεί από τον Δημήτρη Λαζάρου. Ο καλλιτέχνης και η τέχνη, κατά τον διοργανωτή, συνδέονται με δεσμούς αίματος. Η τέχνη, «αίμα» του δημιουργού, τον βοηθά να ανακαλύψει την αλήθεια του. Ποια είναι όμως η αλήθεια των συγκεκριμένων αυτών εικαστικών; Η απάντηση βρίσκεται στον ιστορικό χώρο του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου, στην καρδιά της Αθήνας, στο Κολωνάκι.

28/3-16/4, Ελληνογαλλικός Σύνδεσμος, πλ. Κολωνακίου 2, είσοδος: ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

«Μοτέλ», ένα θρίλερ του Βασίλη Μαυρογεωργίου

Ένα φθηνό μοτέλ, χαμένο κάπου ανάμεσα σε ένα πυκνό δάσος και μια μικρή πόλη, κρύβει βαθιά μέσα του σκοτεινά μυστικά. Το κουτί της Πανδώρας, όμως, ανοίγει με τη δολοφονία μιας νέας γυναίκας. Με πρωταγωνίστρια ένα κορίτσι διαταραγμένο και επικίνδυνο και έναν άνδρα που καθαρίζει χώρους όπου έχουν γίνει εγκλήματα, το έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου υπόσχεται μια ανατριχιαστική θεατρική βραδιά.

8/4-17/4, Θέατρο Τέχνης «Κάρολος Κουν», Φρυνίχου 14, είσοδος: 12-18 ευρώ

FRIDA 2.0, μια παράσταση για το σώμα, τον πόνο, τη χαρά, τη ζωή

Το FRIDA 2.0 είναι μια παράσταση εμπνευσμένη από τη μεγάλη καλλιτέχνιδα Φρίντα Κάλο αλλά και από το θεατρικό κείμενο της Κυριακής Σπανού Frida’s Ρornography, που φέρνει στο προσκήνιο το καίριο θέμα των τραυμάτων, σωματικών και ψυχικών. Παράλληλα με την παράσταση θα πραγματοποιηθεί και η δράση «Στη θέση του άλλου», καθιστώντας την εμπειρία των θεατών ακόμα πιο βιωματική.

2/4-17/4, Arroyo DanceTheatre, Mεγ. Αλεξάνδρου 128, είσοδος: 5-15 ευρώ

ΕΝΡΟΝ, ένα πάρτι σαν να είναι νάιντιζ

Φωτ.: Αναστασία Γιαννάκη

Έργο μυθοπλασίας που βασίζεται στην πραγματικότητα, το ΕΝΡΟΝ της Lucy Prebble αναφέρεται στο μεγαλύτερο εταιρικό σκάνδαλο όλων των εποχών. Χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από έρευνες, η παράσταση δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα επί σκηνής αντίστιξη μεταξύ του επινοημένου υλικού και του ντοκουμέντου. Αν και η μορφή του έργου θυμίζει κωμωδία, εξελίσσεται σε μια έντονη συναισθηματική εμπειρία που αναφέρεται στις αυταπάτες του οικονομικού συστήματος.

24/3-17/4, Θέατρο ΕΛΕΡ, Φρυνίχου 10, είσοδος: 5-15 ευρώ

Άλκηστις του Ευριπίδη στις Παραβάσεις του ΚΠΙΣΝ

Με αφορμή την έκθεση «Maman», οι Παραβάσεις, το θεατρικό αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ, καταπιάστηκαν με τρία θεατρικά κείμενα-σταθμούς που θέτουν στο επίκεντρο τη μητρότητα, τη μητέρα και τη συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Την Κυριακή 10/4 η σκηνοθέτις Έλενα Μαυρίδου ολοκληρώνει αυτόν τον κύκλο των τριών σκηνικών αναγνώσεων και επιχειρεί τη δική της σκηνική ανάγνωση του αινιγματικού έργου του Ευριπίδη που στέκει μετέωρο, στο όριο μεταξύ της τραγωδίας και τος σατυρικού δράματος.

10/4, ΚΠΙΣΝ, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 5-10 ευρώ

ΜΟΥΣΕΙΟ

Ένα μουσείο για την ισότητα των φύλων!

Την προσπάθεια των γονιών να μάθουν στα παιδιά τους ό,τι χρειάζεται για την ισότητα των φύλων έρχεται να ενισχύσει το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα «Ένα Μουσείο για... την ισότητα των φύλων!». Ενταγμένο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εd.G.E. - Επιμόρφωση των παιδιών και των εφήβων για την έμφυλη ισότητα» αφορά παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού και τα καλεί να συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ανακάλυψης, ονείρων, δημιουργίας και μάθησης.

9/4-28/5, Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου B’ 17-19, είσοδος ελεύθερη