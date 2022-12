25 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (16-22/12/22)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Fabrika Night στο Fuzz

Έπειτα από τρία χρόνια αναγκαστικής προσγείωσης οι Νύχτες Fabrika επιστρέφουν με τους Ουκρανούς The Glass Beads, τους «δικούς» μας Selofan και τους Lebanon Hanover από το Sunderland της Αγγλίας.

17/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 20:00, είσοδος 25-30 ευρώ

Οι Cybalta παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο στο An Club

Το «Trip to Centaurus» κυκλοφόρησε και οι Cybalta το γιορτάζουν με ένα release party παρέα με τους Deep Dive και 6 Ton Burden. Η συναυλία ήταν προγραμματισμένη για τις 18 Νοεμβρίου και αναβλήθηκε για λόγους υγείας.

16/12, AN Club, Σολωμού 13, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ

Η Tango With Lions στο six d.o.g.s

Η Tango with Lions παρουσιάζει τον νέο της δίσκο, «you.me.», στο six d.o.g.s. Εννέα τραγούδια-ιστορίες που παρατηρούν τους διαφορετικούς εαυτούς μέσα από διαφορετικές χρονικές στιγμές και συνθήκες. Σύνθια, εξωστρεφή beats ή low-key ακουστικά τραγούδια, με τη φωνή να εξιστορεί σε πρώτο πλάνο. Το live ανοίγει η Melentini.

17/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Hatemost & Κανών στο AN club

Ο Hatemost, που έγινε γνωστός από τους ΒήταΠεις, και ο Κανών των RNS υπόσχονται μια χιπ-χοπ εμπειρία με guests την EXPE, aka Expensive, από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτοπόρο της γυναικείας ελληνικής ραπ mi55t και τον λίγο πιο σκοτεινό Cego Menz.

21/12, AN Club, Σολωμού 13, 20:00, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 13 (ταμείο)

Οι ATC GANG στο Arch club

Οι ATC GANG ολοκληρώνουν την πρώτη τους πανελλαδική περιοδεία στην Αθήνα. ATC Nico, Taff, Coco & Toro στο Arch Club στο Γκάζι, στις 16 Δεκεμβρίου 2022, για ένα Above The Clouds Season Finale.

16/12, ARCH club, Ελασιδών 6, 19:30, είσοδος: 13 ευρώ (προπώληση) , 15 ευρώ (ταμείο)

Η Venerate Industries παρουσιάζει τη δουλειά της στο Fuzz

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου οι ΛΔΛΜ, Mammock, Blame Kandinsky, Krause και οι Sun of Nothing θα εμφανιστούν στο Fuzz Club σε μια παρουσίαση της Venerate Industries. Η είσοδος είναι δωρεάν σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Fuzz Productions να αναδείξει εγχώριες δισκογραφικές εταιρείες και καλλιτέχνες.

18/12, Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος, 19:00, είσοδος δωρεάν

Η Zoe Efstathiou & ο Egil Kalman στο six d.o.g.s

Το ντούο Zoe Efstathiou - Egil Kalman, ενεργό στη σύγχρονη σκανδιναβική σκηνή της ηλεκτρονικής, αυτοσχεδιαστικής και ηλεκτροακουστικής μουσικής, δημιουργεί έναν προσωπικό ήχο όπου τα όρια μεταξύ του ηλεκτρονικού και ακουστικού ήχου παύουν να είναι διακριτά. Ακολουθεί η Purple Night XXXVI.

18/12, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Ο Sadomas στο AN Club

Ο Sadomas επιστρέφει στο γνωστό συναυλιακό υπόγειο των Εξαρχείων για να καταθέσει το πάθος και την αλήθεια του σε μια βραδιά γεμάτη χιπ-χοπ που θα μας απογειώσει.

17/12, AN Club, Σολωμού 13, 22:00, είσοδος: 10 ευρώ

The Temple & Acid Mammoth στο Death Disco

Οι The Temple παρουσιάζουν στη Death Disco τον δίσκο τους «Of solitude triumphant». Μαζί τους οι Acid Mammoth, μια doom metal μπάντα από την Αθήνα.

17/12, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 20:30, είσοδος: 12 ευρώ (προπώληση), 15 ευρώ (ταμείο)

Οι Ride στο Gagarin

Οι Ride ανεβαίνουν για πρώτη φορά στη σκηνή του Gagarin στo πλαίσιo της περιοδείας «Nowhere 30th Anniversary Tour», όπου ερμηνεύουν το ιστορικό ντεμπούτο τους συνολικά.

16/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 30-32 ευρώ

Οι Fundracar στο Gagarin

Οι Fundracar επιστρέφουν μετά από τρία χρόνια στη σκηνή της Λιοσίων, στήνοντας ένα και μοναδικό αθηναϊκό ψυχοτρόπο live υπό το πνεύμα των Χριστουγέννων. Η βραδιά περιλαμβάνει Laser Light Show και special guests. Τη συναυλία ανοίγουν οι Bonnie Nettles.

17/12, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

Γιορτή της ΕΔΕΜ στην Πειραιώς 260

Η ΕΔΕΜ-Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής, που προασπίζεται τα πνευματικά δικαιώματα Ελλήνων συνθετών και στιχουργών, διοργανώνει για πρώτη φορά μια μεγάλη μουσική γιορτή. Reggetiko Project, Babo Koro, Δημήτρης Υφαντής, Loopia, Χριστίνα Ψύχα, και πολλοί άλλοι στη σκηνή του Χώρου Η της Πειραιώς 260.

18/12, Χώρος Η, Πειραιώς 260, 13:00-19:00, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

Χριστουγεννιάτικο Πάρτι Μεθυσμένων στη Death Disco

Το πάρτι που έχει θεσπίσει τον όρο «νηφάλιος/-α/-ο» (το) έσκασε για 8η φορά στο Death Disco. Τα ’90s, τα ’00s, party anthems, ποπ και techno σε μουσική επιμέλεια των Fiyahkidd, Lockbird και PJ Mugiwara. Special guests οι ΕΚΑΒ, Σκέτος Ελληνικός, Ντεπονάκι και Multi.

16/12, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 23:00, είσοδος: 5 ευρώ

BAZAAR

«Comicdom Christmas Bazaar 2022» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το Comicdom Christmas Bazaar πραγματοποιείται σε συνεργασία με τo Impact Hub Athens στο πλαίσιο του 10ήμερου εορτασμού από τις 16 μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου, με το οποίο η ομάδα του IHA ολοκληρώνει την αποστολή που της ανέθεσε ο δήμος Αθηναίων να αναβιώσει δηλαδή και να διαχειριστεί τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης.

18/12, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, 11:00-21:30

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Ψίθυροι στα χέρια μου» της Δήμητρας Σκανδάλη στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών

Η Αίθουσα Τέχνης Αθηνών παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της εικαστικού Δήμητρας Σκανδάλη. Χρησιμοποιώντας πλήθος υλικών η Σκανδάλη συγκροτεί μια οπτική πανδαισία, μια σφαίρα πραγματικότητας στην οποία μας καλεί, έστω και προσωρινά, να ζήσουμε.

17/12-14/1, Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Γλύκωνος 4, Τρ.-Παρ. 11:00-14:30 & 18:00-21:00, Σάβ. 11:00-14:30

«small size»: Ομαδική Έκθεση στην Manifactura Gallery

Ζωγραφική, φωτογραφία, χαρακτικά, κατασκευές, συνολικά πάνω από 80 έργα με μεικτή τεχνική εκθέτουν οι 15 καλλιτέχνες που συναντιούνται στη Μanifactura Gallery φέτος, όπως και κάθε χρόνο, για την ομαδική έκθεση «small size».

9/12-14/1, Manifactura Gallery, Αριστοφάνους 17, Χαλάνδρι, Δευτ., Τετ. 10:30-15:30, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:30-21:00 & Σάβ 10:30-16:00, είσοδος ελεύθερη

«Επιστροφή στο τοπίο» του Μιχάλη Μαδένη στην Evripides Art Gallery

Όπως λέει και ο τίτλος της έκθεσης, ο Μιχάλης Μαδένης βλέπει, βιώνει και μεταδίδει την ένταση και την ηρεμία του τοπίου. Δίνει έτσι τον λόγο στη φύση πέρα από τον άνθρωπο και ταυτόχρονα με τον άνθρωπο, υποκειμενοποιώντας αυτό που φάνταζε ως άψυχο, εκείνο που μέχρι πρότινος λογίστηκε ως σκέτο αντικείμενο.

15/12-21/1, Evripides Art Gallery, Ηρακλείτου 10 & Σκουφά, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:30, Τετ. 11:00-17:00 & Σάβ. 11:00-16:00

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

«2020: Obscene» της Αλεξάνδρας Μπαχτσετζή στη Στέγη

«I am a woman, not a fool» δηλώνει η Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή και στήνει μια περφόρμανς-μανιφέστο για την ακρότητα των σωμάτων και των βλεμμάτων.

16-18/12, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση - Στέγη (Μικρή Σκηνή), Συγγρού 107, 21:00, είσοδος: 5-15 ευρώ

EVENT

3ήμερη XXXMAS γιορτή από Τhe Queer Archive

Το Queer Archive ενώνει τις δυνάμεις του με το Brown Lighthouse Athens για μια τριήμερη χριστουγεννιάτικη γιορτή, με φαγητό, τέχνη, μουσική, XXXMAS κέφι και παράλληλες φιλανθρωπικές δράσεις για άστεγους συμπολίτες μας. Το Σάββατο πάρτι από τις 21:00 μέχρι τη 01:00.

16-18/12, Brown Lighthouse Athens, Μαρίκας Κοτοπούλη 3, Ομόνοια, Παρ. 18:00-21:00, Σάβ.-Κυρ. 12:00-20:00

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Μεσσίας» του Χέντελ στο Μέγαρο

Αν υπάρχει ένα έργο στην ευρωπαϊκή θρησκευτική μουσική αναπόσπαστα συνδεδεμένο με τον εορτασμό των Χριστουγέννων, αυτό σίγουρα είναι ο «Μεσσίας» του Χέντελ. Στη διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών ο Βρετανός μαέστρος Κρίστιαν Κέρνιν.

16/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 20-60 ευρώ

ΛΥΡΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Βαπτιστικός» στο θέατρο Ολύμπια

Η ελληνική κωμική οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη που αγαπήθηκε από γενιές και γενιές Ελλήνων. Σε σκηνοθεσία Γιώργου Πέτρου, που διευθύνει και τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία Δήμου Αθηναίων.

16-18/12, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, Ακαδημίας 59, Παρ.-Σάβ. 20:00 & Κυρ. 18:30, είσοδος: 5-50 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Πανσέληνος» του Χριστόφορου Χριστοφή στο Μέγαρο

Η «Πανσέληνος» είναι το τρίτο μέρος της παρισινής τριλογίας του συγγραφέα. Το έργο εκτυλίσσεται στο Παρίσι την εποχή των πολιτικών εμιγκρέδων, την πολιτικά και ιδεολογικά αναστατωμένη δεκαετία του 1970. Κατάλληλο για άνω των 15 ετών.

16-21/12, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:00, είσοδος: 10-20 ευρώ

«Hedwig and the angry inch» στο θέατρο Αλκυονίς

Ο Μίνως Θεοχάρης γίνεται η γοητευτικά απόκοσμη Hedwig, η πιο εμβληματική gender queer περσόνα του σύγχρονου μουσικού θεάτρου παγκοσμίως.

Από 12/12, Θέατρο Αλκυονίς, Ιουλιανού 42-46, Δευτ.-Τρ. 20:45, είσοδος: 15-20

«Κωλόκαιρος» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

Σε ένα κέντρο διασκέδασης στην Ελευσίνα, μέσα στα απομεινάρια του γλεντιού της προηγούμενης νύχτας, το παρελθόν επισκέπτεται το παρόν την ώρα που όλοι ετοιμάζονται για μια κηδεία. Το κείμενο είναι του Αντώνη Τσιοτσιόπουλου και η σκηνοθεσία του Γιώργου Παλούμπη.

Από 12/12, Θέατρο Τζένη Καρέζη, Ακαδημίας 3, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 10-18 ευρώ

«Η τρελή του Σαγιό» στο θέατρο Παλλάς

Το εμβληματικό θεατρικό έργο του Ζαν Ζιροντού, ενός από τους σπουδαιότερους Γάλλους δραματουργούς του Μεσοπολέμου, στο θέατρο Παλλάς, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια.

Από 16/12, θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Τετ., Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 15-80 ευρώ