24 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (30/6-6/7)

MΟΥΣΙΚΗ

O Robbie Williams στο Rockwave Festival 2023

Το Rockwave Festival επιστρέφει και υποδέχεται έναν από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ της εποχής μας. Μετά την καταιγιστική του εμφάνιση το 2015 στη σκηνή του Terra Vibe, ο Robbie Williams, τηρώντας την υπόσχεση που έδωσε στο ελληνικό κοινό, επιστρέφει στη χώρα μας για ένα καταιγιστικό live. Στο line-up της συναυλίας συμπεριλαμβάνονται θρυλικά ονόματα όπως ο James Bay, ο MIKA, ο Jonathan Jeremiah και ο Leon of Athens.

1/7, Terra Vibe, Mαλακάσα, 15:00, είσοδος από 49,50 ευρώ

Οι Melvins με τους Vodka Juniors live στην Αθήνα

Οι πρωτοπόροι του sludge rock Melvins έρχονται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Οι πρωτοπόροι του sludge rock Melvins, ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Kurt Cobain, με 40 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη μουσική σκηνή, έρχονται στην Αθήνα για ένα μοναδικό live στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το line-up της βραδιάς ολοκληρώνουν οι Vodka Juniors, το αγαπημένο συγκρότημα της ελληνικής underground σκηνής και οι Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs.

3/7, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, 19:30, είσοδος από 33 ευρώ

Οι Florence and the Machine στο Ejekt Festival 2023

Φωτ.: Μatt Torres

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Florence And The Machine επιστρέφουν ξανά στην Ελλάδα ως headliners του Ejekt Festival 2023 στo πλαίσιo του Dance Fever Tour τους, όπου θα παρουσιάσουν στο ελληνικό κοινό το ομώνυμο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε τον Μάιο. Το line-up της βραδιάς συμπληρώνουν οι Editors και οι Royal Arch.

2/7, πλατεία Νερού, λεωφ. Ποσειδώνος Φάληρο, 17:00, είσοδος: 53 ευρώ

O Γιάννης Αγγελάκας & Οι 100c στο Ηρώδειο

Φωτ.: Alexis Arhontis

Ο Γιάννης Αγγελάκας επιστρέφει στο Ηρώδειο τρία χρόνια μετά τη μυσταγωγική μουσική παράσταση «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων» το 2020, για να παρουσιάσει τραγούδια απ’ όλη την πορεία του καθώς και σάουντρακ που έχει γράψει για ταινίες. Τον Γιάννη Αγγελάκα και τους 100°C θα πλαισιώσουν το πολυφωνικό σχήμα Διώνη και ομάδα εγχόρδων.

3/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00

O Anouar Brahem στο Ηρώδειο

O δεξιοτέχνης στο ούτι Anouar Brahem επιστρέφει για ακόμη μία φορά στην Ελλάδα.

Μετά την επιτυχημένη του εμφάνιση στο Ηρωδείο το 2021, ο δεξιοτέχνης στο ούτι Anouar Brahem επιστρέφει για ακόμη μία φορά στο Φεστιβάλ. Το μουσικό του σύμπαν συνδυάζει πλήθος μουσικών ιδιωμάτων, από την αραβική μουσική παράδοση και το ηχόχρωμα της Μεσογείου μέχρι τη λόγια δυτική μουσική παράδοση και την τζαζ.

5/7, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Οι Σκιαδαρέσες στο Θέατρο Βράχων

Φωτ.: Freddie F./ LIFO

Το δημοφιλές συγκρότημα των αδελφών Νίκης και Όλγας Σκιαδαρέση ξεκινά την καλοκαιρινή του περιοδεία στις 29 Ιουνίου από την Αθήνα και το Θέατρο Βράχων.

29/6, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Νεαπόλεως 58, 21:30, είσοδος: 12 ευρώ

O Alexandre Desplat στο Ηρώδειο

Ο Alexandre Desplat, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, έρχεται στο Ηρώδειο.

Ο Alexandre Desplat, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, κάτοχος δύο Όσκαρ, τριών Σεζάρ, τριών BAFTA, δύο Χρυσών Σφαιρών και δύο Γκράμι, θα διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια συναυλία που θα περιλαμβάνει τις σημαντικότερες συνθέσεις του για τον κινηματογράφο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα έχει συνδέσει το όνομά του με σάουντρακ ταινιών του αμερικανικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου που έχουν κάνει τεράστια επιτυχία όπως το Ξενοδοχείο Grand Budapest, η Μορφή του νερού κ.ά.

1/7, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Ηρώδειο, 21:00, είσοδος από 40 ευρώ

Η Kim Gordon live στην Αθήνα

Η θρυλική φιγούρα της νεοϋορκέζικης σκηνής και ηγετική μορφή των Sonic Youth, Kim Gordon έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Την Τρίτη 4 Ιουλίου η θρυλική φιγούρα της νεοϋορκέζικης σκηνής Kim Gordon, η ηγετική μορφή των Sonic Youth, του συγκροτήματος που γεφύρωσε το punk με το alternative rock και άνοιξε το δρόμο για το grunge, θα εμφανιστεί live στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

4/7, 21:00, Τεχνοπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Γκάζι, είσοδος: 30 ευρώ

Η Nina Kraviz στο Bolivar

Φωτ.: Paola Kudacki

Μία από τις δημοφιλέστερες DJs και παραγωγούς του πλανήτη που λατρεύεται από το ελληνικό κοινό, η Nina Kraviz έρχεται για ένα καλοκαιρινό techno set στο Bolivar Beach Club.

1/7, Bolivar, λεωφ. Ποσειδώνος, Άλιμος, 21:00, είσοδος από 20 ευρώ

Nalyssa Green - Sugahspank! - Lou is: Tribute στον Λέοναρντ Κοέν στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών

Τρεις διαφορετικές καλλιτέχνιδες ταξιδεύουν με τις ξεχωριστές φωνές τους το κοινό στο θαυμαστό σύμπαν του Λέοναρντ Κοέν.

Τρεις διαφορετικές καλλιτέχνιδες ταξιδεύουν με τις ξεχωριστές φωνές τους το κοινό στο θαυμαστό σύμπαν του Λέοναρντ Κοέν και υπόσχονται μία μοναδική βραδιά υπό το φως των αστεριών στον Κήπο του Μεγάρου. Η Nalyssa Green, η Sugahspank! και η Lou επιστρέφουν μετά από πέντε χρόνια στον μουσικό κόσμο του Κοέν.

1/7, Κήπος Μεγάρoυ Μουσικής Αθηνών, 21.00, είσοδος από 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ιάννης Ξενάκης: Δύο εκθέσεις στο ΕΜΣΤ

Το ΕΜΣΤ ανοίγει τις πόρτες του στον Ιάννη Ξενάκη (1922-2001), έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 20ού αιώνα.

Το ΕΜΣΤ ανοίγει τις πόρτες του στον Ιάννη Ξενάκη (1922-2001), έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 20ού αιώνα. Στις δυο εκθέσεις που θα παρουσιάσει φωτίζεται το σύνολο του έργου, η προσωπικότητα αλλά και η ταραχώδης σχέση του μεγάλου δημιουργού με την πρώτη του πατρίδα, την Ελλάδα. Το αφιέρωμα του ΕΜΣΤ αντλεί υλικό κυρίως από το αρχείο Ξενάκη και εξετάζει την προσωπικότητά του ως αρχιτέκτονα, μηχανικού, συνθέτη, μαθηματικού, ενός ανθρώπου που επανεφηύρε τη μουσική και δημιούργησε νέες αρχιτεκτονικές μορφές.

29/6, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή

«Back to Athens 10 International Art Meeting 2023»: 185 καλλιτέχνες στην ετήσια έκθεση στο Μέγαρο Ησαΐα

Eleni Mylonas, Fire portrait (2022)

Η μεγάλη διακαλλιτεχνική διοργάνωση «Back to Athens 10 International Art Meeting - 2023: Geometry of racional» επιστρέφει στην Αθήνα για 10η χρονιά, στο εμβληματικό Μέγαρο Ησαΐα. Στη φετινή διοργάνωση οι προτάσεις και οι σκέψεις διαμοιράζονται σε 40 επιμελητικές εκθέσεις, εγκαταστάσεις και περφόρμανς με τη συμμετοχή πάνω από 185 καλλιτεχνών και επιμελητών.

28/6-2/7, Μέγαρο Ησαΐα 65, Πατησίων & Ιουλιανού, Τετ.-Παρ. 16:00-22:00, Σάβ.-Κυρ. 12:00-22:00

Ατομική έκθεση της Λητώς Κάττου στον ανεξάρτητο χώρο τέχνης opbo studio

Lito Kattou, Anniversaries II, 2021, acrylic paint on aluminium, copper plated flowers, steel, 132 × 185 × 20 cm, Courtesy of the artist and T293, Rome

Ο νεοσύστατος, ανεξάρτητος χώρος τέχνης opbo studio παρουσιάζει την ατομική έκθεση της Λητώς Κάττου «LANDS / SexLife» σε επιμέλεια της Ιωάννας Γερακίδη. Στην έκθεση η Κάττου επεξεργάζεται τα χαρακτηριστικά και τους συμβολισμούς των μαντισσών (Mantodea) ως ένα είδος που αντιμετωπίζει τη ζωή μέσω της επιβίωσης, το σεξ ως αντίσταση μέσω του κανιβαλισμού. Μέσα από ένα νέο σώμα έργων από ανάγλυφα (reliefs), η Κάττου αποτυπώνει την κυκλικότητα του χρόνου ως μια αχρονική δομή, το μοιραίο που αποδίδεται στη γυναικεία ταυτότητα ως παραβολή για την προστασία της ζωής και το τοπίο ως μέσο για την αλλαγή των κυρίαρχων γεωπολιτικών αφηγήσεων.

30/6-27/7, opbo studio, Φίλωνος 86, Πειραιάς, Τετ.-Σαβ. 12:00-20:00, είσοδος ελεύθερη

ΘΕΑΤΡΟ

«Το ρόδο είναι ρόδο» στην Πειραιώς 260

Φωτ.: Apostolis Koutsianikoulis

Η Διονυσία, η ηρωίδα του πρωτότυπου αυτού έργου της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη, ζει σε ένα παλιό σπίτι με μόνη συντροφιά τις γάτες της αυλής· τραγουδάει και ονειρεύεται, φοράει πολύχρωμα ρούχα, ανοίγει το σπίτι σε ξένους και ντόπιους και δέχεται το μίσος και τον χλευασμό τους. Εμπνευσμένο από την πραγματική ιστορία της Δήμητρας της Λέσβου, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, και με οδηγό το βιβλίο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Η δύναμη της αγάπης, το έργο μιλάει για τη βαρβαρότητα και την τυφλότητα των ανθρώπων. Σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη.

30/6-3/7, Πειραιώς 260, Χώρος Ε, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Ο Γυάλινος Κόσμος σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη

Στην παράσταση, σκηνοθεσίας Γιώργου Νανούρη, πρωταγωνιστούν οι Κάτια Δανδουλάκη, Ιωάννα Παππά, Κωνσταντίνος Μπίμπης, και ο Ρένος Ρώτας.

Ο Γυάλινος Κόσμος, ένα έργο που σημάδεψε τη μεταπολεμική Αμερική, ξεκινά την καλοκαιρινή του περιοδεία με δύο παραστάσεις στην Αττική, μία στο θέατρο Πέτρας και μία στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου. Στην παράσταση, σκηνοθεσίας Γιώργου Νανούρη, πρωταγωνιστούν οι Κάτια Δανδουλάκη, Ιωάννα Παππά, Κωνσταντίνος Μπίμπης, και ο Ρένος Ρώτας.

5/7, Θέατρο Πέτρας, Ρωμυλίας 1, Πετρούπολη, 21:30, είσοδος: 15 ευρώ

7/7, Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς, 21:00, είσοδος: 18 ευρώ

Οι Βάκχες της Έλλης Παπακωνσταντίνου στην Πειραιώς 260

Φωτ.: Pierre Gondard

Οι Βάκχες της Έλλης Παπακωνσταντίνου αποτελούν μια πρωτότυπη ανάγνωση της ευριπίδειας τραγωδίας, που παντρεύει τον αρχαίο μύθο με την έρευνα πάνω στη ρευστότητα των φύλων, αξιοποιώντας στο έπακρο τα νέα μέσα, τον χορό και τον ήχο, τη μυστικιστική εμπειρία. Η δραματουργός βυθίζεται στον ομιχλώδη κόσμο της επιθυμίας και των μυθικών θηριωδιών για να μιλήσει για έναν κόσμο μετα-αποκαλυπτικό εν όψει μιας επερχόμενης καταστροφής.

4-6/7, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

«Καταστροφή» στο Εθνικό Θέατρο

Φωτ.: Valeria Isaeva

Ο κόσμος καταρρέει. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται, έτσι αισθανόμαστε όλο και πιο έντονα, εδώ και αρκετό καιρό. Έξι πολίτες αυτού του υπό κατάρρευση κόσμου, άλλοι καλλιτέχνες, άλλοι όχι, όλοι ωστόσο με μια κοινή αγωνία για το μέλλον, βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μια σκηνή-καταφύγιο και αναζητούν τη μεγάλη λύση που θα μας λυτρώσει από την επικείμενη καταστροφή. Όσο τα διαθέσιμα τρόφιμα στερεύουν, αυξάνεται η επινοητικότητά τους, εντείνονται οι αναφορές τους σε πολιτικά κινήματα και φιλοσόφους, ο έρωτας και η δίψα για τέχνη, χορό και μουσική.

1-4/7, Εθνικό Θέατρο, Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, είσοδος από 5 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Οι RootlessRoot παρουσιάζουν τη «Σιωπή» στην Πειραιώς 260

Φωτ.: Elina Giounanli

«Αν κάτι έχει βάναυσα εκδιωχθεί από τη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας και της πληροφορίας, αυτό είναι η σιωπή. H πανταχού παρούσα καταιγιστική ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί ακατάπαυστη φασαρία. Και μαζί με τη σιωπή φαίνεται να χάνεται η δυνατότητα ακρόασης. Τι είναι όμως η σιωπή; Τι διαστάσεις μπορεί να λάβει;» Στο τελευταίο τους έργο οι RootlessRoot δημιουργούν έναν κόσμο αφιερωμένο στη σιωπή και στη δύναμή της.

3-4/7, Πειραιώς 260, Χώρος Δ, Ταύρος, 21:30, είσοδος από 5 ευρώ

Μυστήριο 59: Ακαδημία Χορογραφίας

Δεκατρείς νέοι/-ες χορογράφοι παρουσιάζουν τα εν εξελίξει καλλιτεχνικά τους έργα που αντλούν έμπνευση από την Ιστορία, την κληρονομιά και τη μνήμη της πόλης της Ελευσίνας.

Δεκατρείς νέοι/-ες χορογράφοι παρουσιάζουν τα εν εξελίξει καλλιτεχνικά τους έργα που αντλούν έμπνευση από την Ιστορία, την κληρονομιά και τη μνήμη της πόλης της Ελευσίνας, το βιομηχανικό της παρελθόν, τον αρχιτεκτονικό της πλούτο, τον θαλάσσιο κόσμο της, καθώς και από θεματικές όπως η εργάτρια και το περιβάλλον.

2/7-3/7, X-Bowling Art Center, Χαριλάου 12, Ελευσίνα, 19:00-22:00, είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης

«επώδυνα εύκολο» στην Πειραιώς 260

Φωτ.: Eytyhia Liapi

Μια σπουδή πάνω στον πόνο και την απόλαυση σε μια εποχή που η εναλλαγή μεταξύ των δύο γίνεται ακαριαία, η παράσταση επώδυνα εύκολο αναζητά μια γλώσσα αισθητηριακή, προγλωσσική, ανείπωτη, που να εστιάζει στις αλλαγές της κινητικότητας του ανθρώπου που πονά. Οι ερμηνευτές «αφηγούνται» στο μικρόφωνο μάντρα, λέξεις, οδηγίες για τη διαχείριση του πόνου, γελούν, κλαίνε, αναπνέουν και όλα ηχογραφούνται, αναπαράγονται και μεταβάλλονται σταδιακά σε ηχητικές συχνότητες, εστιάζοντας στην αίσθηση του πόνου τον οποίο βιώνει το σώμα που ζει, οργανώνεται και αυτορρυθμίζεται μέσα από τη μνήμη εμπειριών απ’ όταν αυτό ήταν «ολόκληρο» και υγιές.

1-3/7, Πειραιώς 260, Χώρος Β, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Η πτώση του Οίκου των Κοινών στην Πειραιώς 260

Φωτ.: Valeria Isaeva

Μια σύγχρονη όπερα για το «ραγισμένο οικοσύστημα των μεταμοντέρνων πόλεων», εμπνευσμένο από το αρχετυπικό διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόου Η πτώση του Οίκου των Άσερ. Θυμίζοντας όλο και περισσότερο αντανάκλαση σε σβηστή οθόνη υψηλής ευκρίνειας, το εσωτερικό των σύγχρονων διαμερισμάτων φιλοξενεί μια μυστήρια συνύπαρξη ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης. Όλα τα αγαθά παραδίδονται κατ’ οίκον, οι σχέσεις πλέκονται και ξεσπούν εντός, οι φαντασιώσεις ακούγονται σαν ringtone.

29-30/6, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

Τζουζέπε Βέρντι: Το δημοφιλέστερο ρέκβιεμ

Το έργο θα διευθύνει ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Λουκάς Καρυτινός.

Με το Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι, ένα από τα δημοφιλέστερα συμφωνικά-χορωδιακά έργα όλων των εποχών, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας. Το έργο θα διευθύνει ο αρχιμουσικός της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Λουκάς Καρυτινός.

29/6, Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21:00, είσοδος από 5 ευρώ

ΠΡΟΒΟΛΗ

«Ο εξορκιστής» στο Μidnight Εxpress

Σκηνή από την ταινία «The Exorcist» του 1973.

Ο Εξορκιστής, η τρομακτικότερη ταινία όλων των εποχών, καταφθάνει στο Midnight Express, την κινηματογραφική λέσχη του Άκη Καπράνου, σε μια ανατριχιαστική μεταμεσονύκτια προβολή στον θερινό κινηματογράφο Ριβιέρα.

30/6, Κινηματογράφος Ριβιέρα, Βαλτετσίου 46, 23:00

«The Lodger» του Άλφρεντ Χίτσκοκ με συνοδεία ζωντανής μουσικής

Σκηνή από την ταινία «The Lodger: A story of the London fog» του 1927.

Ο Κήπος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών υποδέχεται την βωβή ταινία The Lodger: A story of the London fog (Ο ενοικιαστής) του Άλφρεντ Χίτσκοκ με συνοδεία πρωτότυπης μουσικής του συνθέτη και σολίστ Στάθη Άννινου, την οποία ερμηνεύει ζωντανά ο ίδιος με πιάνο, τσέμπαλο, αναλογικά συνθεσάιζερ και ιδιόφωνα κρουστά και πνευστά.

30/6, Κήπος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 21:00, είσοδος: 15 ευρώ