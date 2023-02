24 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (24/2-2/3)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Nelly’s: Η μεγαλύτερη αναδρομική έκθεση για τη σπουδαιότερη Ελληνίδα φωτογράφο

Η μεγάλη αναδρομική έκθεση με το γνωστό και το άγνωστο έργο της Nelly’s θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της οδού Πειραιώς 138 σε επιμέλεια της Αλίκης Τσίργιαλου και σχεδιασμό της Ναταλίας Μπούρα. Είναι αφιερωμένη στην Αιμιλία Γερουλάνου και στον Άγγελο Δεληβορριά.

23/2-23/7, Μουσείο Μπενάκη/Πειραιώς 138, Πέμ., Κυρ. 10:00-18:00, Παρ., Κυρ. 10:00-22:00, είσοδος: 9, 12 ευρώ

«Τους φέρνει η θάλασσα» της Ελεωνόρας Σταθοπούλου στο Ροδακιό

Αντικείμενα, έπιπλα και εικονοστάσια φτιαγμένα από ξύλα της θάλασσας. Πάνω τους ζωγραφισμένα πρόσωπα της Οδύσσειας, ναύτες, ψαράδες, σφουγγαράδες, ναυαγοσώστες, συνοδευμένοι από προσφιλή μικροπράματα της καθημερινής τους ζωής.

21/2-19/3, Το Ροδακιό, Κολοκοτρώνη 59Β, Δευτ.-Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-19:00

«Close-Up» ομαδική έκθεση στο TAF

Noura Djuric

Close-up, zoom in, η κοντινή σύνθεση, η λεπτομέρεια. Πώς μπορεί το close-up να προσεγγιστεί μέσα από διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα; Τι συναισθήματα μας δημιουργεί; Σε επιμέλεια Ειρήνης Ρούμπη και Αλεξάνδρας Μαλακασιώτη.

23/2-19/3, TAF/Τhe Art Foundation, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Τετ.-Κυρ. 12:00-20:00

«Body panels mirrors lights» της Ραλλούς Παναγιώτου στην γκαλερί Bernier/Eliades

Δύο σειρές έργων, μία σειρά γλυπτών και μία τυπωμάτων, ξεδιπλώνονται μαζί, δημιουργώντας πολυδιάστατες συνδέσεις σε ένα επικαλούμενο τοπίο, ταυτόχρονα εξωτερικό/εσωτερικό, αστικό/εξοχικό, κατοικημένο/άδειο.

23/2-30/3, γκαλερί Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 10:30-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

«Abyssurbs» του Daniel Agra στη Blank Wall Gallery

Μια μελέτη για τον σύγχρονο τρόπο ζωής, τα κτίρια όπου οι άνθρωποι ζουν χωρίς καμία επαφή μεταξύ τους, δυστυχισμένοι και καταθλιπτικοί: χιλιάδες όντα που ζουν μαζί στη μοναξιά.

24/2-15/3, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Τετ.-Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30

«Transformations» της Christina Pancess στην γκαλερί Αστρολάβος

Η καλλιτέχνις δημιουργεί συνθέσεις μεγάλων κυρίως διαστάσεων στο πλαίσιο του αφηρημένου εξπρεσιονισμού και της γεωμετρικής τέχνης. Ρέουσες γραμμές και φόρμες, άλλοτε περίκλειστες άλλοτε πιο ελεύθερες, δημιουργούν χρωματικές συνθέσεις που βάζουν τον θεατή να μπει σε μια ροή ενέργειας και κίνησης.

17/2-1/4, γκαλερί Αστρολάβος Δεξαμενή, Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 12.00-16.00 & 17.00-20.00, Σάβ. 11.00-15.00

«Καταφύγιο» ομαδική έκθεση στην αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή

Η έκθεση «Καταφύγιο» αφορμάται από μια πρακτική που υιοθετείται σε ορισμένα κλαμπ του εξωτερικού και εσωτερικού. Τα κινητά παραδίδονται στην είσοδο και οι κάμερές τους καλύπτονται με αυτοκόλλητα. Έτσι διασφαλίζεται και προστατεύεται η ιδιωτικότητα των θαμώνων που αφήνονται, κάνουν ναρκωτικά, γνωρίζουν τον έρωτα της βραδιάς, όλα αυτά χωρίς να φοβούνται.

22/2-1/4, αίθουσα τέχνης Ρεβέκκα Καμχή, Λεωνίδου 9, Μεταξουργείο, Τετ.-Παρ. 12:00-18:00

«Αινίγματα» της Μιρέλλας Διαμαντή και της Ανθής Τίγκα στην Art Zone 42

Μια διαφορετική έκθεση, καθώς εδώ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ζωγραφικά μέσα για τον σχηματισμό εικόνων, παρά μόνο η τέχνη της χαρτοκοπτικής. Και οι δύο εικαστικοί πραγματεύονται έννοιες όπως το ασυνείδητου, η φύση, η τάξη και η αταξία με διαφορετικούς τρόπους έκφρασης.

23/2-11/3, γκαλερί ArtZone 42, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Τρ., Πέμ., Παρ. 15:00-21:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00

ΕΚΘΕΣΗ

«70 χρόνια Μικρός Ήρως» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Με αφορμή τα 70 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του «Μικρού Ήρωα» οι εκδόσεις Μικρός Ήρως πραγματοποιούν έκθεση στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», στην οποία 45 Έλληνες εικονογράφοι αφιερώνουν τις δημιουργίες τους στο αγαπημένο λαϊκό ανάγνωσμα.

21-28/2, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, καθημερινά 18:00-22:00, είσοδος ελεύθερη

ΧΟΡΟΣ

«Best Regards» του Marco D’Agostin στο Θέατρο Ολύμπια

To Best Regards είναι ένα γράμμα γραμμένο σε κάποιον που δεν θα απαντήσει ποτέ. O Marco D’Agostin γιορτάζει τη μνήμη του Nigel Charnock, μοναδικού ερμηνευτή και συνιδρυτή του DV8 Physical Theatre, που πέθανε το 2012. Τι θα γράφατε σε κάποιον που δεν θα διάβαζε ποτέ τα λόγια σας;

24/2, Ολύμπια - Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», Ακαδημίας 59, 20:30, είσοδος: 5 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Ρέκβιεμ» σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στο θέατρο Άττις

Η κάθοδος στον Άδη καταλήγει σε μια κατάφαση: αλληλεγγύη και μνήμη για τα θύματα των γυναικοκτονιών.

Δυο γυναίκες συναντιούνται σ’ έναν ρευστό χρόνο, σε έναν αχαρτογράφητο τόπο που θυμίζει τον Άδη. Η μία υποδέχεται την άλλη, την προσκαλεί και την καθοδηγεί σε ένα ταξίδι μνήμης, όσο η δεύτερη αρνείται να ανακαλέσει τον εφιάλτη. Η κάθοδος στον Άδη καταλήγει σε μια κατάφαση: αλληλεγγύη και μνήμη για τα θύματα των γυναικοκτονιών.

24/2-9/4, Θέατρο Άττις-Νέος Χώρος, Λεωνίδου 12, Μεταξουργείο, Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Έντα Γκάμπλερ» του Ίψεν στο Bios

Η παράσταση σκιαγραφεί ψυχαναλυτικά τον άνθρωπο του σήμερα, που βουλιάζει σε μια διαστροφική πλήξη, που ό,τι κι αν έχει δεν είναι ποτέ αρκετό, τη διαφθορά ως κυρίαρχο μέσο αλληλοεπιρροής και το συμφέρον, βασικό πυρήνα των σχέσεων. Σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Γεωργαλά.

23/2-9/4, Bios, Πειραιώς 84, Πέμ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 5-16 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Amenra στο Gagarin

Οι Amenra επιστρέφουν για έκτη φορά στη χώρα μας. Φωτ.: Amber Vanbossel

Οι Amenra επιστρέφουν για έκτη φορά στη χώρα μας, τρίτη από τη συναυλία Smoke The Fuzz, για μια μοναδική συναυλία στο Gagarin. Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Sevengill.

24/2, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, είσοδος: 27 ευρώ

Οι Dame Area στο Ρομάντσο

Το εκρηκτικό, δυνατό δίδυμο από τη Βαρκελώνη επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα και έρχεται να σκορπίσει τους σέξι, tribal ρυθμούς του.

25/2, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 22:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

Ο Γιάννης Χαρούλης στο Vox

Ο Γιάννης Χαρούλης θα υποδεχτεί το κοινό της πόλης και όλους τους φίλους της μουσικής του με όσα τραγούδια αγαπούν ήδη αλλά και με αυτά από τον νέο του δίσκο «Κολιμπρί».

28/2-8/3, Vox, Ιερά Οδός 16, Τρ.-Τετ. 21:00, είσοδος: 15-30 ευρώ

Οι Encardia στο six d.o.g.s

Ένα δυναμικό αποκριάτικο tarantella live λίγο πριν από το κλείσιμο του Τριωδίου και της αποκριάς. Πρόσκληση και πρόταση για χορό με η χωρίς μεταμφιέσεις. Τα βήματα, οι Encardia και οι χορευτές τους θα μας τα δείξουν επί τόπου.

25/2, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ

Οι Kerala Dust στο Gagarin

Το ταλαντούχο σχήμα των Kerala Dust δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 2016. Μεγαλώνοντας με τους ήχους των CAN, Velvet Underground, Talking Heads και Tom Waits, η μπάντα συνυφαίνει τις ετερόκλητες επιρροές του ψυχεδελικού ροκ, των μπλουζ και της techno. Μαζί τους οι Sworr.

25/2, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, είσοδος: 27 ευρώ

Αποκριάτικο πάρτι στο AN Club

Οι Vodka Juniors, the Overjoyed και οι Πεθαίνουν στο Τέλος σε ένα διονυσιακό πάρτι στο υπόγειο του AN. Ντυθείτε ή γδυθείτε, ό,τι προτιμάτε.

26/2, AN Club, Σολωμού 13, είσοδος: sold out

Οι N’Cheezed & Sons of Zevedeus στο Ρομάντσο

Οι N’Cheezed με άπλετη χαρά παρουσιάζουν τον επερχόμενο δίσκο τους με τίτλο «Megapack» σε ένα πάρτι με ξέφρενα καραναβαλοχρώματα. Μαζί τους οι Sons of Zevedeus που θα σας προετοιμάσουν για τις μουσικές που θα ακούτε στην καθαροδευτεριάτικη εξόρμησή σας.

26/2, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:30, είσοδος: 6 ευρώ (δεκτά μάλλον και τα πέσος)

K-Pop Fantasy Night «Carnival Special» στη Death Disco

Το Carnival πάρτι της Death Disco. K-Pop και K-hip-hop μέχρι τα ξημερώματα από τους Young Bros.

24/2, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 23:45, είσοδος: 11,5-13 ευρώ

Οι Zanias στο Temple

Οι Zanias είναι το solo project της ανήσυχης Αυστραλής δημιουργού Alison Lewis, μιας καλλιτέχνιδας με ένα sophisticated μουσικό και εξωμουσικό background.

26/2, Temple, Ιάκχου 17, 20:00, είσοδος: 18 ευρώ (προπώληση), 20 (ταμείο)

The Prisma Flower Band & bhukhurah στο Ρομάντσο

Οι The Prisma Flower Band είναι ένα οκταμελές συγκρότημα που έκανε πέρσι το ντεμπούτο του κυκλοφορώντας τον πρώτο του δίσκο με την Trumpetfish Records. Ο Χρήστος Μπεκίρης aka bhukhurah (Μπούκουρας) είναι καλλιτέχνης/ παραγωγός με βάση την Αθήνα.

24/2, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

Ρεσιτάλ αρχαίας ελληνικής λύρας του Νίκου Ξανθούλη στο Μέγαρο

Με την κατάρρευση του αρχαίου ελληνικού κόσμου τον 5o αιώνα μ.Χ. το «εθνικό» όργανο των αρχαίων Eλλήνων, με τη συνοδεία του οποίου τραγούδησε ο Ορφέας, έπαψε να υπάρχει ‒ ταυτίστηκε με την ειδωλολατρική μουσική και όφειλε, όπως κι εκείνη, να εξαφανιστεί από προσώπου γης.

28/2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ

Η Διαπολιτισμική Χορωδία στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Στην πρώτη της εμφάνιση για φέτος η Διαπολιτισμική Χορωδία θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τραγούδια από Ελλάδα, Τουρκία, Συρία, Αρμενία, Κάτω Ιταλία, Κορσική, Εσθονία, Αγγλία και Κεντρική Αμερική σε διεύθυνση και επιμέλεια της Άννα Λινάρδου.

1/3, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, 20:30, είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«Τι ξέρω από βία» - Η σύγχρονη ρωσόφωνη φεμινιστική και queer ποίηση στη Λοκομοτίβα

Με αφορμή την ποιητική συλλογή Το σεξ είναι έρημος της Γκαλίνα Ρίμπου και το αφιέρωμα στην ποιήτρια Οξάνα Βασιάκινα στο Τεφλόν, οι μεταφράστριες και η συντακτική ομάδα του περιοδικού συζητούν για τις «νέες» γλώσσες που πλάθει η ρωσόφωνη φεμινιστική και queer ποίηση.

23/2, Λοκομοτίβα Βιβλιοκαφέ, Μπόταση 7, Εξάρχεια, 20:00

ΠΑΡΤΙ

Το Schoolwave Carnival στο AN Club

Ό,τι στραβό κι αν συμβαίνει γύρω σας, το Schoolwave Carnival είναι εδώ για να το διορθώσει! Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, ακριβώς πριν από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πέντε μπάντες θα σας περιμένουν στο An club για ένα ακόμα αποκριάτικο πάρτι.

24/2, AN Club, Σολωμού 13, είσοδος: 5 ευρώ